"З Україною нас кинули. У 2014 році нам обіцяли гроші бойові. Ми під бомбардуванням вивозили поранених з території України", - медики російського Гукового. ВIДЕО

Медики російського Гукового заявили про участь у війні на Донбасі і невиплату обіцяних бойових грошей за цю роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони розповіли під час зборів, на яких вимагали від влади додаткових грошей за роботу з коронавірусними хворими.

"Як з Україною нас кинули на гроші, от і з коронавірусом також зараз нам обіцяють і знову кидають ... Окрема розмова щодо України ... З 2014-го року нам обіцяли виплатити гроші бойові. Бойові - це ми вивозили поранених з території України. Під бомбардуваннями. З фельдшерами разом. Не отримали бойові не тільки швидкі, але і всі лікарі, які штопали їх ... всі цю справу зам'яли", - кажуть медики і стверджують, що в евакуації поранених з Донбасу брали участь їхні колеги з Новошахтинська і Білої Калитви.

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