У миколаївському магазині продавалася футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ: "Яка війна? У кого війна? У мене ніякої війни ні з ким немає". ВIДЕО

Футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ продавалася в одному з магазинів Миколаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, увагу на цей факт звернув один із покупців і зажадав пояснень. Відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.

"Яка війна? У кого війна? Я з Росії. У мене ніякої війни ні з ким немає. Я сама росіянка і 40 років в Україні живу. У мене ворогів немає. У мене всі люди - брати", - відреагувала продавець на претензії.

Адміністратор, якого викликав покупець, швидко погодився на пропозицію покупця зняти з продажу футболку і викинути її в найближчий смітник.

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