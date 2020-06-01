Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові. ВIДЕО
Поліція встановлює обставини загибелі жінки та дитини в Шевченківському районі Харкова. УВАГА: Матеріал не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, та вагітним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області у Facebook.
Нині встановлено, що 42-річна жінка із шестимісячним сином і 53-річним чоловіком жила в будинку на 19 поверсі.
Повідомлення про подію, яка сталася у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Культури, надійшло до Шевченківського відділу поліції 1 червня о 6:15.
На місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативно група Шевченківського відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.
За фактом смерті дитини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
Наразі поліцією встановлюються всі обставини події.
"Скинулися чи ні - невідомо, слідчі мовчать. За словами мешканців будинку, жінка не страждала на психічні розлади, добре з усіма спілкувалася", - повідомили очевидці на сторінці "Харків 1654" у Facebook, пише Vgorode.
За іншою інформацією, у жінки були проблеми з психікою. У момент трагедії вдома перебував її чоловік.
"Знайомі сказали, що у жінки були проблеми з психікою. Вона 77 року народження, одяглася і вистрибнула з балкона. Чоловік у цей час був удома", - зазначили в телеграм-каналі "Віха".
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По другой информации, у женщины были проблемы с психикой. В момент трагедии дома находился ее муж. Источник: https://censor.net/v3199190\\\\\\\\\\\\\
Ну как, щас крикуны прибегут, мол: мать надо на зону, там таких зарэжут. А то что вы написал, крикунам не грозит, на диване то. томно печатать про "фсэхпорвать".
Вполне может быть что он полез на подоконник, а она была пьяная.
в Рашке бы записали, как недавно - ребенок был пьян, а мужик помог выпрыгнуть(если бы она была чиновницей)
похоже ты сам з запою не выходишь.
О_О, буду знать.
ты читал шо там за Кирилла Тлявова?
вот так и будут доказывать. ака - ребенок упражнялся с гантелями и при очередном броске его утянуло в окно. или Портнов был в австрии, но ВНЕЗАПНО, "еготамнебыло".
ты реально с "снг"? или с норм. страны пишешь, удивляясь шо могут вычудить наши мусорасы?
скажи это в Индии например. я же написал - может стол был, посадила туда и отвлеклась, или муж заверещал шоб водки принесла.
ах да, мсье Нострадамус, не признал, мерси экскьюзми
Проте у моя знайома народила у 45 і позбавилась своєї хвороби.
а так - странно - почему же Билл Гейтс не вводит, может не было бы такого шо 42лет мать и 6мес. ребенок не смогли жить с мужиком 53 года.
бизнес психолого-психиатров.
еще давно эксперимент был - здоровые журналисты обратились к психологам - всех закрыи в ""дурку", еле вытащили потом.
это как у Сралина - то шо не ггастгелян - не твоя заслуга, а я просто трубку раскуривал
припишут - любому любое. и главное - как у христанутых и прочих сект - а докажь.(шо поп не увидел бесов в прихожанине)
Как доказать шо тебе напр. поставил психолог диагноз неправильный? Да никак - максимум: "он ВНЕЗАПНО стал здоров".