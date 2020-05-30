Після стрілянини в Броварах затримано 18 осіб, вилучено 6 транспортних засобів та 16 одиниць зброї, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів про результати спеціальної поліцейської операції з розшуку зловмисників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Полковник поліції повідомив про результати роботи поліції із затримання учасників збройного конфлікту. Зараз затримано 28 правопорушників, вилучено 6 транспортних засобів, 16 одиниць зброї.

За словами Андрія Нєбитова, всі затримані порушники будуть поміщені в ізолятор тимчасового тримання, сьогодні їм буде оголошено підозру в скоєнні злочинів.

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Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.