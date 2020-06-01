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"Усіх цих "майданутих" хочу попередити, що Майданів у Білорусі не буде", - Лукашенко. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на масові акції і заявив, що в країні не буде Майданів перед виборами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

На зустрічі з головою Комітету державної безпеки Валерієм Вакульчиком президент Білорусі заявив, що державна безпека - це основа основ.

"Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що Майданів у Білорусі не буде", - наголосив Лукашенко.

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Президент Білорусі закликав не проводити аналогії і не порівнювати те, що відбувається в Білорусі, з деякими попередніми подіями у Вірменії або Україні.

"Не треба нас порівнювати, як нещодавно газета сусідньої країни пописувала, що тут у нас з'явилися нові Пашиняни, нові Зеленські і в нас мало не ситуація чи то як у Вірменії, чи то як в Україні. Маю сказати, що ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянів і Зеленських. Як би там не відбувалися у Вірменії та Україні події, все-таки це люди талановиті - і Зеленський, і Пашинян. Я вже з ними близько познайомився. Це люди талановиті, безумовно, і головне - патріоти своєї країни. Вони віддані своїй країні", - зазначив Лукашенко.

Водночас президент Білорусі заявив, що ніхто не заважає відкрито висловлювати свою точку зору, але потрібно дотримуватися меж закону: "Ми нікому не будемо закривати рот. Будь ласка - визначені місця в Мінську і в усіх містах точки, де можна вести дискусію. По-моєму, в Мінську це шість точок. Наша справа - контроль, щоб ви не вийшли за межі. Шість точок у Мінську - йди влаштовуй дебати. Але Комітет держбезпеки разом з міліцією в жодному разі не мають допустити порушення закону".

Нагадаємо, раніше в Мінську та кількох інших містах Білорусі кілька тисяч людей вийшли на вулицю на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни.

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Автор: 

Білорусь (7930) Зеленський Володимир (23815) Лукашенко Олександр (2655) майдан (764)


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Топ коментарі
+32
Как был председателем колхоза совковым, так им и остался.
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01.06.2020 14:14
+31
Будет...рано или поздно будет...
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01.06.2020 14:14
+27
обосрался бацька!
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01.06.2020 14:13
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Бульбанутий на всю голову люканутий так боїться майданутих,що сере у портки вже при одній згадці про революцію?Щож-нехай боїться-це справа білорусів,коли майданити.
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02.06.2020 10:05 Відповісти
Хм. Неспроста он так нервничает.
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02.06.2020 11:01 Відповісти
Какой диктатор захочет у себя "Майдан", ибо "Майданы" бывают разные... Кто-то из диктаторов успевает сбежать, а кто-то "заканчивает", как Чаушеску, Саддам Хусейн или Муамар Каддафи...
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02.06.2020 14:03 Відповісти
у тебе лукомудіщєв і вірус не літає ніде, шльондра хрюцька
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03.06.2020 12:54 Відповісти
**#нько Майдан це "площадь" на свіноруськ@м язикє... от тупи#дні.
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22.08.2020 17:52 Відповісти
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