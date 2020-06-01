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Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція. ВIДЕО

Водієм вантажівки, яка ледь не зіткнулася з учасниками акції протесту в американському Міннеаполісі, виявився виходець з України Богдан Вечірко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними американських ЗМІ, Богдан народився у Вінницькій області, проживає зараз в Альбервіллі штат Міннесота і співпрацює з транспортною компанією Ken Advantage як незалежний підрядник.

Інцидент з його участю стався у неділю 31 травня на мосту 35W в Міннеаполісі. На відеозаписі моменту події видно, що вантажівка мчить швидкісною трасою, якою йдуть учасники акції протесту. Водій ймовірно за все, весь час сигналив, помітивши людей тому, що практично всі протестувальники зійшли з центральної частини дороги.

Протестувальники витягли водія з кабіни і побили його. За даними поліції, травми у Вечірка безпечні для життя і лікування водій не потребує. Частина протестувальників стала на захист водія. За даними поліції, інших жертв і постраждалих немає. Вечірко перебуває у в'язниці округу Геннепін.

См

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналісти Deutsche Welle потрапили під обстріл поліції в Міннеаполіс. ВIДЕО

Автор: 

протест (2398) США (22799) українці (2539)


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Топ коментарі
+39
Интересно статья написана. Подчеркнули, что выходец из Украины, а как поймают в Украине бандита из раши-параши, так пишут, что задержали иностранца.
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01.06.2020 13:08
+32
А за что человека приняли???? Толпа неадекватов стоит на проезжей части, нарушая таким образом правила дорожного движения. Он им сигналом оповестил своё движение. Всё по закону. Наоборот, это его толпа вандалов избила на рабочем месте и их нужно в буцегарню отправить. Только вот у них демократия дошла до того, что скоро на иконах Христа будут изображать негром.)))
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01.06.2020 13:04
+30
А водій чого у в'язниці?
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01.06.2020 13:00
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с идиотским хамством иди лесом
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01.06.2020 18:56 Відповісти
Кстати о птичках...Скоро узнаем результат, применима ли теория Дарвина к неграм...В горном государстве Лессото где самый высокий уровень расходов на образование...13%
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01.06.2020 19:42 Відповісти
в Лесото там своя интересная история про горных негров))... таких как Лесото в ЮАР было 6 бантустанов-автономий, но лишь только 2 из них признала ООН - Лесото и Свазиленд... есть над чем замыслиться.
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01.06.2020 21:55 Відповісти
Міннеаполіса вам учорашнього

Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція - Цензор.НЕТ 4778
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01.06.2020 18:33 Відповісти
не показник, цю символіку любл*ть всі виродки в світі.
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01.06.2020 19:46 Відповісти
Ось ще одні протестувальники:

https://twitter.com/55Diba/status/1267422802547802118
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01.06.2020 14:56 Відповісти
Що вони там кричать? Alla ya v bar? Take beer?
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01.06.2020 15:37 Відповісти
https://censor.net/user/212656 Ну а що вони можуть ще інше робити? Це ж їхнє покликання.
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01.06.2020 15:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений@TedTeddycat
Хтось з московитів помітив, що бунти у США сконцентровані у «демократичних» штатах.
Щось дуже нагадує «хочете як в Україні» ху#ла в експортній упаковці.
Ще більше впевнююся у керованості бунтів з боку Московії, котра таким чином намагається вплинути на вибори у США.
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01.06.2020 14:56 Відповісти
Хто підтримує цих бандитів не хоче так вибачитися,як ці білі

https://twitter.com/baraban088/status/1267396214221389824
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01.06.2020 15:17 Відповісти
Чи вибачалися так коли в минулому році поліцейський з чорних мусульман застрелив білу жінку, яка просто бігла йому на зустріч?
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01.06.2020 15:40 Відповісти
https://censor.net/user/212656 Я хотів також це сюди запостити.
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01.06.2020 15:43 Відповісти
Ось вам ще відео для роздуму і там є білі.правда переважна меншість.

https://twitter.com/aira_gred/status/1267424054480437248
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01.06.2020 15:22 Відповісти
Лівацькі теми захисту інтересів колишніх поневолених, мультікультуральність та ЛГБТ за рахунок білих.
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01.06.2020 15:43 Відповісти
Лошки, постящие за земляка-украинца!
Расскажу вам как всё будет на самом деле:
1. лоха этого однозначно лишат лицензии управления "вантаживкой" как минимум на 2 года, и совсем не за то, что он решил проехать "с ветерком" сквозь толпу протестующих, а за то, что он окольными путями выехал на дорогу которую перед этим предварительно "закрыли" выставив соответствующие пикеты, знаки и предупреждающие плакаты, и будет их в достатке - даже не сомневайтесь.
2. если выяснится, что он кому-то из "протестующих" нанес какие-то увечья (не дай бог переломы), все медицинские расходы пострадавшим выплатит исключительно из собственного кармана - страховщики медицинские об этом позаботятся!
3 - самое печальное: если у водителя, кроме гудка в попе нет никаких сбережений, что бы оплатить свой аттракцион "какой русский не любит быстрой езды" - дадут ему от 5 до 12 лет, с конфискацией майна и с дальнейшей выплатой пострадавшим нанесенного морального и физического ущерба за его счет - пока не выплатит.
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01.06.2020 15:26 Відповісти
так там не было людей то не люди а придорожный мусор
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01.06.2020 15:37 Відповісти
а якщо з тебе Ванга так собі, то з'їж своє взуття?
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01.06.2020 16:44 Відповісти
Все эти траки защищены огромной страховкой (до миллиона долларов) на все случаи жизни. Ничего ему не будет, отделается лёгким испугом.
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02.06.2020 05:16 Відповісти
Протестующее гавно не способно сформулировать ничего, кроме "плохо!"
Стоило бы поставить самого яростного негритоса-барца скажем начальником полиции города покрупнее!
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01.06.2020 15:47 Відповісти
А если бы вот так машина проехала по майдану? Правильно, или а нас за шо?
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01.06.2020 15:56 Відповісти
Животное, Майдан не посередине скоростной трассы находится и никто на Майдане витрины магазинов не крушил и не грабил, в отличии от кучи быдла в США, которое под прикрытием протестов пошло в разнос. На Майдане подобное сразу пресекалось.
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01.06.2020 18:19 Відповісти
американськи ватники
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01.06.2020 16:04 Відповісти
какое имееют они права дорогу перегораживать задавил бы пару десятков обезьянок и все..
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01.06.2020 16:05 Відповісти
это он решил по наглому проехать... ото попал))... хорошо, что не линчевали
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01.06.2020 17:08 Відповісти
Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція - Цензор.НЕТ 3614
Блеск и нищета Йоханнесбурга: как белый «африканский Нью-Йорк» превратился в черное гетто
Финансовая столица Африки, крупнейший город ее самой экономически развитой страны и вместе с тем рассадник преступности, белые жители которого обитают сейчас в резервациях, напоминающих скорее крепости. Йоханнесбург, или, как его называют местные, ******, африканский Нью-Йорк, в 1950-1970-е годы пережил на добыче алмазов и золота беспрецедентный для континента расцвет, чтобы в 1990-е с отменой режима апартеида погрузиться в пучину криминального хаоса.
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01.06.2020 17:23 Відповісти
Ну, білі протягом пари сотень років мали можливість цивілізувати чорних.
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02.06.2020 09:13 Відповісти
КОГДА УХОДИТ БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція - Цензор.НЕТ 7041
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01.06.2020 17:24 Відповісти
Читаю комменти та поражаюсь ідіотам. Навіть якщо мітенгувальники порушують правила дорожнього руху,це не привид навмисне їх давити,бо протести ідуть не заплановані!
Поліція яка серед білого дня цинічно вбила незащо людину, вбивць поліцейских відправила в оплачувану відпустку,а лише коли почалися протести- звільнила,але не увязнила вбивць! Ось де головна суть!
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01.06.2020 17:25 Відповісти
https://censor.net/user/396958 І хто ж їх давив? Він зменшав швидкість,це ж видно.А той бандит помер не від удушення,вже є висновки.Ідіоти такі як ви.Може станете на коліна,перед бандитами?
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01.06.2020 17:30 Відповісти
они вже передними раком стоять і шансон співають.
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02.06.2020 09:21 Відповісти
Вот если б он их давил, они бы его не избили. Пожалел и поплатился.
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01.06.2020 19:29 Відповісти
Это явный АнтиМайдановец.
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01.06.2020 17:25 Відповісти
А за що в тюрму? Інтересно, що вони пред'являють водію? Порушували ПДР, якраз протестуючі пішоходи, які стояли на проїзджій частині...
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01.06.2020 18:03 Відповісти
Сразу видно наш человек.Вижу цель, не вижу препятствий.
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01.06.2020 18:13 Відповісти
В толпу протестантов

Думал в религиозное шествие. А оказывается - в митингующих.
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01.06.2020 18:36 Відповісти
Дикие малолетки набросились на машину. То всё из-за зеленого борда который там висел.
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01.06.2020 18:47 Відповісти
Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція - Цензор.НЕТ 6785
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01.06.2020 19:22 Відповісти
На пиці негритянки написано: "Жизнь удалась".
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01.06.2020 19:33 Відповісти
Вид из кабины водителя:
Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція - Цензор.НЕТ 4129
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01.06.2020 19:28 Відповісти
и оружие в стране разрешено а нигеры ничего не боятся
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01.06.2020 19:38 Відповісти
у них тоже так же)
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01.06.2020 19:51 Відповісти
місцева влада демократична, забанила носіння зброї.
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02.06.2020 09:22 Відповісти
Я бы положил фуру на них, типо так тормозил что аж сериал пропустил, и был бы прав.
еще бы как в ггггг, в фильме про Терминатора - шоб бы жи*кий азот был)))
Хрупкие зомби.
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01.06.2020 20:13 Відповісти
Ложить бензовоз, если он заполнен, не очень хорошая идея. Надо было просто не останавливаться, а ехать дальше.
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01.06.2020 22:33 Відповісти
кстати, есть же крутое видео - бензовоз перевернулся, а нигеры сбежались черпать топливо.... но тут кто-то закурил. выжили не все.
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02.06.2020 07:51 Відповісти
Мавпи.
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01.06.2020 20:27 Відповісти
чрнжопые кацапы
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01.06.2020 20:33 Відповісти
"Протестантов" или "протестующих"? Или на самом деле толпа состояла из баптистов-кальвинистов или журналистам не мешает в школу походить?
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01.06.2020 21:58 Відповісти
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01.06.2020 22:28 Відповісти
почему задержали водителя , а не нарушающих закон макак всех цветов ? согласно закона находися в данном месте пешеходам запрещено !

..
...
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02.06.2020 00:09 Відповісти
так в толпу протестантов или толпу ПРОТЕСТУЮЩИХ черномазых...
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02.06.2020 05:26 Відповісти
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