Вантажівка ледь не в'їхала у натовп протестувальників в американському Міннеаполісі. Водія-українця затримала поліція. ВIДЕО
Водієм вантажівки, яка ледь не зіткнулася з учасниками акції протесту в американському Міннеаполісі, виявився виходець з України Богдан Вечірко.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними американських ЗМІ, Богдан народився у Вінницькій області, проживає зараз в Альбервіллі штат Міннесота і співпрацює з транспортною компанією Ken Advantage як незалежний підрядник.
Інцидент з його участю стався у неділю 31 травня на мосту 35W в Міннеаполісі. На відеозаписі моменту події видно, що вантажівка мчить швидкісною трасою, якою йдуть учасники акції протесту. Водій ймовірно за все, весь час сигналив, помітивши людей тому, що практично всі протестувальники зійшли з центральної частини дороги.
Протестувальники витягли водія з кабіни і побили його. За даними поліції, травми у Вечірка безпечні для життя і лікування водій не потребує. Частина протестувальників стала на захист водія. За даними поліції, інших жертв і постраждалих немає. Вечірко перебуває у в'язниці округу Геннепін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/55Diba/status/1267422802547802118
Хтось з московитів помітив, що бунти у США сконцентровані у «демократичних» штатах.
Щось дуже нагадує «хочете як в Україні» ху#ла в експортній упаковці.
Ще більше впевнююся у керованості бунтів з боку Московії, котра таким чином намагається вплинути на вибори у США.
https://twitter.com/baraban088/status/1267396214221389824
https://twitter.com/aira_gred/status/1267424054480437248
Расскажу вам как всё будет на самом деле:
1. лоха этого однозначно лишат лицензии управления "вантаживкой" как минимум на 2 года, и совсем не за то, что он решил проехать "с ветерком" сквозь толпу протестующих, а за то, что он окольными путями выехал на дорогу которую перед этим предварительно "закрыли" выставив соответствующие пикеты, знаки и предупреждающие плакаты, и будет их в достатке - даже не сомневайтесь.
2. если выяснится, что он кому-то из "протестующих" нанес какие-то увечья (не дай бог переломы), все медицинские расходы пострадавшим выплатит исключительно из собственного кармана - страховщики медицинские об этом позаботятся!
3 - самое печальное: если у водителя, кроме гудка в попе нет никаких сбережений, что бы оплатить свой аттракцион "какой русский не любит быстрой езды" - дадут ему от 5 до 12 лет, с конфискацией майна и с дальнейшей выплатой пострадавшим нанесенного морального и физического ущерба за его счет - пока не выплатит.
Стоило бы поставить самого яростного негритоса-барца скажем начальником полиции города покрупнее!
Блеск и нищета Йоханнесбурга: как белый «африканский Нью-Йорк» превратился в черное гетто
Финансовая столица Африки, крупнейший город ее самой экономически развитой страны и вместе с тем рассадник преступности, белые жители которого обитают сейчас в резервациях, напоминающих скорее крепости. Йоханнесбург, или, как его называют местные, ******, африканский Нью-Йорк, в 1950-1970-е годы пережил на добыче алмазов и золота беспрецедентный для континента расцвет, чтобы в 1990-е с отменой режима апартеида погрузиться в пучину криминального хаоса.
Поліція яка серед білого дня цинічно вбила незащо людину, вбивць поліцейских відправила в оплачувану відпустку,а лише коли почалися протести- звільнила,але не увязнила вбивць! Ось де головна суть!
Думал в религиозное шествие. А оказывается - в митингующих.
еще бы как в ггггг, в фильме про Терминатора - шоб бы жи*кий азот был)))
Хрупкие зомби.
..
...