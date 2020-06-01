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"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медреформи", - Степано. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов в новому відеозверненні зазначив, що так звані псевдореформатори піднімають політичний шум, щоб відвернути увагу українців від прірви своєї діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МОЗ, про це сказав Степанов у зв'язку з медійним і політичним тиском на відомство.

Міністр запевнив, що його завдання на посаді - зробити так, щоб українці отримали якісну, доступну медицину.

Він зазначив, що у МОЗ є спільне бачення вирішення проблем охорони здоров'я з президентом і прем'єр-міністром.

Зараз міністерство разом з медиками, спеціалістами, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще у плануванні медреформи.

"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медичної реформи", - сказав Степанов.

Також читайте: Ми не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади, - Шмигаль

Автор: 

медицина (2118) МОЗ (5393) реформи (3207) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+25
Через пол года этих исправлений, от дебилов, будешь кричать "Ульяна ВЕРНИСЬ!"
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01.06.2020 13:23
+21
Не будет. Дебилы лечатся зеленкой и подорожником, а врачи для этого не нужны.
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01.06.2020 13:25
+21
шоб понять разницу - кто есть кто - надо просто посмотреть на декларации Степашина и Супрун - там понятно кто врач ,а кто вор
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01.06.2020 13:26
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шо, супрун к ответу? суд и нары?
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01.06.2020 13:22 Відповісти
ПНХ, неликвид гражданский.
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01.06.2020 13:23 Відповісти
Через пол года этих исправлений, от дебилов, будешь кричать "Ульяна ВЕРНИСЬ!"
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01.06.2020 13:23 Відповісти
Не будет. Дебилы лечатся зеленкой и подорожником, а врачи для этого не нужны.
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01.06.2020 13:25 Відповісти
"Мы исправим ошибки, допущенные пять лет назад при планировании медреформы", - Степанов - Цензор.НЕТ 9221
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01.06.2020 13:38 Відповісти
"Мы исправим ошибки, допущенные пять лет назад при планировании медреформы", - Степанов - Цензор.НЕТ 7383
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01.06.2020 13:40 Відповісти
ошибки "исправляют" по всем направлениям
"Мы исправим ошибки, допущенные пять лет назад при планировании медреформы", - Степанов - Цензор.НЕТ 6298
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01.06.2020 13:22 Відповісти
Pzdts
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01.06.2020 14:53 Відповісти
"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медреформи", - Степано - Цензор.НЕТ 3771
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01.06.2020 16:34 Відповісти
Поэтому медики третий месяц сидят без денег. Пларировщики зуевы...
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01.06.2020 13:24 Відповісти
"Ошибкі" це у них відправка Богатирьової і таких як вона на мороз?
Тоді звісно.
Тим більше плісняві зараз массовой виправляють такі "ашибкі" он сепара вже назначили головою Вінницької поліції.
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01.06.2020 13:24 Відповісти
Лучшее лекарство - деньги . Не надо себя обманывать .
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01.06.2020 13:24 Відповісти
пристреліть його, шоб не мучився
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01.06.2020 13:25 Відповісти
не парься, головне - щоб сімейний бізнес процвітав, а ти поменше мацай лапками навколо
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01.06.2020 13:25 Відповісти
Один уже исправлял (Емец) - заранее записав украинцев старше 60 лет в покойники!
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01.06.2020 13:26 Відповісти
шоб понять разницу - кто есть кто - надо просто посмотреть на декларации Степашина и Супрун - там понятно кто врач ,а кто вор
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01.06.2020 13:26 Відповісти
Хвершал виправляє помилки.
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01.06.2020 13:26 Відповісти
Шось не віриться, Захід продовжить прогибати вас під скорочення лікарень і перехід до платної медицини, а буде над цим головувати Степанов, Супрун чи інший зіц-голова Фунт - не так важливо.
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01.06.2020 13:28 Відповісти
Четыре с половиной минут мантр...
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01.06.2020 13:30 Відповісти
А откуда этот Степанов знает, КАК НАДО, КАК ПРАВИЛЬНО? Мессия хренов...
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01.06.2020 13:34 Відповісти
В цього йолопа медичного стажу 2 місяці роботи санітаром в морзі. І воно ще щось белькоче про реформи в медицині ?!!
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01.06.2020 13:38 Відповісти
Та виправили вже! Лікар спеціаліст вищої кваліфікації з 20-ти річним стажем отримав за травень місяці 4400 грн! Алё препістєнт, це вже бідність? Бо 5000 грн, то за твоїми словами, достатньо велика зарплата, так?!
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01.06.2020 13:40 Відповісти
Реформы Супрун разрабатывались западными экспертами при поддержке ЕС и G7. Псевдо реформаторы здесь как раз Зе команда, а не Супрун.
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01.06.2020 13:40 Відповісти
"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медреформи", - Степано - Цензор.НЕТ 2767
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01.06.2020 13:43 Відповісти
Ну теперь не отвертится : попередники виноваты, это не мы.
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01.06.2020 13:41 Відповісти
Вы мрази исправите... боюсь даже представть себе эти "исправления"...
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01.06.2020 13:41 Відповісти
Моя мать, пенсионер, после реформы стала получать бесплатно "Левоком" 500гр упаковка (болезнт Панкинсона), теперь этот мудило хочет все исправить .
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01.06.2020 13:43 Відповісти
а мой батя пенсионер перстал получать бесплатно Micro-fine Plus 32G
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01.06.2020 13:48 Відповісти
Это игла, а то лекарство! Инсулин ведь не перестал бесплатно получать!
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01.06.2020 13:54 Відповісти
тот который якобы бесплатно ему плохо помогает и теперь у него типа выбор либо покупать качественный но за свои либо брать бесплатное но гавно!!
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01.06.2020 14:02 Відповісти
А у моей матери выбора нет, потому что импортного в Украине нет, только вот это, как вы говорите "говно", и стоит оно 500гр .
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01.06.2020 14:14 Відповісти
И здесь назад в прошлое, ну это же Бени протеже, а то падло с Москвой
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01.06.2020 13:44 Відповісти
Степанов!! Не бери на себя так много и сразу, а то пуп развяжется!!! Ваша хвалёная реформа медицины, ничем не отличается от реформы Супрун!! Просто вы её немного подшаманили и выдаёте её за своё!! Такой вот маленкий плагиатик!! Ведь многие признали, что в реформе Супрун есть рациональное зерно, но на реформу медицины Супрун денег почти не давали, благодаря припи..........зденным и не дальновидным Ляшко, тимошенко, рабиновичам и прочим!! А вам пока Зеленский и шмыгаль только лишь пообещали финансирование!! Как оно будет мы очень скоро увидим. Ведь осень не за горами!! Боюсь, что вашу Реформу- Степанова, без финансирования, ждёт такая же печальная участь. А то, что хвалёная советская медсистема Семашко себя сегодня не оправдала, ярко видно на примере сегодняшней России, где уже полмиллиона больных коронавирусом, а в Украине всего 40 тысяч!! Математика упрямая вещь, и очень точная, лучше чем ложь и пиз.....дёж на всех каналах ТВ Рабиновичей, медведчуков и прочих пророссийских сволочей!!
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01.06.2020 13:52 Відповісти
В начале Зе команда хотела полностью отменить реформу, но нарвались на критику от стран G7. После этого решили по тихому провернуть дело. Год саботировали реформу, не выделяли финансирование, и теперь заявляют что реформа не работает и нужно вносить изменения.
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01.06.2020 13:53 Відповісти
там не просто была критика там сказали что если отменят реформу то им денег МВФ не дадут!!!
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01.06.2020 14:03 Відповісти
Оказывается зелеая плесень уже втоой год тащит страну из пропасти!!!
А мы то тут неблагодарные и не оценили такой подвиг.
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01.06.2020 14:02 Відповісти
вы сами - ошибка, которую надо исправлять
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01.06.2020 14:20 Відповісти
Тобто реіормі жопа...
Знов головний лікар цар та бох і всі його аптечні кіоски...
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01.06.2020 14:31 Відповісти
а вообщето после реформы СУПРУН денги всеравно платят главному врачу! так что то токо лохам расказывают что деньги врачам платят!!! платят БОЛЬНИЦАМ т.е. главврачам а они уже делят так как захотят!!!
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01.06.2020 14:43 Відповісти
Так... Але платять не за койку, а за послуги, а для того тре мати фахівців, хто ті послуги якісно виконає...
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01.06.2020 18:53 Відповісти
это когда у тебя 5 больниц на кв метр а когда у тебя 1 на весь район то куда ты денешься с подводной лодки!!
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01.06.2020 19:09 Відповісти
Це будь де...
Реформа не робиться за дві години, але якщо не робити, то так і залишиться одна задрипана лікарня, а можеі її не стане...
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01.06.2020 19:23 Відповісти
давай я тебе дома ремонт сделаю кое как! так как ты предлагаешь смотреть на реформу! расхерячу тебе пол потолок обдеру стены и насру в туалете!! РЕМОНТ!! и ты так будешь жить лет 10 потому что ремонт не делается сразу!!
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01.06.2020 19:26 Відповісти
Ось те, що ти намалював й збираються робити зє фахівці - розваляти, накрасти стройматеріалів й втекти, звинувативши, що хазяїн поставив нереальні плани...
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01.06.2020 19:45 Відповісти
А Супрун не то же самое сделала? как по мне обое рябое!! токо не надо мне обицянок светлого завтра имени супрун! я ни верю ни супрун ни трампу ни ЗЕ ни тебе!! я верю конкретным результатам!!
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01.06.2020 20:12 Відповісти
У всякому разі перший етап, з сімейними лікарями, спрацював, хоч теж була купа лайна вивалена...
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01.06.2020 22:11 Відповісти
кто решил что этот этап СПРАЦЮВАВ? ты так решил? супрун так решила? а я так не решаю и мой батя так не решает ну и что дальше кто из нас прав?!! особенно нахера мне твой голимый ничего не знающий сумейный урод, когда больницу, которая пусть не личила ну хоть уколы делала и капельницы ставила, СОГЛАСНО РЕФОРМЫ ЗАКРЫЛИ!!
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01.06.2020 23:19 Відповісти
Якщо тобі не не пощастило з сімейним лікарем - поміняй... Для того й дається вибір...
І лікарні всі працюють, які працювали раніше, поки що, і навіть амбулаторії... І система «доступні ліки» працює - навіть ходити на прийом не треба - дзвониш й отримуєш електронний рецепт на смартфона...
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01.06.2020 23:42 Відповісти
поменяй говоришь! наслушался сказок и повторяешь как тупой попугай! давай хочу поменять на феофанию давай попугай раскажи как!! а мне и до реформы не надо было ходить к тупым докторам я ходил к докторам которые лечат а не рецепты выписывают!
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02.06.2020 08:27 Відповісти
Міняй на феофанію...
Я не буду поки - поперше з Одеси далеко, подруге поки влаштовує... А втретє - є в нас декілька приватних лікарень, з лікарями яких теж можна укасти угоду...
Стосовно «наслухався» - маю вдома інваліда першої групи і розповідаю за те, за що знаю. Тому йди у дупу, зі своїми істериками...
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02.06.2020 09:14 Відповісти
После МЕНЯЙ НА ФЕОФАНИЮ с тобой инвалидом все ясно!! вопросов не имею!! глупо у дебила что то спрашивать!!
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02.06.2020 09:18 Відповісти
От і не тре - залишайся з собою розумним...
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02.06.2020 09:38 Відповісти
Так нечто подобное уже было, - " мы старый мир до основания разрушим, ....."
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01.06.2020 14:35 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148709.html Скільки ніг у гадюки, стільки правди у брехуна

Программа Кабинета Министров по выходу из кризиса включает повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств.
Как информирует Цензор, об этом говорится в презентации антикризиснойhttps://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf программы Кабмина.
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

А весь май ЗЕлёные "слуги урода" нас кормили обещаниями, что тарифы поднимать не будут:
05 мая. Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения.
08 мая. Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец.
12 мая. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер.
13 мая. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году повышаться не будут, - Шмыгаль.

Как этим клоунам можно верить, когда и месяца не прошло с момента этих публикаций?
fearless
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01.06.2020 14:52 Відповісти
Да всё понятно, не парься.
Для вашей банды, европейская медреформа - это конец семашковского феодализма.
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01.06.2020 14:55 Відповісти
А почему медсистему придворной ДУСи никак не затронула "реформа", и она полностью продолжает работать по системе "семашковсковского феодализма"?
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01.06.2020 17:30 Відповісти
Ты сам прекрасно знаешь ответ: Супрун просто не успела сделать ничего за пределами реформы первичного звена.
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02.06.2020 01:49 Відповісти
Вообще вся эта шпана - Шмыгаль, Степанов, Венедиктова и проч. - это те самые "новые лица", которые были обещаны Бубочкой ?
Ау, "гетман" ! По каким спискам они прошли в парламент ? О них до выборов вообще никто ничего не слышал.
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01.06.2020 14:59 Відповісти
спочатку виправ помилки зроблені рік тому
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01.06.2020 21:41 Відповісти
Приклади до лоба,подорожник,дурень.Шапіто,а не уряд,лише,квартальці-олігофрени та гниди,промосковські.Це ж-талан..за рік зелі,профукати Украіну і все,що надбали.
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01.06.2020 21:50 Відповісти
Від Степанова вже нудить. Прямо таки ратівник України.
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01.06.2020 22:55 Відповісти
 
 