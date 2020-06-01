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"З Україною нас кинули. У 2014 році нам обіцяли гроші бойові. Ми під бомбардуванням вивозили поранених з території України", - медики російського Гукового. ВIДЕО

Медики російського Гукового заявили про участь у війні на Донбасі і невиплату обіцяних бойових грошей за цю роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони розповіли під час зборів, на яких вимагали від влади додаткових грошей за роботу з коронавірусними хворими.

"Як з Україною нас кинули на гроші, от і з коронавірусом також зараз нам обіцяють і знову кидають ... Окрема розмова щодо України ... З 2014-го року нам обіцяли виплатити гроші бойові. Бойові - це ми вивозили поранених з території України. Під бомбардуваннями. З фельдшерами разом. Не отримали бойові не тільки швидкі, але і всі лікарі, які штопали їх ... всі цю справу зам'яли", - кажуть медики і стверджують, що в евакуації поранених з Донбасу брали участь їхні колеги з Новошахтинська і Білої Калитви.

Також читайте: Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор

Автор: 

росія (65146) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+57
Брехня ," узкие своих не бросают"😁😁😁
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01.06.2020 09:40
+46
"С Украиной нас кинули. В 2014 году нам обещали деньги боевые. Мы под бомбежками вывозили раненых с территории Украины", - медики российского Гуково - Цензор.НЕТ 3590
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01.06.2020 09:42
+40
"З Україною нас кинули. У 2014 році нам обіцяли гроші бойові. Ми під бомбардуванням вивозили поранених з території України", - медики російського Гукового - Цензор.НЕТ 8093
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01.06.2020 09:53
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Жрите говно ******** духовные,здоровее будете в деревянном макинтоше
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01.06.2020 23:04 Відповісти
Самое печальное, что в Украине после уже шести лет с начала рашистской агрессии достаточно много в населении персонажей, которые могут сказать "а что такого Путин сделал !?", "это же все от того что ВСУ начали бомбить Луганск и Донецк", "во всем виновата Америка!" ... и большинство этих персонажей довольно преклонного возраста ... может и хорошо, что карантин закончили.
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02.06.2020 00:45 Відповісти
Помните как Парасюка лечили эти медики..повезло что бинтами голову обмотали и его никто не узнал
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02.06.2020 06:45 Відповісти
шкода щотці щури там не повиздихали... пазли вони збирали...
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02.06.2020 07:04 Відповісти
Пусть лучше скажут куда они дели Егорова и Александрова, которых на Савченко обменяли.
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02.06.2020 10:18 Відповісти
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