Батьки 11 немовлят, народжених сурогатними матерями, прилетіли в Україну з Аргентини. ВIДЕО
У ніч на 30 травня в аеропорту "Бориспіль" приземлився чартерний рейс, на борту якого перебували 11 пар батьків. Вони прилетіли до України з Аргентини, щоб забрати дітей, народжених сурогатними матерями.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Напередодні українське Міністерство закордонних справ дало дозвіл на в'їзд батькам, які через закриті кордони не могли забрати своїх дітей.
Побачити немовлят батьки зможуть через два тижні - після обсервації. Водночас пари навряд чи зможуть повернутися назад - Аргентина закрила кордон до вересня.
Нагадаємо, в Україні через карантин і закриті кордони "застрягли" понад 100 дітей, яких для іноземців народили сурогатні матері. Уповноважений з прав людини Людмила Денісова звернулася в МЗС і Державну міграційну службу, щоб допомогти батькам забрати дітей.
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И у меня еще один вопрос. Считаете ли вы Украину самой лучшей страной в мире, где нет педофилии, черной транспланатции и сатанизма, где хорошие суды и полицейская система и только в других странах ваши явления. Я так понимаю? Украина страна первого мира, а та же Аргентина страна трьетьего, где никто не борется с сатанизмом и всем прочим? Вы же пишите, что украинцы лучше аргентинцев. Это ваша мораль?
Потрібно нарощувати виробництво,підлаштовувати законодавство.Перспективний бізнес "матка напрокат".
Так,дивись,і з'явиться кількадесят тисяч робочих місць Шмигаля.
Наїжають ? Бийте з козирів ! Наприклад,невинним питанням,в яких європейських країнах дозволено КОМЕРЦІЙНЕ сурогатне материнство.Певно,ваші опоненти здивуються,що майже половину світового комерційного ринку займають країни постсовка (рф,Україна,Казахстан,Грузія),особливо після того,як від закумуфльованого продажу дітей відмовились в 2016 році Індія і Таїланд. Певно ж в них були ВАГОМІ причини.
Або питанням,як би вони поставились до новини,що їхня сестра,чи донька,за гроші взялася народити комусь дитину (більшісь,звісно,збреше.або втече від відповіді).І це аж ніяк не торгівля власним тілом,подібно до проституції.
Вопрос суррогатного материнства сложный и поддается регулированию, но ничего злого и аморального в нем точно нет.
пока тебе не перепадёт денег ?
Эти дети не совсем украинские, генетически у них другие родители, которых просто выносили добровольно украинские женщины. То есть здесь уникальная ситуация, где нет пострадавших. Все получают то, о чем они мечтают.
Если возможно усыновить из Украины детей, то почему нельзя здесь их выносить, ведь это не запрещено нашим законодательством? У нас и пересадка органов была запрещена , все нуждающиеся в ней делали операции в той же Беларуси.
насилует,
идите в жопу, уважаемая Лариса
НАДО ПРЕКРАЩАТЬ этот туризм для торговли детьми
ТИПА КВАРТАЛЛ 95 ?
право на противогаз с перекрытым воздухом и сексуальное насилие со
стороны мусоров шакала недопрезидентв ?