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Водії заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку з діями окремих осіб, що прямують на в'їзд в Україну і які не пройшли відповідні види контролю, призупинено здійснення пропускних операцій в пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Від ранку 31 травня водії транспортних засобів унеможливлюють в’їзд та виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їх дії часом носять провокативний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби.

Водії заблокували пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба 01
Водії заблокували пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина передумала відкривати пункти пропуску на кордоні з Україною

Водії заблокували пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба 03

Для недопущення провокацій та порушення режиму в пункті пропуску залучено додаткові сили Державної прикордонної служби України.

Радимо врахувати ситуацію, що склалася, під час планування подорожі через кордон та, за можливості, утриматися від поїздки або обрати інші пункти пропуску.

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Водії заблокували пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба 04
Водії заблокували пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Молдовою відновили роботу шість пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) пункт пропуску (801) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+14
не дивуюся. вчора проїжджав кордон з боку Білорусі. Був готовий перестріляти всіх бариг, якихось паспортистів та прикордонників з нашого боку. Який там нафіг карантин - там приниження своїх же громадян і лівий бізнес. Але в той же час навіть температуру не поміряли.
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31.05.2020 13:48
+7
таможня конечно окуевшая, ничего не меняется... взятка на взятке..хоть одного посадили? нет... пальчиком погрозили на публике и в другое "прибыльное" место усадили... садить сук на 100 лет... а лучше расстреливать) и эффективней и дешевле, кризис))
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31.05.2020 13:50
+7
Погранцы наши те еще скоты. не меньше мусоров. Все за взятки на границе, там порядочных людей почти нет.
Знакомы пограничник, который уже ушел оттуда, служил на границе с расеей, так вот, говорил, что за взятки, от 100 баксов, пропускаю машину свободно. Бус- дороже. Никто не осматривает и не проверяет документы, дал 100 - 200 баксов и едешь, даже если машина везет атомную бомбу, всем пофиг, за взятку не проверят. Так что кто хочет, за деньги границу проезжает сободно. Они там очень хорошо наваривают за смену. У всех дома в три этажа в приграничных городах, это у рядовых... А многие, по два паспорта имеют - украинский и российский. Да, некоторые украинские пограничники, которые на пунктах пропуска с расеей стоят, имеют кроме украинского еще и российский паспорт. Там коррупция страшная. И никакая граница не на замке.
Показуху устраивают. Только когда проверки, за откатами для верхов, приезжают чуть показуху устраивают. Да и когда журналисты, для них тоже.
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31.05.2020 14:12
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Зеленський покажи свої повноваження - розжени протестувальників. Наведи лад на кордоні.
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31.05.2020 13:40 Відповісти
Карантин карантином, а контрабас має йти.
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31.05.2020 14:12 Відповісти
Ну пока не Бровары.
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31.05.2020 13:47 Відповісти
не дивуюся. вчора проїжджав кордон з боку Білорусі. Був готовий перестріляти всіх бариг, якихось паспортистів та прикордонників з нашого боку. Який там нафіг карантин - там приниження своїх же громадян і лівий бізнес. Але в той же час навіть температуру не поміряли.
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31.05.2020 13:48 Відповісти
В Україні скрізь так: і в лікарнях і в школах скрізь лівий бізнес. Всіх стріляти чи може по іншому виправляти? Риба гниє з голови, а не знизу, доки будемо звинувачувати виконавців, і боятись організаторів - нічого не зміниться.
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31.05.2020 14:13 Відповісти
Риба гние із потрохів ...- це природньо..там найбільше патогену...
Так що починати потрібно із себе - але це найважче і не хочеться
Аксіома
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31.05.2020 14:56 Відповісти
Навіть не сумнівався, що риба почала гнити з Потроха і потрохів, але це не значить, що інші святі. Правда, як ти кажеш чомусь ніхто з себе не почав, жоден лікар не відмовився від хабарів, жоден вчитель, чи може не треба узагальнювати? Не вже немає винятків із правил?
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31.05.2020 18:43 Відповісти
А Шо конкретно вимагають?
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31.05.2020 14:17 Відповісти
Чтобы не мешали контрабас возить
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31.05.2020 14:35 Відповісти
за проїзд на машині 200 метрів - 15 євро з людини. пішки не пройдеш, а білоруси не їдуть, потраплять на ізоляцію. в Київ доїхав з кордону за 50 євро в мікроавтобусі. витратив на кордоні 3 години, сам не знаю чому. в будці паспортістов\погранцiв зайняті оформленням чогось, що не перебуває у загальній черзі.
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31.05.2020 15:09 Відповісти
поверь, наши везде отличаются)) моя сестра ездит каждое лето в крым - та же ситуация - с их стороны проблем никаких, а с нашей - миллион!! И так с каждым КПП со всеми странами. Как было при пете, так и осталось(((
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31.05.2020 17:23 Відповісти
таможня конечно окуевшая, ничего не меняется... взятка на взятке..хоть одного посадили? нет... пальчиком погрозили на публике и в другое "прибыльное" место усадили... садить сук на 100 лет... а лучше расстреливать) и эффективней и дешевле, кризис))
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31.05.2020 13:50 Відповісти
Треба пересаджати 80 відсотків українців, одних за те що давали, других за те що брали, третіх за те що покривали - залишаться тільки діти, немічні і ті хто втекли.
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31.05.2020 14:16 Відповісти
думаю будет достаточно пересажать тех кто берет, а вернее требует взятки! Ибо найдите хоть одного который с радостью отдает свои кровные (ну не считая олигархов) но их то не "грабят" властьимущие, а грабят простой люд в основновной своей массе!
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31.05.2020 14:53 Відповісти
супер!!! Красавчик!! лучше и не скажешь. хотя, можно внести маленькую правку: детей тоже (чтоб не лазили по развалинам и не доставляли хлопот МЧСникам, когда тем нужно вытягивать кишки из руин), пожилых тоже (чтоб не ездили по чем зря на карантине), а тех, что втекли - можно оставить))
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31.05.2020 17:26 Відповісти
Закарпатські контрабандисти лютують?
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31.05.2020 13:59 Відповісти
Як дико чути узьку мову від прикордонників. Мльо, здається нас вже окупували.
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31.05.2020 14:02 Відповісти
Капец, погранцы просидели карантин без денег, а теперь решили отыграться за день. Так, ребята, вся страна просидела карантин без денег, теперь все резко подорожало, все решили вернуть недополученные заработки
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31.05.2020 14:06 Відповісти
Западенцы опять быкуют и заразу развозят.
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31.05.2020 14:07 Відповісти
що там із моїми "кармільцами" - 6-й рік не годують Україну...
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31.05.2020 14:59 Відповісти
быкуют те,которые за украинскую пенсию рашистскую заразу и войну в Украину притащили...
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31.05.2020 16:09 Відповісти
Погранцы наши те еще скоты. не меньше мусоров. Все за взятки на границе, там порядочных людей почти нет.
Знакомы пограничник, который уже ушел оттуда, служил на границе с расеей, так вот, говорил, что за взятки, от 100 баксов, пропускаю машину свободно. Бус- дороже. Никто не осматривает и не проверяет документы, дал 100 - 200 баксов и едешь, даже если машина везет атомную бомбу, всем пофиг, за взятку не проверят. Так что кто хочет, за деньги границу проезжает сободно. Они там очень хорошо наваривают за смену. У всех дома в три этажа в приграничных городах, это у рядовых... А многие, по два паспорта имеют - украинский и российский. Да, некоторые украинские пограничники, которые на пунктах пропуска с расеей стоят, имеют кроме украинского еще и российский паспорт. Там коррупция страшная. И никакая граница не на замке.
Показуху устраивают. Только когда проверки, за откатами для верхов, приезжают чуть показуху устраивают. Да и когда журналисты, для них тоже.
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31.05.2020 14:12 Відповісти
Кожен рік буваю по 4-5 разів за кордоном, за що взагалі можна платити прикордоннику якщо нічого зайвого не везеш? Ні разу не платив ні минтнику ні прикордоннику.
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31.05.2020 14:15 Відповісти
Если есть спрос, значит будет и предложение. В нашей реальности таможенников и контрабандистов нужно рассматривать как торгующие стороны, а власть как арбитра претендующего на комиссионные.
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31.05.2020 14:34 Відповісти
На КПП застрягли близько 50 бусів з Італії. Від заробітчан вимагають розмитнити товар, який вони везуть в Україну. При цьому кажуть платити по 1 євро за кожен кілограм товару. Люди відмовляються.
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Znimok-ekrana-2020-05-31-o-13.39.21.png
З угорського боку черга автомобілів до України розтяглася на кілометри. Вчора під час селектору із Зеленським президент закликав усі служби не йти на поступки. Єдина умова - розмитнення товару.
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31.05.2020 14:39 Відповісти
Хрень! Так называемые посылки это не что иное, как контрабас разделённый на мелкие партии, для провоза через границу на так называемых "пиджаков" без пошлин. В рамках разрешённых суммы и веса.
Раньше груженые бусы проезжали венгров, и на мосту между нашей и венгерской границами начинали перегружать в пассажирские бусы с кучей народу, которые ввозили это как своё. Чаще всего цыгане.
Бесило, когда приходилось из за них стоять на мосту часами. За замечания они становились агрессивными.
Сейчас перегруз запретили, отсюда и "народное возмущение"
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31.05.2020 14:51 Відповісти
кто то верит что там бедные нищие украинцы за последние деньги пересекают границу с маленьким сверточком от бабы мани?)))) растаможка 1 евро за 1 кг груза наверно дорого
для авточелноков)))), раньше платили 500 евро с буса .врядли в бусе 500 кг.
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31.05.2020 14:42 Відповісти
Там паршиве місцеве населення. Колись там пересікав кордон, а недавно в Шегинях теж пересікав. То ці бориги лізуть без черги, хамлять, чуть до бійок часом не доходить. Давно пора їх прищемити.
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31.05.2020 14:59 Відповісти
30 років "щемлять"... - на ВСІХ КПП України...
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31.05.2020 15:09 Відповісти
Агов - ГПУ (Офіс)_ СБУ_ ****** САП_...- в Чернівцях (та на всіх РИНКАХ, ОПТ - та РОЗДРІБ), розгорнута мережа "Моцарела"- весь спекрт Італійських Товарів , як Прод так і Пром групи.... Там ОБОРОТ сотні лямів зЄлені
Хтоїх КРИШУЕ - розкажіть "господарям"
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31.05.2020 15:08 Відповісти
Вони недоторкані. Коли на суботу-неділю всі продуктові магазини зачинялися в Чернівцях, Моцарела працювала і їх ніхто не чіпав.
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31.05.2020 16:08 Відповісти
Вони "недоторкані" -тому що їх не "торкають"...
Контора просто годуеться" - про це всі знають хто в темі...
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31.05.2020 16:11 Відповісти
После событий в Броварах,бандиты почувствуют свободу и хаос может распространиться дальше. А это все из-за корупции и власти Зе...
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31.05.2020 15:41 Відповісти
Як кажуть водії автобусів раніше ми платили по 300 доларів за автобус, а тут розмитнення багажів по 1 долар за кг в державний бюджет ох і зрада.
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31.05.2020 15:49 Відповісти
На Закарпатті трапилися сутички на КПП між прикордонниками та заробітчанами. Стягнуто силовиків
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-trapilasya-sutichka-mizh-prikordonnikami-j-zarobitchanami-foto-i-video.htm
"Там водії і пасажири бусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз стоїть 50 неоформлених бусів", - написав журналіст, додавши згодом, що в Ужгород готуються прилетіти представники Державної митної та Держприкордонної служб.
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31.05.2020 15:58 Відповісти
Это журналистские страндарты? Относительно чего протестуют? Ни слова....
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31.05.2020 15:59 Відповісти
 
 