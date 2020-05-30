Убивство в Міннеаполісі: Протести в США охопили всю країну, в найбільших містах почалися масові заворушення. ВIДЕО
Протести, викликані вбивством афроамериканця в Міннесоті, переросли в масові заворушення в найбільших містах США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Assiciated Press.
Повідомляється, що акції протесту через убивство Джорджа Флойда в Міннесоті прокотилися десятками великих міста. Зокрема, губернатор Джорджії оголосив надзвичайний стан і ввів Національну гвардію США в Атланту.
Після декількох годин мирної акції в центрі Атланти частина демонстрантів раптово вдалися до радикальних дій, розбивши кілька поліцейських авто. Вони також розфарбували емблему в штаб-квартирі телеканалу CNN і закидали офіцерів пляшками.
У самому Міннеаполісі, де поліцейські вбили Флойда, після спалення поліцейської дільниці з настанням темряви тисячі людей вийшли на акцію, проігнорувавши комендантську годину. У південній частині міста було підпалено кілька машин, а також розгромлено магазини. Незабаром після цього до міста зайшов важкий контингент Національної гвардії і поліції.
У Фініксі, Денвері, Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі і в околицях цих міст відбулися мирні акції з тисячами демонстрантів, які несли таблички "Він говорив, що не може дихати", "Правосуддя для Джорджа", а також скандували: "Немає справедливості, немає миру".
У Вашингтоні демонстранти зібралися біля Білого дому і намагалися прорватися до президентської резиденції. Спочатку мирна демонстрація в Нью-Йорку з настанням ночі перетворилася на хаос, коду учасники акції вступили в протистояння з поліцією, розбивали і палили автомобілі.
У Х'юстоні, де виріс Джордж Флойд, перед будівлею муніципалітету зібралися кілька тисяч осіб. Напруженість також посилилася в декількох містах Західного узбережжя, коли протестувальники вночі перекрили шосе в Лос-Анджелесі та Окленді.
Близько тисячі протестувальників в Окленді розбивали вікна і залишали на стінах поліцейських дільниць графіті із закликами до розправи над поліцейськими.
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Или ты смотришь уж какой день съемки полицейского участка который побродила кучка дебилов и тебе рассказывают что весь город в огне...
Вы это серьзно?
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Вбросами не пытаюсь и Вам не советую, отрава.
Тоесть он 3 минуты продолжал давить на шею когда тот уже отключился.
скорее всего мужик недооценил свою силу, не раздуплился что тому плохо, а когда понял - было поздно.
Это случайность. В чем проблема?? Если бы он также обошелся с белым то что, белые вышли на такие митинги? никто бы и внимания не обратил.
Только негры и евреи всегда делают что хотят, а когда их тронь - начинается визг за расизм или антисемитизм.
https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protest-updates-05-28-20/index.html
Дерек Шовен был арестован в пятницу и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени в смерти Джорджа Флойда.
«Сегодня вечером я разговаривал с Келли Шовен и ее семьей. Она опустошена смертью г-на Флойда, и ее огромное сочувствие принадлежит его семье, его близким и всем, кто переживает эту трагедию. Она подала на расторжение брака с Дереком Шовеном », - говорится в заявлении.
«Хотя у г-жи Шовен нет детей от ее нынешнего брака, она с уважением просит, чтобы ее дети, ее старшие родители и ее расширенная семья получили безопасность и уединение в это трудное время».
точно как кацапы относятся к Украине. Ненавидят, но их отсюда и калачиком не выманишь на свою парашу, а права качать или путин введи- это пожалуйста!
2. Винятково рідкісні коментарі (2-3), у яких пробують розібратися, що було ДО (чого не показують), зате дружно голосять за таким же "найкращим членом суспільства" і фактично одна людина на 4 сторінки написала, що цей негр - злочинець (рецидивіст), він скоював злочин, поліцію викликали з кафе (я читала, що він фальшивою 20-ткою розрахувався).
3. Як дружно піпл ганьбить поліцію. "Молодці", нічого не скажеш. У поліцаїв, як і в інших працівників будь-де, є чіткі інструкції, як діяти у кожній ситуації, протоколи. Розбирання завжди серйозні, якщо протокол порушено. І я не думаю, що жоден притомний силовик у тих же Штатах тупо плюватиме на іструкції і робитиме, що йому заманеться. Раз тримав - значить, треба було.
4. Те, що бидло громить міста - не дивина. На те воно й бидло. Набагато гірше буде, коли вся =ліберально-демократична спільнота= зробить з поліції монстра і затисне настільки, що та боятиметься тепер їхати на виклик, коли правопорушення коїтимуть кольорові, найперше - негри.
І я тоді від душі позловтішаюся, якщо хтось з тієї публіки, яка дуже оплакує смерть цього злочинця, стане жертвою подібних "нещасних" негрів. Або хтось з їхніх близьків. Що вони тоді завиють, цікаво ? Чому поліція їх не захистила ? Дебіли.
5. Істота скоювала злочин і чинила спротив. Може, поліція цього бика повинна була кавою пригостити ? Це не поліція його зачепила, бо їй нічого робити.
6. На місці поліцейського, я б звільнилася: на фіга захищати бидло і ризикувати заради нього та громадського спокою своїм життям. Налетіли всі і клюють.
7. Почекаю, до чого =дорозслідують=.
Я написала, що чекаю на результати розслідування.
А плакати-голосити за бандюганом геть і не подумаю. Подох? Туди йому й дорога.
Я зрозуміла б "протести" (хоча це вже не протести, а тупий бунт), якби поліція застрелила / задушила добропорядного і законослухняного громадянина, працівника, платника податків і т.д. просто так, не на скоєнні злочину.
А подібне сміття - ні. Просто дратує, коли до закону апелюють ті, хто його порушив і порушує.
У нас був подібний випадок кілька років тому, так що я в курсі і уявляю (там теж таке саме, яке вже було засуджене, видовбувалося, коли поліція підійшла, але куля потрапила в брата - крутився).
Нормальних людей поліція не чіпає і не хапає.
1) У полицейского Миннеаполиса, который встал на колени на шее Джорджа Флойда, было 18 предыдущих жалоб против него, заявляет полицейское управление
2) Джордж Флойд и Дерек Шовен когда-то работали в одном и том же ночном клубе в смене службы безопасности.
3) Новое видео показывает трех полицейских, стоящих на коленях над Джорджем Флойдом
4) Бывший офицер, которого видели на видео с коленом на шее Флойда, обвиняют в убийстве.
5) Жена обвиняемого бывшего офицера подала на расторжение брака
Mr. Floyd's case began with a report of a counterfeit $20 bill that a storekeeper said he tried to pass to buy cigarettes.
Ви часто розплачуєтеся фальшивими купюрами, що чорнило ще тече ?
Самі малюєте чи з дружками ?
Якщо викликали поліцію - чому без опирань не сів у поліцейську машину ?
Двоє тих, хто були з ним в авті сиділи чомусь і не висовувалися, бо знали, що перепаде.
Rise up white brothers!
Еще б написали "Протесты перекинулись уже и на Бровары"
а в рашке убивають "пачками"-и тишина...кацабы точно-рабы...прирождённые...