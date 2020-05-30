Батьки 11 немовлят, народжених сурогатними матерями, прилетіли в Україну з Аргентини. ВIДЕО

У ніч на 30 травня в аеропорту "Бориспіль" приземлився чартерний рейс, на борту якого перебували 11 пар батьків. Вони прилетіли до України з Аргентини, щоб забрати дітей, народжених сурогатними матерями.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Напередодні українське Міністерство закордонних справ дало дозвіл на в'їзд батькам, які через закриті кордони не могли забрати своїх дітей.

Побачити немовлят батьки зможуть через два тижні - після обсервації. Водночас пари навряд чи зможуть повернутися назад - Аргентина закрила кордон до вересня.

Нагадаємо, в Україні через карантин і закриті кордони "застрягли" понад 100 дітей, яких для іноземців народили сурогатні матері. Уповноважений з прав людини Людмила Денісова звернулася в МЗС і Державну міграційну службу, щоб допомогти батькам забрати дітей.

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