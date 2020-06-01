"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медреформи", - Степано. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов в новому відеозверненні зазначив, що так звані псевдореформатори піднімають політичний шум, щоб відвернути увагу українців від прірви своєї діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МОЗ, про це сказав Степанов у зв'язку з медійним і політичним тиском на відомство.

Міністр запевнив, що його завдання на посаді - зробити так, щоб українці отримали якісну, доступну медицину.

Він зазначив, що у МОЗ є спільне бачення вирішення проблем охорони здоров'я з президентом і прем'єр-міністром.

Зараз міністерство разом з медиками, спеціалістами, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще у плануванні медреформи.

"Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому у плануванні медичної реформи", - сказав Степанов.

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