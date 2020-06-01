Журналісти Deutsche Welle потрапили під обстріл поліції в Міннеаполіс. ВIДЕО

Під час протестів у Міннеаполісі потрапила під обстріл знімальна команда Deutsche Welle.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

За кілька хвилин до прямого включення в ніч на неділю, 31 травня, кореспондентів Штефана Зімонса (Stefan Simons) і оператора Макса Фёрга (Max Foerg) обстріляла поліція. На відеоматеріалах з місця події видно, як після звуку пострілу один з поліцейських, що стояли за кілька десятків метрів, опускає предмет, схожий на зброю.

Під час подальшої словесної перепалки поліцейські зажадали від журналістів DW покинути місце протестів, незважаючи на те, що ті пред'явили документ про акредитацію. "Мій оператор опинився у ще більш небезпечній ситуації, ніж я. Все могло закінчитися дійсно дуже погано", - повідомив Зімонс після інциденту. Він також вказав, що поліцейські перебували в стані сильного стресу.

Це не єдиний інцидент з представниками ЗМІ під час протестів у США, які тривають уже кілька днів. Зімонс повідомив, що незадовго до інциденту з його знімальною командою три поліцейські автомобілі з невідомих причин оточили журналістів ще одного телеканалу, що працювали на місці. 30 травня від гумових куль постраждали два співробітники інформагентства Reuters і кореспондент шведської газети.

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29 травня в Міннеаполісі була затримана знімальна група телеканалу CNN, яка вела прямий репортаж про протести. На відеозаписі на сайті телеканалу можна побачити, як поліцейські оточили журналіста CNN Омара Хіменеса і заявили, що він заарештований. На питання Хіменеса, в чому він обвинувачується, відповіді не було.

Як повідомлялося, протести в США, які швидко переросли в масові заворушення з погромами магазинів, спалахнули через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер незабаром після затримання поліцією.

З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб в 17 містах країни. Сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі з заворушеннями.