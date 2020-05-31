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Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську та кількох інших містах Білорусі декілька тисяч людей вийшли на вулицю на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, в Мінську в акції взяли участь понад 2 тисячі осіб.

Формально на пікетах збирають підписи за висунення кандидатом у президенти Світлани Тіхановської - дружини популярного блогера Сергія Тіхановського, якого до збору підписів не допустили, - й інших опозиційних кандидатів. Ініціатори акції вважають, що реєстрація кандидатів ЦВК малоймовірна, але збір підписів може посилити тиск на владу.

Як повідомляє кореспондент із місця подій, деякі з присутніх вимагали відставки чинного президента країни Олександра Лукашенка.

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Незадовго до початку збору підписів було затримано одного з найвідоміших опозиційних політиків країни Миколу Статкевича. За словами правозахисників, кількох прихильників Тіхановської затримали у Вітебську, Гомелі та Кобрині.

Учасники пікетів також незадоволені затриманням Сергія Тіхановського, яке відбулося днями в Гродно. Прихильники блогера вважають, що він був затриманий унаслідок провокації.

За інформацією TUT.BY, в Мінську затримали кількох людей, зокрема і лідера "Молодого фронту" Дениса Урбановича й опозиціонера Миколу Статкевича.

Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі 01
Мінськ
Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі 02
Брест
Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі 03
Вітебськ
Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі 04
Гомель
Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі 05
Гродно
Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі 06
Могильов

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Президентські вибори в Білорусі призначено на 8 серпня. Незважаючи на поширення коронавірусу, триває президентська передвиборча кампанія. У виборах візьме участь чинний президент Лукашенко. Він перебуває у владі з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році і кілька разів міняв конституцію, щоб міг далі залишатися на посту. Крім того, зареєстровано ініціативні групи 15 потенційних кандидатів.

Автор каналу "Країна для життя" Сергій Тіхановський не зміг зареєструватися кандидатом, оскільки перебував в ізоляторі. Тому зараз входить до ініціативної групи своєї дружини.

Через непогашену судимість за організацію масових протестів проти фальсифікації виборів у 2010 році Центральна виборча комісія не зареєструвала і політика Миколу Статкевича.

З 30 кандидатів, які виступають за протест, зареєструватися вдалося лише одному. До гомельського пенсіонера Володимира Непомнящих у ЦВК не виникло претензій під час подачі документів, і він отримав посвідчення члена ініціативної групи. Це дозволило й іншим противникам влади легально проводити пікети в містах Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7929) вибори (6689) опозиція (292) протест (2398)


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Топ коментарі
+23
Усатый совок надоел жителям Беларуси.
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31.05.2020 20:59
+20
Потому что за 26 лет власти зае... заколебал, как бы тут не пели лукашенковские и ольгиновские шавки.
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31.05.2020 21:04
+19
Пошла кремлёвская методичка..чучело винторогое а флажок где потерял ...или ссаную аквафрешную тряпку стыдно показать??
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31.05.2020 21:11
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Бєлая...Малая...Вєлікая... - хто тут зайвий?
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31.05.2020 22:22 Відповісти
Здається мені що ніякі підписи не допоможуть. Лука диктатор.
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31.05.2020 22:06 Відповісти
Разумеется. Подписи тут дело десятое, это возможность легального протеста оаким образом.
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31.05.2020 22:12 Відповісти
Оппозиция имеет право на протест. Тихий, мирный, как положено.
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31.05.2020 22:15 Відповісти
Ты будешь иметь право на пайку и баланду на зоне. Это,конечно, если не повторишь судьбу некоторых украинских беркутовцев.
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31.05.2020 22:19 Відповісти
Ну, зоны, концлагеря, это понятно. А еще какие развлечения у народа будут?
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31.05.2020 22:21 Відповісти
Это ты народ-то??? Ха-ха=ха
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01.06.2020 10:52 Відповісти
Лукашенко проколося с Тихановским,за 4 часа до события он знал,что Тихановского будут раскручивать две приятные на вид женищины...,я просмотрел это видео вчера с арестом Тихановского...Комедия и фарс в одном флаконе,,,,Чечетов сказал бы развели как котенка....
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31.05.2020 22:20 Відповісти
А шо там Коля Лукашенко,с ним всё хорошо ,ведь ему скоро на престол?
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31.05.2020 22:24 Відповісти
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31.05.2020 22:27 Відповісти
Почему в масках? Батька сказал шо коронавируса нет! Провокаторы!
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31.05.2020 22:34 Відповісти
сарасята!
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31.05.2020 22:46 Відповісти
От за це їх і арештували...
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31.05.2020 22:53 Відповісти
Что бы он ни говорил, а благодаря ему Беларусь масками была обеспечена намного раньше Украины. Пока украинские клоуны, что во власти, сопли жевали и отправляли маски на экспорт. Беларусь стала отправлять маски на экспорт только как себя обеспечили.
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02.06.2020 16:10 Відповісти
Концерт по заявкам телезрителей причем халявный,потом будет Осуждам-с и глубоко ОСУЖДАМ-с трудового народа на заводах и фабриках..,Бацька в этих делах Мастак
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31.05.2020 22:42 Відповісти
десь у тихому куточку Петро читає цю новину і злісно покусує лікоть...
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31.05.2020 22:43 Відповісти
Петру как то пифиг что там в Беларуси твориться, покусаны локти у сопли зеленой. Где, к стати, этот кварталовец? В Омане отдыхает небось... или Израиле? 🤔
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31.05.2020 23:24 Відповісти
Для быдла Порошенко был Гитлером 5 лет в Украине... Арестовал даже Зелю 95 говноквартала за слова ...Украина Повия...и далее везде за 15 лет Зеля много чего сказал лишнего проо страну где сколотил миллионное состояние в доллярах...зеленой Омерики....
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31.05.2020 22:48 Відповісти
забавно. это они что надумали? на выборах лукашенко хотят выбрать не лукашенко?
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01.06.2020 09:09 Відповісти
По моим наблюдениям их оппозиция совсем даже не оппозиция. Это бывшая советская коммунистическая и комсомольская номенклатура, которые собирались осуществить дерибан гос предприятий и все еще надеются.
Они завидуют украинской совковой номенклатуре, которые раздерибанили Украину. Которые понакупили в Италии, Испании, США, на островах себе хатынок, а также по десятку квартир, машин в Украине и т.п.
Наши олигархи и политики проявляют солидарность с ними и бросают своих вонючих и продажных ботов на охаивание Лукашенко, который не допустил дерибан. Вот здесь они в комментариях.И как бы мерзавцы боты не гадили на сайтах, украинский народ в явном своем большинстве уважает Лукашенко.
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01.06.2020 10:36 Відповісти
Как всегда... Вышло всего тысячи две человек, но зато демократических кандидатов - 54!
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02.06.2020 16:47 Відповісти
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