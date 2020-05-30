"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк. ВIДЕО

Основні стовпи співпраці України та ЄС - перспектива членства в Євросоюзі, економіка та енергетика, співпраця у сфері безпеки та санкції проти РФ.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 29 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Яценюк наголосив, що нині потрібно захистити Європейський Союз. Він звернувся до учасників дискусії: "Ви маєте захистити Європейський Союз у ваших державах, які є членами ЄС, а ми в Україні маємо захистити ідею європейської інтеграції".

Серед українців дуже стійка підтримка ЄС, додав він. "Український народ зробив свій екзистенційний вибір - велика єдина об’єднана Європа. Ми зробимо це і досягнемо мети", – сказав Арсеній Яценюк. Голова КБФ назвав чотири стовпи, першочергові цілі для співпраці України та ЄС.

Перша мета, за словами Арсенія Яценюка, - перспектива членства України в Євросоюзі: "Ми не просто стукатимемо у двері, ми ці двері відкриємо і будемо членами ЄС".

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"Друга мета – економіка та енергетика. Без сумніву, потрібно оновити та посилити нашу економічну та енергетичну співпрацю, адже ми вже багато досягли", – сказав він. Яценюк також наголосив на важливості співпраці в питаннях безпеки: "Ви маєте втримувати НАТО і зробити все можливе, аби надати перспективу членства в Альянсі також і для України".

Четверте – санкції проти РФ: "Санкції мають бути продовжені і посилені. Крапка". Він також наголосив, що Європейський Союз надав українському народу безпрецедентну підтримку: "Мільйони євро, технічна підтримка, безвізовий режим, зона вільної торгівлі з ЄС, енергетична незалежність України – це лише основні із здобутків, які ми досягли разом із нашими європейськими друзями".

Арсеній Яценюк підкреслив важливість для європейських партнерів "змінити наратив, змінити спосіб, у який вони інформують український народ про наші спільні досягнення", не просто виділити кошти, а послати чіткий сигнал - "ми зробили це для вас": "Росія транслює зовсім інший наратив. І всі ці негативні історії легко "продавати". Нам потрібно пояснити українському народу масштаб підтримки з боку ЄС".

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"Маємо надати нової сили нашій двосторонній співпраці. Потрібно вдихнути нову енергію в наші двосторонні відносини", – додав Яценюк.