"Лежати! Руки за спину!": МВС показало затримання КОРДОм підозрюваних у броварській стрілянині. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ показало, як співробітники поліції особливого призначення України (КОРД) затримували в Броварах підозрюваних у стрілянині.

Як передає Цензор.НЕТ, відео затримання опубліковано на каналі МВС в Youtube.

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Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.