Під Радою активісти протестують проти перегляду мовного закону: "Полізеш до мови - отримаєш по я...". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Верховною Радою проходить акція проти перегляду мовного закону.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Виідео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активісти зібралися на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради, де відбувуається засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. Причиною мітингу стала заява спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в інтерв'ю ЗМІ, що закон про мову потрібно міняти.
Активісти принесли символічні російські "лапті", адресовані Разумкову, а також грамоту "за заслуги перед Москвою в знищенні української ідентичності". Учасники акції тримають в руках плакати з написами на захист української мови: "Наша мова - наша зброя", "Полізеш до мови - отримаєш по я ...", "Займіться ділом, а не язиком", "Разумкова на Ростов", "Не шануєш мову - їдь до Ростову!" та ін.
Організував акцію "Рух опору капітуляції". Організатори заявили: "Атаки влади на закон про державну мову - це ще один прояв капітуляції перед Росією. Також - це спроба прикрити провальну політику влади, яка призводить до зниження рівня життя українців та ослаблення держави. Реваншистські заяви правлячого режиму ведуть до масового невдоволення та ескалації конфлікту на порожньому місці".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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До них яничар звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у скорбі, сини твої тебе уб'ють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім українці -землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Юдою -Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни подавались як "лакеї в золотій кацапській оздобі" від проклятого московського загарбника. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - окупанта на лобі", зрадникам перевертнями Юдами без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари ЗЕбіли капітулянти, Слуги - опричники кремлівських окупантів і колаборантів - терористів а не українського народу. І вони наводняют суверенну соборну Україну -Русь і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла знищити нашу українську мову а вже потім капітуляцією знищити і державність України щоб зробити з неї жалюгідну кацапську колонію.....
https://youtu.be/e-9N0QANeKM Что нужно знать о Зеленском, чтобы потом не говорить "мы хотели совсем не этого"
На 3:15 того відео є й про Разумкова:
"Я могу с уверенностью сказать, что я - сьін своего пророссийского отца. Я стал членом Союза молодежи регионов Украиньі потому, что поддерживаю предоставление русскому язьіку статуса второго государственного." ©
Та де там! Корисні ідіоти нічого слухати не хотіли і волали: "Зе! Зе! Зе!"