Ситуація на КПП "Тиса" виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов. ВIДЕО
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров не припинив корупційних схем на кордоні, що призвело до протестів людей, які звикли перетинати КПП за хабарі.
Таку думку висловив у відеокоментарі керівник ГО "Доста" Павло Павлов, передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, проблема в тому, що 28 років за хабар можна було їздити і возити передачі. Люди так само і тепер навантажили автобуси тими ж самими передачами, як завжди. А на КПП не пускають. А не пускають їх тому, що наші правоохоронці почали виконувати вказівку Петрова, керівника ОДА, ока нашого президента. Він сам колишній співробітник СБУ, працював у правоохоронній системі, але в цьому випадку він чомусь не бачить, що потрібно карати зло, яке створило сьогоднішню ситуацію. А це зло називається СБУ, митники та керівництво прикордонних сил. За 28 років вони за хабар пропускали тих людей, ніхто нічого не бачив, їм було добре, у них збільшувались статки, у них виростали будинки, вони каталися на шикарних машинах", - заявив Павлов.
За його словами, імена "смотрящих" на кордоні ні для кого не є таємницею. Наприклад, за КПП "Тиса" відповідає Валерій Пересоляк.
"Наразі нікого не карають із тих, хто створив цю ситуацію, проте карають заробітчан, простий народ", - констатував активіст.
За його інформацією, ще 50 прикордонників везуть для підсилення КПП.
Нагадуємо, раніше повідомлялося про блокування водіями мікоавтобусів роботи пункту пропуску "Тиса", на кордоні з Угорщиною. Пізніше його розблокували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він тоже хоче до корита достатися,но поки йому люди недовіряють, а купити голоси, то немає грошей
Лубофф...
А жителям западной Украины нужно прежде всего учиться вести себя цивилизованно и по закону, а не постоянно быковать, они не в зоопарке живут.
И за то, что эти быки устроили, нужно штрафовать.
Если жить по Законам Украины, то все остановится и перестанет работать..., потому что эти мракобесные законы писались социалистами-поппулистами, тупыми, лживыми, далекими от жизни вредителями....
Поэтому получается, что коррупция - это економический буфер, который помогает обойти эти дыбильные законы...
Раньше люди платили за бус 500 евро (и спокойно проезжали, так как эти деньги шли в карман чиновникам), то теперь нужно платить 1 евро/1кг)))) зато легально...
Почему бы государству не изменить законы для блага народа?))
Например, снизить пошлину до уровня, когда коррупция становится невыгодной?)))
Законы писанные придурками можно и нужно не выполнять..., потому что "по закону убивали евреев", "по закону трех колосков расстреливали или отправляли в лагеря миллионы граждан СССР"...
Ведь "своим - все, остальным - закон"...
Их устраивает такой договорнячок/междусобойчик... Также устраивает потребителя (как бы там ни бвло товар - дешевле)
Но в любом случае в этом виноваты нынешние тупые законы... Которые никто менять не собирается... Ба тут даже 3 "майдан" организовуй вряд ли что то получится...
У цій державі ніколи небуде порядку, бидлу неможна давати забагато свободи, бо на голову потім тобі залізе
А винен в усьому Петров. Ну, я так зрозумів.
P.S. І з ким Цензору приходиться мати справу.
Еще много чего можно придумать, но должны быть четкие нормативно регламентированные правила с ценой и за какие товары по 0,55 цента за 1 кг, понятные для всех граждан государства.
А пока это непонятные договоренности, а завтра могут договариваться еще о чем-то.
Так в государстве не может быть, мадьяры, словаки, румыны уже все с нас смеются.