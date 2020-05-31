Ситуація на КПП "Тиса" виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов. ВIДЕО

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров не припинив корупційних схем на кордоні, що призвело до протестів людей, які звикли перетинати КПП за хабарі.

Таку думку висловив у відеокоментарі керівник ГО "Доста" Павло Павлов, передає Цензор.НЕТ.

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"Виявляється, проблема в тому, що 28 років за хабар можна було їздити і возити передачі. Люди так само і тепер навантажили автобуси тими ж самими передачами, як завжди. А на КПП не пускають. А не пускають їх тому, що наші правоохоронці почали виконувати вказівку ​​Петрова, керівника ОДА, ока нашого президента. Він сам колишній співробітник СБУ, працював у правоохоронній системі, але в цьому випадку він чомусь не бачить, що потрібно карати зло, яке створило сьогоднішню ситуацію. А це зло називається СБУ, митники та керівництво прикордонних сил. За 28 років вони за хабар пропускали тих людей, ніхто нічого не бачив, їм було добре, у них збільшувались статки, у них виростали будинки, вони каталися на шикарних машинах", - заявив Павлов.

За його словами, імена "смотрящих" на кордоні ні для кого не є таємницею. Наприклад, за КПП "Тиса" відповідає Валерій Пересоляк.

"Наразі нікого не карають із тих, хто створив цю ситуацію, проте карають заробітчан, простий народ", - констатував активіст.

За його інформацією, ще 50 прикордонників везуть для підсилення КПП.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про блокування водіями мікоавтобусів роботи пункту пропуску "Тиса", на кордоні з Угорщиною. Пізніше його розблокували.

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