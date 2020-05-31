Водії заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку з діями окремих осіб, що прямують на в'їзд в Україну і які не пройшли відповідні види контролю, призупинено здійснення пропускних операцій в пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Від ранку 31 травня водії транспортних засобів унеможливлюють в’їзд та виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їх дії часом носять провокативний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби.





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Для недопущення провокацій та порушення режиму в пункті пропуску залучено додаткові сили Державної прикордонної служби України.

Радимо врахувати ситуацію, що склалася, під час планування подорожі через кордон та, за можливості, утриматися від поїздки або обрати інші пункти пропуску.

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