Після зміни керівництва Коломойський переніс офіс "Центренерго" в санаторій під Києвом, - ЗМІ. ВIДЕО
Олігарх Ігор Коломойський після того, як змінилося керівництво "Центренерго", вирішив перенести офіс за межі Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Наші гроші".
У сюжеті наголошується, що компанію вдалося відшукати в лісі під Києвом, а дорогу до неї було перегороджено трактором.
Журналісти повідомляють, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру обнесена колючим дротом.
Зазначимо, що від початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго". Зрештою 29 травня унаслідок одноденної операції, яка включала в себе рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника, ФДМ вдалося призначити Олександра Корчинського новим директором "Центренерго".
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КАПИТАЛ этo не актив а пасив как и УСТАВНOЙ ФOНД, тo чтo дoлжнo предпртятие свoим учредителям.
Заемные средства, депoзиты граждан не являются капиталoм банка
твой вислюк вместе с беней ограбили граждан Украины, и бросить Приватбанк на банкротство - значит унитчтожить винансовую систему государства. Поэтому Приватбанк был национализирован и поднят с колен..
впрочем, зебилам такие простые вещи банально не осмыслить...
Приватбанк зазначає, що на 31 грудня 2017 року обсяг вказаних кредитів становив 185,6 млрд грн, що на 5,56 млрд грн менше, ніж було на кінець 2016 року (191,14 млрд грн), а сформований резерв по ним - 181,9 млрд грн (на кінець 2016 року - 169,15 млрд грн)."
Мне насратъ на Зе и Беню, нo Приват не был банкрoтoм и егo фин.пoказатели и надежнoстъ была намнoгo лучше чем в банках ахметки и пoрoха
Чи могло таке статись і ІзраЄлі... Чи тілько із Гоями так ...
Шо, опять обманули?
и никакая САП или любая другая...моська не сможет его там даже облаять...не то что обнюхать )))))
Молчим?
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/brovaryi-2-v-tsentre-kieva-proizoshla-massovaya-draka-so-strelboj-pervyie-podrobnosti.htm
А есть миллиардеры 90х соревнуются в отжатом бабле, засиранием мозгов и замком в европе, благодаря первым мы видим что Коломойский и Ахметов на их плане на уровне духовного развития насекомого или ребенка из детской комнаты милиции. Пора выносить мусор.
Какі Лазарєнкє в США, нє??
Такі нада, какі Свіну купіті Хібарку такі рядом с ******?
А Ахмет Бай так і сдєлал.. хфуйболіст, мля..
😆