Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО
На Закарпатті до перевізників, які заблокували кордон на контрольно-пропускному пункті "Тиса", вилетіли голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та т.в.о. Держмитслужби Ігор Муратов.
Як передает Цензор.НЕТ із посилання на агентство Укрінформ, про це повідоміла представник Чопського Прикордонного загону ДПСУ Олена Трачук.
"Сьогодні вранці перевізники з італійського напрямку заблокували КПП "Тиса" на українсько-угорському кордоні на Закарпатті. Акція почалася з 9 ранку в неділю, 31 травня. Біля кордону утворилися великі черги. На розмову до протестувальників виїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, а також голова Держмитслужби", - повідомила вона.
За словами Трачук, зараз на КПП "Тиса" рух блокують близько 50 автобусів. Схожі точкові акції протесту останнім часом виникали кілька разів, але швидко припинялися.
Сьогоднішня акція більш масова і викликала великі черги на кордоні. Рух заблоковано в обох напрямках - на в'їзд і на виїзд з України.
Зараз, за словами представника Чопського прикордонного загону ДПСУ, підприємці-перевізники не планують знімати блокаду кордону. Вони не хочуть перетинати кордон згідно з митними правилами і платити мито за товари, які вони перевозять.
Як повідомляє mukachevo.net причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова від 27 травня про створення мобільних груп для перевірки посилок громадян, що в'їжджають на територію України.
До групи можуть входити поліцейські, співробітники СБУ та митниці.
Так, як зазначено в дорученні, обласна влада намагається боротися з ввезенням комерційних товарів приватними підприємцями і контрабандою.
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Представьте на минуту, что Украина в Шенген вступила и границы реально нет. Пошлины - 0, таможни и погранцов нет (едешь, не останавливаясь), ввозишь и вывозишь всё, что хочешь, в промышленных масштабах. Через некоторое время цены сравняются в соседних регионах и тогда что ? Вся Западная Украина останется без работы, потому что и местные элиты, и простые люди зарабатывают 90% на границе (контрабанда чёрная / серая и легальный импорт). Другой-то работы в регионе практически нет, а та, что есть - не привлекает. И так где-то 1/3 выезжает на заработки, когда началась зона свободной торговли и безвиз, а так выедут 60-70%, потому что нет контрабанды - нет доходов, а жить на что-то надо будет.
Если будет Шенген, то это большой плюс для путешественников и обеспеченных людей, но для основного пипла и для бизнеса это будет катастрофой, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе.
Ну и малый бизнес привык в таком режиме возить всё и вся, без уплаты налогов, а тут, видишь ли, кто-то пробует проверять.
Другой вопрос, в каких целях проверять - чтобы деньги в бюджет поставить, или чтобы под себя подмять потоки, или чтобы придушить местных феодалов оборзевших. Мотив, то есть чистота помыслов властей, в данном случае имеет значение.
"какая работа была произведена что с людей требуют заплатить за товар который люди уже оплатили" - НИКАКАЯ, НО ВЕСЬ МИР ОБЛАГАЕТ НАЛОГАМИ ВВОЗ ТОВАРА (ИБО КАКАЯ ХРЕН РАЗНИЦА, ГДЕ ЕГО СДЕЛАЛИ - НА ПРЕДПРИЯТИЯХ У ТЕБЯ В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ - ПРОДАЁШЬ, ЗАПЛАТИ). И так ещё очень долго будет. И даже если таможенные пошлины уйдут в историю благодаря зонам свободной торговли, таможенным союзам и т.п., то НДС и акцизы будут с нами ещё очень-очень долго.
А у нас в стране это тем более важно, потому что каждая вторая фигня (а иногда и каждая первая) - импортная, не местного производства (как Вы правильно говорите "производителей у нас нет"). Если не облагать импорт налогами, то жрать учителю, пожарнику, полицейскому, врачу скорой, солдату и так далее - тупо нечего будет, потому что одна налоговая внутри страны достаточно денег не нашкрябает.
Раз Вы такой умный, расскажите, где вместо таможни резко взять на замену 500 млрд. гривень в год, и тогда не будем ничего брать с людей "за товар, за который они уже заплатили".
Откройте свой магазин и продавайте, как в Польше. Единый налог на 2 группе - очень удобно, таких налогов даже в Польше нет. Меньше 2 тысяч гривень в месяц (это вместе единый налог и ЕСВ, т. е. пенсионный) и можешь хоть на голове ходить. Едва ли у поляков есть такое, что частный предприниматель платит всего 74 доллара налогов в месяц.
понятно барыги виноват
десять ХА ХА ХА!!
а не хотишь пойти в продавцы поставишь правильные цены как в Польше и сразу всех БАРЫГ обнулишь ДЕНЕГ ЗАРАБОТАЕШЬ!!!
Как говорил мой покойный отец - на погоду, женщин и повышение цен обижаться бессмысленно
Так что мне пофигу Ваши польские цены и украинские тоже. Я живу скромно, без излишеств, а потому могу себе позволить хоть швейцарские цены на тот минимум покупок, который я делаю.
Хожу пешком, например, машины у меня нет (в крайнем случае пользуюсь рейсовым транспортом - автобус, поезд). Поэтому "евробляхи" для меня не были проблемой, в отличие от любителей шины пожечь на границе, чтобы на "пересечку" поездить.
Купил себе 3 года назад смартфон недорогой и хожу с ним до сих пор, потому что телефон должен просто звонить и выходить в интернет, а не быть поводом для пафоса.
А компьютеру моему уже более 10 лет, работает корректно под поставленные офисные задачи, поэтому менять не собираюсь, пока не сдохнет от физического износа.
Как-то так. И не потому, что не могу себе позволить, а потому, что не вижу смысла в излишествах. Берегите экологию
И на Вашу карточку переводить ничего не буду - я не подаю по жизни. Идите, найдите себе работу. Кстати, я на 5-и работах вкалываю, а по выходным ещё дома на огороде, поэтому могу себе позволить не ныть и не нарушать закон.
НЕХЕР СКЫГЛЫТЬ БЕРИ ЛАПАТУ И КОПАЙ!!
По-друге, Ви не праві - ПДВ в ЄС платиться за принципом місця споживання, тобто вироблені в ФРН, скажімо, товари, Франція у себе ПДВ обкладе.
А ввізних мит, так, там немає, бо спільна митна зона. Але з третіх країн є, в тому числі з України (поза межами безмитних квот по Угоді про асоціацію . . .).
Тому казочки.
Спробуйте щось завезти у Німеччину, наприклад, з росії чи Китаю без мита і ПДВ - хочу бачити . . .
а ви питали приклад країн де нема налогів я вам привів приклад чи для вас Франція та Германія це не крїани?!! і я не писав щоо 100% нема налогів я писав є значні группи товарів без налогів!!
не "зразу", а "одразу"
не "налогів", а "податків"
не "привів приклад", а "навів приклад"
не "Германія", а "Німеччина"
не "нема", а "немає"
не "группи", а "групи"
Все ясно, я так і знав - троль з росії, характерні помилки для русизмів . . .
Даремно тільки час на дискусію витратив . . .
А как ты думаешь, почему сейчас все страны (в т.ч. самые богатые) закрывают свои рынки от чужих товаров
Так что не нагнетайте (разве что у Вас задача стоит на этой ветке понапрягать ситуацию . . .).
А если наглеют "челноки" и бусиками завозят кучу всего - ну тогда извольте заплатить . . .
это за содержимое карманов и сумок
зеленские с лохов уже сбивают бакшиш ?
а быдло не желает 50% отваливать
Этот вопрос можно решить только на законодательном уровне.
Когда в стране война, пересечение границы должно происходить приблизительно так, как контроль безопасности в аэропорту - практически с рентгеном и раздеванием. И если с ЕС можно себе позволить ещё +/- либеральный режим пересечения (и то . . .), то на границах с россией, Молдовой и Беларусью, а также линии разграничения с оккупированными территориями (а лучше эти границы в принципе заблокировать) должен быть тупо таможенный и пограничный террор.
А у нас - бардак. И чуть кто-то пытается этот бардак прижать, сразу пограничный Майдан начинается . . .
Может у Вас ещё есть столь же простые рецепты как победить в войне с россией ("давайте просто перестанем стрелять" . . .)
Или как победить коррупцию ("давайте всех-всех пересадим").
И как решить все остальные проблемы общества и государства за 5 минут . . .
вообщето как решить все проблемы уже давно написано но проблема в том что данные решения ущемляют возможности властей а власть не для того брали чтобы ею делится! вот и выходит что те кто может внедрить решения они не хотят их внедрять (ограничивать себя) а те кто хотел бы внедрения решений те не имеют власти и сосут лапу!!
И этот рецепт отнюдь не простой, но нужно убирать причину, а не бороться со следствием.
Причина войны с расеей-наша слабость и зависимость от неё. Если не станем сильнее, не победим. Если не выбьем русскиймир из государственных институций и СМИ, не победим
Это простой рецепт?
Не удивлюсь, если таможня за одно с бузотёрами: баодак выгоден и тем, и другим.
Остаюсь при своём мнении: решить все можно только на законодательном уровне, никакие заслоны, как показала практика, ничего не дают, кроме денег тем, кто их ставит.
у была доллары
Так було в історії, так є і так завжди буде.
АТО ПУТИН НАПАДЕТ
А ТО МАРСИАНЕ ПРИЛЕТЯТ
А ТО ЛЕШИЙ ИЗ ЛЕСА ВЫЙДЕТ
Ще курва зброю позабирайте в погранцiв ,вижннить митникiв i буде все олрайт
Они до сих пор не так платили?
Сначала нужно читать статью полностью, потом выводы делать.
Блазень один, а скільки від нього біди.