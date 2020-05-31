Вибори мера Києва: "слуга народу" Ткаченко братиме участь у праймеріз. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив про участь у праймеріз політсили перед виборами мера Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення політика.

Ткаченко підкреслив, що народився і виріс у Києві, а тому прагне зробити місто ліпшим.

"Потрібно зробити Київ містом для людей, а не для ненаситних чинуш і забудовників. Місто, в якому жити гідно, красиво і приємно", - сказав Ткаченко.

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Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз.

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