УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11556 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
6 046 66

Допомагати Росії з водопостачанням в окупованому Криму Україна не планує, - Кулеба. ВIДЕО

Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням на території окупованого Криму. Повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Так міністр прокоментував ситуацію, яка склалася з водопостачанням в окупованому Криму.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кримському півострові. Безумовно, ситуація там більш ніж критична. І не має жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму відбувається штучна демографічна зміна етнічного складу населення, - Чубаров

Автор: 

Крим (14139) Кулеба Дмитро (3604) вода (1177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Гопник відібрав у ботана мобілу і вимагає віддати ще й зарядку.
показати весь коментар
02.06.2020 09:14
+24
Шота кожного дня почали теревенити про воду на Крим. До чого б це?
показати весь коментар
02.06.2020 09:12
+21
До 1973 года жили без канала, в чем проблема?
показати весь коментар
02.06.2020 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До 1973 года жили без канала, в чем проблема?
показати весь коментар
02.06.2020 09:10 Відповісти
Гопник відібрав у ботана мобілу і вимагає віддати ще й зарядку.
показати весь коментар
02.06.2020 09:14 Відповісти
Проблема в сволочной сущности цапов - украсть/отобрать/оккупировать и втирать всем что белые и пушистые.
показати весь коментар
02.06.2020 09:14 Відповісти
А наша в вживленной веками меншовартисности и компрадорской продажной буржуазии.
показати весь коментар
02.06.2020 18:40 Відповісти
1963
показати весь коментар
02.06.2020 09:18 Відповісти
Первая часть в 1963м., закончено строительство в 1975 м., учи матчасть.
показати весь коментар
02.06.2020 09:20 Відповісти
Якщо почали теревеніти про воду до Крима, це щось зелена наволоч готує ,чергову подляну !!!)))
показати весь коментар
02.06.2020 09:18 Відповісти
Подляну готують вороги , а ЗЕ пускае соплі...
показати весь коментар
02.06.2020 09:21 Відповісти
Нехай смокчуть шмарклі ЗЕ. 😄
показати весь коментар
02.06.2020 09:36 Відповісти
а Зє! тіпа не ворог - агєнт кремля, мля
показати весь коментар
02.06.2020 11:30 Відповісти
ЗЕ корисний ідіот, мавпа резиноова, як и 73% населення...
показати весь коментар
02.06.2020 11:32 Відповісти
таки да . раз сказали и всё . а тут жужат по ушам практически каждую неделю
показати весь коментар
02.06.2020 09:25 Відповісти
Це Петро давав електрику кримському "Титану" Фірташа, поки патріоти не підірвали високовольтну вишку.
показати весь коментар
02.06.2020 11:10 Відповісти
да нет проблем, хай собі живуть без води, "божеволіють, конають, нам своє робить...."
показати весь коментар
02.06.2020 22:08 Відповісти
Пусть строят опреснительный завод. Он Украине пригодиться.
показати весь коментар
02.06.2020 09:11 Відповісти
Пригодится и может пригодитЬся. Почуйствуй разніцу, дамбасянін.
показати весь коментар
02.06.2020 09:13 Відповісти
Шота кожного дня почали теревенити про воду на Крим. До чого б це?
показати весь коментар
02.06.2020 09:12 Відповісти
Нас готують до подачі води в Крим. Скоріше за все рф піде в наступ і захопить канал. А нас готують так би мовити морально
показати весь коментар
02.06.2020 09:14 Відповісти
да не, захлебнутся(собирает "кравчучку"), не посмеют, они просто боятся санкций(покупает билет отсюда), я спокоен, Аваков нас не сдаст.
показати весь коментар
02.06.2020 09:17 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2020 09:20 Відповісти
Может просто очередной политический приступ обсерательства украинцев: "водывкрымпостовлятельства"...по типу приступов "руцкийязыквукраинезапрещают" и "руцкиеиукраинцыодиннарот"?! Ведь раньше воду в Крым начинали закачивать с начала весны и при этом 60% воды уходило в землю!А сейчас канал разрушен,недра высосаны и водяные пути перестроены...КУДА мля подавать воду?!
показати весь коментар
02.06.2020 14:58 Відповісти
это ж-ж-ж не спроста !!! (с)
если не собираетесь..то и не надо эту тему муссировать-массировать )))
показати весь коментар
02.06.2020 09:15 Відповісти
Зє!лупа та Кульоба не планіруйє, а виконуйє плани кремля
показати весь коментар
02.06.2020 11:40 Відповісти
Много об этом власть Украины говорит,наверное скоро днепровская вода потечёт в Крым,очень скоро и Украинский народ ,который сейчас на фронте в окопах даже не заметит этого
показати весь коментар
02.06.2020 09:17 Відповісти
А ти помітив, що вони виють в унісон зі сливними бачками нарасії? До чого б це?)))
показати весь коментар
02.06.2020 09:25 Відповісти
Вокруг Крыма полно воды, пей не хочу!
показати весь коментар
02.06.2020 09:20 Відповісти
ммм, чет вспомнилась новость про "биолабораторий Трампа в Украине - нет!"

то есть может произойти "Казус белли" - "фощизъмъ!!! Украина применила по парашникам биооружие, Фсефружье!!11 ко-ко-ко"(завопят киселевы)

и думаю что лучшего варианта для нападения рашники не придумают
показати весь коментар
02.06.2020 09:20 Відповісти
Наоборот, надо распространять слухи, шо невменяемые или какие-нибудь правосеки, а что еще для них хуже -бандеровцы, захотят отравить/заразить воду и они сами откажутся от попыток вернуть водоснабжение
показати весь коментар
02.06.2020 09:28 Відповісти
у них еще напложают быдла, так шо за "отравить воду" - Путину козырь.

он это поголовье взрывал, обзывал проститутками, топил, сжигал - и шо? любят и жалуют
показати весь коментар
02.06.2020 09:33 Відповісти
"Отравить,заразить" имеют право только "русские"... Астальным низзьзя... Международные дагаваренности запрещают...".
показати весь коментар
02.06.2020 18:19 Відповісти
предложить цикл-съел борщ,пописял, отфильтровал, сварил борщ и так далее
показати весь коментар
02.06.2020 09:22 Відповісти
Зеленые столько кукарекали про возможную подачу воды в Крым, что американцам пришлось давать им тумаки.
Без них кто его знает, что делали бы арахамии...

Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст.



https://censor.net/news/3198489/ukraine_sleduet_sohranyat_svoyu_politiku_v_otnoshenii_postavok_vody_v_okkupirovannyyi_krym_herbst
показати весь коментар
02.06.2020 09:24 Відповісти
Колаборантка Поклонская накатала кляузу на Украину в ООН за прекращение подачи воды в Крым.
Когда ложилась под пуйла не знала, что без Украины Крыму кранты?
показати весь коментар
02.06.2020 09:36 Відповісти
"Помогать России с водоснабжением в оккупированном Крыму Украина не планирует, - Кулеба..."

"Не планує" і "не може бути і мови до деокупації" це абсолютно різні речі!!!
показати весь коментар
02.06.2020 09:27 Відповісти
Про подачу воды окупантам почему то чаще говорят чем про деокупацию крыма. К чему бы ето? И вообще какой предатель разделил крым и дамбас на переговорном процессе, если все ето единая территория Украины и проблема должна решаться в одной плоскости и на одном листе бумаги.
показати весь коментар
02.06.2020 09:27 Відповісти
Что-то давно Путин не заявлял, что мы братья и что братья в оккупированном Крыму хотят пить. Поэтому сразу скажу, что кацапы нам не братья, а американцы нам братья. Поэтому пока Крым оккупирован, никакой воды и вообще ничего съедобного и не съедобного. Другое дело для американских братьев ничего не пожалеем. Слава Украине, слава Америке!!!
показати весь коментар
02.06.2020 09:31 Відповісти
всє люді братья, но нє всє братья люді
показати весь коментар
02.06.2020 11:35 Відповісти
Нельзя было перекрывать канал дамбой со шлюзами.
Нужно было строить дамбу БЕЗ шлюзов!
Чтобы у зелёной власти соблазна не было.
показати весь коментар
02.06.2020 09:41 Відповісти
Мы могли сделать пакость но не сделали.Мы герои -кричит 95й квартал.Который сам же и вбросил дрожжи в дерьмо. 06.03.20 Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль.
показати весь коментар
02.06.2020 09:47 Відповісти
То есть, по словам шмыгаля, воду будут получать в Крымутолько украинцы, и не будут делится с москалями?
показати весь коментар
02.06.2020 11:37 Відповісти
А українську мову навіщо Зеленський і його слуги знищують? Це така допомога російським окупантам? Чи просто ненависть до всього українського?
показати весь коментар
02.06.2020 09:59 Відповісти
"Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна не збирається https://racurs.ua/ua/n134824-niyak-ne-vyznachytsya-shmygal-ozvuchyv-novu-versiu-schodo-postachannya-vody-do-krymu.html постачати воду для промислових і військових потребу Крим. Воду можуть постачати лише українцям у центральній частині півострова у разі гуманітарної катастрофи."
Лиха беда начало.
показати весь коментар
02.06.2020 10:04 Відповісти
Нужна вода? Пусть Россия строит опреснительные станции
показати весь коментар
02.06.2020 10:09 Відповісти
когда наступит сентябрь, с умани можно смело подать воду и в крыму во всех появится вода!
показати весь коментар
02.06.2020 10:22 Відповісти
йєслі в кранє йєсть вада, значіт то з гУманя потєкло в сєнтябрє
показати весь коментар
02.06.2020 11:37 Відповісти
) ага. ну йа б коррэктонув, еслі мона - "йєслі в крымє йєсть вада, значіт то з гУманя потєкло з сєнтября"
показати весь коментар
02.06.2020 11:44 Відповісти
то ти кампазітор, оказуйєця!
показати весь коментар
02.06.2020 11:53 Відповісти
ага. йапонский. типо хокки )))))
показати весь коментар
02.06.2020 12:04 Відповісти
Щось мені підказує, що після завершення СП-2, "Турецького потоку" питання з подачею води буде вирішено.
показати весь коментар
02.06.2020 11:01 Відповісти
Чого порохосрань мовчала, коли Петро давав електрику кримському "Титану" Фірташа, поки патріоти не підірвали високовольтну вишку ?
показати весь коментар
02.06.2020 11:12 Відповісти
ШО ЗА ХОРОВОД ПЛЯЦКІЙ??? НЄ К ДОБРУ ЕТО - ЗОНДІРУЮТ НАСТРОЙЄНІЙЄ НАРОДА - ЯКШО РЕАКЦІЯ СЛАБАЯ, ТО ПУСТЯТЬ ВОДУ НА КРИМ
показати весь коментар
02.06.2020 11:29 Відповісти
Все правильно. Бубочке права планировать и думать никто не давал. Вова сам все планирует, а Бубочка - просто исполняет план.
показати весь коментар
02.06.2020 11:35 Відповісти
ТВОИ СЛОВА КУЛИБИН ДА БОГУ И ГЛАВНОМУ ЗЕ БИЛУ В УШИ! НО ...РЕЗИДЕНТ ЗЕБИЛ --КАПИТУЛЯНТ ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЕТ, ОН ТОЛЬКО ЧТО ТО ТЩАТЕЛЬНО ВЫСМАТРИВАЕТ И ЧИТАЕТ ПО ГЛАЗАМ В СВОЕГО КОРЕША КРОВАВОГО ФАШИСТА )(УЙЛА. И ПРИ ЭТОМ ВЕРЕЩИТ КАК РЕЗАННЫЙ ПРО МИР - КАПИТУЛЯЦИЮ!
показати весь коментар
02.06.2020 12:18 Відповісти
Для будівництва Північно-Кримського каналу в 1963 році був створений трест "Укрводбуд". А ось розвідувальні роботи та проектування Північно-Кримського каналу, і включаючи спорудження самого каналу як і всіх його відгалужень, водосховищ та зрошувально-дренажної системи, виконували українські фахівці київського проектно-дослідного інституту «Укрдіпроводгосп» за кошти з українського бюджету.
Якби Україна змінила саме природне русло річки Дніпро і цим перекрила воду в наш але окупований кремлем Крим, то тоді нашим лютим ворогам окупантам проклятим кремлівським фашистам )(уйла ще можна було б висувати якісь свої претензії на подачу води нашим ворогам. А так як цей канал це українське штучне спорудження на території суверенної України. Так тоді вирішувати а чи потрібен Україні цей канал взагалі це тільки народу України. А не нашим лютим ворогам окупантам проклятим фашистам )(уйла і його вірним холуям виродкам при продажній анти-україйнській владі..
показати весь коментар
02.06.2020 12:33 Відповісти
Ребята, ребята, отсутствие системного подхода - вот что нас отличает от Расии в худшую сторону!
Пока тут все патриотические крики издавали, Расия потишоньку вышла из Женевского протокола:

Российская Федерация вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Соответствующий закон 12 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, https://sozd.duma.gov.ru/bill/815671-7 говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, пишет https://gordonua.com/news/worldnews/rossiya-vyshla-iz-zhenevskoy-konvencii-o-zashchite-grazhdanskogo-naseleniya-vo-vremya-voyny-1445206.html ГОРДОН .
Согласно тексту документа, Россия больше не признает статью дополнительного протокола к конвенции про признание юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, разбирающего нарушения.
Документ Госдума РФ утвердила 24 октября, а Совет Федерации одобрил 6 ноября.
Так, ООН больше не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны.
показати весь коментар
02.06.2020 12:44 Відповісти
И что это для нас меняет?
показати весь коментар
02.06.2020 13:04 Відповісти
А то меняет, что министру иностранных дел стоит знать такие вещи!
"Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант. Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-budet-pomogat-rossii-vodosnabzheniem-1591047754.html РБК-Украина ", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба И
показати весь коментар
02.06.2020 15:51 Відповісти
Так что это для нас меняет?
показати весь коментар
02.06.2020 16:45 Відповісти
То, что повязка была на ноге?
показати весь коментар
02.06.2020 18:00 Відповісти
Нащо їм вода? От дощ валить цілими днями - хай пють
показати весь коментар
02.06.2020 14:31 Відповісти
кулеба, зеленский, шмыга, ярмак, богуславец и прочие
брехливые отбросы
показати весь коментар
02.06.2020 14:41 Відповісти
"Нехай п"ють мочу". Г.Г.Москаль.
показати весь коментар
02.06.2020 16:33 Відповісти
Вова Х-йло дал задание Вове Оманскому, вот тему и мурыжат черти.
показати весь коментар
02.06.2020 16:47 Відповісти
Зебилоиды! А вам не надоело ещё смотреть номер 95 квартала - ""вован янелох президент".
Сплошная же пошлятина!!! Вы рожи их видели? Тупые и быдловатые...
показати весь коментар
02.06.2020 19:38 Відповісти
 
 