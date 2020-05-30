Убивство в Міннеаполісі: Протести в США охопили всю країну, в найбільших містах почалися масові заворушення. ВIДЕО

Протести, викликані вбивством афроамериканця в Міннесоті, переросли в масові заворушення в найбільших містах США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Assiciated Press.

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Повідомляється, що акції протесту через убивство Джорджа Флойда в Міннесоті прокотилися десятками великих міста. Зокрема, губернатор Джорджії оголосив надзвичайний стан і ввів Національну гвардію США в Атланту.

Після декількох годин мирної акції в центрі Атланти частина демонстрантів раптово вдалися до радикальних дій, розбивши кілька поліцейських авто. Вони також розфарбували емблему в штаб-квартирі телеканалу CNN і закидали офіцерів пляшками.

У самому Міннеаполісі, де поліцейські вбили Флойда, після спалення поліцейської дільниці з настанням темряви тисячі людей вийшли на акцію, проігнорувавши комендантську годину. У південній частині міста було підпалено кілька машин, а також розгромлено магазини. Незабаром після цього до міста зайшов важкий контингент Національної гвардії і поліції.

У Фініксі, Денвері, Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі і в околицях цих міст відбулися мирні акції з тисячами демонстрантів, які несли таблички "Він говорив, що не може дихати", "Правосуддя для Джорджа", а також скандували: "Немає справедливості, немає миру".

У Вашингтоні демонстранти зібралися біля Білого дому і намагалися прорватися до президентської резиденції. Спочатку мирна демонстрація в Нью-Йорку з настанням ночі перетворилася на хаос, коду учасники акції вступили в протистояння з поліцією, розбивали і палили автомобілі.

У Х'юстоні, де виріс Джордж Флойд, перед будівлею муніципалітету зібралися кілька тисяч осіб. Напруженість також посилилася в декількох містах Західного узбережжя, коли протестувальники вночі перекрили шосе в Лос-Анджелесі та Окленді.

Близько тисячі протестувальників в Окленді розбивали вікна і залишали на стінах поліцейських дільниць графіті із закликами до розправи над поліцейськими.

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