МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

38 томів матеріалів досудового розслідування щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь виділені в окреме провадження і відкриті для ознайомлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

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Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали провадження налічують понад дві сотні томів: 38 томів – стосовно трьох підозрюваних, більше 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів та замовників цього злочину.

"Аби встановити виконавців та організаторів, проведено ряд слідчих і розшукових дій. Зокрема опрацьовано майже 20 тисяч годин відеозаписів (а це записи від п’яти днів до двох місяців фіксації), допитано понад 3000 осіб, опрацьовано майже 44 тисячі абонентських номерів, 15 тисяч ІМЕІ та 400 моніторингів (при цьому в кожному моніторингу - від 4 000 до 200 000 з’єднань абонентів). Окрім того, проведено, відповідно до рішень судів, 180 окремих слідчих (розшукових) дій, призначено 106 комплексних експертиз", - йдеться в повідомленні.

За словами Василя Берка, старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України, у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для оголошення підозри у вчиненні умисного вбивства Павла Шеремета та обрання запобіжних заходів Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні виділив матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних в окреме провадження. А відтак, відповідно до ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України, прийнято рішення про відкриття матеріалів іншій стороні.

На цей час підготовлено копії усіх матеріалів досудового розслідування підозрюваним і їх захисникам у кримінальному провадженні. Адвокати можуть ознайомитися із ними в робочі дні як у Головному слідчому управлінні Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, так і спільно з підозрюваними в ізоляторі тимчасового тримання Головного управління Національної поліції у місті Києві за адресою: місто Київ, провулок Косогірний, 7.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.