"Мер" і х#й, - "слуга народу" Дубінський на тлі непристойного слова записав агітаційний ролик і помилився в підписі до нього. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що втомився від "туєвого" міста за "туєвого" мера і планує брати участь у праймеріз політсили на цей пост.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал DubinskyPro.

Починається ролик на Шулявському мосту, на одній з опор за спиною нардепа видно слово "х#й". На цьому тлі Дубінський, зокрема, промовляє: "Я, як і багато киян, незадоволений тим, як розвивається наше славне місто. Бо воно рухається не туди і під управлінням не тих людей. У нас вже був із вами мер-алкоголік, потім мер-наркоман, потім випадковий мер і, як вінець усього того, що ви бачите навколо себе, мер-ідіот. Пора з цим закінчувати".

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Зазначимо, що в підписі до ролика допущена помилка: "мер" замість "мэр".

На думку нардепа, головна проблема - в керівництві, яке перетворює Київ "із міста каштанів на місто туй" (під час цього показується висаджений в центрі ялівець).

"Я втомився від туєвого Києва за туєвого мера. Тому вирішив взяти участь у праймеріз, який оголосив президент Володимир Зеленський для того, щоб відібрати найкращого кандидата від партії "Слуга народу" для участі у виборах мера столиці України", - заявив Дубінський.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз.

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