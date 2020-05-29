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У миколаївському магазині продавалася футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ: "Яка війна? У кого війна? У мене ніякої війни ні з ким немає". ВIДЕО

Футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ продавалася в одному з магазинів Миколаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, увагу на цей факт звернув один із покупців і зажадав пояснень. Відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.

"Яка війна? У кого війна? Я з Росії. У мене ніякої війни ні з ким немає. Я сама росіянка і 40 років в Україні живу. У мене ворогів немає. У мене всі люди - брати", - відреагувала продавець на претензії.

Адміністратор, якого викликав покупець, швидко погодився на пропозицію покупця зняти з продажу футболку і викинути її в найближчий смітник.

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Автор: 

магазин (337) Миколаїв (1803) росія (65129) символіка (188)


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Топ коментарі
+73
дно дна... за год полный разворот в таежный союз... а ведь если этот мусор продают, значит его кто то покупает
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29.05.2020 15:58
+53
В николаевском магазине продавалась футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ: "Какая война? У кого война? У меня никакой войны ни с кем нет" - Цензор.НЕТ 8968
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29.05.2020 16:04
+48
Автору ролика огромный респект!!! Пока такие украинцы живут в Украине у руссише швайне шансов нет.
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29.05.2020 16:28
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І оце стерво (перепрошую) має український паспорт. За кого ця тварюка голосує ? Воно мову державну знає ? історію, географію України ?

Кажеться ж вам: найперше, коли викинете зе-гнид з влади, змініть закон про громадянство і про вибори. Змусьте ВСІХ скласти іспит і заберіть громадянство у подібної швалі.
Бо ще сотню років борсатиметесь в =абьятіях руССкава міра=.
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30.05.2020 02:33 Відповісти
засранцы вонючие, прикацапленые - шо они делают в Николаеве?
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30.05.2020 06:02 Відповісти
Я знаю на сто процентов,за кого оно голосовало.
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30.05.2020 06:10 Відповісти
вместо футболок продавалово,
на лбу себе вытаитаируйте "Россия. Всегда верный",
ну и конечно велком в Киев!.....
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30.05.2020 06:10 Відповісти
на каждого кацапского верного кацапии, всегда найдется тот кто верен Украине)))
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30.05.2020 06:13 Відповісти
ВОНА ТУПА.
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30.05.2020 08:18 Відповісти
В россии её бы дали лет 20 за терроризм.
А в Украине она живёт 40 лет и ни кто этой ватнице, даже в *бало не дал ещё.
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30.05.2020 09:46 Відповісти

У миколаївському магазині продавалася футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ: "Яка війна? У кого війна? У мене ніякої війни ні з ким немає" - Цензор.НЕТ 4341
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30.05.2020 09:54 Відповісти
Шануймося українці!
Питання вирішується дуже просто,раз і на завжди!
Хто вміє,дайте петицію до Президента,хай внесе Закон.
Ідея Закону:Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%.
Гриземося між собою як дурні,на потіху ворогам,замість того,що навести лад.
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30.05.2020 10:08 Відповісти
Ні, У ТОГО КТО ПРОДАЄ ВСЕ МАЙНО КОНФІСКОВУЄТЬСЯ... ВСЕ! А тому кто до цього причетний - 15 років... І все буде добре!
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30.05.2020 12:51 Відповісти
Биколаїв - він такий...
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30.05.2020 12:23 Відповісти
а как же по фейсу тейблом обоим??? Особенно продавщицу и ее отпрыска надо отправить обратно в расею. Где СБУ????? Или все таки будем ждать Суд Линча?
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30.05.2020 12:47 Відповісти
Пока у руля страны- Украина будет этот трусливый клоун-зеленский, всегда будет угроза российского реваншизма!!
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30.05.2020 13:54 Відповісти
Класс ,,животноподобных,,отряд ,,гандонообразных,,.Паразитируют в человеческом обществе .Защита .Депортация на север в царство ,,простейшие ,,
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30.05.2020 14:02 Відповісти
хтоб її там купив, ту футболку? невже русскохромосомньіе у себе то не можуть купити?
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30.05.2020 15:27 Відповісти
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