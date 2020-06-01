"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медреформи", - Степано. ВIДЕО
Глава МОЗ Максим Степанов в новому відеозверненні зазначив, що так звані псевдореформатори піднімають політичний шум, щоб відвернути увагу українців від прірви своєї діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МОЗ, про це сказав Степанов у зв'язку з медійним і політичним тиском на відомство.
Міністр запевнив, що його завдання на посаді - зробити так, щоб українці отримали якісну, доступну медицину.
Він зазначив, що у МОЗ є спільне бачення вирішення проблем охорони здоров'я з президентом і прем'єр-міністром.
Зараз міністерство разом з медиками, спеціалістами, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще у плануванні медреформи.
"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медичної реформи", - сказав Степанов.
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Тим більше плісняві зараз массовой виправляють такі "ашибкі" он сепара вже назначили головою Вінницької поліції.
А мы то тут неблагодарные и не оценили такой подвиг.
Знов головний лікар цар та бох і всі його аптечні кіоски...
Реформа не робиться за дві години, але якщо не робити, то так і залишиться одна задрипана лікарня, а можеі її не стане...
І лікарні всі працюють, які працювали раніше, поки що, і навіть амбулаторії... І система «доступні ліки» працює - навіть ходити на прийом не треба - дзвониш й отримуєш електронний рецепт на смартфона...
Я не буду поки - поперше з Одеси далеко, подруге поки влаштовує... А втретє - є в нас декілька приватних лікарень, з лікарями яких теж можна укасти угоду...
Стосовно «наслухався» - маю вдома інваліда першої групи і розповідаю за те, за що знаю. Тому йди у дупу, зі своїми істериками...
Программа Кабинета Министров по выходу из кризиса включает повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств.
Как информирует Цензор, об этом говорится в презентации антикризиснойhttps://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf программы Кабмина.
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.
А весь май ЗЕлёные "слуги урода" нас кормили обещаниями, что тарифы поднимать не будут:
05 мая. Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения.
08 мая. Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец.
12 мая. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер.
13 мая. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году повышаться не будут, - Шмыгаль.
Как этим клоунам можно верить, когда и месяца не прошло с момента этих публикаций?
fearless
Для вашей банды, европейская медреформа - это конец семашковского феодализма.
Ау, "гетман" ! По каким спискам они прошли в парламент ? О них до выборов вообще никто ничего не слышал.