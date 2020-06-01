Під Радою активісти протестують проти перегляду мовного закону: "Полізеш до мови - отримаєш по я...". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Верховною Радою проходить акція проти перегляду мовного закону.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Виідео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти зібралися на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради, де відбувуається засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. Причиною мітингу стала заява спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в інтерв'ю ЗМІ, що закон про мову потрібно міняти.

Активісти принесли символічні російські "лапті", адресовані Разумкову, а також грамоту "за заслуги перед Москвою в знищенні української ідентичності". Учасники акції тримають в руках плакати з написами на захист української мови: "Наша мова - наша зброя", "Полізеш до мови - отримаєш по я ...", "Займіться ділом, а не язиком", "Разумкова на Ростов", "Не шануєш мову - їдь до Ростову!" та ін.

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Організував акцію "Рух опору капітуляції". Організатори заявили: "Атаки влади на закон про державну мову - це ще один прояв капітуляції перед Росією. Також - це спроба прикрити провальну політику влади, яка призводить до зниження рівня життя українців та ослаблення держави. Реваншистські заяви правлячого режиму ведуть до масового невдоволення та ескалації конфлікту на порожньому місці".



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ