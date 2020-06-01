Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові. ВIДЕО

Поліція встановлює обставини загибелі жінки та дитини в Шевченківському районі Харкова. УВАГА: Матеріал не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, та вагітним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області у Facebook.

Нині встановлено, що 42-річна жінка із шестимісячним сином і 53-річним чоловіком жила в будинку на 19 поверсі.

Повідомлення про подію, яка сталася у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Культури, надійшло до Шевченківського відділу поліції 1 червня о 6:15.

На місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативно група Шевченківського відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За фактом смерті дитини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Бедніна застрелився у власному автомобілі. ФОТО

За фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Наразі поліцією встановлюються всі обставини події.

"Скинулися чи ні - невідомо, слідчі мовчать. За словами мешканців будинку, жінка не страждала на психічні розлади, добре з усіма спілкувалася", - повідомили очевидці на сторінці "Харків 1654" у Facebook, пише Vgorode.

За іншою інформацією, у жінки були проблеми з психікою. У момент трагедії вдома перебував її чоловік.

"Знайомі сказали, що у жінки були проблеми з психікою. Вона 77 року народження, одяглася і вистрибнула з балкона. Чоловік у цей час був удома", - зазначили в телеграм-каналі "Віха".





