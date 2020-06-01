УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4507 відвідувачів онлайн
Новини Відео Силовики
12 798 31

Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові. ВIДЕО

Поліція встановлює обставини загибелі жінки та дитини в Шевченківському районі Харкова. УВАГА: Матеріал не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, та вагітним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області у Facebook.

Нині встановлено, що 42-річна жінка із шестимісячним сином і 53-річним чоловіком жила в будинку на 19 поверсі.

Повідомлення про подію, яка сталася у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Культури, надійшло до Шевченківського відділу поліції 1 червня о 6:15.

На місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативно група Шевченківського відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За фактом смерті дитини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Бедніна застрелився у власному автомобілі. ФОТО

За фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Наразі поліцією встановлюються всі обставини події.

"Скинулися чи ні - невідомо, слідчі мовчать. За словами мешканців будинку, жінка не страждала на психічні розлади, добре з усіма спілкувалася", - повідомили очевидці на сторінці "Харків 1654" у Facebook, пише Vgorode.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові 01

За іншою інформацією, у жінки були проблеми з психікою. У момент трагедії вдома перебував її чоловік.

"Знайомі сказали, що у жінки були проблеми з психікою. Вона 77 року народження, одяглася і вистрибнула з балкона. Чоловік у цей час був удома", - зазначили в телеграм-каналі "Віха".

Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові 02

Автор: 

Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) самогубство (633) силовики (2514) Харків (5594)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
В 6 месяцев на подоконник полез-дядя у тебя вообще дети внуки есть?!
похоже ты сам з запою не выходишь.
показати весь коментар
01.06.2020 11:37
+7
да уж вот вам и всемирный день защиты детей.. муторно как то..42 года полгода младенцу... родила поздно я не знаю были ли у нее до этого дети но если это единственный и первый то в таком возрасте послеродовая горячка вполне даже на фоне приобретенных болячек в 40 лет кого уже ничего нет...??? да трагедия сама или кто "уронил" будем наедятся- что истину восстановят... правда мужу не завидую в любом случае он был дома и расклада как то не в его пользу.. наши полицаи только и умеют обвинять того кто под рукой оказался....
показати весь коментар
01.06.2020 11:17
+4
З великою ймовірністю в загиблої був післяпологовий психоз ..
показати весь коментар
01.06.2020 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да уж вот вам и всемирный день защиты детей.. муторно как то..42 года полгода младенцу... родила поздно я не знаю были ли у нее до этого дети но если это единственный и первый то в таком возрасте послеродовая горячка вполне даже на фоне приобретенных болячек в 40 лет кого уже ничего нет...??? да трагедия сама или кто "уронил" будем наедятся- что истину восстановят... правда мужу не завидую в любом случае он был дома и расклада как то не в его пользу.. наши полицаи только и умеют обвинять того кто под рукой оказался....
показати весь коментар
01.06.2020 11:17 Відповісти
По словам жителей дома, женщина не страдала психическими расстройствами, хорошо со всеми общалась", - сообщили очевидцы Источник: https://censor.net/v3199190\\\\\\\\\\\\\

По другой информации, у женщины были проблемы с психикой. В момент трагедии дома находился ее муж. Источник: https://censor.net/v3199190\\\\\\\\\\\\\

Ну как, щас крикуны прибегут, мол: мать надо на зону, там таких зарэжут. А то что вы написал, крикунам не грозит, на диване то. томно печатать про "фсэхпорвать".

Вполне может быть что он полез на подоконник, а она была пьяная.
в Рашке бы записали, как недавно - ребенок был пьян, а мужик помог выпрыгнуть(если бы она была чиновницей)
показати весь коментар
01.06.2020 11:32 Відповісти
В 6 месяцев на подоконник полез-дядя у тебя вообще дети внуки есть?!
похоже ты сам з запою не выходишь.
показати весь коментар
01.06.2020 11:37 Відповісти
со стола не лазят на подоконник то?
О_О, буду знать.

ты читал шо там за Кирилла Тлявова?
вот так и будут доказывать. ака - ребенок упражнялся с гантелями и при очередном броске его утянуло в окно. или Портнов был в австрии, но ВНЕЗАПНО, "еготамнебыло".
ты реально с "снг"? или с норм. страны пишешь, удивляясь шо могут вычудить наши мусорасы?
показати весь коментар
01.06.2020 11:51 Відповісти
Ты идиот. Далеко не каждый ребенок в 6 месяцев ползает, а выпасть из окна......
показати весь коментар
01.06.2020 14:23 Відповісти
далеко это где?
скажи это в Индии например. я же написал - может стол был, посадила туда и отвлеклась, или муж заверещал шоб водки принесла.
ах да, мсье Нострадамус, не признал, мерси экскьюзми
показати весь коментар
01.06.2020 14:46 Відповісти
Судя по комментариям он имеет серьёзные проблемы с психикой , так что не удивляйтесь.
показати весь коментар
01.06.2020 18:37 Відповісти
единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка (С)
показати весь коментар
01.06.2020 11:51 Відповісти
да, Сэмюэл Клеменс - это не Пушкин какой-нибудь, это глыба!
показати весь коментар
01.06.2020 12:42 Відповісти
З великою ймовірністю в загиблої був післяпологовий психоз ..
показати весь коментар
01.06.2020 11:22 Відповісти
42 роки запізно родити.
Проте у моя знайома народила у 45 і позбавилась своєї хвороби.
показати весь коментар
01.06.2020 11:37 Відповісти
рєспєкт і поклон твойєй знакомой, родівшей в 45!
показати весь коментар
01.06.2020 12:04 Відповісти
З віком перебіг МДС лише ускладнюється і сам по собі він не зникає .
показати весь коментар
01.06.2020 13:47 Відповісти
в Рашке бы уже мужчина дала показания про.... не рекомендуется смотреть медведям и гринписовцам...
а так - странно - почему же Билл Гейтс не вводит, может не было бы такого шо 42лет мать и 6мес. ребенок не смогли жить с мужиком 53 года.
показати весь коментар
01.06.2020 11:28 Відповісти
20 % населения любой страны имеют психические отклонения.
показати весь коментар
01.06.2020 11:30 Відповісти
бред.
бизнес психолого-психиатров.
еще давно эксперимент был - здоровые журналисты обратились к психологам - всех закрыи в ""дурку", еле вытащили потом.

это как у Сралина - то шо не ггастгелян - не твоя заслуга, а я просто трубку раскуривал
показати весь коментар
01.06.2020 11:34 Відповісти
К сожалению Вы неправы.Я не психиатр,но информацию имею ,да и жизненный опыт.
показати весь коментар
01.06.2020 11:39 Відповісти
я тебе написал за разв. страну - здоровых журналистов забрили на дурку и потом с церемониями еле отпустили.
припишут - любому любое. и главное - как у христанутых и прочих сект - а докажь.(шо поп не увидел бесов в прихожанине)
Как доказать шо тебе напр. поставил психолог диагноз неправильный? Да никак - максимум: "он ВНЕЗАПНО стал здоров".
показати весь коментар
01.06.2020 11:54 Відповісти
родіть в 42 - ето подвіг і счастьйє для женщіни. Для мужика в 53 - гордость. Разніца в возрастє 11 лєт - тоже мужику льстіт. Но нада смотрєть как оні жилі - в смислє матєріальном. Докруг дома нє трущоби, но лічнийє злидні моглі довєсті до трагєдії
показати весь коментар
01.06.2020 11:47 Відповісти
*Вокруг дома
показати весь коментар
01.06.2020 11:48 Відповісти
это элитная 24 этажка.... на м. Научная в городе Харькове на Культур - там квартира самая дешевая 180 000 баксов.... вполне злыдни там живут....
показати весь коментар
01.06.2020 12:24 Відповісти
Забеременеть в 42, выносить и родить, это уже не просто. А потом выброситься из окна, тем более с шестимесячным малюткой - однозначно проблемы с психикой. Если бы у мужа были с ней проблемы, то сына, какая необходимость убивать?.
показати весь коментар
01.06.2020 12:06 Відповісти
Пєрвий год с рєбьонком - сплошной нєдосип і нєдо... - даже здоровий чєловєк от нєдосипанія с затуманєним сознанійєм соображаєт вяло. Йєслі муж нє помогал с воспітанійєм рєбьонка, к прімєру, нє вставал ночью, чтоби поносіть малиша столбіком, то мамочка могла елеємєнтарно в дєпрєсуху проваліцца. А матєріальнийє сложності прі етом напрочь лішают чувства бєзопасності, аж до панічєскіх атак
показати весь коментар
01.06.2020 12:21 Відповісти
у мужика тоже могут бить заскокі і дєвіації - нє ісключєно что і вибросіл - достаточно заподозріть что рєбьонок нє йєво - взял прєпарат і сдєлал днк-експєртізу - а там 0,1% совпадєнія, патамушта лаборантка колбочкі пєрєпутала
показати весь коментар
01.06.2020 12:30 Відповісти
Этому парню никак не может быть шесть месяцев. Скорее шесть лет.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові - Цензор.НЕТ 5318
показати весь коментар
01.06.2020 12:10 Відповісти
ето женщіна, малиш под сінєй тканью
показати весь коментар
01.06.2020 12:19 Відповісти
кстаті, одєта нє по-домашнєму - то лі собіралась уходіть, то лі только прішла с уліци
показати весь коментар
01.06.2020 12:25 Відповісти
богатые тоже плачют
показати весь коментар
01.06.2020 12:21 Відповісти
Колоссальная трагедия для родных . Соболезную.
показати весь коментар
01.06.2020 18:44 Відповісти
 
 