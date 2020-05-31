Після зміни керівництва Коломойський переніс офіс "Центренерго" в санаторій під Києвом, - ЗМІ. ВIДЕО

Олігарх Ігор Коломойський після того, як змінилося керівництво "Центренерго", вирішив перенести офіс за межі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Наші гроші".

У сюжеті наголошується, що компанію вдалося відшукати в лісі під Києвом, а дорогу до неї було перегороджено трактором.

Журналісти повідомляють, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обнесена колючим дротом.

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Зазначимо, що від початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго". Зрештою 29 травня унаслідок одноденної операції, яка включала в себе рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника, ФДМ вдалося призначити Олександра Корчинського новим директором "Центренерго".