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Новини Відео Убивство Шеремета
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МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

38 томів матеріалів досудового розслідування щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь виділені в окреме провадження і відкриті для ознайомлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: суд відклав розгляд зміни запобіжного заходу Кузьменко до 4 червня

Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали провадження налічують понад дві сотні томів: 38 томів – стосовно трьох підозрюваних, більше 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів та замовників цього злочину.

"Аби встановити виконавців та організаторів, проведено ряд слідчих і розшукових дій. Зокрема опрацьовано майже 20 тисяч годин відеозаписів (а це записи від п’яти днів до двох місяців фіксації), допитано понад 3000 осіб, опрацьовано майже 44 тисячі абонентських номерів, 15 тисяч ІМЕІ та 400 моніторингів (при цьому в кожному моніторингу - від 4 000 до 200 000 з’єднань абонентів). Окрім того, проведено, відповідно до рішень судів, 180 окремих слідчих (розшукових) дій, призначено 106 комплексних експертиз", - йдеться в повідомленні.

За словами Василя Берка, старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України, у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для оголошення підозри у вчиненні умисного вбивства Павла Шеремета та обрання запобіжних заходів Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні виділив матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних в окреме провадження. А відтак, відповідно до ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України, прийнято рішення про відкриття матеріалів іншій стороні.

На цей час підготовлено копії усіх матеріалів досудового розслідування підозрюваним і їх захисникам у кримінальному провадженні. Адвокати можуть ознайомитися із ними в робочі дні як у Головному слідчому управлінні Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, так і спільно з підозрюваними в ізоляторі тимчасового тримання Головного управління Національної поліції у місті Києві за адресою: місто Київ, провулок Косогірний, 7.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Також читайте: Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

МВС (3501) Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+42
Убийство Шеремета: Cфабриковано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Мусарня.
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01.06.2020 16:54
+23
а презентация от преЗЕдента будет? с кордебалетом???
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01.06.2020 16:52
+16
https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3333769436656460?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год. ·

Постоянство - признак мастерства, сказал ах какой министр, и в Киеве снова заминировали мост.

Ну а то, что именно в этот момент министра должны были трогать холодными руками на комитете Рады, так это просто так совпало.

В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам.
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01.06.2020 16:52
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Что, опять?
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01.06.2020 16:50 Відповісти
Убийство Шеремета: Cфабриковано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Мусарня.
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01.06.2020 16:54 Відповісти
все бреше каже поліція це є брехня. У нас немає довіри до поліції, Авакова, Клименка, товстопузого Антонио та інших. Унвс ОЗУ у вигляді поліції.
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01.06.2020 17:07 Відповісти
А вы всьо врьоти! Я вам ниверю!!!Убийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6354
Я по телевизору и от видеоблогеров слышал, что все совершенно не так!Убийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5312
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01.06.2020 16:51 Відповісти
Москалям слова не давали!
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01.06.2020 16:53 Відповісти
Ти також був причетний до розслідування та знаєш все, що там описано?
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01.06.2020 16:54 Відповісти
тримай свинота російськаУбийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8323
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01.06.2020 17:00 Відповісти
Ганьба
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01.06.2020 16:51 Відповісти
Какие они импотенты ! А на моральный ущерб незаконно-осуждённым этим режимом будем всей страной скидываться ?
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01.06.2020 16:51 Відповісти
А как же, не "судьи" и мусорня же будут платить из своих карманов.
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01.06.2020 16:59 Відповісти
Значит ни уууу\я не доказано знаем как мусарня может надувать щеки свои и пукать в астральное место кваваков /собаков собирай свои манатки и тикай в свою родную Армянскую говень...
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01.06.2020 16:51 Відповісти
Если бы... его ждет тихая гавань в благословенной Италии...
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01.06.2020 17:00 Відповісти
Нужен он там сильно... там своей мафии хватает
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01.06.2020 17:06 Відповісти
там он будет сидеть на армянской жопе ровно, благополучно проедая то, шо спер здесь...
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01.06.2020 17:08 Відповісти
Возможно. Но Там еще нужно доказать легальность доходов, или местная мафия выпотрошит
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01.06.2020 17:13 Відповісти
Там всё разбросано по юрлицам, записанным на членов семьи проверенного кореша... ты как с Луны упал...
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01.06.2020 17:18 Відповісти
Та не... просто очень хочется надеяться, что его хоть где-то накажут
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01.06.2020 17:28 Відповісти
ты ж ясно видишь, что это за хамелеон... даже если предположить, что йирмак его отправит, он, рюкзаков, снова прибьется к какой-нибудь партейке, чтобы защищать свои "базисы", "инвесторы", газовые скважины в н.водолаге и кегичовке... рюкзаков - яркий образчик барыги... с нетерпением жду, когда и как он снова схлестнется с Михой...
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01.06.2020 18:38 Відповісти
а презентация от преЗЕдента будет? с кордебалетом???
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01.06.2020 16:52 Відповісти
а ота купа бумаги - вєсомийє аргумєнти???
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01.06.2020 16:52 Відповісти
Єщьо би! Кілька десят кілограмів макулатури за 6 місяців - піонєри всєх стран завідуют.
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01.06.2020 16:54 Відповісти
Вони б докази ще розклали по одному аркушу - як під час арештів хабарників - щоб вже точно усі повірили...
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01.06.2020 16:55 Відповісти
А по брату Порошенка насобіралі,бєздєльнікі?
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01.06.2020 16:52 Відповісти
https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3333769436656460?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год. ·

Постоянство - признак мастерства, сказал ах какой министр, и в Киеве снова заминировали мост.

Ну а то, что именно в этот момент министра должны были трогать холодными руками на комитете Рады, так это просто так совпало.

В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам.
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01.06.2020 16:52 Відповісти
тут награда хєроя нашла...

https://twitter.com/gun_rob

https://twitter.com/gun_rob RobGun https://twitter.com/gun_rob @gun_rob https://twitter.com/gun_rob/status/1267214004369448963 17 ч

Уявіть який це йому зашквар перед кацапами.
Топив за них топив, а тут хоп і нагорода. )
А ще у змі написати, що дали за шпигунську діяльність.

МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 4461
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01.06.2020 18:03 Відповісти
Класний міністр оборони.
Нагороджує сімейку Вілкулів, яка заперечує окупацію росією.
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01.06.2020 18:20 Відповісти
такое же дерьмо как говнокомандувач. уничтожают армию напару и награждают мразей))))
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01.06.2020 18:42 Відповісти
МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 9243
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01.06.2020 18:57 Відповісти
Адвокатам року мало буде, щоб перечитати такі кіпи фантастики
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01.06.2020 16:53 Відповісти
це тра' дуже сильних юристів шоп таку гору бамаги перенести - читати годі
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01.06.2020 17:26 Відповісти
Эти *дела* такие же правдивые, как обещанные 500 тыс.рабочих мест от Шмыгаля...
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01.06.2020 16:54 Відповісти
Посадою Рюкзакова захитали після подій в Кагарлику от він і видав черговий відосік.
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01.06.2020 16:55 Відповісти
Монике нужен повод заверещать "*****, введи". Для этого он и провоцирует про-Украински настроенную часть общества.
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01.06.2020 16:56 Відповісти
Не просто так останнім часом сильно збудились стосовно відставки Авакова. У декого ще є надія поховати цю справу вслід за іншими резонансними вбивствами.
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01.06.2020 16:56 Відповісти
Клоун сжег все мосты. Посмотрим как будет проходить суд. Давно не сторонник Ю.
Тимошенко, но напомните мне где сейчас судейка, который ее осудил
Убийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8823
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01.06.2020 16:56 Відповісти
Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев указан как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/eks-sudya-kireev-ustroilsya-rabotat-advokatom-v-rossii-238719.html
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01.06.2020 17:02 Відповісти
потому шо мужественнее надо быть, а не потеть почем зря... вон, мужественный вовк и чивокуню, и петю пережил. И зебила переживет. И следующему еще послужит...
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01.06.2020 17:06 Відповісти
І у всіх цих папках туфта, яку збирали, придумували роками кілька ментовських клерків. А скільки інформаційного шуму, брехні. І все лише для того щоби прибрати второсортного американського білоруського журналіста.
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01.06.2020 16:56 Відповісти
10 см зросту Антонеку вже відтяли цими експертизами? Може виявили, что дівчата можуть телепортуватись, щоб бути одночасно в двох місцях? Але ж найвеличніший сказав торік, що вони винні, значить будуть робити все, щоб це довести: адже воно ніколи не обсир@ється... Тобто не бреше, так?
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01.06.2020 16:57 Відповісти
Почему не даете ознакомиться с вашей халтурой адвокатам?
Мусора, ответсвеность ОБЯЗАТЕЛЬНО будет! Даже не сомневайтесь!
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01.06.2020 16:58 Відповісти
В конечном итоге и Антоненко и Кузьменко дойдут до ЕСПЧ и получат справедливый суд. Получат и компенсацию за издевательства правоблудной системы. Из бюджета естественно, т.е. за счет идиотских налогоплательщиков, которые избирают эстрадных гопнико в пердзиденты. Жаль только, что время за решеткой не вернуть.
Справедливо было бы, если бы штрафы ЕСПЧ, пострадавших от произвола мусоров и "судей", выплачивали мусора и "судьи". Может тогда они задумывались бы, выполнять хотелки всяких ЗЕлуп, или посылать их нах.
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01.06.2020 16:58 Відповісти
ЕСПЧ не дает права на справедливый суд, к сожалению, а только на денежную компенсацию за нарушение прав человека.
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01.06.2020 19:16 Відповісти
чим гірше справи у авакова- тим більше тероризму і *********** в країні! і то не дивно
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01.06.2020 17:01 Відповісти
Псы Слуг кремля ведут войну против Украины. Смерть режиму 3Ерашиста!
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01.06.2020 17:02 Відповісти
Сам факт, что 38 томов - в отношении троих подозреваемых, более 200 - по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления нельзя исключить, что в 200 томах содержится информация об исполнителях.
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01.06.2020 17:02 Відповісти
На самом деле, как и в материалах на ЮВТ в свое время, на 99% там макулатура, использованная туалетная бумага и старые порножурналы мусоров. Как мне рассказывал один бывший начальник обласного УГРО, что чем больше томов, тем больше в них макулатуры.
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01.06.2020 17:15 Відповісти
Режим 3Енуковича ведёт войну против Украины! Надеюсь оно этой войны не переживёт!
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01.06.2020 17:07 Відповісти
Собрано достаточно доказательств/Аваков руками, ногами и зубами держится за власть.Но у шибздика конценция изменилась, Аваков ему уже не нужен и суд вряд ли найдёт эти доказательства убедительными.
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01.06.2020 17:10 Відповісти
Кто давал текст статьи немецкой прессы об авакаве и полиции?!
Еще раз, плиз. Здесь тоже полезно будет почитать, там про это "расследование" тоже есть
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01.06.2020 17:11 Відповісти
Даже не сомневаюсь, что "суд" будет действовать по принципам "суда" Роди Сопли-Киреева над ЮВТ, когда буквально ВСЁ от защиты патриотов будет тупо отметаться, а проКурвы и "эксперты" будут "судьями" поощряться. И сидеть они будут вместе с настоящими преступниками, а не как сидела ЮВТ. Она известный всему миру политик, котору.ю, за редким исключением купленных **********, поддерживали европейские и американские политики, и то подвергалась фактически пыткам. А уж с Антоненко и Кузьменко эти твари церемониться не будут. Кто их поддержит, кроме украинцев-патриотов..?
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01.06.2020 17:11 Відповісти
"Я Пастернака не читала, но он хуже, чем свинья! Он гадил там, где ел!"
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01.06.2020 17:20 Відповісти
Цікаво, Бацька хоч знає. що в Україні працював акредитований білоруський журналіст? Та ще такий відомий, що його вбивством можна було дестабілізувати симтуацію в Україні?
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01.06.2020 17:20 Відповісти
Могут сделать судилище закрытым, чтоб никто не знал, что там делалось на заседаниях. Так ведь "судьи" по требованию проКурвов поступили с торнадовцами, наплевав на законы. ОДИН из них обвинялся в сексуальных преступлениях, а судилище сделали закрытым для всех.
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01.06.2020 17:22 Відповісти
Та, навіть більше того, його вбивство призвело б до позачергових президентських виборів в Україні, тобто кінця політичної кар"єри президента Порошенка! Авакова можна зрозуміти - він і при Порошенку був міністром МВС, але чому президент Зеленський пішов до Шустера, разом з ним порушувати Конституцію України?
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01.06.2020 17:24 Відповісти
Потому, что это не украинцы вообще, а наоборот - враги Украины, действующие намеренно во вред ей.

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01.06.2020 17:43 Відповісти
рібята! а ту купу гівна наліпили не найдешевші юристи за наші з вами податки!!!
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01.06.2020 17:32 Відповісти
Да, не Сингапурская полиция...
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01.06.2020 17:39 Відповісти
Киностудия "МВД" и 95 квартал представляют:
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01.06.2020 18:07 Відповісти
Новый фильм "Яйца над пропастью". Спешите посмотреть, а то упадут.
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01.06.2020 18:41 Відповісти
Фабрикацией дел занимаются вместо расследования убийств и других преступлений.
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01.06.2020 18:08 Відповісти
Все бумаги исписали, все чернила измарали и даже клизма не помогла.
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01.06.2020 18:38 Відповісти
МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 2982
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01.06.2020 18:41 Відповісти
Хорошо. Правильно.
Важно: заказчик и мотивы.
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01.06.2020 18:46 Відповісти
тупее мусоров и прокуроров только зеленые шмаркли .))) )))))
бубочка членограй, за чей счет шобло прокуроров сидело и собирало макулатуру в виде 38 томов для подтирки своих жоп?))))
жду суд, желательно в прямом эфире, что бы адвокаты раскатали в пух и прах мусоров и прокуроров. во смеху то будет , шоу довгоносиков отдыхает.
хочу посмотреть на дерьмосудей, они будут извиватся как ужи на сковородке, в попытке угодить членограю))))
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01.06.2020 18:59 Відповісти
производители макулатуры
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01.06.2020 20:37 Відповісти
Интересно, какая связь между убийством Шеремета и дестабилизацией социально-политической ситуации в Украине ? Это тупые киллеры или прокуроры ? Кто из них приравнял Шеремета к Францу Фердинанду? Полный идиотизм.
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01.06.2020 21:40 Відповісти
 
 