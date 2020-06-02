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Засідання Верховної Ради: на порядку денному зміни до Митного і Бюджетного кодексів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 2 червня, відбувається чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Рада планує звернутися до міжнародних організацій щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутати мають намір розглянути в першому читанні президентський законопроєкт №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України" та №2782 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів", №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів і корупційних чинників у сфері охорони здоров'я" та №2077 щодо діяльності спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

Також читайте: Рада сьогодні розгляне питання адмінреформи, інвентаризації лісів та безпеки дорожнього руху

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєктів №3348 "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду" та №3350 "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням".

У вівторок також планується ухвалити проєкт постанови №3456 щодо визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА і заслухати звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

Автор: 

ВР (14972) ліс (768) адмінреформа (35) кримські татари (2004) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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АБЗАЦ
в Украине изнасиловали свидетельницу прямо в кабинете полиции , ВСЕ В РАДЕ ЖТО ЗНАЮТ И МОЛЧАТ - нет в повестке отставки министра МВД ?

Вы шо ОФУЕЛИ , дармоеды парламентские ?
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02.06.2020 10:20 Відповісти
Авакян дал ослу обет верности...и преданности...его не уволят..
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02.06.2020 10:25 Відповісти
Увольняет Рада
Почему молчит Голос Евросолидарность Тимошенко ? ГДЕ ВАША ЕВРОПЕЙСКОСТЬ ? Или только в Париже бабки на сумочки тратить для Вас Европа?
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02.06.2020 10:29 Відповісти
Под кого из зеленого стада в этот раз хотят таможенный кодекс переписать???
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02.06.2020 10:24 Відповісти
СЧИТАЮ, что заседание Рады надо остановить и сначала решить с проблему с министром МВД . Иначе ПЕРЕВЫБОРЫ РАДЫ,
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02.06.2020 10:25 Відповісти
В Словакии всего одного журналиста мафиози застрелили - так весь Кабмин ушёл в отставку
А в Украине В РАЙОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ изнасиловали женщину - И все депутаты делают вид , шо их это не касается.
КАСАЕТСЯ- Вы проголосовали за жтот Кабмин , дармоеды
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02.06.2020 10:27 Відповісти
Як ви гадаєте,кого призначать на заміну?
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02.06.2020 11:36 Відповісти
Пэтруха присутствует?
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02.06.2020 10:29 Відповісти
Карлсон Мішіко Саакашвілі спецрейсом доставив Хатію Деканоїдзе у Київ і просуває її на голову митниці. Губа не дура, як кажуть, "своя рубашка ближе к телу", а коли вона ще й на фінансових потоках...
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02.06.2020 11:01 Відповісти
 
 