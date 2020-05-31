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Після зміни керівництва Коломойський переніс офіс "Центренерго" в санаторій під Києвом, - ЗМІ. ВIДЕО

Олігарх Ігор Коломойський після того, як змінилося керівництво "Центренерго", вирішив перенести офіс за межі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Наші гроші".

У сюжеті наголошується, що компанію вдалося відшукати в лісі під Києвом, а дорогу до неї було перегороджено трактором.

Журналісти повідомляють, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обнесена колючим дротом.

Читайте також: ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж

Зазначимо, що від початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго". Зрештою 29 травня унаслідок одноденної операції, яка включала в себе рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника, ФДМ вдалося призначити Олександра Корчинського новим директором "Центренерго".

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Центренерго (549) Бігус Денис (195)


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Топ коментарі
+26
Коломойскому нужно в тюрьму переехать! И конфисковать у него все предприятия и национализировать их и арестовать все счета и конфисковать!!! Падло разворавало всю страну и не нажрется ****! Когда ты уже удавишься...
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31.05.2020 15:48
+17
проделки спонсора зе
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31.05.2020 15:42
+16
Коли в країні 73% неляканих зебнів то доїти їх сам Господь казав.
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31.05.2020 15:44
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проделки спонсора зе
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31.05.2020 15:42 Відповісти
не лепи всякую чушъ чтo бы не выгледетъ дебилoм,
КАПИТАЛ этo не актив а пасив как и УСТАВНOЙ ФOНД, тo чтo дoлжнo предпртятие свoим учредителям.
Заемные средства, депoзиты граждан не являются капиталoм банка
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31.05.2020 17:49 Відповісти
это меняет что-то в факте КРАЖИ беней через (в т.ч.) и офшорные счета квартала95 и вислюка оманського из ПриватБанка 5.6 млрд.долларов?
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31.05.2020 18:09 Відповісти
списание свoей задoлженoсти шoкoладными перед Приватoм в 2017 вoт где вoрoвствo
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31.05.2020 18:21 Відповісти
зебил, и где написано "списание"?
твой вислюк вместе с беней ограбили граждан Украины, и бросить Приватбанк на банкротство - значит унитчтожить винансовую систему государства. Поэтому Приватбанк был национализирован и поднят с колен..
впрочем, зебилам такие простые вещи банально не осмыслить...
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31.05.2020 18:26 Відповісти
"Державний "Приватбанк" списав 5,56 мільярда гривень кредитів, які були видані до націоналізації.
Приватбанк зазначає, що на 31 грудня 2017 року обсяг вказаних кредитів становив 185,6 млрд грн, що на 5,56 млрд грн менше, ніж було на кінець 2016 року (191,14 млрд грн), а сформований резерв по ним - 181,9 млрд грн (на кінець 2016 року - 169,15 млрд грн)."

Мне насратъ на Зе и Беню, нo Приват не был банкрoтoм и егo фин.пoказатели и надежнoстъ была намнoгo лучше чем в банках ахметки и пoрoха
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31.05.2020 19:20 Відповісти
а пoчему детективoв а не аудитoрoв как требует Закoн, тoгo же PricewaterhouseCoopers ?
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31.05.2020 18:14 Відповісти
А теперь представьте таких 8 куч - это ровно столько "заработал" Кучма за 8 лет президентства - по 276 миллионов баксов в день. Или 32 кучи - столько украл в Украине Янукович. А теперь прикиньте сколько хапнет Зеленский - 100% жидобольшевик... а не хапать он не может так как честность несовместима с природой жида.
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31.05.2020 18:46 Відповісти
вони нас зробили - разом.... і все файно - тому що трогать его не моги, ато весь пЄйсхатий світ обуриться
Чи могло таке статись і ІзраЄлі... Чи тілько із Гоями так ...
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31.05.2020 16:28 Відповісти
вот кто захватил Украину
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31.05.2020 16:50 Відповісти
Коли в країні 73% неляканих зебнів то доїти їх сам Господь казав.
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31.05.2020 15:44 Відповісти
После смены руководства Коломойский перенес офис "Центрэнерго" в санаторий под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 3090
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31.05.2020 15:51 Відповісти
а своїми діями, всіх розчарував. Не може зайчик виконувати роль їжачка
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31.05.2020 16:02 Відповісти
Заодно и санаторий отжали
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31.05.2020 15:44 Відповісти
В выражении из 90-х "вывезти в лес" ,сейчас нет никакого криминала, оказывается это просто логистика.))
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31.05.2020 15:45 Відповісти
а чи не була оця операція договорняком між клованом і бенею, щоб замилити очі Георгієвій напередодні телефоної розмови з нею?
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31.05.2020 15:47 Відповісти
Коломойскому нужно в тюрьму переехать! И конфисковать у него все предприятия и национализировать их и арестовать все счета и конфисковать!!! Падло разворавало всю страну и не нажрется ****! Когда ты уже удавишься...
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31.05.2020 15:48 Відповісти
он всего лишь один из многих))
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31.05.2020 15:49 Відповісти
В американскую. Лазаренко место давно освободил.
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31.05.2020 15:56 Відповісти
Якраз його посадять. Президент країни під ним
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31.05.2020 16:47 Відповісти
Когда вы перестанете выбирать зедебилов!
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01.06.2020 09:40 Відповісти
От переноса - до поноса. Да будь будь здоров и крепок, на х...й.
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31.05.2020 15:48 Відповісти
Это даже не бандитизм .Это терроризм . Коломойский со всей своей террористической группировкой давно должен быть уничтожен физически как сабака .Это же террористы враги Украинского народа .А терористов нужно уничтожать и никакой тюрьмы.
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31.05.2020 15:49 Відповісти
Дык не более недели назад на энтом ресурсе была радостная новость, что бабломойский больше не имеет отношения к Центрэнерго.
Шо, опять обманули?
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31.05.2020 15:52 Відповісти
Не о5, а снова.
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31.05.2020 15:55 Відповісти
ну вот...
и никакая САП или любая другая...моська не сможет его там даже облаять...не то что обнюхать )))))
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31.05.2020 15:57 Відповісти
просто там картин немає, от якби беня картини зза кордону привіз і в цьому санаторії вивісив, то мабуть цей санаторій-профілакторій ДБРівці з землею зрівняли
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31.05.2020 16:08 Відповісти
Если нет корня, надо поливать остальное.
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31.05.2020 15:58 Відповісти
Катя Парпи обиделась.
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31.05.2020 15:59 Відповісти
сколько эта нация будет гнобить Украину? вот кто настоящий захватчик страны
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31.05.2020 15:59 Відповісти
Лютый писец!
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31.05.2020 16:03 Відповісти
Тем временем этой ночью массовая драка со стрельбой на Печерске.
Молчим?
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/brovaryi-2-v-tsentre-kieva-proizoshla-massovaya-draka-so-strelboj-pervyie-podrobnosti.htm
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31.05.2020 16:03 Відповісти
та видайте його вже США
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31.05.2020 16:05 Відповісти
Кто?
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31.05.2020 17:16 Відповісти
Де?
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31.05.2020 23:17 Відповісти
Зеля своего земляка и хозяина выдаст? Это все равно ,что если у тебя есть собака и она тебя на прогулку водит.
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01.06.2020 09:42 Відповісти
А может трактор отодвинуть бронетранспортером, а на "базу" высадить десант с вертолетов и " освободить заложников.". А Беню взять за шиворот , да под белы ручки.. Блин " государство", ну ни на что не способно.
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31.05.2020 16:07 Відповісти
"Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов" - Ю.Бутусов.
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31.05.2020 16:11 Відповісти
Тада. Главред ЦН усиленно продолжает делать вид, что все в порядке.
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31.05.2020 17:17 Відповісти
У втрого гибкий позвоночник..))
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31.05.2020 17:48 Відповісти
АвтоМайдан его найдёт и там.
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31.05.2020 16:27 Відповісти
Беня, ты привёл это зеленоголовое стадо, давай потихонечку начинай их вывозить под этот санаторий и где-то их прикапывай... Не с головой, не по шею, но по грудь, может подрастут после обильных дождей, кто-то может удобрит - ума может наберутся.. проконтролируй процесс, а то если люди начнут этим заниматься - печально может получиться..
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31.05.2020 16:28 Відповісти
И шо поэтому поводу думает товарищ пока еще Президент ?
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31.05.2020 17:14 Відповісти
Вангую: "Это не в моей компетеции".
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31.05.2020 17:18 Відповісти
Есть разные миллиардеры "шарлатан" Маск, Гейтс, Баффет, "рептилоид" Сорос, нищий на их плане но облюбленный кацапами. Соревнуются кто круче в благотворител ности и преобразовании мира.
А есть миллиардеры 90х соревнуются в отжатом бабле, засиранием мозгов и замком в европе, благодаря первым мы видим что Коломойский и Ахметов на их плане на уровне духовного развития насекомого или ребенка из детской комнаты милиции. Пора выносить мусор.
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31.05.2020 17:28 Відповісти
показательный сюжет, что надо знать о "пацриоте" коломойском
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31.05.2020 17:40 Відповісти
Оці! А куда ему ісчо дєваться?
Какі Лазарєнкє в США, нє??
Такі нада, какі Свіну купіті Хібарку такі рядом с ******?
А Ахмет Бай так і сдєлал.. хфуйболіст, мля..
😆
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31.05.2020 17:45 Відповісти
Обидно за нас, потому что у бени с клоуном задание от путина, сдать ему Украину.
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31.05.2020 19:24 Відповісти
многие сознательно шли голосовать за зелю, зная, что за ним стоит беня и при этом твердили: "чем Порошенко лучше коломойского?" Сколько еще надо показать таких сюжетов, чтобы зе-дрочерам дошло, что они сделали?
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31.05.2020 17:46 Відповісти
Так неужели зелёноухие думали что они избрали клоуна президентом ? нет они избрали беню вот он и керуе.
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31.05.2020 19:21 Відповісти
такое только в украине возможно))) и где дбр?
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31.05.2020 21:17 Відповісти
Ну об этом в Телеге написали еще в пятницу, всем, кому, нужно об этом известно. Интересует реакция СБУ/ДБР/МВД и АП.
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31.05.2020 21:58 Відповісти
Залишилось паркан підняти до 7 метрів, колючку, собак і вишки з кулеметами по периметру. Іхай відбувають пожиттєво "на природі"...
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31.05.2020 23:20 Відповісти
Нам остаётся уповать на Бога
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31.05.2020 23:38 Відповісти
это говорит об одном: государства Украина нет как такового. есть пара десятков сверхбогатых воров-олигархов, кучкующихся по интересам и владеющих определенными сферами экономики и территориями, время от времени выясняющими отношения между собой руками холопов.
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01.06.2020 09:02 Відповісти
 
 