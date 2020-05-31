Водії заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У зв'язку з діями окремих осіб, що прямують на в'їзд в Україну і які не пройшли відповідні види контролю, призупинено здійснення пропускних операцій в пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Від ранку 31 травня водії транспортних засобів унеможливлюють в’їзд та виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їх дії часом носять провокативний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби.
Для недопущення провокацій та порушення режиму в пункті пропуску залучено додаткові сили Державної прикордонної служби України.
Радимо врахувати ситуацію, що склалася, під час планування подорожі через кордон та, за можливості, утриматися від поїздки або обрати інші пункти пропуску.
.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що починати потрібно із себе - але це найважче і не хочеться
Аксіома
Знакомы пограничник, который уже ушел оттуда, служил на границе с расеей, так вот, говорил, что за взятки, от 100 баксов, пропускаю машину свободно. Бус- дороже. Никто не осматривает и не проверяет документы, дал 100 - 200 баксов и едешь, даже если машина везет атомную бомбу, всем пофиг, за взятку не проверят. Так что кто хочет, за деньги границу проезжает сободно. Они там очень хорошо наваривают за смену. У всех дома в три этажа в приграничных городах, это у рядовых... А многие, по два паспорта имеют - украинский и российский. Да, некоторые украинские пограничники, которые на пунктах пропуска с расеей стоят, имеют кроме украинского еще и российский паспорт. Там коррупция страшная. И никакая граница не на замке.
Показуху устраивают. Только когда проверки, за откатами для верхов, приезжают чуть показуху устраивают. Да и когда журналисты, для них тоже.
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Znimok-ekrana-2020-05-31-o-13.39.21.png
З угорського боку черга автомобілів до України розтяглася на кілометри. Вчора під час селектору із Зеленським президент закликав усі служби не йти на поступки. Єдина умова - розмитнення товару.
Раньше груженые бусы проезжали венгров, и на мосту между нашей и венгерской границами начинали перегружать в пассажирские бусы с кучей народу, которые ввозили это как своё. Чаще всего цыгане.
Бесило, когда приходилось из за них стоять на мосту часами. За замечания они становились агрессивными.
Сейчас перегруз запретили, отсюда и "народное возмущение"
для авточелноков)))), раньше платили 500 евро с буса .врядли в бусе 500 кг.
Хтоїх КРИШУЕ - розкажіть "господарям"
Контора просто годуеться" - про це всі знають хто в темі...
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-trapilasya-sutichka-mizh-prikordonnikami-j-zarobitchanami-foto-i-video.htm
"Там водії і пасажири бусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз стоїть 50 неоформлених бусів", - написав журналіст, додавши згодом, що в Ужгород готуються прилетіти представники Державної митної та Держприкордонної служб.