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Убивство в Міннеаполісі: Протести в США охопили всю країну, в найбільших містах почалися масові заворушення. ВIДЕО

Протести, викликані вбивством афроамериканця в Міннесоті, переросли в масові заворушення в найбільших містах США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Assiciated Press.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інвестори "Аркади" почали облаштовувати наметове містечко під КМДА

Повідомляється, що акції протесту через убивство Джорджа Флойда в Міннесоті прокотилися десятками великих міста. Зокрема, губернатор Джорджії оголосив надзвичайний стан і ввів Національну гвардію США в Атланту.

Після декількох годин мирної акції в центрі Атланти частина демонстрантів раптово вдалися до радикальних дій, розбивши кілька поліцейських авто. Вони також розфарбували емблему в штаб-квартирі телеканалу CNN і закидали офіцерів пляшками.

У самому Міннеаполісі, де поліцейські вбили Флойда, після спалення поліцейської дільниці з настанням темряви тисячі людей вийшли на акцію, проігнорувавши комендантську годину. У південній частині міста було підпалено кілька машин, а також розгромлено магазини. Незабаром після цього до міста зайшов важкий контингент Національної гвардії і поліції.

У Фініксі, Денвері, Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі і в околицях цих міст відбулися мирні акції з тисячами демонстрантів, які несли таблички "Він говорив, що не може дихати", "Правосуддя для Джорджа", а також скандували: "Немає справедливості, немає миру".

У Вашингтоні демонстранти зібралися біля Білого дому і намагалися прорватися до президентської резиденції. Спочатку мирна демонстрація в Нью-Йорку з настанням ночі перетворилася на хаос, коду учасники акції вступили в протистояння з поліцією, розбивали і палили автомобілі.

У Х'юстоні, де виріс Джордж Флойд, перед будівлею муніципалітету зібралися кілька тисяч осіб. Напруженість також посилилася в декількох містах Західного узбережжя, коли протестувальники вночі перекрили шосе в Лос-Анджелесі та Окленді.

Близько тисячі протестувальників в Окленді розбивали вікна і залишали на стінах поліцейських дільниць графіті із закликами до розправи над поліцейськими.

Також читайте: У США спалахнули масові протести після вбивства афроамериканця поліцейськими: є перша жертва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

протест (2398) расизм (43) США (22778)


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+47
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Убийство в Миннеаполисе: Простесты в США охватили всю страну, в крупнейших городах начались массовые беспорядки - Цензор.НЕТ 6863
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30.05.2020 12:44
+46
Я не расист, но в штатах переборщили заигрыванием с неграми. Уже негр нельзя сказать, а афроамериканец. Ну он же чёрный, значит негр. Там где к власти приходят негры, ничего хорошего не происходит, а наоборот. Например Зимбабве, была процветающая страна, пришли черные и пипец. В ЮАР тоже. Мой родственник в лет 30 назад, работал в Конго и рассказывал, что негры могут сутками играть в футбол, часами говорить о политике, но работать это не их. Поэтому те страны ВСЕГДА будут бедные и зависимы от иностранной помощи.
Раньше в совке, мы радовались, что африканские страны скинули оковы колониализма. А оказалось, что колонисты там настроили города, развили промышленность и с/х, а пришедшие на их место аборигены всё просрали.
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30.05.2020 12:46
+45
Вообще то это черный рассизм...
Потому что когда негр-полицейский убивает белого правонарушителя с нарушением процедуры ареста то в США это вообще никого не интересует кроме родни погибшего... ни одна газета даже не напишет об этом...
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30.05.2020 13:01
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То есть весь город площадью 150 кВ км и населением почти в пол миллиона - горит! Вместе с жителями?)))
Или ты смотришь уж какой день съемки полицейского участка который побродила кучка дебилов и тебе рассказывают что весь город в огне...
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30.05.2020 20:27 Відповісти
Нічого собі яка жорстокість... Недивно, що такі протести.
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30.05.2020 15:53 Відповісти
погибший-пьяный..негр, расплатившийся за сигареты фальшими баксами!! продавцы потребовали вернуть сигареты-он устроил дебош. послал их нах и попытался уехать ...вызвали ментов.. те остановили его машину..он оказал сопротивление .Задержание стандартное- лежать- руки за голову..конено на спину!! Ничего незаконого..А то, что он сдох-так это его проблемы с сердцем и раннее..Нехрен с Законом в прятки играть если здоровья нет!!!
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30.05.2020 19:31 Відповісти
Похожая ситуация была и в Париже, где "кашу заварили" мусульмане. Как по одному сценарию, лишь актеры и место действия разные.
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30.05.2020 16:06 Відповісти
Убивство в Міннеаполісі: Протести в США охопили всю країну, в найбільших містах почалися масові заворушення - Цензор.НЕТ 7237
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30.05.2020 16:08 Відповісти
Вполне обоснованное возмущение. Пусть теперь власти предъявляют претензии тем, кто это спровоцировал.
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30.05.2020 16:11 Відповісти
знайомо. Зараз буде Мінесотська народна чорношкіра републіка. Добре що гради і танки далеко підвозити ).
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30.05.2020 16:19 Відповісти
думаю, дело все-таки не в неграх. там и белые бузят. причем одни бузят, а другие против бузы. Миннесота, кстати, белый штат. Количество черных там ничтожно, а вот Атланата - черный.
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30.05.2020 16:50 Відповісти
За прибитых негров и кацапов,лично я не стал бы бузить😉
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30.05.2020 16:27 Відповісти
европейцы точно также за евреев говорили, в 30-тые годы
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30.05.2020 18:14 Відповісти
При чем здесь кацапы? Жить без кацапов не можешь?
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31.05.2020 15:17 Відповісти
Такое же стадо.
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01.06.2020 08:11 Відповісти
За прошлый год, полицейские в США, застрелили 998 человек, подавляющее большинство - негры, но был и маленький мальчик, который направил на полицейского игрушечный пистолет. Что характерно, полицейских за это не наказывают, а прячут.
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30.05.2020 16:31 Відповісти
Если полицейские в США (особенно в неблагополучных районах) каждый раз будут прикидывать, насколько маленький мальчик и насколько игрушечный пистолет на них направлен, то они все очень скоро там вымрут от отравления свинцом.
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30.05.2020 17:53 Відповісти
погибший-пьяный..негр, расплатившийся за сигареты фальшими баксами!! продавцы потребовали вернуть сигареты-он устроил дебош. послал их нах и попытался уехать ...вызвали ментов.. те остановили его машину..он оказал сопротивление .Задержание стандартное- лежать- руки за голову..конено на спину!! Ничего незаконого..А то, что он сдох по пути в больничку-так это его проблемы с сердцем и раннее..Нехрен с Законом в прятки играть если здоровья нет!!!
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30.05.2020 19:55 Відповісти
хана рейтингу трампа
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30.05.2020 16:32 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/abroad/politsejskij-iz-za-kotorogo-nachalis-protestyi-v-ssha-mozhet-byit-nevinoven.htm Полицейский, из-за которого начались протесты в США, может быть невиновен
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30.05.2020 16:37 Відповісти
Vladimir,
Вы это серьзно?
Статья без ссылок, без имен, без фактов и внизу прписка: Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.
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30.05.2020 16:49 Відповісти
эксперты подтвердили, что он умер не от удушья http://mignews.com/news/USACANADA/300520_85152_06066.html Смертельное задержание в США: мужчина умер не от удушья
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30.05.2020 16:53 Відповісти
Это не первоисточник. Я читаю свободно английский, где первоисточник?
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30.05.2020 17:01 Відповісти
это израильский ресурс. англоязычный источник найти не могу
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30.05.2020 17:06 Відповісти


Вбросами не пытаюсь и Вам не советую, отрава.
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30.05.2020 17:11 Відповісти
Полицейский Миннеаполиса, уволенный ранее на этой неделе, был обвинен в пятницу в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Он на протяжении 8 минут 46 секунд стоит коленом на шее Флойда. Последние три минуты задержанный не подает признаков жизни.

Тоесть он 3 минуты продолжал давить на шею когда тот уже отключился.
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30.05.2020 17:01 Відповісти
но он об этом не знал. негр на вид грозный был. а оказался насквозь больным наркоманром со стаже
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30.05.2020 17:07 Відповісти
со стажем
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30.05.2020 17:08 Відповісти
Подтверждение этого предположения ?
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30.05.2020 17:08 Відповісти
а смысл человеку, видя что тот не дышит, упрямо держать 3 мин. ногу на его шее???? глуповато как-то, не???
скорее всего мужик недооценил свою силу, не раздуплился что тому плохо, а когда понял - было поздно.
Это случайность. В чем проблема?? Если бы он также обошелся с белым то что, белые вышли на такие митинги? никто бы и внимания не обратил.
Только негры и евреи всегда делают что хотят, а когда их тронь - начинается визг за расизм или антисемитизм.
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30.05.2020 17:49 Відповісти
І ще про =порушення закону= !
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30.05.2020 19:26 Відповісти
С белым он бы так не обошёлся...
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31.05.2020 00:27 Відповісти
Ведется независимое расследование. Полицейский отсранен. Первоисточник- брифинг руководителя независимго расследования.
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30.05.2020 17:03 Відповісти
CNN latest
https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protest-updates-05-28-20/index.html

Дерек Шовен был арестован в пятницу и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени в смерти Джорджа Флойда.
«Сегодня вечером я разговаривал с Келли Шовен и ее семьей. Она опустошена смертью г-на Флойда, и ее огромное сочувствие принадлежит его семье, его близким и всем, кто переживает эту трагедию. Она подала на расторжение брака с Дереком Шовеном », - говорится в заявлении.
«Хотя у г-жи Шовен нет детей от ее нынешнего брака, она с уважением просит, чтобы ее дети, ее старшие родители и ее расширенная семья получили безопасность и уединение в это трудное время».
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30.05.2020 17:07 Відповісти
жена редкостная с*ка.
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30.05.2020 17:51 Відповісти
Задушили... А могли бы просто згвалтувать и "концы" в воду...
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30.05.2020 16:49 Відповісти
как на московии делают обычно и в кагарлыке
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30.05.2020 17:33 Відповісти
не зря американцы патронами запасались... ой не зря
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30.05.2020 16:54 Відповісти
Полисмен душил и держал руку в кармане - очень похоже на Киву.
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30.05.2020 17:18 Відповісти
у нас бы так с чурками надо , глядишь и поубавилось-бы преступников
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30.05.2020 17:25 Відповісти
украинцам так надо за Кагарлык выходить , когда так будет , тогда будет другая жизнь , а не прозябание перед зомбоящиком в надежде на подачку от Зели
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30.05.2020 17:32 Відповісти
По данным https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protests-05-30-20/index.html CNN , акции протеста из-за гибели Флойда проходят более чем в 30 крупных городов США. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте. в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США.
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30.05.2020 17:45 Відповісти
негри в Африку просяться
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30.05.2020 17:48 Відповісти
кстати, если их так притесняют в США, чего они туда прутся и не хотят вернуться в свою любимую Африку??
точно как кацапы относятся к Украине. Ненавидят, но их отсюда и калачиком не выманишь на свою парашу, а права качать или путин введи- это пожалуйста!
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30.05.2020 17:53 Відповісти
Как скот, это правильно
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30.05.2020 18:46 Відповісти
А у нас за пытки и изнасилования мусорами не вышел никто.
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30.05.2020 18:01 Відповісти
"РАВНОПРАВИЕ" - утопия и наглая фальш УЗУРПАТОРОВ для манипуляции "голосами" фактически НЕДЕЕСПОСОБНОГО И БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯне НАРОДА) на так называевых "выборах" - дешовом фарсе и коаврном обмане ЛОХТОРАТА! Мало формально отменить рабство (рабы и их потомки от этого никула не денутся и не станут ОТВЕТСТВЕННЫМИ, ДЕЕСПОСОБНЫМИ, СВОБОДНЫМИ и САМОДОСТАТОЧНЫМИ)!
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30.05.2020 18:19 Відповісти
1. Американське бидло у всій своїй красі. (точно так само араби ("найкращі представники" французького суспільства) палили все кілька років тому по Франції. Здається, тоді застрелили їхнього одновірця, який їхав на мотоциклі чи велосипеді).
2. Винятково рідкісні коментарі (2-3), у яких пробують розібратися, що було ДО (чого не показують), зате дружно голосять за таким же "найкращим членом суспільства" і фактично одна людина на 4 сторінки написала, що цей негр - злочинець (рецидивіст), він скоював злочин, поліцію викликали з кафе (я читала, що він фальшивою 20-ткою розрахувався).
3. Як дружно піпл ганьбить поліцію. "Молодці", нічого не скажеш. У поліцаїв, як і в інших працівників будь-де, є чіткі інструкції, як діяти у кожній ситуації, протоколи. Розбирання завжди серйозні, якщо протокол порушено. І я не думаю, що жоден притомний силовик у тих же Штатах тупо плюватиме на іструкції і робитиме, що йому заманеться. Раз тримав - значить, треба було.
4. Те, що бидло громить міста - не дивина. На те воно й бидло. Набагато гірше буде, коли вся =ліберально-демократична спільнота= зробить з поліції монстра і затисне настільки, що та боятиметься тепер їхати на виклик, коли правопорушення коїтимуть кольорові, найперше - негри.
І я тоді від душі позловтішаюся, якщо хтось з тієї публіки, яка дуже оплакує смерть цього злочинця, стане жертвою подібних "нещасних" негрів. Або хтось з їхніх близьків. Що вони тоді завиють, цікаво ? Чому поліція їх не захистила ? Дебіли.
5. Істота скоювала злочин і чинила спротив. Може, поліція цього бика повинна була кавою пригостити ? Це не поліція його зачепила, бо їй нічого робити.
6. На місці поліцейського, я б звільнилася: на фіга захищати бидло і ризикувати заради нього та громадського спокою своїм життям. Налетіли всі і клюють.
7. Почекаю, до чого =дорозслідують=.
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30.05.2020 18:25 Відповісти
Это животное давило коленом шею погибшего 8 минут 46 секунд, из них 3 минуты после того как тот уже умер. Без всякой необходимости.
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30.05.2020 18:58 Відповісти
То це поліцай - =животноє=, а не злочинець-рецидивіст ???
Я написала, що чекаю на результати розслідування.
А плакати-голосити за бандюганом геть і не подумаю. Подох? Туди йому й дорога.

Я зрозуміла б "протести" (хоча це вже не протести, а тупий бунт), якби поліція застрелила / задушила добропорядного і законослухняного громадянина, працівника, платника податків і т.д. просто так, не на скоєнні злочину.

А подібне сміття - ні. Просто дратує, коли до закону апелюють ті, хто його порушив і порушує.

У нас був подібний випадок кілька років тому, так що я в курсі і уявляю (там теж таке саме, яке вже було засуджене, видовбувалося, коли поліція підійшла, але куля потрапила в брата - крутився).

Нормальних людей поліція не чіпає і не хапає.
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30.05.2020 19:14 Відповісти
Убивство в Міннеаполісі: Протести в США охопили всю країну, в найбільших містах почалися масові заворушення - Цензор.НЕТ 4157
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30.05.2020 19:49 Відповісти
погибший-негр пьяный..расплатившийся за сигареты фальшими баксами!! продавцы ************ вернуть сигареты-он устроил дебош. и попытался уехать ...вызвали ментов.. те останорвили его машину..он оказал сопротивление при задержании.Задержание стандартное- лежить руки за спину..конено на спину!! Ничего незаконого..А то, что он сдох-так это его проблемы с сердцем и раннее..Нехрен с Законом в прятки играть если здлоровья нет!!!
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30.05.2020 19:15 Відповісти
Может быть, но нужен первоисточник этой информации.
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30.05.2020 19:58 Відповісти
бред несешь - сопротивления Флойд не оказывал, достаточно посмотреть видео задержания в ютубе...и парнем он был здоровым - именно таким тяжело пережить асфикцию, когда диафрагма жестко зафиксирована и снизу, и сверху и заведенными за руки наручниками...а такие методы удержания, кстати, запрещены во многих полицейских комьюнити именно из-за опасности для жизни - это далеко не первая смерть при подобной фиксации.
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30.05.2020 23:11 Відповісти
"Этого животного давили коленом 8 минут 46 секунд" пофиксил - не благодари.
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30.05.2020 21:18 Відповісти
у нас такое будет с таджиками узбеками и туркменами, когда наши на Запад повально съ*бнут
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31.05.2020 00:36 Відповісти
Косоглазые координируют и проплачивают.
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30.05.2020 18:45 Відповісти
Факинблэки распоясались, куда Ку-клукс-клан смотрит?
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30.05.2020 19:36 Відповісти
Ваша 'ирония' совершенно неуместна. Когда черные созжгут ваш дом и машину, мы посмотрим на Вашу толерастную позицию. Или Вы тоже черный?
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30.05.2020 19:48 Відповісти
А Вы мечтатель. Украина и толерантность
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30.05.2020 20:26 Відповісти
Страшный сон, "толерантная Украина", типун вам на язык!
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30.05.2020 21:17 Відповісти
Вы не верно поняли мой комент, блэки реально охренели, а Ку-клукс-клан в своё время мочил блэков капитально
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30.05.2020 22:47 Відповісти
Вы наверно поняли мой комент, он как раз о противоположном, а Ку-клукс-клан реально в своё время мочил блэков
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30.05.2020 22:44 Відповісти
Кто то сомневается в раскачке со стороны раши я нет
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30.05.2020 19:53 Відповісти
Скорее всего китаезы. У росияков киндзе ещё не выросло.
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30.05.2020 19:57 Відповісти
CNN reports: https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protests-05-30-20/index.html

1) У полицейского Миннеаполиса, который встал на колени на шее Джорджа Флойда, было 18 предыдущих жалоб против него, заявляет полицейское управление
2) Джордж Флойд и Дерек Шовен когда-то работали в одном и том же ночном клубе в смене службы безопасности.
3) Новое видео показывает трех полицейских, стоящих на коленях над Джорджем Флойдом

4) Бывший офицер, которого видели на видео с коленом на шее Флойда, обвиняют в убийстве.
5) Жена обвиняемого бывшего офицера подала на расторжение брака
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30.05.2020 19:56 Відповісти
https://www.nytimes.com/2020/05/29/us/derek-chauvin-george-floyd-worked-together.html
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30.05.2020 20:19 Відповісти
Thanks
Mr. Floyd's case began with a report of a counterfeit $20 bill that a storekeeper said he tried to pass to buy cigarettes.
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30.05.2020 20:23 Відповісти
Я в курсі. Особливо "уміляєт", що =he died for nothing= and = ... always with a smile on his face... loved to dance=, =star football and basketball player in high school = ... =Душка=, =одуванчік=, а поліцай - =падлюка= ...

Ви часто розплачуєтеся фальшивими купюрами, що чорнило ще тече ?
Самі малюєте чи з дружками ?

Якщо викликали поліцію - чому без опирань не сів у поліцейську машину ?
Двоє тих, хто були з ним в авті сиділи чомусь і не висовувалися, бо знали, що перепаде.
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30.05.2020 20:31 Відповісти
він крадій-рецидівіст, я одразу ж так і подумав
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30.05.2020 21:19 Відповісти
ще про наркоту подумав, але ж то як хліб для нігерів
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30.05.2020 21:20 Відповісти
Афроамериканцы езжайте жить в *********, там демократии нет, но есть много ментов.
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30.05.2020 19:57 Відповісти
В первую очередь, правительству надо запретить использование английского языка. И начать вести диалог с обществом, с участием международных наблюдателей.
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30.05.2020 19:59 Відповісти
Убивство в Міннеаполісі: Протести в США охопили всю країну, в найбільших містах почалися масові заворушення - Цензор.НЕТ 1974В толпе работали российские провокаторы. Кровавое ФСБ из империи зла щедро оплачивает подобные услуги.
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30.05.2020 20:09 Відповісти
Чорні люмпени використовують подібну ситуацію щоб грабувати магазини не в перший раз. Той коп, звичайно, має буди покараний за свої дії
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30.05.2020 20:14 Відповісти
а может это так дядя володя просит трампа снять санкции...?
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30.05.2020 20:27 Відповісти
Мусора не люди .... ВЕЗДЕ
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30.05.2020 20:33 Відповісти
Ніяких безпорядків масових немае ..,
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30.05.2020 20:40 Відповісти
+++
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30.05.2020 21:26 Відповісти
RaHoWa has begun
Rise up white brothers!
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30.05.2020 21:20 Відповісти
Охватили всю страну??? ))) Что за бред!

Еще б написали "Протесты перекинулись уже и на Бровары"
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30.05.2020 21:25 Відповісти
Ну якщо чесно то в сша попри всю ту толерантність до чорношкірих ставляться далеко не так добре як до білих (азіатів і латиносів там також не надто *******), ну а те що коп перевищив повноваження - будь загиблий білим не було б ніяких безпорядків, чорний расизм набирає обертів. До речі чорні селебрітіс і спортсмени провокували людей до того що зараз відбувається. .
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30.05.2020 23:17 Відповісти
су--ка...! когда ж так в рашке рванёт...?!!! тут из-за одного убитого она шо происходит...
а в рашке убивають "пачками"-и тишина...кацабы точно-рабы...прирождённые...
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30.05.2020 23:21 Відповісти
Вот что бывает, когда на черное говорят белое. На видео четко видно, что коп задушил коленом афромена в наручниках. Но имидж системы прежде всего.. Вот и сохранили имидж...
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31.05.2020 00:27 Відповісти
Губернатор Миннесоты Тим Уолтц на брифинге заявил, что протесты уже никоим образом не касаются убийства Джорджа Флойда. "Это про нападение на гражданское общество и сеяние страха"И в чёмь здесь CliNtoN tv видит преступление?Не они ли публиковали не спрашивая"Кто видео снимал,обрабатывал,выкладывал,распространял и т.д."? Ведь цель-то там очевидна:В пандемию радикализировать общество в год президентских выборов,когда планируется исторический запуск SpaceX в космос,когда печатаются стимул чеки для поддержки каждому гражданину Америки на 1200 долларов,когда страна возвращает свою былую славу в мире.Ведь очевидно,что реваншисты работают на руку радикальных исламистов и рашистов,которые уничтожают американцев в Ираке,Афганистане,Украине и дестабилизируют ситуацию в Сирии,Ливии и т.д.Не пора ли понять,кто они-плюющие в колодец из которого пют воду-байданутые ублюдки-выродки партии основателей ККК и убийц Линкольна,раскачивающие нынче ситуацию внутри,когда снаружи путлерасы отправляют 14-ть бомбардировщиков через Иран,Сирию в Ливию для оккупации там ливийской нефтянки.https://***********.com/News/world/archives/2020/05/31/2003737370
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31.05.2020 06:17 Відповісти
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