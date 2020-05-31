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Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП

На Закарпатті до перевізників, які заблокували кордон на контрольно-пропускному пункті "Тиса", вилетіли голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та т.в.о. Держмитслужби Ігор Муратов.

Як передает Цензор.НЕТ із посилання на агентство Укрінформ, про це повідоміла представник Чопського Прикордонного загону ДПСУ Олена Трачук.

"Сьогодні вранці перевізники з італійського напрямку заблокували КПП "Тиса" на українсько-угорському кордоні на Закарпатті. Акція почалася з 9 ранку в неділю, 31 травня. Біля кордону утворилися великі черги. На розмову до протестувальників виїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, а також голова Держмитслужби", - повідомила вона.

За словами Трачук, зараз на КПП "Тиса" рух блокують близько 50 автобусів. Схожі точкові акції протесту останнім часом виникали кілька разів, але швидко припинялися.

Сьогоднішня акція більш масова і викликала великі черги на кордоні. Рух заблоковано в обох напрямках - на в'їзд і на виїзд з України.

Зараз, за ​​словами представника Чопського прикордонного загону ДПСУ, підприємці-перевізники не планують знімати блокаду кордону. Вони не хочуть перетинати кордон згідно з митними правилами і платити мито за товари, які вони перевозять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина передумала відкривати пункти пропуску на кордоні з Україною

Як повідомляє mukachevo.net причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова від 27 травня про створення мобільних груп для перевірки посилок громадян, що в'їжджають на територію України.

До групи можуть входити поліцейські, співробітники СБУ та митниці.

Так, як зазначено в дорученні, обласна влада намагається боротися з ввезенням комерційних товарів приватними підприємцями і контрабандою.

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) митниця (1872) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+8
раз такой умный раскажи мне за что берется налог? какая работа была произведена что с людей требуют заплатить за товар который люди уже оплатили?!! давай!! токо про защиту производителя не надо у нас производителей нет защищать некого!!
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31.05.2020 15:31
+7
Достали людей придирками,взятками и поборами на той границе,которой вообще не должно быть.
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31.05.2020 15:20
+6
а власть не беспредельничает не? т.е. 1млн зарплаты это значит можно а купить себе кросовки в Польше без наших Украинских поборов это уже преступление?!!
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31.05.2020 15:32
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Достали людей придирками,взятками и поборами на той границе,которой вообще не должно быть.
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31.05.2020 15:20 Відповісти
Да не дай Бог, чтобы там границы не было . . .
Представьте на минуту, что Украина в Шенген вступила и границы реально нет. Пошлины - 0, таможни и погранцов нет (едешь, не останавливаясь), ввозишь и вывозишь всё, что хочешь, в промышленных масштабах. Через некоторое время цены сравняются в соседних регионах и тогда что ? Вся Западная Украина останется без работы, потому что и местные элиты, и простые люди зарабатывают 90% на границе (контрабанда чёрная / серая и легальный импорт). Другой-то работы в регионе практически нет, а та, что есть - не привлекает. И так где-то 1/3 выезжает на заработки, когда началась зона свободной торговли и безвиз, а так выедут 60-70%, потому что нет контрабанды - нет доходов, а жить на что-то надо будет.
Если будет Шенген, то это большой плюс для путешественников и обеспеченных людей, но для основного пипла и для бизнеса это будет катастрофой, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе.
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31.05.2020 15:37 Відповісти
Иди нах путинская мразь.
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31.05.2020 15:50 Відповісти
Для тупеньких коментаторів: водії за посилки беруть по два євро за кг, тобто бус може перевозити 2000-4000 кг. виходить непогана каса 2000кг на 2Є буде 4000Є. З кожного буса митники брали від 300-700Є, а бусів за тиждень може і 1000 переїзджати. Тому і бики бастують!!! Їм вигідніше дати хабара в 500Є ніж заплатити 30% мита від суми!!!
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31.05.2020 19:23 Відповісти
Пооткрывали границы, теперь одни проблемы...
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31.05.2020 15:26 Відповісти
що за популі - якого хЄра керівники відомств полетіли якщо це питання Законної площини ...- а , це ж "слуги"...
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31.05.2020 15:28 Відповісти
Я думаю, крупные контрабандисты из числа местных феодалов, которые используют этот канал для контрабанды (мелкие посылки) просто подстрекают людей и с их помощью хотят надавить на власти . . .
Ну и малый бизнес привык в таком режиме возить всё и вся, без уплаты налогов, а тут, видишь ли, кто-то пробует проверять.

Другой вопрос, в каких целях проверять - чтобы деньги в бюджет поставить, или чтобы под себя подмять потоки, или чтобы придушить местных феодалов оборзевших. Мотив, то есть чистота помыслов властей, в данном случае имеет значение.
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31.05.2020 15:29 Відповісти
раз такой умный раскажи мне за что берется налог? какая работа была произведена что с людей требуют заплатить за товар который люди уже оплатили?!! давай!! токо про защиту производителя не надо у нас производителей нет защищать некого!!
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31.05.2020 15:31 Відповісти
А за что вообще во всем мире взимаются налоги и ввозные пошлины?
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31.05.2020 15:37 Відповісти
потому что во всем мире есть много хитрозадых которые любяти деньги брать из воздуха под предлогом ТИПА МЫ ПРИДУМАЛИ НАЛОГ!!
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31.05.2020 15:46 Відповісти
В стране почти 50% бюджета - это налоги на импорт, собираемые таможней (НДС, таможенная пошлина и акциз) - вторую половину собирает налоговая внутри страны. Когда доллар стал с 27 около 23, из-за падения налогов на импорт (а они считаются по валютному курсу) лёг бюджет и все стали стонать, что в стране нечем платить бюджетникам зарплаты.

"какая работа была произведена что с людей требуют заплатить за товар который люди уже оплатили" - НИКАКАЯ, НО ВЕСЬ МИР ОБЛАГАЕТ НАЛОГАМИ ВВОЗ ТОВАРА (ИБО КАКАЯ ХРЕН РАЗНИЦА, ГДЕ ЕГО СДЕЛАЛИ - НА ПРЕДПРИЯТИЯХ У ТЕБЯ В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ - ПРОДАЁШЬ, ЗАПЛАТИ). И так ещё очень долго будет. И даже если таможенные пошлины уйдут в историю благодаря зонам свободной торговли, таможенным союзам и т.п., то НДС и акцизы будут с нами ещё очень-очень долго.
А у нас в стране это тем более важно, потому что каждая вторая фигня (а иногда и каждая первая) - импортная, не местного производства (как Вы правильно говорите "производителей у нас нет"). Если не облагать импорт налогами, то жрать учителю, пожарнику, полицейскому, врачу скорой, солдату и так далее - тупо нечего будет, потому что одна налоговая внутри страны достаточно денег не нашкрябает.

Раз Вы такой умный, расскажите, где вместо таможни резко взять на замену 500 млрд. гривень в год, и тогда не будем ничего брать с людей "за товар, за который они уже заплатили".
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31.05.2020 15:46 Відповісти
а если во всем мире будут вешать стариков (много едят) по твоему у нас то же должны вешать?!! токо потому что так во всме мире?!! кого волнует что там во всем мире! ты мне раскажи почему у нас налоги за шлагбаум берут?!! потому что кто то хитрозадый а может такому хитрозадому яйца на лоб натянуть!!!
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31.05.2020 15:48 Відповісти
а что у нас можно купить что бы хоть близко госту соответствовало, а я купил кросы и детям посылкой, так какие налоги?
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31.05.2020 15:59 Відповісти
А то не знаешь что еще с 90-х годов у нас на всех границах налажена схема завоза импортных товаров в обход таможенных платежей путем использования местных жителей, которые челноками на бусиках перевозят эти товары мелкими партиями (якобы для себя).
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31.05.2020 15:50 Відповісти
а я за то чтобы вообще все таможенные налоги отменить!! налог за шлагбаум это пережиток прошлого! налог должен взыматся токо либо для определенной цели типа налог для оплаты пенсии или налог для оплаты строительства дороги, а тут кто то хитроделанныей поставил шалгбаум как в среднии века и берет плату со всех мимо проходящих!! не кажется что пора от этого отходить!!
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31.05.2020 15:53 Відповісти
Ааа, ну если ты фантазер, тогда вопросов к тебе больше не имею.
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31.05.2020 15:57 Відповісти
фантазеры тут вы все которые думают что увеличением налогов увеличат сбор денег!! ДУМАЙТЕ ДАЛЬШЕ!!
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31.05.2020 15:58 Відповісти
А вообще, пока один раз где-нибудь власть не проявит жёсткость и не разгонит блокираторов, с применением статьи УК об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций, то ситуация не поменяется. Наши люди привыкли, что формы протеста не имеют значение, потому и беспредельничают.
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31.05.2020 15:30 Відповісти
а власть не беспредельничает не? т.е. 1млн зарплаты это значит можно а купить себе кросовки в Польше без наших Украинских поборов это уже преступление?!!
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31.05.2020 15:32 Відповісти
Ты не передергивай..купить себе или поехать купить и перепродать с наваром тому кто поехать не смог - это две большие разницы...вот и делись наваром!
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31.05.2020 15:43 Відповісти
а ответь на простой вопрос а почему у нас можно перепродать с наваром почему у нас в магазинах нет кросовок по цене как в ПОЛЬШЕ? кто это такой хитрожопый сдирает с продавцов бабло что они вынуждены в магазинах задирать цены и поэтому можно перепродавать с наваром!!!
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31.05.2020 15:45 Відповісти
Продавцы жадные просто

Откройте свой магазин и продавайте, как в Польше. Единый налог на 2 группе - очень удобно, таких налогов даже в Польше нет. Меньше 2 тысяч гривень в месяц (это вместе единый налог и ЕСВ, т. е. пенсионный) и можешь хоть на голове ходить. Едва ли у поляков есть такое, что частный предприниматель платит всего 74 доллара налогов в месяц.
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31.05.2020 15:52 Відповісти
ХА ХА ХА
понятно барыги виноват
десять ХА ХА ХА!!
а не хотишь пойти в продавцы поставишь правильные цены как в Польше и сразу всех БАРЫГ обнулишь ДЕНЕГ ЗАРАБОТАЕШЬ!!!
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31.05.2020 15:55 Відповісти
Не хочу, я, в отличие от Вас, на цены не жалуюсь.

Как говорил мой покойный отец - на погоду, женщин и повышение цен обижаться бессмысленно

Так что мне пофигу Ваши польские цены и украинские тоже. Я живу скромно, без излишеств, а потому могу себе позволить хоть швейцарские цены на тот минимум покупок, который я делаю.
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31.05.2020 16:11 Відповісти
а ну понятно я багатый а тут нищеброды шатаются и жалуются! ну так раз ты такой багатый может и за меня нищеброда заплатишь я тебе номер карточки скину переведешь мне часть свох багатств!! и вообще что такой багатый делает на форуме нищебродов?!!
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31.05.2020 16:16 Відповісти
Я не богатый - я скромный.

Хожу пешком, например, машины у меня нет (в крайнем случае пользуюсь рейсовым транспортом - автобус, поезд). Поэтому "евробляхи" для меня не были проблемой, в отличие от любителей шины пожечь на границе, чтобы на "пересечку" поездить.

Купил себе 3 года назад смартфон недорогой и хожу с ним до сих пор, потому что телефон должен просто звонить и выходить в интернет, а не быть поводом для пафоса.

А компьютеру моему уже более 10 лет, работает корректно под поставленные офисные задачи, поэтому менять не собираюсь, пока не сдохнет от физического износа.

Как-то так. И не потому, что не могу себе позволить, а потому, что не вижу смысла в излишествах. Берегите экологию

И на Вашу карточку переводить ничего не буду - я не подаю по жизни. Идите, найдите себе работу. Кстати, я на 5-и работах вкалываю, а по выходным ещё дома на огороде, поэтому могу себе позволить не ныть и не нарушать закон.
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31.05.2020 16:25 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
НЕХЕР СКЫГЛЫТЬ БЕРИ ЛАПАТУ И КОПАЙ!!
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31.05.2020 16:26 Відповісти
одни кроссовки не облагаются налогом - товарность партии для налогообложения в посылках и при частном пересечении границы повыше, чем одни кросы . . . Если будешь крассовок везти на 500, 1000, 2000 евро, тогда плати. А за одни никто Вам ничего не скажет.
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31.05.2020 15:48 Відповісти
скажут еще как скажут!!! у нас законы до жопы у кого автомат у того и закон!!
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31.05.2020 15:49 Відповісти
ти хоч з села свого виїдь кудись, порохня
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31.05.2020 15:52 Відповісти
в отличии от тебя деюила каждый год езжу в европу и так сказать вижу все своими глазами поэтому и не могут мне лапшу на уши навсеить типа ТАК ВО ВСЕМ МИРЕ!! да нет не так!!
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31.05.2020 15:56 Відповісти
Где не так ? Где нет налогов на импорт ? Название страны в студию, господин тролль . . .
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31.05.2020 16:12 Відповісти
пожайлуста в нутри ЕС многии группы товаров пересекают границы без налогов!!
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31.05.2020 16:15 Відповісти
По-перше, для цього треба бути членом ЄС. Але лише за Вашим бажанням нас туди не візьмуть
По-друге, Ви не праві - ПДВ в ЄС платиться за принципом місця споживання, тобто вироблені в ФРН, скажімо, товари, Франція у себе ПДВ обкладе.
А ввізних мит, так, там немає, бо спільна митна зона. Але з третіх країн є, в тому числі з України (поза межами безмитних квот по Угоді про асоціацію . . .).

Тому казочки.

Спробуйте щось завезти у Німеччину, наприклад, з росії чи Китаю без мита і ПДВ - хочу бачити . . .
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31.05.2020 16:32 Відповісти
а ну напишіть яке ПДВ в ЕС?!! зразу скажу не 20% як у нас!!
а ви питали приклад країн де нема налогів я вам привів приклад чи для вас Франція та Германія це не крїани?!! і я не писав щоо 100% нема налогів я писав є значні группи товарів без налогів!!
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31.05.2020 16:36 Відповісти
не "ЕС", а "ЄС"
не "зразу", а "одразу"
не "налогів", а "податків"
не "привів приклад", а "навів приклад"
не "Германія", а "Німеччина"
не "нема", а "немає"
не "группи", а "групи"

Все ясно, я так і знав - троль з росії, характерні помилки для русизмів . . .
Даремно тільки час на дискусію витратив . . .
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31.05.2020 16:44 Відповісти
Думай как хотишь! твое право!!
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31.05.2020 16:45 Відповісти
Так что теперь, снять с границы таможню и пусть все везут что угодно и сколько угодно? А то что таможня у нас дает почти половину бюджета ты знаешь? (а это зарплаты врачам, учителям и т.п.). И кто тогда будет покупать украинские товары, если контрабандные подешевеют ?
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31.05.2020 15:55 Відповісти
да а что это плохо?!! а зарплату учетелям врачам возмешь у БЕНИ или АХМЕТОВА или у МВФ!!
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31.05.2020 15:57 Відповісти
А на армию тоже?
А как ты думаешь, почему сейчас все страны (в т.ч. самые богатые) закрывают свои рынки от чужих товаров
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31.05.2020 16:00 Відповісти
А ты что выдел солдата на ферари или хотя бы на мерсе?!! так с чего ты решил что деньги которые ты содрешь с меня за кросовки попадуут солдатику?!!
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31.05.2020 16:02 Відповісти
Не выдумывайте. Я за границе миллион раз был и в командировках, и как турист. На обратке мог родственникам подарок какой-то купить, домой бытовую химию в разумных количествах, чтобы не товарная партия (там качество получше) - никогда никаких вопросов не было. Если ведёшь себя по фэн-шую, цель поездки соответствует заявленной, контрабасика нет, документы в порядке и так далее, то никому ты нахрен не нужен - ни таможеннику, ни погранцу, ни СБУшнику, ни менту - едь себе. Причём ведут себя достаточно культурно, я на многих границах мира был и у всех наших соседей (кроме румынов, пожалуй - не доводилось), так наши самые человечные. И литовцы ещё понравились.
Так что не нагнетайте (разве что у Вас задача стоит на этой ветке понапрягать ситуацию . . .).

А если наглеют "челноки" и бусиками завозят кучу всего - ну тогда извольте заплатить . . .
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31.05.2020 15:58 Відповісти
ФАНТАСТИКА НА 2ом ЭТАЖЕ!
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31.05.2020 15:59 Відповісти
https://shoponews.com/2019/07/limit-100-yevro-na-posylki-tamozhnya-ukraina/ До 100евро ничего не облагается
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31.05.2020 21:06 Відповісти
полсотни микроавтобусов и все с посылками? А посылки разве не почтовыми сервисами доставляются?
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31.05.2020 15:32 Відповісти
Там заробитчане ездят. А чтобы не ехать просто так, заодно пакуются эти микрики по полной. Там уже целая индустрия. Доходит до завоза стройматериалов в промышленных масштабах. Я когда крышу ремонтировать собирался, пошёл на базар, выбрал материал из каталога, а тогда услышал - надо подождать, чтобы завезли микриком из Европы, когда будет "рейс". Повернулся, пошёл в Эпицентр, потому что надо было срочно и ждать не хотел. Но цена (если подождать) была интересная, ибо без налогов вообще.
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31.05.2020 16:01 Відповісти
Да я прикалываюсь...я с этим "малым пограничным движением" знаком с времен Распада и появления первых границ между бывшими республиками
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31.05.2020 16:10 Відповісти
я так обувь из Италии уже лет пять покупаю Бусами перевозят.. а потом Новой Почтой рассылают По цене раза в два дешевле
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31.05.2020 21:09 Відповісти
за товары ?
это за содержимое карманов и сумок
зеленские с лохов уже сбивают бакшиш ?
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31.05.2020 15:32 Відповісти
ну да, Зел°°° с заработанных сотен лямов откашлял 12%,
а быдло не желает 50% отваливать
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31.05.2020 15:34 Відповісти
Это такая же ситуация, как и с "*******". Бусы везут в Украину товары для продажи в магазинах и на рынках, но пошлину за них платить не хотят.
Этот вопрос можно решить только на законодательном уровне.
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31.05.2020 15:35 Відповісти
да ездий на ланосе , нужно же медикам и учителям платить
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31.05.2020 16:05 Відповісти
Понимаете в чём проблема - можно и без законодательного уровня, тупо заслон на границе сделать, как в этой новости. Но под предлогом "караул, людей куска хлеба лишают" местные воротилы контрабанды хотят себе сохранить "коридоры на границе". И Бог бы с ними, пусть власть с контрабандистами воюет с переменным успехом, но в стране война - представляете, что через такое решето на границе в страну попадает (или наоборот - уходит) ? Оружие, фальшивые деньги, наркота, антиквариат, люди, поддельные документы, государственные секреты (в материальном виде) . . . Вот ведь в чём вопрос.
Когда в стране война, пересечение границы должно происходить приблизительно так, как контроль безопасности в аэропорту - практически с рентгеном и раздеванием. И если с ЕС можно себе позволить ещё +/- либеральный режим пересечения (и то . . .), то на границах с россией, Молдовой и Беларусью, а также линии разграничения с оккупированными территориями (а лучше эти границы в принципе заблокировать) должен быть тупо таможенный и пограничный террор.
А у нас - бардак. И чуть кто-то пытается этот бардак прижать, сразу пограничный Майдан начинается . . .
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31.05.2020 16:07 Відповісти
хотишь прекратить такой бардак, убери причину контрабанды! почему так много контрабанды, потому что она выгодана!! а почему она выгодна потому что у нас налоги от 30% и выше!! сделай налоги 5%-10% и контрабанда сразу исчезнет!! она станет не выгодна и все перестанут ее возить!!
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31.05.2020 16:13 Відповісти
Сказочник.
Может у Вас ещё есть столь же простые рецепты как победить в войне с россией ("давайте просто перестанем стрелять" . . .)
Или как победить коррупцию ("давайте всех-всех пересадим").
И как решить все остальные проблемы общества и государства за 5 минут . . .
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31.05.2020 16:18 Відповісти
про всех пересадим мне понравилось, очень классно все сидят токо вопрос а охранять кто будет?!!

вообщето как решить все проблемы уже давно написано но проблема в том что данные решения ущемляют возможности властей а власть не для того брали чтобы ею делится! вот и выходит что те кто может внедрить решения они не хотят их внедрять (ограничивать себя) а те кто хотел бы внедрения решений те не имеют власти и сосут лапу!!
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31.05.2020 16:22 Відповісти
Перейдіть на ідеальну українську, аби я хоч трохи був впевнений, що Ви - не троль пргожинський з Ольгіно Хоча, думаю, в російських інтернет-військах немає проблем з мовним бар'єром, і все ж легенький тест не завадить . . .
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31.05.2020 16:28 Відповісти
яка тобі різниця написав я українською чи російською! як а писав раніше так і зараз уся причина значної контрабанди в надвисоких ставках мита! зробіть загальне мито не більше 10% и усі проблеми зникнуть!! ЗАГАЛЬНЕ а не так я у нас мито10%-15% + ПДВ 20% и загалом 30%-35% а якщо є акциз то взагалі до 80% добігає!! при таких ставках контрабанду не зупинити!!
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31.05.2020 16:33 Відповісти
Зря вы так, человек смотрит в корень: без реформирования Таможенного кодекса толку не будет.
И этот рецепт отнюдь не простой, но нужно убирать причину, а не бороться со следствием.
Причина войны с расеей-наша слабость и зависимость от неё. Если не станем сильнее, не победим. Если не выбьем русскиймир из государственных институций и СМИ, не победим
Это простой рецепт?
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31.05.2020 17:03 Відповісти
Владимир,что Вы напрасно распыляетесь. Вы же видите,что этот Руслан безнадежно туп, или элементарно проплачен. Диалогом с ним, Вы его просто кормите.
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31.05.2020 19:12 Відповісти
во многих научных трудах по экономике на пальцах таким умным как ты доказано что когда налоги становятся выше определенного порога то их прекращают платить! люди нобелевские премии за эти исследования получали!! а тут выходит мурло и пытается доказать что главное побольше налог нарисовать и побольше жандармов набрать чтобы ему счастье привалило!!!
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31.05.2020 23:18 Відповісти
Почти со всем согласен.
Не удивлюсь, если таможня за одно с бузотёрами: баодак выгоден и тем, и другим.
Остаюсь при своём мнении: решить все можно только на законодательном уровне, никакие заслоны, как показала практика, ничего не дают, кроме денег тем, кто их ставит.
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31.05.2020 16:53 Відповісти
этот вопрос можно решить по-пиночетовски.
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31.05.2020 19:06 Відповісти
людишки/лохобаны мешают ЗеГнидам втридорога впаривать товары и скупать по дешевке
у была доллары
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31.05.2020 15:37 Відповісти
Это наверное те "предприниматели", которые ввозят продукты из-за границы и продают на рынках
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31.05.2020 15:38 Відповісти
если не применят силу то значит государства как такового нет а что з бурштыном там?
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31.05.2020 15:41 Відповісти
До тепер ціна розмитнення була 500 євро за цілий бус,тепер вони хочуть одне євро за кілограм,а це 1500-2000 євро,,але якраз мої знайомі з Італії та Іспанії мені найбільше жалілися як їх Порошенко обікрав і не дає жити людям. Тепер можуть порадіти
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31.05.2020 15:41 Відповісти
ціна розмитнення 500 євро це офіційний платіж чи зловживання?
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31.05.2020 15:43 Відповісти
Ні це офіційно
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31.05.2020 15:46 Відповісти
вуйко кловун ще той)))) офіційний!
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31.05.2020 15:51 Відповісти
Платили 50 євро центів за кілограм офіційно, могли половину взяти офіційно а другу дати в кишеню,але якщо ти не знаєш то не пиши дурниці
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31.05.2020 17:15 Відповісти
не будучи сами участниками, правды мы узнаем и нам её никто не расскажет. но как третьи лица, мы можем её прикинуть. возможно, 500 и бралось каким-то образом, типо официально. с месяц или два назад, здесь была статья со скрытого видео, как таможня берёт за добро буса без осмотра 300 ойро (можно пролистать и найти при желании). тогда понятно почему так легко отдавали 300. 200 получается с буса просто экономили и отбивали потом всего 300. возможны варианты. ).
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31.05.2020 16:21 Відповісти
держава може довго не виконувати свої функції, вищі і не дуже державні чиновники плювати на законодавство, можливі довгі зловживання, можна довго порушувати права людини але всьому приходить край.
Так було в історії, так є і так завжди буде.
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31.05.2020 15:42 Відповісти
Как то в 90х, наши земляки, заблокировали чешско-словацкую границу. В основном это были люди, которые купили в Чехии машины ехали в Украину. Шота им там не нравилось, у многих с документами не всё в порядке, но наши решили права качать. Словаки вызвали спецназ и те давай дубинками по машинах. Моментально разблокировали.
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31.05.2020 15:45 Відповісти
Згоден повністю. Саме коричнева маса типу петішоко впевнена, що вони найкращі. Але вони як жили в унітазі, там і залишились
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31.05.2020 15:49 Відповісти
одни активисты евробляхеры бурштынокопачи сейчас,куда делись инженера врачи ученые и просто честные люди?
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31.05.2020 15:46 Відповісти
Як кажуть водії автобусів раніше ми платили по 300 доларів за автобус, а тут розмитнення багажів по 1 долар за кг в державний бюджет ох і зрада.
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31.05.2020 15:48 Відповісти
зараз порохня коричнева тобі розкаже за зраду.
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31.05.2020 15:50 Відповісти
а тебе какое нахер дело до того бюджета? ты что к нему доступ имеешь?!!
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31.05.2020 16:01 Відповісти
Ти економіст великий як би хоч трохи знав би економіку і як формується та як розподіляється бюджет то тут не вилітало гівно з ротової порожнини.
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31.05.2020 16:15 Відповісти
а чего мне знать, глаза у меня не на жопе я очень хорошо вижу куда идет Украинский бюджет! а если тебе глаза дерьмом залипило и ты нихера не видишь то иди промой может полегчает!!
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31.05.2020 16:18 Відповісти
Кризис коронавирус глобальная рецессия мамкин говноед.
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31.05.2020 16:39 Відповісти
ты забыл написать
АТО ПУТИН НАПАДЕТ
А ТО МАРСИАНЕ ПРИЛЕТЯТ
А ТО ЛЕШИЙ ИЗ ЛЕСА ВЫЙДЕТ
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31.05.2020 16:46 Відповісти
Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса" на Закарпатті - Цензор.НЕТ 3295
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31.05.2020 17:50 Відповісти
Ми не хотим платить налоги ..*** Зiмбабве today.

Ще курва зброю позабирайте в погранцiв ,вижннить митникiв i буде все олрайт
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31.05.2020 16:06 Відповісти
да будет все ГУД!! сомневаешься? лично я даже не сомневаюсь!!! если погранцы токо для того чтобы залезть ко мне в карман то пошли нахер такие погранцы!!
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31.05.2020 16:08 Відповісти
Тут такая толпа ЛОХОВ набежала так волнуются за бюджет! А ТО КАК ЖЕ БЮДЖЕТА НЕ БУДЕТ ГДЕ ЖЕ БЕНЯ С АХМЕТКОЙ БУДУТ СТОЛОВАТЬСЯ!!
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31.05.2020 16:07 Відповісти
Не понял, так растаможка доллар/килограмм была введена ещё при порохлявом.
Они до сих пор не так платили?
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31.05.2020 16:09 Відповісти
Сначала надо обладать инфой, а потом что-то писать... посылки стоимостью больше 150 евро должны облагаться налогом... тут беспредел и нарушение закона властью!
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31.05.2020 16:29 Відповісти
Так там и написано, что объемы привышают допустимый предел!
Сначала нужно читать статью полностью, потом выводы делать.
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31.05.2020 16:43 Відповісти
На заборе тоже написано... вы всем словам власти верите? Может и в деда мороза тоже?
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31.05.2020 19:34 Відповісти
И еще: для того чтобы что-то привышало -> надо знать ,что в посылках , а т.к. погранцы не знали, то как они могли что-нибудь требовать? Значит просто хотели срезать бабло... если на вещи есть ценник от марки, то только в этом случае вещь подлежит оценке. Если ценника/бирки нет -> вещь считается ношенной и не подлежит налогооблажению т.к. считается ношенной.
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31.05.2020 19:49 Відповісти
Я поддерживаю водителей! Этими бусами передавали диаспоры помощь армии и водилы деньги не брали! Такими бусами народ передает документы, продукты, вещи... так быстрее и надежно и не дорого. А если отправлять посылку через почту, то доставят в Украину через месяц и 5 кг. стоит 25 евро.
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31.05.2020 16:23 Відповісти
Антиконституційне незаконне рішення одного ДЛБ потягнуло за собою ряд протизрконнрих дій і створило "поле.беззаконня"!
Блазень один, а скільки від нього біди.
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31.05.2020 16:24 Відповісти
 
 