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В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні 1 червня 2020 року частково відновили рух пасажирських поїздів далекого прямування і приміських поїздів.

Перший поїзд "Інтерсіті", який відкривав далеке внутрішнє пасажирське сполучення, вирушив у понеділок о 6:12 ранку у напрямку Київ-Костянтинівка. Всього сьогодні відновлюють рух 7 пар поїздів "Інтерсіті", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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У столиці з 1 червня почав працювати Центральний залізничний вокзал, пише Укрінформ.

Вхід у приміщення вокзалу без маски заборонено. Відвідувачам вокзалу проводять температурний скринінг. У самому приміщенні працюють каси, для дотримання дистанції на підлозі біля кас розміщені спеціальні наклейки.

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"Закликаємо пасажирів усвідомлювати і виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, надягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби - залишатися вдома. На час дії карантину в кожному приміському поїзді перебуватиме провідник, який стежитиме за дотриманням цих норм", - звернулися в "Укрзалізниці".

В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 01
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 02
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 03
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 04
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 05
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 06
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 07
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 08
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 09
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 10
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 11
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 12
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 13
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 14
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 15
В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході 16

Автор: 

вокзал (288) залізниця (1505) карантин (18172) Укрзалізниця (6843) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Хоть один депутат умер (от коронавируса) ? Нет? Значит вам просто срут в очи
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01.06.2020 16:31
+7
Представляю, шо делается от увиденного в головах истеричек.
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01.06.2020 16:20
+5
І як завжди безліч пенсіонерів, які їдуть невідомо звідки, невідомо куди і з невідомо навіщо.
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01.06.2020 16:25
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Представляю, шо делается от увиденного в головах истеричек.
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01.06.2020 16:20 Відповісти
смотрю на эти фото и понимаю что это просто стадо ,которым одели намордники и лишили их конституционных прав!
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01.06.2020 16:21 Відповісти
- (тук-тук)
- да!бл.(кряхтя)
- Боше, помоги, победи вирус?
- Ща, только вот с бутылки встану. Шо? Вирус? Нет!11! Пусть сотона помогает, я вирус наслал, а она вот подгадила шо вирус меня посадил на бутылку.

Клоунаду устроили реально, не знают глупцы что кому суждено, вирусом, а не божком - погибнет. А кому нет - тот значит депутат(говно к говну не приклеит щупалец)
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01.06.2020 16:23 Відповісти
І як завжди безліч пенсіонерів, які їдуть невідомо звідки, невідомо куди і з невідомо навіщо.
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01.06.2020 16:25 Відповісти
а кто вы такой ,что бы запрещать им ездить?
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01.06.2020 16:26 Відповісти
Едут без причины в основном.Что-бы дома не сидеть.
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01.06.2020 16:29 Відповісти
Стадо гниле й дебільне
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01.06.2020 16:29 Відповісти
Хоть один депутат умер (от коронавируса) ? Нет? Значит вам просто срут в очи
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01.06.2020 16:31 Відповісти
Хоть одни депутат болен туберкулезом? Нет? Значит и болезни не существует.
Надо вообще хорошенько обследовать депутатов и исключить все несуществующие болезни.
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01.06.2020 16:46 Відповісти
По всей Украине от короны умерло 700 человек, тут на форуме каждый вечер от дезинтерии больше умирает, а тупой зебил всю Украину (40 млн) на карантин закрыл.
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01.06.2020 16:49 Відповісти
И?
Поэтому болезни надо по депутатом изучать?
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01.06.2020 16:54 Відповісти
Корона - это не болезнь, это синдром головного мозга
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01.06.2020 16:59 Відповісти
Ты расскажи это тем сотням тысяч, которые умерли. У тебя точно синдрома головного мозга не будет, нечему.
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01.06.2020 22:12 Відповісти
Из тех сотен тысяч умерших есть твои знакомые или знакомые твоих знакомых или хотя бы знакомые знакомых твоих самых знакомых? Нет? то не компостируй мне тут мозг, умник.
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01.06.2020 23:43 Відповісти
Если бы не закрыл, то от короны умирало бы гораздо больше, чем от твоей дезинтерии.
При чем без шансов быстро обуздать болезнь.
Короче, "джин" карантином не выл выпущен на волю. Поэтому надо радоваться, что коронавирус обошел нас стороной, не был выпущен в люди, как это было во Франции, Италии, Испании... И не язвить, как это делаешь ты только из-за твоей тупости. В этих странах тоже были такие как ты, в том числе и в правительствах. На поводу их и пошли эти страны и в итоге тысячи смертей.
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01.06.2020 17:09 Відповісти
Спасибо партии - за наше счастливое детство!
Альоша, 80% переносят корону вообще без последствий.
О каких тысячах смертей ты мне шепчешь?
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01.06.2020 17:19 Відповісти
Переболело 15 депутатов. Лечились они в Александровской больнице, оборудованной всем необходимым по последнему писку. Чего они должны были умирать? Тем более, что все они молодые. Остальные депутаты жену отправили на одну свою виллу, любовницу - на другую, а сами на самоизоляции жили в третьем месте под неусыпным платным присмотром врачей. Чего им болеть и тем более умирать?
Простые граждане лечились в клиниках с койками с "сеткой- рабицей" производства 1950-х годов с побитыми стенами. Аппаратов ИВЛ нет, да вообще почти ничего нет, кроме зеленки. В палате по нескольку человек. Остальных, кому не хватило мест, отправили домой на самоизоляцию. А дома в 1-2 комнатах обычно живет 2-5 человек, а не 1 как у депутата.
А про общежития и интернаты я вообще не говорю.
Поэтому и такая разница.
А ты все срут-срут. Глаза открой.
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01.06.2020 16:59 Відповісти
А каким образом они заразились?
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01.06.2020 17:05 Відповісти
Когда же "вирус" перестанет над нами издеваться?
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01.06.2020 16:34 Відповісти
Спроси в Бразилии, "не зомбований". У них жара во всех смыслах.
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01.06.2020 17:12 Відповісти
Нары тоскуя ждут Шморгаля
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01.06.2020 16:39 Відповісти
Штатовские демократы уже забыли про карантин и поменяли сценарий, поддержав громил.
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01.06.2020 16:43 Відповісти
Контролю температури немає ?
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01.06.2020 16:46 Відповісти
Ляшко говорит, шо 80% бессимптомных, зачем тебе контроль?
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01.06.2020 17:03 Відповісти
Поражаюсь ипанатам, стоящим у касс, когда можно за минуту купить билет в интеренте.
Ладно, если б там бабули стояли, так нет, молодые идиоты.
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01.06.2020 17:07 Відповісти
А роми з Берегова на київському вокзалі? Їх тепер затримуватимуть за відсутність масок?
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01.06.2020 19:45 Відповісти
удивляюсь придуркам, открывшим межобластное сообщение...
хоть бы выждали после 25.05 2 недели, а потом открывали....
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01.06.2020 23:26 Відповісти
 
 