Спалені будівлі, розбиті вітрини та розграбовані ТРЦ: Наслідки погромів у Міннеаполісі. ВРАЖАЮЧЕ ВІДЕО
Опубліковано відео, на якому показані наслідки масових заворушень в Міннеаполісі, США.
Як передає Цензор.НЕТ, відео на сторінці в фейсбуці опублікував Карл Волох.
Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.
ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про притягнення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.
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Я не схильний довіряти авторам, які в країні, де попередній президент був чорним, пишуть, що бути чорним - страшно. Я розумію, що расистські прояви присутні, причому - з обох боків, навіть - з боку жовто- чи червоношкірих, не лише біло- чи чорношкірих. Але я б не говорив про це, як про політику чи мейнстрім.
Дежавю, коли з американців роблять расистів, виникає від історії, коли з українців роблять антисемітів, а вони обирають єврея на президента. Я також розумію, що в боротьбі проти вкрай несимпатичного Трампа всі методи добрі. І приліпити вбивцю-поліцейського до Трампа і білого расизму - не гріх, як для захоплених політикою. Але я також знаю, що маніпуляція - інструмент, доступний всім без виключення.
Українців примусили обирати «менше зло», порівнюючи помилки державного діяча з нулем. А я розумію, що треба порівнювати здобутки. Так от, глибоко симпатичний мені Обама викохав і напоїв грошима, «перезавантаживши», спонсора світового тероризму й дозволив розвалити світову систему безпеки. Недосконалу, але - хоч якусь. А також втратив контроль над купою глобальних процесів. Та основним «здобутком» його стала соціальна рівність працюючих і непрацюючих. Про «здобутки» Трампа, що нагадують єнакієвський стиль ми теж чули. Але я б дав час американцям розібратись у тому - яке майбутнє вони будують, а не влазив і давив їм на больові точки.
Бо у світі є досить бажаючих, які натиснуть на їх «расизм» (як і на наш антисемітизм) без нас і дуже охоче. Навіть справу проти Байдена відкриють. Повірте, братушкі ніколи не грають за когось одного. Вони аркан накидають на шию кожному.