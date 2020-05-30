"Лежати! Руки за спину!": МВС показало затримання КОРДОм підозрюваних у броварській стрілянині. ВIДЕО
Міністерство внутрішніх справ показало, як співробітники поліції особливого призначення України (КОРД) затримували в Броварах підозрюваних у стрілянині.
Як передає Цензор.НЕТ, відео затримання опубліковано на каналі МВС в Youtube.
Нагадаємо, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
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