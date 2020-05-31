Масові протести в США: Трьох людей застрелили, сім штатів викликали Національну гвардію, комендантську годину введено в 25 містах. ВIДЕО
Начальник поліції Індіанаполіса Рендал Тейлор заявив, що щонайменше три людини були вбиті під час протестів в центрі Індіанаполіса в суботу ввечері. У поліції радять уникати протестів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє CNN.
За словами Тейлора, поліція все ще проводить розслідування і радить громадянам уникати району, де відбуваються протести.
"Офіцер поліції також зазнав легких поранень учора ввечері", - додав начальник поліції.
Також повідомляється, що американські міста один за одним почали запроваджувати комендантську годину через зростання заворушень. Рішення про обмеження на вихідних взяли вже 25 міст.
Комендантську годину введено в окремих містах у 16 штатах:
Штат Каліфорнія - Беверлі Хіллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Маямі. Джорджія - Атланта. Іллінойс - Чикаго. Штат Кентуккі - місто Луїсвілль. Міннесота - міста Міннеаполіс і Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо - міста Цинциннаті, Клівленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.
В Штаті Орегон комендантську годину введено в містах Юджин та Портленд. Також у Філадельфії і Піттсбурзі, штат Пенсільванія. У штаті Південна Кароліна комендантську годину ввели в Чарльстоні і Колумбії.
А також особливий режим діє в містах Нешвілл (штат Теннессі), Солт-Лейк-Сіті (штат Юта), Сіетл (штат Вашингтон) і Мілуокі (штат Вісконсин).
Комендантську годину введено переважно на вихідні - у Філадельфії обмеження почали діяти з 8 вечора 30 травня і триватиме приблизно до 6 годин ранку понеділка, 1 червня, за місцевим часом.
Що стосується особливостей цього періоду, то, наприклад, мер Філадельфії Джим Кенні повідомив: "Люди можуть покидати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу в необхідні підприємства або звернутися за медичною або поліцейською допомогою".
А в Лос-Анджелесі комендантська година вимагає від жителів залишатися вдома до 5:30 ранку неділі, 31 травня.
Major looting at North Face on Broadway in SoHo tonight. Adidas and other stores also broken into and looted in Manhattan @News12BX @News12BK #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #unionsquareprotest #GeorgeFloydProtests #riots2020 #protests #newyorkprotest #looting pic.twitter.com/gDwXUQJTQQ— Justine Miller (@JustineIMiller) May 31, 2020
Раніше президент країни Дональд Трамп попередив, що готовий ввести військових у штат Міннесота, як тільки цього вимагатиме адміністрація. А Міннеаполіс розташовується в Міннесоті.
Прохання до Нацгвардії надати допомогу місцевим правоохоронним органам направили також штати Джорджія, Огайо, Колорадо, Вісконсін, Кентуккі і Юта.
Зокрема, губернатор штату Юта Гері Герберт звернувся до Національної гвардії після неконтрольованих протестів в Солт-Лейк-Сіті.
Після деяких сутичок у Вашингтоні біля Білого дому за допомогою в дотриманні порядку звернувся до Нацгвардії також округ Колумбія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я так розумію, що ви - трампіст, але все одно не треба мене переконувати, у мене про Трампа була своя думка ще задовго до того, як він став президентом. Якась купка анархістів ніколи не зможе зламати систему, яка працює безвідмовно бо будувалася не через коліно. Так, демократія недосконала, але краще за неї ще ніхто нічого не вигадав.
Систему ламати можуть тільки на словах, на то вона й система, що її хрін зламаєш.
Добраніч. Нехай вам Трамп насниться.
Перевірте подругу, може вона не в Чикаго, а в Мухосранську.