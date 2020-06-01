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Ракетний комплекс Р-360 "Нептун" пройшов черговий етап державних випробувань, - Міноборони. ВIДЕО

Із 27 по 30 травня в Одеській області відбувалися державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски проводилися з полігону Збройних сил України "Алібей".

Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун" цього разу були залпові пуски двох крилатих ракет по двох різних морських цілях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони. Випущені ракети супроводжували українські авіатори на винищувачі СУ-27.

Також дивіться: ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Специфіка цього етапу випробувань була в тому, що постріли було здійснено одразу по двох мішенях одночасно, які перебували на відстані одна від одної за більш ніж 20 км. Дальність до цілей була приблизно 85 км і 110 км", - розповів генеральний конструктор - генеральний директор ДП ДККБ "Луч" Олег Коростильов.

Випущені ракети через 10-15 кілометрів прольоту знизилися на висоту 5 метрів над рівнем моря, зводячи ймовірність виявлення ракети до нуля.

Нагадаємо, ракетний комплекс "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і у складі корабельних груп і десантних загонів та берегових радіоконтрастних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби й року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил ЗСУ. Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестують нині, друга – ракетні катери та корвети, третя платформа – авіаційні комплекси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу "Корсар" із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

випробування (403) Міноборони (7361) оборона (4780)


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Топ коментарі
+21
ты обдолбаеный?!
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01.06.2020 01:28
+13
Міністр оборони нагородив міського голову Юрія Вілкула медаллю «За сприяння Збройним Силам України».
Ось так генерали Зеленського роздають агентам російських окупантів нагороди. І це не дивно. Свої своїх завжди підтримають.
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01.06.2020 06:30
+12
5 метров на уровнем полет ракеты это вообще супер - полный нежданчик
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01.06.2020 01:28
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2020 год будет очень интересным..
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01.06.2020 01:18 Відповісти
Да это ж Зрада, Зеленский сдал Украину, кацапские вояки во Львове, все пропало! Шо, не?
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01.06.2020 01:25 Відповісти
ты обдолбаеный?!
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01.06.2020 01:28 Відповісти
нет. А ты?
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01.06.2020 01:30 Відповісти
ты того.. нервишки подлечи.. а то на людей бросаешься.. посудют ведь..
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01.06.2020 01:31 Відповісти
А зачем вам эти ракеты? Вы же из портков с онучами выпрыгиваете, шоб попасть под санкции США за вмешательство в выборы. Шоб уже все мосты спалить по пути к болотным дикарям.
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01.06.2020 01:37 Відповісти
Макс, шо ты гонишь? Ты нас и имбецила Зелю не путай.
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01.06.2020 01:47 Відповісти
Не путаю. Я имел в виду зеленую слизь. Вибачай, якшо я шось не так написав.
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01.06.2020 01:51 Відповісти
Вы оба слизь.
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01.06.2020 02:01 Відповісти
Подогнать хорошую антирабическую вакцину? Хотя тут уже ничем не поможешь.
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01.06.2020 02:05 Відповісти
Подгони и вколи взад. Себе. Но тебе уже не поможет.
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01.06.2020 02:13 Відповісти
Действительно, ведь зачем здоровому мне колоть антирабическую? Пока что технологии не настолько далеко зашли, чтобы псины вроде вас, зелёных, кусать через монитор могли.

Кстати, ты сливаешься помалу, заметил? Или ты как слепой как русский сегмент ОБСЕ?
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01.06.2020 02:17 Відповісти
Ну почему же. У меня есть пара сотен таблеток как раз для таких поциентов

Ракетный комплекс Р-360 "Нептун" прошел очередной этап государственных испытаний, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3687
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01.06.2020 02:15 Відповісти
Укол в голову.
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01.06.2020 02:21 Відповісти
Лучше в живот, способствует пересмотру мировоззрения.
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01.06.2020 02:23 Відповісти
Тогда только прославленные 40 уколов.
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01.06.2020 02:24 Відповісти
Ну ты зверуга
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01.06.2020 02:26 Відповісти
Из короткоствола /
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01.06.2020 02:29 Відповісти
Кроме шуток - с зятем испытывали этот боеприпас в 9мм Люгер на свиной туше. Жутковатые результаты, скажу я тебе.
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01.06.2020 02:31 Відповісти
Классическая фрагментирующаяся экспансивная пуля. Отличная вещь если нужно повалить какое-то агрессивное пьяное быдло массой под 130 кг.
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01.06.2020 02:35 Відповісти
С гарантией. Дорогая, правда, шо холера.
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01.06.2020 02:37 Відповісти
В основном из-за "фигурной" резьбы. Есть вполне себе и дешевле экспансивные патроны. Можно даже дойти до самострелов на дымном порохе с пулей Минье.
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01.06.2020 02:39 Відповісти
Зять уже пару лет бьется, совершенствует формулу черного(дымного) пороха в дом. условиях. Карамультуки( Kentucky rifle) у нас обоих имеются, пулeлeйки, такое...Хотим выйти на уровень самообеспечения, на всякий случай....насправди - чисто из упрямства.
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01.06.2020 02:47 Відповісти
Интересно, есть ли смысл в стрелковом оружии переходить к хлоратным бессерным порохам? Просто так или иначе, классический черный порох почти себя исчерпал. Но такой шаг потребует увеличения прочностных характеристик ствола и довольно таки сильно удорожит эксплуатацию.
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01.06.2020 02:55 Відповісти
Это ты слишком глубоко копнул. Мы просто охотники, а тут сезон на оленя делится на отрезки по видам оружия, на каждый свой лимит. Я зацепляю карамультук( черный порох), дробовик(только пуля), и револьвер.Зять еще и лучник к тому же.
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01.06.2020 03:03 Відповісти
Попробуйте на оленя охотиться при помощи термобарических гранат. Обещаю, эмоции будут незабываемыми.
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01.06.2020 03:05 Відповісти
Звучит заманчиво, но цена этого вопроса тут - 8 лет в федеральный турма. Да и кушать с того оленя будет немае чого. А я хожу не за впечатлениями, а за мясом.
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01.06.2020 03:08 Відповісти
Так наоборот комфортно, представим ситуацию: наконец-то олень не убежал и таки его подколбасило и поджарило, охотник голодный (ясен хрен, часами бросать гранаты в убегающих оленей), просто достает нож и срезает верхние 3 мм сочного прожаренного мяса. И удобно, и эмоции непередаваемые. Более того, а сколько времени экономится на разделке туши.

А с турма вопрос открытый, увы.
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01.06.2020 03:13 Відповісти
Не, дороговасто выйдет мяско. Да и староват я целый день в шашлыков рогатых гранатами кидаться.
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01.06.2020 03:19 Відповісти
Хто вам сказав що, термобарична зброя прожарить масо? Тільки надасть запах бензолів. Та й засіб доставки складний, китайським дроном не обмежишся.
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01.06.2020 11:10 Відповісти
Бензолів? Я не про FAE, а про термобарику. В ній ступінь просмажування шашликів рогатих залежить від розміру частинок металу: чим вони більші - тим сильніше підсмажування поверхні шкіри.
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01.06.2020 12:28 Відповісти
Тебе любой суд присяжных всунет по самые гланды за превышение допустимых пределов самообороны при использование этих патронов. Любой unreasonable шаг в self-defence и ты идешь хлебать щи на minimum mandatory sentense (лет эдак 15+).
Знающие люди посоветовали иметь отдельный девайс для ношения в отдельном калибре и не более пачки обычных патронов к нему на постоянном хранении дома, ибо на определение степени адекватности стрелка в суде в т.ч. влияет характер исполнения и количество боеприпасов для использованного оружия самозащиты.
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01.06.2020 08:47 Відповісти
Зачем Нелох слил секретную инфу фсб, слизень зеленый?
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01.06.2020 02:11 Відповісти
Зачем ты такой дурень, кацап?
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01.06.2020 02:14 Відповісти
на вопрос отвечай, мразота руснявая.
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01.06.2020 02:16 Відповісти
Кацап ты сволочь.
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01.06.2020 11:41 Відповісти
Шо воно ваняє?
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01.06.2020 22:23 Відповісти
Коростельов трохи раніше вже говорив, щовипробування проводяться за гроші, передбачені бюджетом 19 року, себто, відпущені ще за Пороха, панімаєш,- пліснява зєльона, смердюча, тупа?
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04.06.2020 20:43 Відповісти
"Дядя Петя вы дурак?"
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07.06.2020 01:13 Відповісти
Ні, а ти, максюша?
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07.06.2020 19:45 Відповісти
"Ну а тепер про не радісне. Ці випробування проведено за програмою і з фінансуванням 2019-го року...",-читай і дивуйся, нещастя зєльоне
.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3186733
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07.06.2020 19:56 Відповісти
Скорее всего забудут так как у нас как всегда на закупку такого рода техники денег нема.
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01.06.2020 01:29 Відповісти
Действительно, ведь блокада портов - это вообще фигня и вообще, Европа разберётся со всем, да?
Зачем нам ПКР, если в РФ уже есть все: и Искандеры, и Калибр, и Х-35, ведь так?
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01.06.2020 01:44 Відповісти
Всё в хозяйстве пригодится
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01.06.2020 01:57 Відповісти
Жаль что не поазано поражение целей.
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01.06.2020 01:22 Відповісти
Да наслышались, продажа, а себе варта без поддержки... Хотя логика есть... Санкции.
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01.06.2020 01:27 Відповісти
5 метров на уровнем полет ракеты это вообще супер - полный нежданчик
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01.06.2020 01:28 Відповісти
А где же Igor L? Что, в Глевахе отбой уже?
Как жаль что не услышим о MRAP на репульсорах и ионной тяге, стреляющих иглами, летящими со скоростью 100 тысяч километров в секунду.
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01.06.2020 01:41 Відповісти
Можно я за него?
Вот это все: ,, MRAP на репульсорах и ионной тяге, стреляющих иглами, летящими со скоростью 100 тысяч километров в секунду.", уже устарело!
НУЖНЫ КВАНТОВЫЕ ПУШКИ СТРЕЛЯЮЩИЕ АНТИМАТЕРИЕЙ! ВО.
Как вам?=))
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01.06.2020 02:13 Відповісти
МRAP с мини-коллайдером внутри для генерации антиматерии, энергетическая установка - турбулентный термоядерный реактор. Но это все жалкая пародия на всеэксперта Игоря. Так что лучше дождаться его лично. Может снизойдёт к нам, простым "кацапам" и "невігласам".
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01.06.2020 02:19 Відповісти
Он занят новыми разработками=))
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01.06.2020 02:25 Відповісти
very good!
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01.06.2020 02:33 Відповісти
Дело "кровавой хунты" живет, хоть зеленые малоросы и пытаются свернуть ракетную программу.
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01.06.2020 03:02 Відповісти
Пытаются свернуть вам, лаптеногим шею
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01.06.2020 05:04 Відповісти
Міністр оборони нагородив міського голову Юрія Вілкула медаллю «За сприяння Збройним Силам України».
Ось так генерали Зеленського роздають агентам російських окупантів нагороди. І це не дивно. Свої своїх завжди підтримають.
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01.06.2020 06:30 Відповісти
Пара сотен ракет и наличие флота РФ в Крыму, становится фактором, не влияющим на положение вещей в ЧМ.
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01.06.2020 06:45 Відповісти
При Порошенко 5 лет испытывали, при Зели еще 5 лет уйдет. Удобная форма пилить государственные деньги.
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01.06.2020 06:59 Відповісти
Ну быстро, только такие идиоты как ты, делаются.
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01.06.2020 07:43 Відповісти
Ракета впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания провели 22 марта 2016 года.
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01.06.2020 08:40 Відповісти
І што?
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01.06.2020 08:47 Відповісти
Оцеб їх щей ядерною боєголовкою оснастити... А потім випробувати окупантах
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01.06.2020 10:20 Відповісти
Тебе тоже тогда достанется гадости нанюхаться - дальность полёта не очень большая.
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01.06.2020 10:26 Відповісти
Подібні речі випробовуються десятиліттями, а потім десятиліттями стоять на озброєнні та постійно випробовуються знову і модифікуються. Це процес, який безперервно триває десятиліттями.
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01.06.2020 11:17 Відповісти
зеленского в отставку !
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01.06.2020 12:01 Відповісти
Цікаво, на предмет чого провадилися випробування?
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01.06.2020 22:33 Відповісти
 
 