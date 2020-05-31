Вибори мера Києва: "слуга народу" Ткаченко братиме участь у праймеріз. ВIДЕО
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив про участь у праймеріз політсили перед виборами мера Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення політика.
Ткаченко підкреслив, що народився і виріс у Києві, а тому прагне зробити місто ліпшим.
"Потрібно зробити Київ містом для людей, а не для ненаситних чинуш і забудовників. Місто, в якому жити гідно, красиво і приємно", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.
Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз.
Топ коментарі
+43 Rodriges Campanola
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+33 Прощай немытая раССея
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+27 Aleks_19 Bezrodniy
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https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA Іменник , неістота, середній рід (тип відмінювання 1d за https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0 класифікацією А. А. Залізняка ).
Корінь: -гівн-; закінчення: -о. Значення те ж саме, що https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1 гімно
Як на мене то українською "гівно" звучит більш мягко, що більш притаманне саме українській мові.
Классика политического жанра...
Если б проигравших Виталя мог прямо на первой прессконференции урыть своим фирменным ударом.
Букмекеры Авакова здорово поднялись бы на ставках "на каком ударе сдохнет Дубиченко и Ткачинский".
Таке саме чекає києвлян .. якщо вони не підуть голосувати і не будуть контролювати підрахунок голосів. .
А прямая трансляция будет???