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"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк. ВIДЕО

Основні стовпи співпраці України та ЄС - перспектива членства в Євросоюзі, економіка та енергетика, співпраця у сфері безпеки та санкції проти РФ.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 29 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Яценюк наголосив, що нині потрібно захистити Європейський Союз. Він звернувся до учасників дискусії: "Ви маєте захистити Європейський Союз у ваших державах, які є членами ЄС, а ми в Україні маємо захистити ідею європейської інтеграції".

Серед українців дуже стійка підтримка ЄС, додав він. "Український народ зробив свій екзистенційний вибір - велика єдина об’єднана Європа. Ми зробимо це і досягнемо мети", – сказав Арсеній Яценюк. Голова КБФ назвав чотири стовпи, першочергові цілі для співпраці України та ЄС.

Перша мета, за словами Арсенія Яценюка, - перспектива членства України в Євросоюзі: "Ми не просто стукатимемо у двері, ми ці двері відкриємо і будемо членами ЄС".

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"Друга мета – економіка та енергетика. Без сумніву, потрібно оновити та посилити нашу економічну та енергетичну співпрацю, адже ми вже багато досягли", – сказав він. Яценюк також наголосив на важливості співпраці в питаннях безпеки: "Ви маєте втримувати НАТО і зробити все можливе, аби надати перспективу членства в Альянсі також і для України".

Четверте – санкції проти РФ: "Санкції мають бути продовжені і посилені. Крапка". Він також наголосив, що Європейський Союз надав українському народу безпрецедентну підтримку: "Мільйони євро, технічна підтримка, безвізовий режим, зона вільної торгівлі з ЄС, енергетична незалежність України – це лише основні із здобутків, які ми досягли разом із нашими європейськими друзями".

Арсеній Яценюк підкреслив важливість для європейських партнерів "змінити наратив, змінити спосіб, у який вони інформують український народ про наші спільні досягнення", не просто виділити кошти, а послати чіткий сигнал - "ми зробили це для вас": "Росія транслює зовсім інший наратив. І всі ці негативні історії легко "продавати". Нам потрібно пояснити українському народу масштаб підтримки з боку ЄС".

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"Маємо надати нової сили нашій двосторонній співпраці. Потрібно вдихнути нову енергію в наші двосторонні відносини", – додав Яценюк.

Автор: 

євроінтеграція (502) Яценюк Арсеній (2570) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+19
Как же горит у зебилов от Сени
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30.05.2020 17:37
+14
где начинается и где заканчивается "стена" этого ублюдка, обворовавшего украинский народ?
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30.05.2020 17:44
+7
Украина защищает ЕС.
А ЕС ... не очень того...
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30.05.2020 17:28
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Украина защищает ЕС.
А ЕС ... не очень того...
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30.05.2020 17:28 Відповісти
Как же горит у зебилов от Сени
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30.05.2020 17:37 Відповісти
Та и кажи, Сеня лучший облапошиватель украинцев!!!! Слава яйцевнюху!
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30.05.2020 19:34 Відповісти
Кацап детектед. Латхтинцю, це не твоя козмломокшанська справа. Скажи "Мееее" і йди у спам трахати свою козу машку.
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30.05.2020 20:42 Відповісти
В ингушском городе Сунжа https://sprotyv.info/news/v-rf-vveden-rezhim-kontrterroristicheskoj-operacii-za-chto-idut-boi-v-ingushetii идет боестолкновение . В оперативном штабе региона сообщили о введении в городе режима контртеррористической операции со "Свидетели Еговы",Московия выдумывает любой предлог ,чтобы не потерять своего влияния в своих колониях.
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30.05.2020 17:41 Відповісти
Ага, и там на стороне боевиков сей час воюет Яценюк.
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30.05.2020 17:45 Відповісти
В немецкой армии впервые появятся раввины после того, как их участие запретил .....
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что, кроме раввинов, она планирует разрешить выполнять роль капелланов имамам и православным священникам.
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30.05.2020 18:28 Відповісти
"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк - Цензор.НЕТ 1110
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30.05.2020 17:44 Відповісти
где начинается и где заканчивается "стена" этого ублюдка, обворовавшего украинский народ?
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30.05.2020 17:44 Відповісти
Заканчивается в Майами.
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30.05.2020 17:56 Відповісти
Почалась при Порошенку, а закінчилась при Зєлєнскаму.
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30.05.2020 18:03 Відповісти
Розумний, аж страшно (С)
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30.05.2020 17:46 Відповісти
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30.05.2020 18:36 Відповісти
Ну так разводяга же
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30.05.2020 19:35 Відповісти
Арсений! Иди пей водку дома..Здесь не наливают!!)))
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30.05.2020 20:10 Відповісти
"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3013
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30.05.2020 17:49 Відповісти
"Странам Европейского Союза надо защитить ЕС, а Украине - идею евроинтеграции", - Яценюк.

А шо тут думать, Сеня? Спасай Европу. Проси у них бабло, обещай стену.
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30.05.2020 17:52 Відповісти
хватит кормить людей этим бредом.любой адекватный человек понимает что Украина никогда не будет в ес,ес само наладом дышит ,сейчас наступило время каждый сам за себя ,лучше займитесь экономикой украины и тотальной коррупцией в нашей стране .все остальное популистский бред!
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30.05.2020 17:56 Відповісти
а цим яценюкам в кайф вішати перед українцями якісь морквинки, це така у них ідеологія.
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30.05.2020 19:14 Відповісти
Шо таке, Адвокатику? Ремісія минула, пішло загострення?
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30.05.2020 20:46 Відповісти
не зовсім ясно, про що питання.
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30.05.2020 20:56 Відповісти
Все у Вас получится! Только не надо отступать от своей цели.
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30.05.2020 18:00 Відповісти
что с проектом "стена" где он или где выделенные на его реализацию средства?
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30.05.2020 18:00 Відповісти
Как где ? Есть же вилла в Майами
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30.05.2020 18:43 Відповісти
Эту обезьянку еще кто то воспринимает?
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30.05.2020 18:09 Відповісти
Возьми лопату и дострой ,что обещал балобол.
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30.05.2020 18:11 Відповісти
Ещё подводный поезд в Китай
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30.05.2020 18:42 Відповісти
Классная идея, жить ради аморфной идеи. Совок все коммунизьм строил, но никто не знал что это такое и как выглядит, не было четких критериев. Теперь предлагают идею евроинтеграции, тоесть не саму интеграцию, а идею, что-то такое, про что можно много говорить, проводить круглые столы, конференции, кричать лозунги и спiвать гимны, но ничего при этом не делать.
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30.05.2020 18:23 Відповісти
Ну вы такое скажете... Кто ж будет ломать десятилетиями выстроенный под себя любимых уклад в стране? Это лохторату можно навешать лапши "про світле майбутнє" и продолжать жить в своем полуфеодальном княжестве, тыкая как ослу морковкой, сказки про Европу.
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30.05.2020 18:47 Відповісти
А Україні- захищати від влади ідею євроінтеграції
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30.05.2020 18:54 Відповісти
сеня цюценюк він же лоб без кулі або куля без лоба вже и до европи добрався всім поради дає)))))семеон тебе в паРашке чекають)) в розшуку ти))))маджохет ))))
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30.05.2020 19:07 Відповісти
Не понимаю, с какой целью здесь стали пиарить всяких воров и брехунов ? Давайте ещё Азiрова вспомним, как он там поживает. Украинский народ сказал своё слово на прошлых выборах - геть ! Забудьте уже про Сеню и Петю - это политические трупы
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30.05.2020 19:16 Відповісти
Кацап детектед. Скажи "Мееее" (можна англійською) - і у спам!
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30.05.2020 20:47 Відповісти
Шо то сени стало очень много на цензоре.
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30.05.2020 19:57 Відповісти
Стена украдена до Нас !
"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3600
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30.05.2020 20:54 Відповісти
Яценюк обратно к корыту хочет. Начинает трусить народу на уши лапшу.
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30.05.2020 20:03 Відповісти
Кролик передай привет Гудку . от обилеченного народа .
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30.05.2020 20:39 Відповісти
Что бы ЕС делел без его недостроенной стены стены?..
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31.05.2020 08:41 Відповісти
Сеня - молодец!
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31.05.2020 13:17 Відповісти
 
 