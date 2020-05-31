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"Мер" і х#й, - "слуга народу" Дубінський на тлі непристойного слова записав агітаційний ролик і помилився в підписі до нього. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що втомився від "туєвого" міста за "туєвого" мера і планує брати участь у праймеріз політсили на цей пост.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал DubinskyPro.

Починається ролик на Шулявському мосту, на одній з опор за спиною нардепа видно слово "х#й". На цьому тлі Дубінський, зокрема, промовляє: "Я, як і багато киян, незадоволений тим, як розвивається наше славне місто. Бо воно рухається не туди і під управлінням не тих людей. У нас вже був із вами мер-алкоголік, потім мер-наркоман, потім випадковий мер і, як вінець усього того, що ви бачите навколо себе, мер-ідіот. Пора з цим закінчувати".

Мер і х#й, - слуга народу Дубінський на тлі непристойного слова записав агітаційний ролик і помилився в підписі до нього 01

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Зазначимо, що в підписі до ролика допущена помилка: "мер" замість "мэр".

На думку нардепа, головна проблема - в керівництві, яке перетворює Київ "із міста каштанів на місто туй" (під час цього показується висаджений в центрі ялівець).

"Я втомився від туєвого Києва за туєвого мера. Тому вирішив взяти участь у праймеріз, який оголосив президент Володимир Зеленський для того, щоб відібрати найкращого кандидата від партії "Слуга народу" для участі у виборах мера столиці України", - заявив Дубінський.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз.

Дивіться також: Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? ВIДЕО

Автор: 

Київ (19461) мер (506) праймеріз (29) Слуга народу (2812) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+69
"Мер" и х#й, - "слуга народа" Дубинский на фоне непристойного слова записал агитационный ролик и ошибся в подписи к нему - Цензор.НЕТ 1668
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31.05.2020 18:57
+68
Дубинский сосун Коломоя ПНХ!!!

Надо признать, что Дубина направление таки выбрал правильное. И слоган у него за спиной абсолютно в духе этого имбицила.
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31.05.2020 19:00
+57
Не удивлюсь если ЗЕбилы даже такую кремлёвскую мразь выберут. Тогда точно РИП Украина..
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31.05.2020 18:55
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Мимика, жесты, расстановка слов и акцентов. Кого-то он мне напоминает. "Совпадение?Не думаю."
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31.05.2020 19:58 Відповісти
Сподіваюсь, что для киян буде достатня коротка характеристика на цього "кандидата", яка написана на стовпі.
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31.05.2020 19:59 Відповісти
Зазначимо, що в підписі до ролика допущена помилка: "мер" замість "мэр".

Та ні, то як раз єдине слово в якому немає помилки. Це просто дупінський "румун" переплутав країну в якій воно балотується.
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31.05.2020 20:04 Відповісти
Українці! Давайте натовчемо пику цьому зарозумілому, нахабному, корумпованому кацапомовному жиду! Ви уявляєте що від Києва залишиться після холуя Бєні який банкрутував Аеросвіт і Приват? Київ мабуть стане новосінайською пустелею або концтабором Газа... Таких як дубінський треба знищувати як вид....
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31.05.2020 20:04 Відповісти
для повного феншуя Київу не вистачає мера румина Дубінеску.
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31.05.2020 20:10 Відповісти
на столбе кто то из киевлян уже проголосовал за Дубину . в начале слова даже крестик есть
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31.05.2020 20:10 Відповісти
Это подпись факсимиле Дубинеску.
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01.06.2020 15:49 Відповісти
Идет кино. Выборы. Диалог кандидата и его имиджмейкера.
Имиджмейкер-: « Ты, дурак говори толпе то, что она хочет.
А делай то, что тебе надо!»
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31.05.2020 20:20 Відповісти
Та Дубинский просто ****** наши деньги!

Товарищ держит киевлян за лохов Я, конечно, не киевлянин, и им самим решать, но надеюсь Киев - самый прогрессивный и вменяемый город....
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31.05.2020 20:21 Відповісти
а також биздить, виздить, гиздить, диздить, і далі за алфавітом
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31.05.2020 21:31 Відповісти
вменяемость ,если честно, под вопросом, вменяемые по идее не должны были избрать Лёню-космонафта никак, никогда и ни при каком раскладе, история говорит обратное, постмайданный Кличко более-менее логичен, хотя есть огромное количество киевлян, которые опять же считают ,что " никак, никогда и ни при каком раскладе" ...... Кличко-мер. Мер Днепра Филатов, называет это недоразумение из ролика "говорящей #опой коломойского" и он ,черт возьми, прав! То есть выбор, в пользу говорящей жопы, невозможен "никак, никогда и ни при каком раскладе"...... Но история показывает ,что из всех нелогичных и идиотских выборов, люди как раз и делают самый нелогичный и идиотский После преЗЕдента Зеленского удивляться уже кажется нечему..... Остается тихонько наблюдать всеобщее помешательство,покручивая пальцем у седеющего виска)))) Даже иногда преследует мысль: "если вокруг такое количество идиотов, может быть это ты ненормален, а они здоровы?" Спасает пока то, что критерии оценки давно изложены умными людьми в учебниках психиатрии
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01.06.2020 12:29 Відповісти
Ещё один простой парень, такой помятенький костюмчик.....
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31.05.2020 20:21 Відповісти
слышь ты, бородатая жопа бабы каломойши, окромя, как срать жидко и непрестанно ртом, ты чего в жизни умеешь делать и чего добился? критиканус, мэро-анус ёпта.))

ще тiльки цього нам не хватало...
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31.05.2020 20:25 Відповісти
рейтинг около нуля, но это гавно мечтает мэром столицы стать.
до осени у зели рейтинг тоже обнулится.
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31.05.2020 20:28 Відповісти
в том числе, благодаря этому говну, у нас президент говно, так почему бы говну не стать мЕром Киева?
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31.05.2020 23:43 Відповісти
Навряд чи він планує стати мером. Це так, щоб стати більш впізнаваним і обі*рати Кличка. От це його місія.
Доречі, ця "бородата собака" під відео у себе коменти видаляє.
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01.06.2020 10:42 Відповісти
Дубинский *****!!!
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31.05.2020 20:31 Відповісти
воистину ...уйло.
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02.06.2020 18:18 Відповісти
*********** - дубло! В
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31.05.2020 20:34 Відповісти
************ - каломойский.
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31.05.2020 23:43 Відповісти
Цікаво, де дівся мій коментар про маму дубінського та Татьяну Лайф?
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31.05.2020 20:35 Відповісти
петух зебильный нажал кнопку спам, их тут много, петухов зебильных-то
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31.05.2020 21:35 Відповісти
Посадив гуцул смереку, а виріс Зєлєнскій, Дубінскій Зебільський.
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31.05.2020 20:39 Відповісти
Домнул (пан-рум.) Дубінеску! Як бачиш народ тобі врізав все що думає про тебе. Залишилось
тільки гарних люлей накидати.Не бажаєш? Тоді з маминою швидкістью шуруєш в Бухарест.
До речи румуни дуже не ******* пейсатих.При нагоді досить болюче іх б'ють.
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31.05.2020 20:50 Відповісти
І ця проросійська мерзота і слуга диявола ще якісь поради дає,згинь.
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31.05.2020 20:55 Відповісти
Быдло выбрало себе подобных)
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31.05.2020 21:13 Відповісти
ну дайте людині попробовать!
научиться! - і всьо пойдьот!
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31.05.2020 21:17 Відповісти
Де ти там людину побачив?
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31.05.2020 22:15 Відповісти
погода така, що ввижається вже.
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31.05.2020 22:29 Відповісти
Кличко выигрывает при любом раскладе и любом кандидате от зеленых. Значит его будут лишать возможности избираться - дело пришьют.
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31.05.2020 21:30 Відповісти
Пидалик магет тока выграть стикляный мовс у прикуску и падлизку.
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31.05.2020 23:45 Відповісти
ой вей..
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01.06.2020 00:37 Відповісти
везде знаки )))
по-моему Киев ему уже ответил )))) (овощ в помощь! в смысле - хрен тебе сиреневый (на столбе написано))))))
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31.05.2020 21:41 Відповісти
Виталик конечно додик туповатый и на него влияют подонки типа Белоцерковца, Столара, Микитася, Андриевского, но он не самый худший мэр. А сдать наш Киев сепару/малоросу, бородатой кончите Дубине - это будет катастрофа.
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31.05.2020 21:46 Відповісти
У Зеленскага тоже не было шансов, но туповатый электорат помог.
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31.05.2020 22:37 Відповісти
Так не сдавай.
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31.05.2020 23:46 Відповісти
Как правильно мудакдубинский или дубакмудинский
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31.05.2020 21:59 Відповісти
говорящая жопа Коломойского
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31.05.2020 22:54 Відповісти
Дубинский должен покусать Кличко. А потом записать видосик, что Кличко не нужно делать уколы в живот
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31.05.2020 22:17 Відповісти
Треба щоби праймеріз очолив дуб це буде повна дезентерія.
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31.05.2020 22:19 Відповісти
нащо розраховує цей кандідат? його ж ніхто не знає.
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31.05.2020 22:30 Відповісти
Это дерьмо в Украине знают почти все! А ты в мордоре не знаешь- твои проблемы, лапотный!Вали отсюда, кацапская гнилая троляка.
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31.05.2020 23:20 Відповісти
Поварёнок обосрался, продюсер туда же
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31.05.2020 23:12 Відповісти
Думаєте - ця бородата ж*па бігала по Києву і шукала відповідний стовпчик з написом? Сам і написав!
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31.05.2020 23:21 Відповісти
про себе і написав
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31.05.2020 23:31 Відповісти
Бодреньким голоском це жидівське гімно хоче пролізти у мерію. Але " мама любіт скорость," кияни пам'ятають. НЕ ПРОЛІЗЕ !!!
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01.06.2020 00:06 Відповісти
Суддя Вовк допоможе пролізти.
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01.06.2020 10:52 Відповісти
Дубинського з Ткаченко не можна допускати у мери - це все щупальця Коломоя
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01.06.2020 00:41 Відповісти
Ну киевляне же не такие дебилы , что бы голосовать за зелёных предателей ? Хотяяя..
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01.06.2020 01:06 Відповісти
в апреле 2019 голосовали аж дым стоял
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01.06.2020 17:46 Відповісти
Как показывает практика... В Украине возможно все. Я не удивлюсь если эта "говорящая жопа коломойского" станет мэром. Благодаря тупость электората или же деньгам "спонсоров"
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01.06.2020 01:55 Відповісти
Ужасно другое - что из реальных кандидатов, Кличко - лучший. Всегда приходится выбирать между клизмой и сэндвичем с дерьмом..
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01.06.2020 02:31 Відповісти
Хотел было написать коммент, но шансов мне не оставили. Зеленских с Дубинскими тут любят больше меня. Рад что больше добавить нечего.
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01.06.2020 03:01 Відповісти
Эти ублюдки еще не поняли, что идиотов, которые их год назад выбрали, уже практически не осталось. Все уже оценили - даже конченная алкашня - кто и что ЭТО есть. Посему возня по поводу выборов "из своих" особо умиляет. Они типа "выдвигают напост". Да кто там за вас голосовать-то будет? Вчера даже один мне, наконец-то, признался, что голосовал за бубочку. Но сейчас возмущен, поскольку он "против Украины". - Как может украинец так поступать? - вопрошал он (не важно о чем там была речь - можете сами поставить какое-то дело конкретно - подойдет). Так он не украинец - ответил я ему. - Как? - удивился он... Далее мои комменты излишни, а то забанят однако
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01.06.2020 06:04 Відповісти
Дубінскій- уже мер Києва.
Ідіоти ще не зрозуміли що навесні минулого року проголосували останній раз у житті. Уже на виборах в ВР були масштабні фальсифікації.
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01.06.2020 06:18 Відповісти
Мы все мечтаем о найкрасивейшей столице. Пора строить развязки и мосты, чтобы Киев не стоял в пробках. Сделать из Киева Дубай, при этом оставив в сохранности красивейшие места столицы, имеющие историческую ценность. Но, конечно, Дубинский не справится с этой задачей. Решать, конечно, киевлянам.
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01.06.2020 06:27 Відповісти
А теперь "будет" мер-дуримар!
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01.06.2020 06:42 Відповісти
подготовил лужу и сам в нее сел
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01.06.2020 06:44 Відповісти
Торгаш ворованным хламом из радиорынка решил мером стать.Уж точно,таких "потенциальных" Серов из трущоб ещё не намечалось.
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01.06.2020 08:07 Відповісти
який кандидат, такі і рекламні надписи на його фоні
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01.06.2020 09:23 Відповісти
Мэр-хуй! На это звание он претендует?
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01.06.2020 09:27 Відповісти
насправді воно - Тупинський
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01.06.2020 10:34 Відповісти
боже ну и Чмо маскальское .... Киев он захотел ...угу держи рот шире.
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01.06.2020 10:36 Відповісти
Вот так "мер" у-мер, не родившись.
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01.06.2020 10:49 Відповісти
ну все логично - дубина и подпись к ней
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01.06.2020 10:58 Відповісти
Нонсенс:бєнін нацюцюрник хоче в "мЭрі"?
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01.06.2020 11:00 Відповісти
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01.06.2020 16:57 Відповісти
що таке самовподобайка знаю, а що таке самобраво- загадка?
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01.06.2020 18:54 Відповісти
И тогда мама полюбит не только скорость, а даже космические путешествия
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01.06.2020 11:10 Відповісти
РОМын сказал что у Киева был мэр наркоман. Надо было упомянуть и наших президентов.
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01.06.2020 13:52 Відповісти
А он киевлянин?
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01.06.2020 13:56 Відповісти
Київляни зазвичай вибирають мером якогось пришелепка...
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01.06.2020 16:20 Відповісти
мразь редкостная этот гад.
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01.06.2020 16:38 Відповісти
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01.06.2020 16:55 Відповісти
***** Каламойского захотела Киев. А что?, мама ведь не только машины любит...
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01.06.2020 17:17 Відповісти
Бог шельму уже пометил !

киевляне, ДУ-МАЙ-ТЕ !
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01.06.2020 17:30 Відповісти
вспомнилось старое доброе кино Полицейская Академия где такая же надпись на телефонной будке.
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01.06.2020 17:50 Відповісти
а классная фамилия у этого зеленого дегенерата, дубинский. тупая не отесаная дубина.
не удивительно что этот имбецил в слуге сброда. там таких как он не мало. )))))
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01.06.2020 18:29 Відповісти
После победы Пианиста Маланского, мэром может стать каждый чмошник!
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01.06.2020 18:38 Відповісти
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