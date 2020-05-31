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Спалені будівлі, розбиті вітрини та розграбовані ТРЦ: Наслідки погромів у Міннеаполісі. ВРАЖАЮЧЕ ВІДЕО

Опубліковано відео, на якому показані наслідки масових заворушень в Міннеаполісі, США.

Як передає  Цензор.НЕТ, відео на сторінці в фейсбуці опублікував Карл Волох.

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Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про притягнення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

протест (2398) расизм (43) США (22778)


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Топ коментарі
+69
Быдло использовало момент для того что бы пограбить...тот негр им и нах не вперся....
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31.05.2020 12:43
+60
Чисто Даунбас з розграбованим МЕТРО.
Сожженные здания, разбитые витрины и разграбленные ТРЦ: Последствия погромов в Миннеаполисе - Цензор.НЕТ 4406
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31.05.2020 12:48
+40
А зачем быдлу какая то связь?? Ему нужен повод...и более ничего...
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31.05.2020 12:44
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https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ1NzA2OTQyODk1M18xMDE1ODQ1NzUxOTk0Mzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький

Я не схильний довіряти авторам, які в країні, де попередній президент був чорним, пишуть, що бути чорним - страшно. Я розумію, що расистські прояви присутні, причому - з обох боків, навіть - з боку жовто- чи червоношкірих, не лише біло- чи чорношкірих. Але я б не говорив про це, як про політику чи мейнстрім.
Дежавю, коли з американців роблять расистів, виникає від історії, коли з українців роблять антисемітів, а вони обирають єврея на президента. Я також розумію, що в боротьбі проти вкрай несимпатичного Трампа всі методи добрі. І приліпити вбивцю-поліцейського до Трампа і білого расизму - не гріх, як для захоплених політикою. Але я також знаю, що маніпуляція - інструмент, доступний всім без виключення.
Українців примусили обирати «менше зло», порівнюючи помилки державного діяча з нулем. А я розумію, що треба порівнювати здобутки. Так от, глибоко симпатичний мені Обама викохав і напоїв грошима, «перезавантаживши», спонсора світового тероризму й дозволив розвалити світову систему безпеки. Недосконалу, але - хоч якусь. А також втратив контроль над купою глобальних процесів. Та основним «здобутком» його стала соціальна рівність працюючих і непрацюючих. Про «здобутки» Трампа, що нагадують єнакієвський стиль ми теж чули. Але я б дав час американцям розібратись у тому - яке майбутнє вони будують, а не влазив і давив їм на больові точки.
Бо у світі є досить бажаючих, які натиснуть на їх «расизм» (як і на наш антисемітизм) без нас і дуже охоче. Навіть справу проти Байдена відкриють. Повірте, братушкі ніколи не грають за когось одного. Вони аркан накидають на шию кожному.
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31.05.2020 19:12 Відповісти
https://censor.net/user/83292 Це не Обама винний.Бо в США він не цар.Це винні ліваки,під ними всі змі і багато компаній.
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31.05.2020 19:53 Відповісти
так должно было быть в Кагарлыке , вот как надо протестовать против беспредела полицейских , а не сопли жевать как в Украине
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31.05.2020 19:55 Відповісти
В 2014 это называли мирными акциями протеста
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01.06.2020 11:34 Відповісти
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