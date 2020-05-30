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Новини Відео ДТП
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Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові в ніч на суботу на Московському проспекті сталася аварія за участю службового автомобіля патрульних Toyota Prius, в результаті чого загинули 2 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції в Харківській області.

Водій автомобіля Daewoo Lanos несподівано виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, і після удару загорівся.

"Один з патрульних, вибравшись із пошкодженого службового автомобіля, почав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, проте це не привело до бажаних результатів, полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos. В результаті ДТП пасажирка і водій автомобіля Daewoo загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Патрульні, які їхали в службовій машині, зазнали травм і були госпіталізовані.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, загиблий водій Daewoo був 22-річним співробітником поліції.

Інформація про ДТП зареєстрована в Московському відділі поліції. Для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали направлені в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова вантажівка з причепом потрапила в ДТП на Харківщині: четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей 01
Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей 02
Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей 03
Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей 04
Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині автомобіль Нацполіції потрапив у ДТП, загинув поліцейський, - ДБР. ФОТО

ДТП (4467) Харків (5591)


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Топ коментарі
+19
У нас новости про доблестную полицию идут нон-стоп, однако.
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30.05.2020 10:13
+15
судячи з коментів - мало хто прочитав текст та подивився відео..
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30.05.2020 10:37
+9
Каким образом вообще он сохранил свой пост, это редчайший случай в практике смены президентов и правительств в мире. Да к тому же после таких громких провалов последних месяцев в его ведомстве он остается в своем кресле. Украина какая-то страна "чудес"
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30.05.2020 10:40
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У нас новости про доблестную полицию идут нон-стоп, однако.
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30.05.2020 10:13 Відповісти
за авакава галасавал?
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30.05.2020 10:15 Відповісти
ты чё? оно же на последних выборах выбрано не было. на предыдущих - не помню. но за НФ я не голосовал. обижаешь, кароч.
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30.05.2020 10:17 Відповісти
В этом случае ты очевидно что-то попутал.
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30.05.2020 10:27 Відповісти
Полицейское авто едет спокойно не нарушая проявил.
В него боком со встречи влетает Дэу.
Вывод: полиция виновата.
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30.05.2020 10:34 Відповісти
Шо то резкость у мусорков сильно скачет. Не удивительно, не?
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30.05.2020 10:52 Відповісти
Камера снимает через лобовое стекло. Падает дождь. Резкость кратковременно улучшается, когда дворники проводят постеклу.
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30.05.2020 11:38 Відповісти
дождь был охренительный. живу в Харькове
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30.05.2020 12:31 Відповісти
ЗА ДЭУ СИДЕЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТОЖЕ.Читай внимательно Шариков.
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30.05.2020 13:20 Відповісти
А кто ? Водитель Дэу - полицейский .....
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30.05.2020 13:25 Відповісти
Это тот случай?
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30.05.2020 10:19 Відповісти
В этом случае ты очевидно что-то попутал.
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30.05.2020 10:26 Відповісти
Темное время суток, мокрая дорога и гонщик на ланосе!!
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30.05.2020 10:17 Відповісти
И может на зимней резине.
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30.05.2020 10:22 Відповісти
??? може поясниш детальніше?
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30.05.2020 10:30 Відповісти
Зимова резина має гірше зчеплення з дорогою під час дощу. Вона призначена для іншого.
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30.05.2020 11:39 Відповісти
чому це? зимня м'якіша за визначенням, тож повинна чеплятись краще
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30.05.2020 14:39 Відповісти
Зимна м'якша, але малюнок протектора принципово інший. Немає повздожньої канавки. Я не спеціаліст, але думаю саме це впливає в першу чергу.
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30.05.2020 14:46 Відповісти
Если на шипах, будешь как на коньках.
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30.05.2020 14:56 Відповісти
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30.05.2020 18:50 Відповісти
На мокрой дороге и без шипов жесть, не знаю как на этом ланосе, но ушёл он в занос как на лыжах.
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30.05.2020 19:02 Відповісти
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30.05.2020 19:03 Відповісти
Может Ланос разворачивался, а Примус без света ехал и Ланос его не заметил.
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30.05.2020 23:38 Відповісти
До сих пор московское отделение полиции???
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30.05.2020 10:23 Відповісти
Да, у нас ведь мацковский район в городе есть. Гепа решил что так как это название не подпадает под действие закона о декоммунизации то его можно и не ппереименовывать... Хотя чихать он хотел на этот закон, вон проспекту жукова уже столько раз название возвращал...
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30.05.2020 15:32 Відповісти
Аваков, прекрати убивать людей!!! уйди!!!
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30.05.2020 10:25 Відповісти
Каким образом вообще он сохранил свой пост, это редчайший случай в практике смены президентов и правительств в мире. Да к тому же после таких громких провалов последних месяцев в его ведомстве он остается в своем кресле. Украина какая-то страна "чудес"
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30.05.2020 10:40 Відповісти
У него дача по соседству с дачей нынешнего украинского президента на средиземном берегу в Италии и винный заводик там же. Думают люди о своем будущем, строят планы. Зачем соседям ссориться?
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30.05.2020 11:03 Відповісти
Ну насмешил.
Ровным счетом, как в предыдущем парламенте, так и в теперешнем большинство фракций финансируется бабломойским.
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30.05.2020 11:32 Відповісти
Так бубочка ж сказал, Шо прАХВесиональный голод у зебилов...
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30.05.2020 13:06 Відповісти
зате з кількістю мародьорів все нормуль - ніякого "голоду"
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30.05.2020 14:42 Відповісти
Скорее всего у Авакова на всех презиков и иже с ними есть железный компромат. Это и позволяет ему держаться на плаву.
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30.05.2020 19:57 Відповісти
- Как определяется главная дорога в армии?
- Это та дорога, по которой едет танк...
(В полиции таким образом определяется направление движения...).
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30.05.2020 10:27 Відповісти
Сколько долбней в комментах.
Дно.
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30.05.2020 10:35 Відповісти
судячи з коментів - мало хто прочитав текст та подивився відео..
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30.05.2020 10:37 Відповісти
Не за для цього їх наймали, щоб читати та дивитись! Вони тут, щоб дристати та смердіти. Вже зовсім не залишилось адекватних форумчан.
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30.05.2020 11:52 Відповісти
"водитель автомобиля Daewoo Lanos неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius"... але головне - це гучний заголовок для підвищення градусу суспільного обурення.
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30.05.2020 10:47 Відповісти
Судя по комментам, большая часть имбецилов читает только заголовки))
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30.05.2020 10:51 Відповісти
Электроклапан на выходе из баллона никто не ставит, во время аварии деформировался трубопровод и в итоге пожар.
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30.05.2020 10:56 Відповісти
Треба розуміти, що не розминулись менти на службовому автомобілі з ментом на не службовому автомобілі ?! Браво !!! Авакян, ти самий "кращий" міністр в історії України ! Далі буде ?..
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30.05.2020 10:58 Відповісти
Вова,ты даун? Аваков при чем!!??
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30.05.2020 23:12 Відповісти
"Информация о ДТП зарегистрирована в МОСКОВСКОМ отделениии полиции...
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30.05.2020 11:03 Відповісти
В Харкові й досі є московський проспект і московський район
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30.05.2020 11:54 Відповісти
та Кернес... Амінь!
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30.05.2020 12:08 Відповісти
И трижды проспект маршала жукова... Я уже потерялся, в очередной раз отменили решение о возврате названия или нет?..
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30.05.2020 15:36 Відповісти
Я вже сама заплуталась. І той пам"ятник вже як ванька-встанька туда сюда валяють ставлять
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30.05.2020 23:43 Відповісти
У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, чё то полицейских перестали уважать, наверное карантин и замкнутость вызывает у людей агрессивность
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30.05.2020 11:20 Відповісти
Деградована аваківська падаль у вигляді патрульній полюції ОЗУ деградує шаленими темпами і продовжує вбивати людей. Зелений ти так само несеш відповідальність за це все.
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30.05.2020 11:20 Відповісти
Ти відео дивився?
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30.05.2020 11:53 Відповісти
Да им убогим лишь бы перднуть, все равно по какому поводу.
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30.05.2020 23:13 Відповісти
Ні дня без зашквару аваківців
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30.05.2020 11:23 Відповісти
В чому конкретно в даному випадку був зашквар?
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30.05.2020 11:54 Відповісти
По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, погибший водитель Daewoo был 22-летним сотрудник полиции.Источник: https://censor.net/v3199015
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30.05.2020 12:16 Відповісти
Ось воно шо. Поліцейський на власному авто потрапив в аварію. Це зашквар, 100%.
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30.05.2020 12:36 Відповісти
Информация о ДТП зарегистрирована в Московском отделе полиции. Для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований материалы направлены в ГБР.

А Вам не кажется странным что уже шестой год войны а у нас все еще кацапские названия существуют?
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30.05.2020 11:25 Відповісти
це ж гепа-град. А тот ще той сепар
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30.05.2020 14:46 Відповісти
Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей - Цензор.НЕТ 1896

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30.05.2020 11:35 Відповісти
Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей - Цензор.НЕТ 7429.
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30.05.2020 11:35 Відповісти
Если бы соблюдали разрешённую скорость ,трагедии не было бы. Всю ночь с вечера лил дождь.Дебилы! Особенно в Приусе.Там вообще крадучись ехать надо .А общая ширина проезжей части в том месте более 40 м.Как Можно не разъехаться?.
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30.05.2020 12:11 Відповісти
очень просто - в тебя со встречки влетает гонщик. на видео это видно на 15 секунде. почти по всему московскму пр-ту и на мосту, трамвайные рельсы выше асфальта на 3-5 см. зацепи такое и... сколько таких аварий было в районе Никитина, пл. Небесной Сотни!
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30.05.2020 12:40 Відповісти
якщо автівка несеться боком - вона перекриває 2 смуги. А різко маневрувати на слизькій дорозі - це гарантовано пустити автівку в неконтрольований занос а-ля сам Ланос.
Роз'їхатись там неможливо
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30.05.2020 14:48 Відповісти
Підозрюю, що на Ланосі стояв газ. Якраз у баллон прийшовся удар
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30.05.2020 12:18 Відповісти
Чому ДТП зареєстровано у московському відділі поліції, хіба в українському це зареєструвати не могли ? Чи як справжня колонія московитів, всі ЧП реєструються у колонізаторів ?
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30.05.2020 14:46 Відповісти
а чому Харківська залізниця до сих пір зветься Південною, а Київська - Південно-Західною?
Чому в Україні на залізниці досі відстань міряється від Москви як в СРСР?
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30.05.2020 14:50 Відповісти
Потому, что люди у вас до сих пор мозгами живут в совке. И строй коментариев выше это подтверждает. Ну а непредвзятая любовь к газобалонному оборудованию повсеместно и стиль езды без правил усиливают эффект
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30.05.2020 15:05 Відповісти
А почему пользуемся российской сотовой связью?
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30.05.2020 16:07 Відповісти
ни дня нет без преступлений мусоров
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30.05.2020 16:32 Відповісти
 
 