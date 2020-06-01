"Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію. ВIДЕО

"Листи щастя" про порушення ПДР мають спецзахист і можливість додаткової перевірки через QR-код.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".

За словами поліцейських, на цьому повідомленні про штраф обов'язкова металева захисна стрічка і QR-код, відсканувавши який за допомогою смартфона, водій отримує можливість переглянути відеозапис свого порушення й уточнити час і місце його фіксації.

Також читайте: За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков