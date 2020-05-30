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"Лежати! Руки за спину!": МВС показало затримання КОРДОм підозрюваних у броварській стрілянині. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ показало, як співробітники поліції особливого призначення України (КОРД) затримували в Броварах підозрюваних у стрілянині.

Як передає Цензор.НЕТ, відео затримання опубліковано на каналі МВС в Youtube.

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Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Бровари (280) затримання (4339) МВС (3501) стрілянина (1778) КОРД (137)


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Топ коментарі
+49
Мусора не смешите людей)))
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30.05.2020 15:32
+45
Та це вже понти.Де ці всі корди,коли була стрілянина? Хотілося би побачити їх в справжній дії.
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30.05.2020 15:33
+42
"Лежать! Руки за спину!": МВД показало задержание КОРДом подозреваемых в стрельбе в Броварах - Цензор.НЕТ 331
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30.05.2020 15:36
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а режисер молодець, серіал на скільки сезонів буде, як ви думаєте?
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31.05.2020 07:09 Відповісти
поздно всрались,надо было до стрелянины ложить на пол и кричать .руки за спину .)))
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31.05.2020 10:12 Відповісти
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