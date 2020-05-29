У миколаївському магазині продавалася футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ: "Яка війна? У кого війна? У мене ніякої війни ні з ким немає". ВIДЕО
Футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ продавалася в одному з магазинів Миколаєва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, увагу на цей факт звернув один із покупців і зажадав пояснень. Відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.
"Яка війна? У кого війна? Я з Росії. У мене ніякої війни ні з ким немає. Я сама росіянка і 40 років в Україні живу. У мене ворогів немає. У мене всі люди - брати", - відреагувала продавець на претензії.
Адміністратор, якого викликав покупець, швидко погодився на пропозицію покупця зняти з продажу футболку і викинути її в найближчий смітник.
Топ коментарі
+73 Бессоница
показати весь коментар29.05.2020 15:58
+53 wake up-UA
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+48 Kamate Kaora
показати весь коментар29.05.2020 16:28
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Кажеться ж вам: найперше, коли викинете зе-гнид з влади, змініть закон про громадянство і про вибори. Змусьте ВСІХ скласти іспит і заберіть громадянство у подібної швалі.
Бо ще сотню років борсатиметесь в =абьятіях руССкава міра=.
на лбу себе вытаитаируйте "Россия. Всегда верный",
ну и конечно велком в Киев!.....
А в Украине она живёт 40 лет и ни кто этой ватнице, даже в *бало не дал ещё.
Питання вирішується дуже просто,раз і на завжди!
Хто вміє,дайте петицію до Президента,хай внесе Закон.
Ідея Закону:Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%.
Гриземося між собою як дурні,на потіху ворогам,замість того,що навести лад.