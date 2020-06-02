"Окопна війна": Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи, - розвідники 58-ї бригади Фартовий і Ред. ВIДЕО
У той час як на сході України тривають бойові дії, більшість українських громадян не знають про них навіть половини правди.
Цензор.НЕТ починає відеопроєкт "Окопна війна", в якому буде показано війну зсередини. Тут ви побачите її головних героїв, розповіді хлопців, які до цього ніхто не чув і не бачив. Історії про тих, хто творить наше майбутнє.
Для початку нашої рубрики, ми відвідали селище Жованку, неподалік Зайцевого, де перебувають воїни 58-ї бригади ЗСУ. Більшість будинків у цьому населеному пункті зруйновані внаслідок обстрілів російської артилерії. Люди, які тут перебувають, живуть у постійному страху. Так склалося, що частина з них підтримує окупантів, інші - нашу армію.
Саме в такій напруженій атмосфері, під акомпанемент стрілецької зброї з боку російського агресора, який раз по раз бив по наших позиціях з кулеметів і автоматів, нам вдалося поспілкуватися з двома розвідниками 58-ї бригади ЗСУ: Фартовим і Редом. Ми сховалися на одному з розбитих дворів, неподалік позицій, щоб нас не зачепила випадкова куля, і змогли кілька хвилин поспілкуватися.
Першим на наші запитання відповів Фартовий.
- Звідки ти сам?
- З України (Сміється).
- Коли ти прийшов на війну?
- Мені було 18 років, як для мене вона почалася. Спочатку воював у ДУК "Правий сектор", пройшов гарячі бої в Мар'їнці, Пісках, Авдіївці, було страшно, але все витерпів.
- Що спонукало тебе вступити до лав ЗСУ?
- Це не я, вони мене так вирішили, точніше мій військкомат. Оскільки я не служив строкову службу, мене почали призивати офіційно. Я вирішив підписати контракт, адже вважаю, що кожен "мужик", якщо він таким є, має захищати свою країну. Тому вважав неправильним "косити" від війни в такому статусі.
- Ред, а як для тебе почалася війна?
- 2014 рік, 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ. Потрапив в артилерійський підрозділ, тоді роботи вистачало. Били по живих окупантах: сепаратистах, росіянах, кадирівцях, їхній техніці. Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи.
- Відтоді минуло 6 років, ти зараз воюєш в іншому підрозділі? Що змінилося за ці роки для тебе, не рахуючи, що зникла активна фаза війни. З'явилися нові командири, досвідченіші за тих, які були на початку, забезпечення армії покращилося...
- Фартовий, чому такий позивний? Тому що залишаєшся ще живим або щось інше?
- Так, багато разів я залишався живий після небезпечних сутичок із ворогом.
- Що таке сучасний розвідник, адже в більшості випадків ми знаємо про них тільки з книг або фільмів? З чим доводилося стикатися?
- Постійний збір інформації про чисельність ворога, їхню техніку, засідки на терористів. Це постійна небезпека, постійний рух, спрямований на виконання завдання. Ми, як сапери, - помиляємося один раз. Це важко описувати ...
- На скільки близько доводилося зустрічатися з ворогом?
- 50 метрів ... Це такі емоції, що й не передати, переживання за побратимів, за себе, як повернутися неушкодженим.
- Ред, що для тебе бути розвідником?
- Такого телевізор не показує, тому мені важко про це говорити. Треба бути відважним, хитрим ...
- За скільки метрів зараз від нас противник?
- 600 метрів.
- Як вони поводяться?
- Стріляють, з ПТУР, мінометів, важких кулеметів, часто дістається від них мирним мешканцям. Ми не мовчимо, теж даємо їм рознос.
- Фартовий, чого не вистачає нам для Перемоги над агресором?
- Розуму... розуму нашому командуванню, адже ми йдемо на поступки ворогові, виконуємо всі його забаганки. Це наша земля, вони прийшли до нас, а не ми.
- Ред, якщо ми будемо діяти активніше, це допоможе нам у війні?
- Нам потрібно їх знищувати, тоді у росіян не буде вибору і вони залишать Україну. Донецьк буде наш, хоча він і так український, просто тимчасово окупований.
- Фраза: "Просто перестати стріляти", на що вона вас наштовхує?
- На зраду національних інтересів, ми не маємо права такого робити ...
Будь ласка, зачекайте...
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Второй вопрос - знаю. Этоп росчет Порошенко. А ты никогда не ошибался?
различий в президенстве Порошенко и Зеленского множество - тот же Медведчук при кондитере в открытую в мацкву не летал
Тоесть чартерных рейсов из Киева в Мацкву небыло при Парашенке и народ зря возмущался тогда и активистов встречавших Мертвечука и Зурабова в аеропорту никто не избивал?
А тепер розкажіть нам про свинарчуків. Будь ласка. Суд вже був. Чим там закінчилось?
Ну і взагалі, можете перелічити річні здобутки Зеленського. Є бажання, можете порівняти їх зі здобутками Порошенка, за перший рік його правління
А 73% обижаются когда их называют БЫДЛОМ. А как вас ещё называть, после такого выбора?! Тупорылое быдло!