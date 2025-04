Масові протести в США: Трьох людей застрелили, сім штатів викликали Національну гвардію, комендантську годину введено в 25 містах. ВIДЕО

Начальник поліції Індіанаполіса Рендал Тейлор заявив, що щонайменше три людини були вбиті під час протестів в центрі Індіанаполіса в суботу ввечері. У поліції радять уникати протестів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє CNN.

За словами Тейлора, поліція все ще проводить розслідування і радить громадянам уникати району, де відбуваються протести.

"Офіцер поліції також зазнав легких поранень учора ввечері", - додав начальник поліції.

Також повідомляється, що американські міста один за одним почали запроваджувати комендантську годину через зростання заворушень. Рішення про обмеження на вихідних взяли вже 25 міст.

Комендантську годину введено в окремих містах у 16 штатах:

Штат Каліфорнія - Беверлі Хіллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Маямі. Джорджія - Атланта. Іллінойс - Чикаго. Штат Кентуккі - місто Луїсвілль. Міннесота - міста Міннеаполіс і Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо - міста Цинциннаті, Клівленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

В Штаті Орегон комендантську годину введено в містах Юджин та Портленд. Також у Філадельфії і Піттсбурзі, штат Пенсільванія. У штаті Південна Кароліна комендантську годину ввели в Чарльстоні і Колумбії.

А також особливий режим діє в містах Нешвілл (штат Теннессі), Солт-Лейк-Сіті (штат Юта), Сіетл (штат Вашингтон) і Мілуокі (штат Вісконсин).

Комендантську годину введено переважно на вихідні - у Філадельфії обмеження почали діяти з 8 вечора 30 травня і триватиме приблизно до 6 годин ранку понеділка, 1 червня, за місцевим часом.

Що стосується особливостей цього періоду, то, наприклад, мер Філадельфії Джим Кенні повідомив: "Люди можуть покидати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу в необхідні підприємства або звернутися за медичною або поліцейською допомогою".

А в Лос-Анджелесі комендантська година вимагає від жителів залишатися вдома до 5:30 ранку неділі, 31 травня.

Major looting at North Face on Broadway in SoHo tonight. Adidas and other stores also broken into and looted in Manhattan @News12BX @News12BK #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #unionsquareprotest #GeorgeFloydProtests #riots2020 #protests #newyorkprotest #looting pic.twitter.com/gDwXUQJTQQ