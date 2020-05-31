Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

На Закарпатті до перевізників, які заблокували кордон на контрольно-пропускному пункті "Тиса", вилетіли голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та т.в.о. Держмитслужби Ігор Муратов.

Як передает Цензор.НЕТ із посилання на агентство Укрінформ, про це повідоміла представник Чопського Прикордонного загону ДПСУ Олена Трачук.

"Сьогодні вранці перевізники з італійського напрямку заблокували КПП "Тиса" на українсько-угорському кордоні на Закарпатті. Акція почалася з 9 ранку в неділю, 31 травня. Біля кордону утворилися великі черги. На розмову до протестувальників виїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, а також голова Держмитслужби", - повідомила вона.

За словами Трачук, зараз на КПП "Тиса" рух блокують близько 50 автобусів. Схожі точкові акції протесту останнім часом виникали кілька разів, але швидко припинялися.

Сьогоднішня акція більш масова і викликала великі черги на кордоні. Рух заблоковано в обох напрямках - на в'їзд і на виїзд з України.

Зараз, за ​​словами представника Чопського прикордонного загону ДПСУ, підприємці-перевізники не планують знімати блокаду кордону. Вони не хочуть перетинати кордон згідно з митними правилами і платити мито за товари, які вони перевозять.

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Як повідомляє mukachevo.net причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова від 27 травня про створення мобільних груп для перевірки посилок громадян, що в'їжджають на територію України.

До групи можуть входити поліцейські, співробітники СБУ та митниці.

Так, як зазначено в дорученні, обласна влада намагається боротися з ввезенням комерційних товарів приватними підприємцями і контрабандою.