В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні 1 червня 2020 року частково відновили рух пасажирських поїздів далекого прямування і приміських поїздів.

Перший поїзд "Інтерсіті", який відкривав далеке внутрішнє пасажирське сполучення, вирушив у понеділок о 6:12 ранку у напрямку Київ-Костянтинівка. Всього сьогодні відновлюють рух 7 пар поїздів "Інтерсіті", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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У столиці з 1 червня почав працювати Центральний залізничний вокзал, пише Укрінформ.

Вхід у приміщення вокзалу без маски заборонено. Відвідувачам вокзалу проводять температурний скринінг. У самому приміщенні працюють каси, для дотримання дистанції на підлозі біля кас розміщені спеціальні наклейки.

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"Закликаємо пасажирів усвідомлювати і виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, надягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби - залишатися вдома. На час дії карантину в кожному приміському поїзді перебуватиме провідник, який стежитиме за дотриманням цих норм", - звернулися в "Укрзалізниці".































