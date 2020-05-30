Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харкові в ніч на суботу на Московському проспекті сталася аварія за участю службового автомобіля патрульних Toyota Prius, в результаті чого загинули 2 людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції в Харківській області.
Водій автомобіля Daewoo Lanos несподівано виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, і після удару загорівся.
"Один з патрульних, вибравшись із пошкодженого службового автомобіля, почав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, проте це не привело до бажаних результатів, полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos. В результаті ДТП пасажирка і водій автомобіля Daewoo загинули на місці", - йдеться в повідомленні.
Патрульні, які їхали в службовій машині, зазнали травм і були госпіталізовані.
За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, загиблий водій Daewoo був 22-річним співробітником поліції.
Інформація про ДТП зареєстрована в Московському відділі поліції. Для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали направлені в ДБР.
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В него боком со встречи влетает Дэу.
Вывод: полиция виновата.
Ровным счетом, как в предыдущем парламенте, так и в теперешнем большинство фракций финансируется бабломойским.
- Это та дорога, по которой едет танк...
(В полиции таким образом определяется направление движения...).
Дно.
А Вам не кажется странным что уже шестой год войны а у нас все еще кацапские названия существуют?
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Роз'їхатись там неможливо
Чому в Україні на залізниці досі відстань міряється від Москви як в СРСР?