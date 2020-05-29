УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6277 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 523 25

5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що Україна очікує затвердження 5 червня Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Щодо розвитку економіки, то ми сьогодні завершили переговори з МВФ, президент також провів телефонну розмову з керівником МВФ, і 5 червня ми очікуємо підписання договору та отримання першого траншу. Програма на 18 місяців, кредит на 5 років, сума $ 5 млрд. І це кредит за програмою stand-by із досить спрощеними умовами, який дасть можливість нам рухатися спокійно в подоланні тих наслідків коронакризи, які вже є", - сказав він

Шмигаль зазначив, що перший транш від МВФ буде на $1,9 млрд, який Україна очікує 5-6 червня, далі восени буде $1,6 млрд, і наступного року - $1,5 млрд.

Автор: 

МВФ (3069) Шмигаль Денис (4572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6097
показати весь коментар
29.05.2020 23:36
+8
Шмига в приймальній МВФ.
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8612
показати весь коментар
29.05.2020 23:34
+6
Що вже красти нема що ???))
показати весь коментар
29.05.2020 23:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що вже красти нема що ???))
показати весь коментар
29.05.2020 23:29 Відповісти
Де 500 000 нових робочих місць, клоун?
показати весь коментар
29.05.2020 23:29 Відповісти
Скоро по всей стране , законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации, вот оно че Михалыч.
показати весь коментар
30.05.2020 11:20 Відповісти
Зачем этот транш? Есть же ****************** инвестиции из Омана
показати весь коментар
29.05.2020 23:33 Відповісти
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6097
показати весь коментар
29.05.2020 23:36 Відповісти
Шмига в приймальній МВФ.
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8612
показати весь коментар
29.05.2020 23:34 Відповісти
Напевно чекає на лавину інвестицій.
показати весь коментар
29.05.2020 23:45 Відповісти
++++
показати весь коментар
30.05.2020 07:12 Відповісти
Намечается большой дербан. Правда дербанить то особо нечего будет, Всю сумму заберет Ахметов, еще и мало будет. Так что рты позакрывали и арбайтен проценты отрабатывать с етого же кредита. А принц Ринат Ленидыч на Монако в свой замок
показати весь коментар
29.05.2020 23:36 Відповісти
А чи вистаче цієї суми на всіх інвестиційних нянь?
показати весь коментар
29.05.2020 23:36 Відповісти
Пока в графике МВФ на 5 июня стоит разбор о выделении Папуа Новой Гвинеи, опять брехня? Кто хочет может зайти на официальный сайт и посмотреть, нет Украины в графике пока, а они уже делят бабло🤪
показати весь коментар
29.05.2020 23:39 Відповісти
Улюбленна праця в кротів така,рахувати бабло!!)))
показати весь коментар
29.05.2020 23:58 Відповісти
А два тижні тому обіцяв, що, вже сьогодні буде бабло...
показати весь коментар
29.05.2020 23:49 Відповісти
В музее Гончара будете подписывать или в МВФ ничего не понимают?
показати весь коментар
29.05.2020 23:49 Відповісти
Не, для такого дела они совершат вооруженное нападение на какой-нибудь банк.
показати весь коментар
29.05.2020 23:52 Відповісти
Транш!!!??? Шмыгалю!!!???? Бородатая бабушка потриает потные липкие ручки в предвкушении)))))
показати весь коментар
29.05.2020 23:52 Відповісти
Закон про Народовладдя БУДЕ ? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ .....Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ....
..ЗБЕРЕЖЕННЯ України її СвЗемлі ресурсів для Наших Дітей та Онуків .. ГЕТЬ банду злодійського племені від ВЛАДИ в Україні .. 5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2887
показати весь коментар
29.05.2020 23:55 Відповісти
++++++
показати весь коментар
30.05.2020 07:10 Відповісти
Ну, получите вы эти деньги, а потом - что? Жить как будем? Чем и где зарабатывать на хлеб насущный? Что слышно про 500 000 новых рабочих мест? И как движется "Большая стройка", аналог "Стройки коммунизма"?
показати весь коментар
30.05.2020 00:02 Відповісти
Хорошо, молодцы.
показати весь коментар
30.05.2020 00:07 Відповісти
Потирают уже потные ручонки.
показати весь коментар
30.05.2020 00:26 Відповісти
пеця за 1 млрд поднял тарифы на 100%, а эти за 1,9 млрд должны на 200% поднять походу. Если не поднимут, кто же их теперь "не лохами" назовет...
показати весь коментар
30.05.2020 01:53 Відповісти
Мні ДСС ви і ваш транш. Владна зелена сінагога доки все не розкраде і не продасть не заспокоїться.
показати весь коментар
30.05.2020 06:03 Відповісти
В очередной раз наберут денег в долг, разворуют и свалят , а народ будет раздавать долги и богатства страны чтоб рассчитаться.
показати весь коментар
30.05.2020 08:51 Відповісти
Подскажите чем отличается транш от наркозависимости.
показати весь коментар
30.05.2020 11:17 Відповісти
 
 