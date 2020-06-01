В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Україні 1 червня 2020 року частково відновили рух пасажирських поїздів далекого прямування і приміських поїздів.
Перший поїзд "Інтерсіті", який відкривав далеке внутрішнє пасажирське сполучення, вирушив у понеділок о 6:12 ранку у напрямку Київ-Костянтинівка. Всього сьогодні відновлюють рух 7 пар поїздів "Інтерсіті", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
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У столиці з 1 червня почав працювати Центральний залізничний вокзал, пише Укрінформ.
Вхід у приміщення вокзалу без маски заборонено. Відвідувачам вокзалу проводять температурний скринінг. У самому приміщенні працюють каси, для дотримання дистанції на підлозі біля кас розміщені спеціальні наклейки.
"Закликаємо пасажирів усвідомлювати і виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, надягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби - залишатися вдома. На час дії карантину в кожному приміському поїзді перебуватиме провідник, який стежитиме за дотриманням цих норм", - звернулися в "Укрзалізниці".
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- да!бл.(кряхтя)
- Боше, помоги, победи вирус?
- Ща, только вот с бутылки встану. Шо? Вирус? Нет!11! Пусть сотона помогает, я вирус наслал, а она вот подгадила шо вирус меня посадил на бутылку.
Клоунаду устроили реально, не знают глупцы что кому суждено, вирусом, а не божком - погибнет. А кому нет - тот значит депутат(говно к говну не приклеит щупалец)
Надо вообще хорошенько обследовать депутатов и исключить все несуществующие болезни.
Поэтому болезни надо по депутатом изучать?
При чем без шансов быстро обуздать болезнь.
Короче, "джин" карантином не выл выпущен на волю. Поэтому надо радоваться, что коронавирус обошел нас стороной, не был выпущен в люди, как это было во Франции, Италии, Испании... И не язвить, как это делаешь ты только из-за твоей тупости. В этих странах тоже были такие как ты, в том числе и в правительствах. На поводу их и пошли эти страны и в итоге тысячи смертей.
Альоша, 80% переносят корону вообще без последствий.
О каких тысячах смертей ты мне шепчешь?
Простые граждане лечились в клиниках с койками с "сеткой- рабицей" производства 1950-х годов с побитыми стенами. Аппаратов ИВЛ нет, да вообще почти ничего нет, кроме зеленки. В палате по нескольку человек. Остальных, кому не хватило мест, отправили домой на самоизоляцию. А дома в 1-2 комнатах обычно живет 2-5 человек, а не 1 как у депутата.
А про общежития и интернаты я вообще не говорю.
Поэтому и такая разница.
А ты все срут-срут. Глаза открой.
Ладно, если б там бабули стояли, так нет, молодые идиоты.
хоть бы выждали после 25.05 2 недели, а потом открывали....