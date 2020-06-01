Журналісти Deutsche Welle потрапили під обстріл поліції в Міннеаполіс. ВIДЕО
Під час протестів у Міннеаполісі потрапила під обстріл знімальна команда Deutsche Welle.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
За кілька хвилин до прямого включення в ніч на неділю, 31 травня, кореспондентів Штефана Зімонса (Stefan Simons) і оператора Макса Фёрга (Max Foerg) обстріляла поліція. На відеоматеріалах з місця події видно, як після звуку пострілу один з поліцейських, що стояли за кілька десятків метрів, опускає предмет, схожий на зброю.
Під час подальшої словесної перепалки поліцейські зажадали від журналістів DW покинути місце протестів, незважаючи на те, що ті пред'явили документ про акредитацію. "Мій оператор опинився у ще більш небезпечній ситуації, ніж я. Все могло закінчитися дійсно дуже погано", - повідомив Зімонс після інциденту. Він також вказав, що поліцейські перебували в стані сильного стресу.
Це не єдиний інцидент з представниками ЗМІ під час протестів у США, які тривають уже кілька днів. Зімонс повідомив, що незадовго до інциденту з його знімальною командою три поліцейські автомобілі з невідомих причин оточили журналістів ще одного телеканалу, що працювали на місці. 30 травня від гумових куль постраждали два співробітники інформагентства Reuters і кореспондент шведської газети.
29 травня в Міннеаполісі була затримана знімальна група телеканалу CNN, яка вела прямий репортаж про протести. На відеозаписі на сайті телеканалу можна побачити, як поліцейські оточили журналіста CNN Омара Хіменеса і заявили, що він заарештований. На питання Хіменеса, в чому він обвинувачується, відповіді не було.
Як повідомлялося, протести в США, які швидко переросли в масові заворушення з погромами магазинів, спалахнули через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер незабаром після затримання поліцією.
З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб в 17 містах країни. Сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі з заворушеннями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такой у негров социальный протест.
Протестующие на Майдане просто до такой фазы протеста не додумались.
А на рахунок "білі продавали білих", то чорних теж продавали чорних. Європейці купували їх в місцевих банд, може ще й чеки мають. Чорні їх зробили рабами, а білі звільнили.
Что с грабителями делает милиция ( полиция ) Беларуси?
Или у вас есть данные о грабежах майдановцами в Киеве зимой 2014 года?
И почему полицейские прочесывают квартал, что происходило до этого?
Может это дом одного из таких "протестующих", ненавидящих Америку, но не уезжающих оттуда?
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/100919828_2642759412672230_8143322224451911680_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQlRc0JHB47GuHpZBb44zutEA40pvvLaWeG9RyN55iAf2l84hPvTLWhBfT-3ve4zDeQ&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=7e2c7503f2600a7b895dac93aa47f91a&oe=5EFAAF6D
Очень показательно, что в ЛА, том самом ЛА, городе "боевой славы" (см. волнения чернож*пых в 1992 году), на протесты вышла пара-сотен человек всего.
Это в том ЛА, где нелегалов, бомжей, безработных на пособии было больше, чем в других штатах Америки (со значительным отрывом больше).
А все потому, что в ЛА бушевал макароновирус и выкосил ряды нелегалов, бомжей, безработных блатарей, потому что они недоедают, не лечатся (мед. страховки нет у них) и оттого у них имунная система слабая и сопротивление макароновирусу она оказать не смогла.
А про протесты в NY вообще не слышно, там макароновирус очень бушевал, а там нелегалов тоже было очень много.
Надо нелегалов и блатарей превентивно на лечение от макароновируса отправлять, для их же блага.
В лагеря.
" звісно що негри та латини мародерствують, гарбують і вбивають - але це не считається..."
ти думаєш що якщо будеш цілувати в сраку всяку срань то вона тебе не чіпатиме?
ну-ну...
Це звичайна еволюція.... Якщо білій людині, яка з часом мігрувала в більш суровіший клімат, потрібно було вигадувати різні способи, щоб вижити (будувати утеплені хижі, шити утеплений одяг, вигадувати різні способи полювання і добування їжі), у африканців цієї потреби не було.... просто потрібно було мати швидкі ноги і багато дурі....
Спроба соціалізувати ромів, відбувається не одне навіть тисячоліття.... одиниці тільки соціалізувалися.... Інші ведуть спосіб життя, як їхні первісні сородичі....
Российская Федерация может быть причастна к массовым беспорядкам, которые сейчас происходят в разных городах https://sprotyv.info/analitica/rossijskij-element-v-haotizacii-ssha Соединенных Штатов Америки . Об этом заявила экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Она заявила, что беспорядки происходят по всем известным сценариям «из русского сборника пьес». Об этом сообщил телеканал https://www.foxnews.com/politics/susan-rice-suggests-russians-behind-violent-george-floyd-demonstrations Fox News.
https://sprotyv.info/news/rf-mozhet-byt-prichastna-k-massovym-bezporyadkam-v-ssha-zayavlenie-eks-sovetnika-obamy
а це від улюбленого каналу трампа
Не кажу, що всі НІҐҐА фігові... Є звичайно, які СОЦІАЛІЗУВАЛИСЯ через спорт, музику, ХРИСТИЯНСТВО.... Даю 100% там немає тих, які відвідують багаточисельні баптиські церкви Америки для чорних.... Але подивіться самі що коїться? 90% мародерів - це ніҐҐа..... А ті білі, які нібито "підтримують" із солідарності... Це просто дурачки, які схиблені на АНТИРАСИЗМІ і МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМІ.... білі ворони))))
І тут ТРАМП чи Росія нідочого.... У кожного свій розум... Ніякий Трамп чи Росія не заставить іншого руйнувати чужу власність, розводити срач в тому місті, де вони потім будуть жити....
http://www.bagnet.org/news/world/1283499/smi-uznali-o-zaderzhanii-docheri-mera-nyu-yorka-vo-vremya-protestov
русскочерноязычного населения американщины, которое бледнолицые до сих пор не наделили полной свободой грабить что они хотят и когда хотят а значит содержат в противозаконном и противоестественном рабстве. Имеют полное право((
та це кацап прикриваючись мовою за х.йла виліз агітувати...
а я було подумав...
Алсо нацизма как наследника фашизма в США просто не может быть, т.к. признаки - диктатура, антилиберализм, шовинизм, классовая система - просто не соответствуют устройству США как государства. В США постоянно выборы и срач вокруг выборов, в США закшаливает количество SJW, в США на государственном уровне не может быть шовинизма - они все "понаехавшие", в США социальные лифты работают для всех людей с образованием.
Как говорил слепой - "Посмотрим".
Если вы изо всех сил лезете в самую жопу - не удивляйтесь, что там воняет!
Тож, з безладами в містах, якими керують демократи бореться полція якою керують ті самі демократи.
До речі, в штатах керованих демократами жертв ковід у 8 разів більше ніж в республіканських штатах.
Вице-президент дал ясно понять, что Соединенные Штаты осуждают насилие с любой стороны, однако правительство несет особую ответственность за деэскалацию возникшей напряженности", - говорилось в заявлении Белого дома.
https://censor.net.ua/news/271921/vitseprezident_ssha_vnov_pozvonil_yanukovichu
Источник: https://censor.net/n271921