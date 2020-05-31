Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Мінську та кількох інших містах Білорусі декілька тисяч людей вийшли на вулицю на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, в Мінську в акції взяли участь понад 2 тисячі осіб.
Формально на пікетах збирають підписи за висунення кандидатом у президенти Світлани Тіхановської - дружини популярного блогера Сергія Тіхановського, якого до збору підписів не допустили, - й інших опозиційних кандидатів. Ініціатори акції вважають, що реєстрація кандидатів ЦВК малоймовірна, але збір підписів може посилити тиск на владу.
Як повідомляє кореспондент із місця подій, деякі з присутніх вимагали відставки чинного президента країни Олександра Лукашенка.
Незадовго до початку збору підписів було затримано одного з найвідоміших опозиційних політиків країни Миколу Статкевича. За словами правозахисників, кількох прихильників Тіхановської затримали у Вітебську, Гомелі та Кобрині.
Учасники пікетів також незадоволені затриманням Сергія Тіхановського, яке відбулося днями в Гродно. Прихильники блогера вважають, що він був затриманий унаслідок провокації.
За інформацією TUT.BY, в Мінську затримали кількох людей, зокрема і лідера "Молодого фронту" Дениса Урбановича й опозиціонера Миколу Статкевича.
Мінськ
Брест
Вітебськ
Гомель
Гродно
Могильов
Президентські вибори в Білорусі призначено на 8 серпня. Незважаючи на поширення коронавірусу, триває президентська передвиборча кампанія. У виборах візьме участь чинний президент Лукашенко. Він перебуває у владі з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році і кілька разів міняв конституцію, щоб міг далі залишатися на посту. Крім того, зареєстровано ініціативні групи 15 потенційних кандидатів.
Автор каналу "Країна для життя" Сергій Тіхановський не зміг зареєструватися кандидатом, оскільки перебував в ізоляторі. Тому зараз входить до ініціативної групи своєї дружини.
Через непогашену судимість за організацію масових протестів проти фальсифікації виборів у 2010 році Центральна виборча комісія не зареєструвала і політика Миколу Статкевича.
З 30 кандидатів, які виступають за протест, зареєструватися вдалося лише одному. До гомельського пенсіонера Володимира Непомнящих у ЦВК не виникло претензій під час подачі документів, і він отримав посвідчення члена ініціативної групи. Це дозволило й іншим противникам влади легально проводити пікети в містах Білорусі.
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Они завидуют украинской совковой номенклатуре, которые раздерибанили Украину. Которые понакупили в Италии, Испании, США, на островах себе хатынок, а также по десятку квартир, машин в Украине и т.п.
Наши олигархи и политики проявляют солидарность с ними и бросают своих вонючих и продажных ботов на охаивание Лукашенко, который не допустил дерибан. Вот здесь они в комментариях.И как бы мерзавцы боты не гадили на сайтах, украинский народ в явном своем большинстве уважает Лукашенко.