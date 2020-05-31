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Ситуація на КПП "Тиса" виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов. ВIДЕО

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров не припинив корупційних схем на кордоні, що призвело до протестів людей, які звикли перетинати КПП за хабарі.

Таку думку висловив у відеокоментарі керівник ГО "Доста" Павло Павлов, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною розблоковано

"Виявляється, проблема в тому, що 28 років за хабар можна було їздити і возити передачі. Люди так само і тепер навантажили автобуси тими ж самими передачами, як завжди. А на КПП не пускають. А не пускають їх тому, що наші правоохоронці почали виконувати вказівку ​​Петрова, керівника ОДА, ока нашого президента. Він сам колишній співробітник СБУ, працював у правоохоронній системі, але в цьому випадку він чомусь не бачить, що потрібно карати зло, яке створило сьогоднішню ситуацію. А це зло називається СБУ, митники та керівництво прикордонних сил. За 28 років вони за хабар пропускали тих людей, ніхто нічого не бачив, їм було добре, у них збільшувались статки, у них виростали будинки, вони каталися на шикарних машинах", - заявив Павлов.

За його словами, імена "смотрящих" на кордоні ні для кого не є таємницею. Наприклад, за КПП "Тиса" відповідає Валерій Пересоляк.

"Наразі нікого не карають із тих, хто створив цю ситуацію, проте карають заробітчан, простий народ", - констатував активіст.

За його інформацією, ще 50 прикордонників везуть для підсилення КПП.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про блокування водіями мікоавтобусів роботи пункту пропуску "Тиса", на кордоні з Угорщиною. Пізніше його розблокували.

Дивіться також: Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

Автор: 

активіст (312) пункт пропуску (801) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+14
Вот контрабас из Венгрии в Закарпатье. Зебилы, задайте себе простой вопрос: почему в Словакии и в Венгрии зарплата в 3 раза больше, а продукты в 2 раза дешевле?
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 1483
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31.05.2020 22:18
+13
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 8593
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31.05.2020 22:10
+9
Протестуючі вимагають повернути хабарі, які нова влада більш не бере? Я все вірно зрозумів, чи я помиляюсь?
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31.05.2020 22:21
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Зевлада - бариги чи ні?
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31.05.2020 22:10 Відповісти
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 8593
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31.05.2020 22:10 Відповісти
Песец.
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31.05.2020 22:12 Відповісти
Почему эти комментарии не блокируются?
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31.05.2020 22:14 Відповісти
Блокуються .
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01.06.2020 00:54 Відповісти
Ну,що піднімаємо сраки і починаємо чи ще почекаємо?
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31.05.2020 22:18 Відповісти
так дощі ж, треба переждати.
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31.05.2020 22:38 Відповісти
Вот контрабас из Венгрии в Закарпатье. Зебилы, задайте себе простой вопрос: почему в Словакии и в Венгрии зарплата в 3 раза больше, а продукты в 2 раза дешевле?
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 1483
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31.05.2020 22:18 Відповісти
Ох и контрабас...
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31.05.2020 22:47 Відповісти
Это всё действительно везут. Сами едят и на рынках продают. Зебильё пытается с этим бороться, а о выросшей за последний год в разы контрабанде леса в Европу слегка забыли.
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01.06.2020 07:14 Відповісти
Паша часто пургу несёт
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31.05.2020 22:18 Відповісти
Правильніше- стабільно
Він тоже хоче до корита достатися,но поки йому люди недовіряють, а купити голоси, то немає грошей
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31.05.2020 23:06 Відповісти
Протестуючі вимагають повернути хабарі, які нова влада більш не бере? Я все вірно зрозумів, чи я помиляюсь?
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31.05.2020 22:21 Відповісти
Все правильно. Нарид возмущен тем, что от них требуют по Закону
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31.05.2020 22:23 Відповісти
Браво! Нема слів!
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31.05.2020 22:24 Відповісти
Все вірно. Маю інтернет магазин і продаю тільки офіціальний товар, а конкуренти возять за бугра не розмитнений цими посилками і продають дешевше. Короче бардак!
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31.05.2020 22:28 Відповісти
Вот не нужно только здесь вот разводить вот это все, намекая что Зе команда может не брать взятки, и простым гражданам это помеха, так как они макарошки не смогут себе привезти)))))
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01.06.2020 12:41 Відповісти
Типа Петров и Пересоляк все еще тогруются?...
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31.05.2020 22:23 Відповісти
Пітерофф ,як колишній КгБ-шник вирішив збрити побільше щоб зеленій плісняві вирішити місцеві вибори! Шрекам (котрі типу не беруть) на місцевих виборах світить політ фанери дуПарижа ! Ситуація на КПП "Тиса" виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов - Цензор.НЕТ 4046
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31.05.2020 22:49 Відповісти
Ани, прративныя, ему должны исчо остались..
Лубофф...
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31.05.2020 22:25 Відповісти
Хорошо, что власть наконец что-то делает, чтобы пресечь коррупцию на западной Украине.

А жителям западной Украины нужно прежде всего учиться вести себя цивилизованно и по закону, а не постоянно быковать, они не в зоопарке живут.
И за то, что эти быки устроили, нужно штрафовать.
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31.05.2020 22:28 Відповісти
не бикуй. Штрафами , бач, лякає.
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31.05.2020 22:39 Відповісти
Власть делает?Как Балога скажет так и будет.
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31.05.2020 22:55 Відповісти
Намерения жить по закону звучат из уст чиновников и власти уже 28 лет. Тяжело верится , что и сейчас всё потечёт в казну государства .
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01.06.2020 02:47 Відповісти
Ну так пусть и платят ту же взятку, только в казну государства.
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31.05.2020 22:29 Відповісти
А вы знаете что на границе китайскую дешевую обувь оценивают как брендовую натуральную,и не только обувь а буквально все.
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31.05.2020 22:57 Відповісти
Я знаю только что на базарах дешевую китайскую втюхивают покупателям как брендовую(натуральную).
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31.05.2020 23:17 Відповісти
Навпаки .
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01.06.2020 00:56 Відповісти
На західній Україні таких з себе патріотів корчать, а самі самі більші коррупціонери. Навіть НДС найбільше там відмили.
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31.05.2020 22:29 Відповісти
Все просто...
Если жить по Законам Украины, то все остановится и перестанет работать..., потому что эти мракобесные законы писались социалистами-поппулистами, тупыми, лживыми, далекими от жизни вредителями....

Поэтому получается, что коррупция - это економический буфер, который помогает обойти эти дыбильные законы...
Раньше люди платили за бус 500 евро (и спокойно проезжали, так как эти деньги шли в карман чиновникам), то теперь нужно платить 1 евро/1кг)))) зато легально...
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31.05.2020 22:31 Відповісти
Тобто ви пропонуєте "жити не по законам"? А як? "па панятйам"?
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31.05.2020 22:34 Відповісти
Вы предлагаете бедным гражданам Украины покупать импортные товары ДОРОЖЕ?))
Почему бы государству не изменить законы для блага народа?))
Например, снизить пошлину до уровня, когда коррупция становится невыгодной?)))
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31.05.2020 22:38 Відповісти
Законы разные бывают. Например 7-8 32. Вы по таким законам жить хотите?
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31.05.2020 22:40 Відповісти
И что касается "законов", то мы видим, что ТУПЫЕ ЗАКОНЫ НЕ РАБОТАЮТ..., а если людей заставлять жить по тупым законам, то начинаются коррупционные схемы, либо бунты...

Законы писанные придурками можно и нужно не выполнять..., потому что "по закону убивали евреев", "по закону трех колосков расстреливали или отправляли в лагеря миллионы граждан СССР"...
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31.05.2020 22:42 Відповісти
Я так розумію, що якщо закон не подобається то люди протестують проти цього закону, чи за внесення змін. Тут я бачу якись сюр. Люди 28 років давали хабаря і були задоволені (ніяких протестів). А зараз вони хочуть не змін до закону, а вимагають повернути хабарі. Вважаєте це нормально?
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31.05.2020 22:46 Відповісти
Конечно не нормально...
Ведь "своим - все, остальным - закон"...

Их устраивает такой договорнячок/междусобойчик... Также устраивает потребителя (как бы там ни бвло товар - дешевле)

Но в любом случае в этом виноваты нынешние тупые законы... Которые никто менять не собирается... Ба тут даже 3 "майдан" организовуй вряд ли что то получится...
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31.05.2020 23:01 Відповісти
Нужно просто прекратить воровать
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31.05.2020 22:31 Відповісти
Закарпатье давно живёт на контрабанде,там уже внукам передали все навыки, жители Закарпатья другой работы не знаютСитуація на КПП "Тиса" виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов - Цензор.НЕТ 6762
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31.05.2020 22:40 Відповісти
Если разобрать бред этого "активиста" ,то чуть ли не СБУ виновата,шо они контрабас таскали. Да СБУ крышевала контрабас. Но возили же контрабанду эти "активисты",а не СБУ! И потом,если раньше возили левак,то теперь его нельзя прекращать?
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31.05.2020 23:10 Відповісти
Опять СБУ. Всё те же... Кто-нибудь встречал честных, порядочных СБУшников, которые воюют с врагами, защищают страну, а не борются за контроль наркотрафика, контрабанды, крышевании криминала, рейдерства?
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31.05.2020 23:10 Відповісти
А про євробляхи уже в забули, одні лохи розмитнили, а інші далі катаються, і сміються з перших.
У цій державі ніколи небуде порядку, бидлу неможна давати забагато свободи, бо на голову потім тобі залізе
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31.05.2020 23:11 Відповісти
Дивний якісь ролик? Фігурант сам собі суперечить. Головне "покарати за усі 28 років" - це я зрозумів. А далі набір слів. Контрабанда-погано, але ми підтримуємо тих, хто хоче її провезти.
А винен в усьому Петров. Ну, я так зрозумів.
P.S. І з ким Цензору приходиться мати справу.
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31.05.2020 23:32 Відповісти
Так добре возили контрабанду, а тут заставили розмитнювати ох ці "Зебіли" зрадники.
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31.05.2020 23:38 Відповісти
У Паши очередной бессвязный бред.
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01.06.2020 00:34 Відповісти
То накажіть папєрєдніка нинішнього голови ОДА матюкливого Москаля за організацію контрабасу.
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01.06.2020 00:51 Відповісти
Не поймёшь вас, Ивановых. Истина как в "омане".
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01.06.2020 06:50 Відповісти
я всегда пишу что в в законопослушности не заинтересованы ни народ ни власть. вот почему мы 30 лет в дерьме плаваем
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01.06.2020 11:10 Відповісти
Раньше такого не было.Все было тихо и мирно , все довольны. А теперь .....
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01.06.2020 13:06 Відповісти
на основании какого нормативного документа определена цена 0,55 цента за 1 кг растаможки?? Из Италии расфасуют по коробкам и тюкам брендовую одежду в перемешку с макаронами и растаможат бус на 1,5 тонны за 750 евро, а там товара на 100 тыс евро, тогда это будет новая схема уклонения от таможенных платежей.
Еще много чего можно придумать, но должны быть четкие нормативно регламентированные правила с ценой и за какие товары по 0,55 цента за 1 кг, понятные для всех граждан государства.
А пока это непонятные договоренности, а завтра могут договариваться еще о чем-то.
Так в государстве не может быть, мадьяры, словаки, румыны уже все с нас смеются.
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01.06.2020 17:54 Відповісти
 
 