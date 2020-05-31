Спалені будівлі, розбиті вітрини та розграбовані ТРЦ: Наслідки погромів у Міннеаполісі. ВРАЖАЮЧЕ ВІДЕО

Опубліковано відео, на якому показані наслідки масових заворушень в Міннеаполісі, США.

Як передає Цензор.НЕТ, відео на сторінці в фейсбуці опублікував Карл Волох.

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Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про притягнення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.