Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові в ніч на суботу на Московському проспекті сталася аварія за участю службового автомобіля патрульних Toyota Prius, в результаті чого загинули 2 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції в Харківській області.

Водій автомобіля Daewoo Lanos несподівано виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, і після удару загорівся.

"Один з патрульних, вибравшись із пошкодженого службового автомобіля, почав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, проте це не привело до бажаних результатів, полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos. В результаті ДТП пасажирка і водій автомобіля Daewoo загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Патрульні, які їхали в службовій машині, зазнали травм і були госпіталізовані.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, загиблий водій Daewoo був 22-річним співробітником поліції.

Інформація про ДТП зареєстрована в Московському відділі поліції. Для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали направлені в ДБР.

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