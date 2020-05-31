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Вибори мера Києва: "слуга народу" Ткаченко братиме участь у праймеріз. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив про участь у праймеріз політсили перед виборами мера Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення політика.

Ткаченко підкреслив, що народився і виріс у Києві, а тому прагне зробити місто ліпшим.

"Потрібно зробити Київ містом для людей, а не для ненаситних чинуш і забудовників. Місто, в якому жити гідно, красиво і приємно", - сказав Ткаченко.

Дивіться також: "Мер" і х#й, - "слуга народу" Дубінський на тлі непристойного слова записав агітаційний ролик і помилився в підписі до нього. ВIДЕО

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз.

Читайте також: Зеленський побажав "рідним містам" Києву і Кривому Рогу позбутися поганих доріг, заторів і хаотичної забудови

Автор: 

Київ (19461) місцеві вибори (1366) мер (506) праймеріз (29) Ткаченко Олександр (509) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+43
Проститут высшей гильдии
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31.05.2020 19:58
+33
Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз - Цензор.НЕТ 3387
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31.05.2020 20:00
+27
только идиот может голосовать за слугу урода
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31.05.2020 20:03
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пардон, але якраз гівно, це калька з російського "гавно", то гімно - це більше до української.
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31.05.2020 22:19 Відповісти
гів-но́
https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA Іменник , неістота, середній рід (тип відмінювання 1d за https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0 класифікацією А. А. Залізняка ).
Корінь: -гівн-; закінчення: . Значення те ж саме, що https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1 гімно

Як на мене то українською "гівно" звучит більш мягко, що більш притаманне саме українській мові.
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31.05.2020 22:45 Відповісти
ну то я знав в кого питати. Що значить вчений.
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31.05.2020 22:55 Відповісти
Так я ж виріс в україномовній родині і добре памятаю вислів моєї бабці стосовно хворого сусіда алкокацапа - "позеленів як гівно під лопухом". Ну як таке забути! Ця потвора ще й була вєтєраном і напившись в хлам на 9 травня трясла за грудки свого товариша "А помнішь Гріша как ми нємок вафлілі..." Скотиняка...
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31.05.2020 23:10 Відповісти
Ну хоть один признался.
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01.06.2020 08:53 Відповісти
хтось може уявити що станеться з Києвом якщо мером стане або пан Ткаченко або пан Дубінський...?! я думаю-коментарі тут зайві...
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31.05.2020 21:29 Відповісти
Бажаю команді Г+Зє лососнути тунця на виборах мера
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31.05.2020 21:31 Відповісти
і закусити грибочками-відсосиновиками.
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31.05.2020 21:35 Відповісти
С ума сошел!
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31.05.2020 21:40 Відповісти
Самые патриотичные это Притула и Ильенко . Клык не плох для секты . А остальные либо прокацапские .либо из старой системы .
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31.05.2020 21:40 Відповісти
свобода это карманный проект Коломойского. стыдно этого не знать. Вы бы еще Билецкого вспомнили. Есть только Ярош, доверие к которому безгранично
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31.05.2020 22:09 Відповісти
Тогда я вам скажу .что ЕС это проект Фирташа , неужели вы этого не знали ? Но есть ли там порядочные люди ? Конечно же есть . Так и в Свободе есть много порядочных людей . один из них Ильенко .Ярош .пассивный чувак . патриот ,семьянин . но он просто солдат - сержант не выше .Я вспомнил . кто в таблице там .
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31.05.2020 22:35 Відповісти
Вообще-то Фирташа, а не Коломойскогою
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31.05.2020 22:49 Відповісти
Саме Ярош як раз і є 100% проектом і утриманцем жидобільшовицького дніпропетровського клану. Ну то таке... Згадайте лише що за пять років депутатства цей паразит був в ВР лише декілька разів і не висунув жодного законпроекту. Але зарплатню з усіма надбавками отримував справно. Тобто, своїми діями ця особа довела свою паразитичну сутність, а якщо Ви спромоглися прочитати програму "Правого Сектору" написану десь наприкінці 2014 або на початку 2015 то Ви б побачили копію дрімучої індійської кастової системи за якої незмінний Верховний Національний Лідер (Ярош) мав сортувати українців за ознакою відданості йому особисто що мало втілюватися в расистських ієрархічних кастових структурах... Але ж Ви не читали і не спостерігали а тому користуєтесь Ярошем як мемом - кацапською страшилкою. Ви ще запропонуйте Когана-Турчинова в якості Кривавого Пастора...
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01.06.2020 15:08 Відповісти
Ткаченко будет участвовать в праймериз/ Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента /НАБУ открыло дело против Кличко.02 ноября 2019 г./Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/Из-за чего сыр-бор: Бюджет Киева- 57 млрд- лакомый кусочек для Коломойского . "Застрельщик процесса -Коломойский. Его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".14 августа 2019.
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31.05.2020 21:49 Відповісти
Гитлер пришел к власти на выборах марте 1933 года абрав 43 % голосов чесно и демократично но не было большинства,чтобы стать Канцлером,социал-демократы Отто Вейса набрали 18 %,коммунисты Тельмана 12%...Что в этой ситуации сделал Джугашвили?Звонит Эрнсту Тельману и гоаолрит : Немедленно создать Коалицию с партией Гитлера,стобы социал-демократов оставить с носом,котьрых Сралин боялся панически...,Тельман звонит Гитлеру,ну а далее вы знаете...,Гитлер стал Канцлером,а потом перестелял и коммунистов Тельмана,и демократов Вейса...
Классика политического жанра...
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31.05.2020 21:50 Відповісти
сейчас при всём уважении к финансовым возможностям маланской мафии, в Киеве их надежды призрачны
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31.05.2020 22:11 Відповісти
Такий "чесний- причесний"!!! Звільни краще Труханів острів від своєї "хатинки".
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31.05.2020 22:04 Відповісти
а нехрен бабло крысить на выборах. поздравляю всех доверенных лиц, официальных наблюдателей, членов комиссий и т.д. - заруба будет страшная, денег будут платить немеренно, и зеленое говно, и тот другой, кто станет мером Киева. Деньги нужно брать от всех, но поступать по УК, всё-равно кто-то один из кандидатов - не лох.
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31.05.2020 22:08 Відповісти
Ударил ли Карантин по вашим кошелькам?
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31.05.2020 22:11 Відповісти
Леонид Даниловыч начальник Зеленского,як скаже так и буде...
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31.05.2020 22:14 Відповісти
"Ура! Місто Київ не для олігарха Коломойського" А за ЧИЇ гроші на вибори він іде!!!!!!!!
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31.05.2020 22:25 Відповісти
да на нем клейма уже негде ставить !
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31.05.2020 22:47 Відповісти
Еще один использованный тампакс Коломойского решил Киевом порулить.
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31.05.2020 22:48 Відповісти
Эх!!!
Если б проигравших Виталя мог прямо на первой прессконференции урыть своим фирменным ударом.

Букмекеры Авакова здорово поднялись бы на ставках "на каком ударе сдохнет Дубиченко и Ткачинский".
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31.05.2020 22:52 Відповісти
одно говно вечно! не за кого не буду голосовать ибо не вижу достойного кандидата! вечно люди мафии и ворье и еще дыбилы пожизненно! Чего только Леня Космос стоит и сколько он наворовал и выехал в Израиль и оттуда уже рассказывает, как он не покладая рук обворовывал. А тот дятел еще был, что каштаны накупил на майдан новые и они должны были расцвести офигенно и там деревья стоили кучу денег и получилось, что ****... всех. Кличко этот вообще бандит из русской мафии и еще в 90-х был титушкой криминального авторитета - Рыбки. Этот Ткаченко СХЕМЫ показывали, кто к Коломойскому приезжает и этот постоянно, то бишь этот Ткаченко - это кукла на руке Коломойского. Одно говно всегда баллотируется. А потом занимаются СХЕМАМИ и грабежом и гадости делают городу! Писал Кличко, чтобы сделал воду нормальную в кранах потому что люди все травятся и ее пить нельзя. Еще лет 5 назад видел в ТСН сюжет про очистные станции и что они уже устарели и там уже все резервуары выгнили и фильтры все уничтожены и если не построить новые, то будет в Киеве катастрофа экологическая и хер он че сделал! Хлорки еще больше туда начал разве что в воду сыпать... Кипятишь воду и такой накипь, что куски плавают и нужно чистить все время. Трубы писал тоже нужно делать не ржавеющие, а уже делают из других материалов типа пластика и устанавливать всюду новые такие и они не выгнивают и пластик на века будет. Кличку главное схемами заниматься по застройке и барыжить землей. Сколько у него там уже квартир в Киеве??? штук 50... Асфальт убитый, парковок нету, и долго перечислять проблемы города, но для него главное заниматься зарабатыванием бабла и воровством! На Львоской дом недостроенный стоит, почему в центре города он стоит уже сколько лет??? Ну то такое. А криминал какой по городу и всем пофиг. Лучше ввести прямую демократию и всем Киевлянам получить бюджет города в свои руки! То бишь есть бюджет, есть предложения людей, на что нужно тратить денег сколько. То бишь баланс и нужно выделить денег на ремонт труб, на там список дел вообщем и куда больше, куда меньше - это должен голосовать народ. Что больше для горожан необходимо, то за то и голосовать! Уверен, что большинство горожан согласятся, что нужно первым делом с водой разобраться, чтобы сделать очистку воды хорошую и ее можно было пить. я помню в детстве прибегал домой и пил воду с крана и она была чистая такая, а сейчас вода с железом и хлором и хер знает какой грязью! И можно даже общую сделать прямую демократию и по районам и бюджеты разделить тоже по районам, чтобы каждый район определял, что нужно району построить или т.п.
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31.05.2020 22:56 Відповісти
Было сразу осенью йти, поздно всрался.
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31.05.2020 23:00 Відповісти
В Кличка походу даже не будет норм конкурента.
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31.05.2020 23:01 Відповісти
Дурік. Близько 60% українців не ішли на вибори і що маємо.........
Таке саме чекає києвлян .. якщо вони не підуть голосувати і не будуть контролювати підрахунок голосів. .
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31.05.2020 23:04 Відповісти
а чого не в Одесі де приватизував кіностудію
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31.05.2020 23:20 Відповісти
А, праймериз среди своих ШАВОК, БЕНЯ будет в ТУАЛЕТЕ проводить или в СОРТИРЕ???

А прямая трансляция будет???
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31.05.2020 23:23 Відповісти
Я родился, я хочу ... и всё? Нечего больше сказать? Типичный прислужник урода
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31.05.2020 23:31 Відповісти
Настало время зебуинам на местных выборах собирать урожай отсосиновиков.
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31.05.2020 23:32 Відповісти
Зебилы выбирают слугу!)))
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31.05.2020 23:51 Відповісти
Зепил обосрется, но свидетели святой моники еще долго будут завывать на Цензоре
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01.06.2020 00:49 Відповісти
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