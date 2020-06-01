Ракетний комплекс Р-360 "Нептун" пройшов черговий етап державних випробувань, - Міноборони. ВIДЕО

Із 27 по 30 травня в Одеській області відбувалися державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски проводилися з полігону Збройних сил України "Алібей".

Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун" цього разу були залпові пуски двох крилатих ракет по двох різних морських цілях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони. Випущені ракети супроводжували українські авіатори на винищувачі СУ-27.

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"Специфіка цього етапу випробувань була в тому, що постріли було здійснено одразу по двох мішенях одночасно, які перебували на відстані одна від одної за більш ніж 20 км. Дальність до цілей була приблизно 85 км і 110 км", - розповів генеральний конструктор - генеральний директор ДП ДККБ "Луч" Олег Коростильов.

Випущені ракети через 10-15 кілометрів прольоту знизилися на висоту 5 метрів над рівнем моря, зводячи ймовірність виявлення ракети до нуля.

Нагадаємо, ракетний комплекс "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і у складі корабельних груп і десантних загонів та берегових радіоконтрастних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби й року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил ЗСУ. Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестують нині, друга – ракетні катери та корвети, третя платформа – авіаційні комплекси.

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