5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що Україна очікує затвердження 5 червня Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Щодо розвитку економіки, то ми сьогодні завершили переговори з МВФ, президент також провів телефонну розмову з керівником МВФ, і 5 червня ми очікуємо підписання договору та отримання першого траншу. Програма на 18 місяців, кредит на 5 років, сума $ 5 млрд. І це кредит за програмою stand-by із досить спрощеними умовами, який дасть можливість нам рухатися спокійно в подоланні тих наслідків коронакризи, які вже є", - сказав він

Шмигаль зазначив, що перший транш від МВФ буде на $1,9 млрд, який Україна очікує 5-6 червня, далі восени буде $1,6 млрд, і наступного року - $1,5 млрд.