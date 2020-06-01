Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція. ВIДЕО

Водієм вантажівки, яка ледь не зіткнулася з учасниками акції протесту в американському Міннеаполісі, виявився виходець з України Богдан Вечірко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними американських ЗМІ, Богдан народився у Вінницькій області, проживає зараз в Альбервіллі штат Міннесота і співпрацює з транспортною компанією Ken Advantage як незалежний підрядник.

Інцидент з його участю стався у неділю 31 травня на мосту 35W в Міннеаполісі. На відеозаписі моменту події видно, що вантажівка мчить швидкісною трасою, якою йдуть учасники акції протесту. Водій ймовірно за все, весь час сигналив, помітивши людей тому, що практично всі протестувальники зійшли з центральної частини дороги.

Протестувальники витягли водія з кабіни і побили його. За даними поліції, травми у Вечірка безпечні для життя і лікування водій не потребує. Частина протестувальників стала на захист водія. За даними поліції, інших жертв і постраждалих немає. Вечірко перебуває у в'язниці округу Геннепін.

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