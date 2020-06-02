Допомагати Росії з водопостачанням в окупованому Криму Україна не планує, - Кулеба. ВIДЕО

Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням на території окупованого Криму. Повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Так міністр прокоментував ситуацію, яка склалася з водопостачанням в окупованому Криму.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кримському півострові. Безумовно, ситуація там більш ніж критична. І не має жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант", - наголосив він.

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