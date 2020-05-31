"Мер" і х#й, - "слуга народу" Дубінський на тлі непристойного слова записав агітаційний ролик і помилився в підписі до нього. ВIДЕО
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що втомився від "туєвого" міста за "туєвого" мера і планує брати участь у праймеріз політсили на цей пост.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал DubinskyPro.
Починається ролик на Шулявському мосту, на одній з опор за спиною нардепа видно слово "х#й". На цьому тлі Дубінський, зокрема, промовляє: "Я, як і багато киян, незадоволений тим, як розвивається наше славне місто. Бо воно рухається не туди і під управлінням не тих людей. У нас вже був із вами мер-алкоголік, потім мер-наркоман, потім випадковий мер і, як вінець усього того, що ви бачите навколо себе, мер-ідіот. Пора з цим закінчувати".
Зазначимо, що в підписі до ролика допущена помилка: "мер" замість "мэр".
На думку нардепа, головна проблема - в керівництві, яке перетворює Київ "із міста каштанів на місто туй" (під час цього показується висаджений в центрі ялівець).
"Я втомився від туєвого Києва за туєвого мера. Тому вирішив взяти участь у праймеріз, який оголосив президент Володимир Зеленський для того, щоб відібрати найкращого кандидата від партії "Слуга народу" для участі у виборах мера столиці України", - заявив Дубінський.
Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.
Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз.
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Та ні, то як раз єдине слово в якому немає помилки. Це просто дупінський "румун" переплутав країну в якій воно балотується.
Имиджмейкер-: « Ты, дурак говори толпе то, что она хочет.
А делай то, что тебе надо!»
Товарищ держит киевлян за лохов Я, конечно, не киевлянин, и им самим решать, но надеюсь Киев - самый прогрессивный и вменяемый город....
ще тiльки цього нам не хватало...
до осени у зели рейтинг тоже обнулится.
Доречі, ця "бородата собака" під відео у себе коменти видаляє.
Зєлєнскій, ДубінскійЗебільський.
тільки гарних люлей накидати.Не бажаєш? Тоді з маминою швидкістью шуруєш в Бухарест.
До речи румуни дуже не ******* пейсатих.При нагоді досить болюче іх б'ють.
научиться! - і всьо пойдьот!
по-моему Киев ему уже ответил )))) (овощ в помощь! в смысле - хрен тебе сиреневый (на столбе написано))))))
Ідіоти ще не зрозуміли що навесні минулого року проголосували останній раз у житті. Уже на виборах в ВР були масштабні фальсифікації.
киевляне, ДУ-МАЙ-ТЕ !
не удивительно что этот имбецил в слуге сброда. там таких как он не мало. )))))
Маланского, мэром может стать каждый чмошник!