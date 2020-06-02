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Новини Відео Агресія Росії проти України
17 118 27

"Окопна війна": Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи, - розвідники 58-ї бригади Фартовий і Ред. ВIДЕО

У той час як на сході України тривають бойові дії, більшість українських громадян не знають про них навіть половини правди.

Цензор.НЕТ починає відеопроєкт "Окопна війна", в якому буде показано війну зсередини. Тут ви побачите її головних героїв, розповіді хлопців, які до цього ніхто не чув і не бачив. Історії про тих, хто творить наше майбутнє.

Для початку нашої рубрики, ми відвідали селище Жованку, неподалік Зайцевого, де перебувають воїни 58-ї бригади ЗСУ. Більшість будинків у цьому населеному пункті зруйновані внаслідок обстрілів російської артилерії. Люди, які тут перебувають, живуть у постійному страху. Так склалося, що частина з них підтримує окупантів, інші - нашу армію.

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Саме в такій напруженій атмосфері, під акомпанемент стрілецької зброї з боку російського агресора, який раз по раз бив по наших позиціях з кулеметів і автоматів, нам вдалося поспілкуватися з двома розвідниками 58-ї бригади ЗСУ: Фартовим і Редом. Ми сховалися на одному з розбитих дворів, неподалік позицій, щоб нас не зачепила випадкова куля, і змогли кілька хвилин поспілкуватися.

Першим на наші запитання відповів Фартовий.

- Звідки ти сам?

- З України (Сміється).

- Коли ти прийшов на війну?

- Мені було 18 років, як для мене вона почалася. Спочатку воював у ДУК "Правий сектор", пройшов гарячі бої в Мар'їнці, Пісках, Авдіївці, було страшно, але все витерпів.

- Що спонукало тебе вступити до лав ЗСУ?

- Це не я, вони мене так вирішили, точніше мій військкомат. Оскільки я не служив строкову службу, мене почали призивати офіційно. Я вирішив підписати контракт, адже вважаю, що кожен "мужик", якщо він таким є, має захищати свою країну. Тому вважав неправильним "косити" від війни в такому статусі.

- Ред, а як для тебе почалася війна?

- 2014 рік, 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ. Потрапив в артилерійський підрозділ, тоді роботи вистачало. Били по живих окупантах: сепаратистах, росіянах, кадирівцях, їхній техніці. Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи.

- Відтоді минуло 6 років, ти зараз воюєш в іншому підрозділі? Що змінилося за ці роки для тебе, не рахуючи, що зникла активна фаза війни. З'явилися нові командири, досвідченіші за тих, які були на початку, забезпечення армії покращилося...

- Фартовий, чому такий позивний? Тому що залишаєшся ще живим або щось інше?

- Так, багато разів я залишався живий після небезпечних сутичок із ворогом.

- Що таке сучасний розвідник, адже в більшості випадків ми знаємо про них тільки з книг або фільмів? З чим доводилося стикатися?

- Постійний збір інформації про чисельність ворога, їхню техніку, засідки на терористів. Це постійна небезпека, постійний рух, спрямований на виконання завдання. Ми, як сапери, - помиляємося один раз. Це важко описувати ...

- На скільки близько доводилося зустрічатися з ворогом?

- 50 метрів ... Це такі емоції, що й не передати, переживання за побратимів, за себе, як повернутися неушкодженим.

- Ред, що для тебе бути розвідником?

- Такого телевізор не показує, тому мені важко про це говорити. Треба бути відважним, хитрим ...

- За скільки метрів зараз від нас противник?

- 600 метрів.

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- Як вони поводяться?

- Стріляють, з ПТУР, мінометів, важких кулеметів, часто дістається від них мирним мешканцям. Ми не мовчимо, теж даємо їм рознос.

- Фартовий, чого не вистачає нам для Перемоги над агресором?

- Розуму... розуму нашому командуванню, адже ми йдемо на поступки ворогові, виконуємо всі його забаганки. Це наша земля, вони прийшли до нас, а не ми.

- Ред, якщо ми будемо діяти активніше, це допоможе нам у війні?

- Нам потрібно їх знищувати, тоді у росіян не буде вибору і вони залишать Україну. Донецьк буде наш, хоча він і так український, просто тимчасово окупований.

- Фраза: "Просто перестати стріляти", на що вона вас наштовхує?

- На зраду національних інтересів, ми не маємо права такого робити ...

Автор: 

Донбас (22356) 58 окрема мотопіхотна бригада (113) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+41
А теперь у власти уставшие от войны клоуны, зебилы "какая разница" и в Раде сидит кум главного врага Украины.
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02.06.2020 11:54
+20
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 4192
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02.06.2020 12:07
+17
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 9020
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02.06.2020 11:57
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А теперь у власти уставшие от войны клоуны, зебилы "какая разница" и в Раде сидит кум главного врага Украины.
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02.06.2020 11:54 Відповісти
Вроде как кум главного врага Украины все время сидел там же и даже был назначен главным переговорщиком от Украины, Не помнишь кто его назначил?
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02.06.2020 12:20 Відповісти
ответ на первый вопрос - нет не всегда. с 2014 по 2019 точно.
Второй вопрос - знаю. Этоп росчет Порошенко. А ты никогда не ошибался?
различий в президенстве Порошенко и Зеленского множество - тот же Медведчук при кондитере в открытую в мацкву не летал
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02.06.2020 12:29 Відповісти
тот же Медведчук при кондитере в открытую в мацкву не летал
Тоесть чартерных рейсов из Киева в Мацкву небыло при Парашенке и народ зря возмущался тогда и активистов встречавших Мертвечука и Зурабова в аеропорту никто не избивал?
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02.06.2020 12:41 Відповісти
Это продолжение все той же песни. Да Петя ошибся, но тогда Медведчук летал по поручению Порошенко. А сейчас что Зеленский поручал Медведчуку? Когда?
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02.06.2020 13:19 Відповісти
Медведчук не был переговорщиком, он был курьером.
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02.06.2020 12:34 Відповісти
помню! наливайченко назначил
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02.06.2020 14:36 Відповісти
При Президентові Зеленському вистачає проблем та недоліків, бо він не ідеальний, як кожний із нас. Але при ньому немає свинарчуків, іловайської та дебальцевської поразок...
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02.06.2020 12:32 Відповісти
ПрезЕдент Зеленський, за рік, поставив Україну на край прірви.
А тепер розкажіть нам про свинарчуків. Будь ласка. Суд вже був. Чим там закінчилось?
Ну і взагалі, можете перелічити річні здобутки Зеленського. Є бажання, можете порівняти їх зі здобутками Порошенка, за перший рік його правління
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02.06.2020 12:47 Відповісти
Ватный рашистский длбб ,ты такой дурак по вторникам или как?Думаю,что ты олигофрен по жизни . Баран ,это свинарчуки вывезли все зерно из госрезерва -2700 вагонов ? Отвечай на вопрос ,в глаза смотри ,подонок....
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02.06.2020 12:53 Відповісти
Ватный длбб, это свинарчуки вывезли все средства защиты из страны во время эпидемии? Где,*****,деньги делись ,выделенные на преодоление эпидемии? И таких вопросов к зелено-малагасийской власти у меня еще много! Ну как,как тебе длббу удается жить вообще без мозга?
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02.06.2020 12:58 Відповісти
Владимир Парфянов, такое может написать, только идиот или враг.
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02.06.2020 13:27 Відповісти
"Нужно просто прекратить стрелять". "Какая разница". Не надоело? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/1/7254080/
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02.06.2020 15:53 Відповісти
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 9020
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02.06.2020 11:57 Відповісти
"часть из них поддерживает оккупантов, другие - нашу армию." Первой части надо обеспечить бесплатный выезд в рашу . Чего они мучаются ?
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02.06.2020 11:59 Відповісти
ага... через минное поле, чтобы не одна падаль не добралась в парашу целой.
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02.06.2020 12:10 Відповісти
"Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд - Цензор.НЕТ 4192
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02.06.2020 12:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vAIZBSwMad0 Смотрим ВМЕСТЕ. О ПРОДАЖНОСТИ.
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02.06.2020 12:14 Відповісти
Руськомирськість це невиліковна хвороба.
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02.06.2020 13:34 Відповісти
круто кацапню гасили.
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02.06.2020 12:24 Відповісти
нелохоманский, сказал, надо перестать стрелять. что еще могла сказать сцикливая зеленая шмаркля ?))))
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02.06.2020 13:07 Відповісти
Боже, береги наших героев. Спасибо вам хлопцы.
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02.06.2020 13:24 Відповісти
Доки в нас президентом буде Зеленський, ми не переможемо.
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02.06.2020 17:34 Відповісти
Четырежды уклонист!!! (не мужик) Перестать стрелять и отвести войска - предательство.
А 73% обижаются когда их называют БЫДЛОМ. А как вас ещё называть, после такого выбора?! Тупорылое быдло!
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02.06.2020 20:02 Відповісти
"большинство украинских граждан не знают о них даже половины правды"....а як же вони узнають. коли цілими вечерами їх пічкають катямиосадчими. вечєрнімикварталами. іпанутими рабіновічами . мєдвєдчуками та ганапольськими з висоцьким...всі ж розказують про професійне рішення проблем з короною. дібілізм влади і всьо пропало...
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02.06.2020 20:13 Відповісти
Слава Героям України!!!
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05.06.2020 08:10 Відповісти
 
 