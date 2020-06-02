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Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція. ВIДЕО

Одеській області правоохоронці проводять розслідування за фактом стрілянини на промтоварному ринку.

"Попередньо встановлено, що сьогодні вранці в магазин тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і здійснили кілька пострілів з ймовірно травматичної зброї в бік співробітників торгового закладу", - вказується в повідомленні поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

В результаті двоє чоловіків були поранені. Вони були госпіталізовані.

Зловмисники втекли з місця події на автомобілі.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, до неї причетні.

Також читайте: Суд заочно відправив під варту підозрюваного у справі про перестрілку в Броварах, ще двом визначено домашній арешт, - Аваков

Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція 01

Автор: 

Одеська область (3210) Нацполіція (15164) стрілянина (1779)


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Топ коментарі
+52
на рынках начали собирать дань. рэкет вернулся.
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02.06.2020 11:33
+43
при полном попустительстве и бездействии полиции...авакяна геть
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02.06.2020 11:33
+31
У бандюков оружия завались, а тебе низя, лошара...
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02.06.2020 11:37
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на рынках начали собирать дань. рэкет вернулся.
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02.06.2020 11:33 Відповісти
Опять мост будет заминирован.
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02.06.2020 12:04 Відповісти
С какого числа начали собирать дань?
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02.06.2020 12:24 Відповісти
С момента прихода Авакова.
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02.06.2020 12:33 Відповісти
А ты мусорило типа не в курсе и не при делах,да?
Ничего,покупай ваЗЕлин,скоро узнаешь зачем тебя природа очком наделила.
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03.06.2020 22:16 Відповісти
Вообще-то он никуда и не девался
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02.06.2020 14:11 Відповісти
при полном попустительстве и бездействии полиции...авакяна геть
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02.06.2020 11:33 Відповісти
ага, а попробуй задерживать негодяев так набежит куча защитников с телефонами и будут защищать "невинных" граждан..
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02.06.2020 11:40 Відповісти
У Броварах хіба набігли?))
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02.06.2020 11:42 Відповісти
бо дебіли в жилому кварталі це робили серед білого дня. А робили б вночі, зранку я ні я і хата не моя, я актівіст, це знущання та політичне переслідування за мою активну громадську позицію і воні від таких же тітушок на всіх каналах.
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02.06.2020 12:09 Відповісти
Какая власть, такая и полиция. Рыба гниёт с головы.
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02.06.2020 12:33 Відповісти
В Одессе и Киеве девяностые отдыхают.Побольше оружия всем и каждому,как советует Корч!
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02.06.2020 11:34 Відповісти
У бандюков оружия завались, а тебе низя, лошара...
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02.06.2020 11:37 Відповісти
https://censor.net/user/26812 Почему нельзя? Иди и покупай, нарезное и гладкоствольное.
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02.06.2020 13:59 Відповісти
Я про короткоствол, лично тебе гулять с карабином можно конечно, но только с зачехленным.
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02.06.2020 20:14 Відповісти
Ждёмс пятничного отчетного выступления Авакова в Верховной Раде)))
Неизвестные в масках ворвались в магазин тканей на Одесчине и расстреляли работников: два человека ранены, - полиция - Цензор.НЕТ 6586
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02.06.2020 11:34 Відповісти
А чего это Пепа в кокошник принарядился?
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02.06.2020 14:14 Відповісти
ткани хоть не повредили?
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02.06.2020 11:37 Відповісти
растреляли також...
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02.06.2020 11:40 Відповісти
Довічний міністр - довічні проблеми.
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02.06.2020 11:37 Відповісти
Мало 360000 ментов, даешь 600000!
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02.06.2020 11:38 Відповісти
каждому
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02.06.2020 11:46 Відповісти
Что за шум? Масочный режим же не нарушили. Остальное - мелочи.
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02.06.2020 11:39 Відповісти
Ничего, новый хорошый министр поймает всех воров, накажет всех оборотней в погонах...но токо после того, как разделит министерство на "министервство внутренних" и "министерство дел"
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02.06.2020 11:45 Відповісти
Почему "неизвестные"- это ДБР. Тренируются для портновской шлюхи
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02.06.2020 11:47 Відповісти
То орден ткачей.
Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція - Цензор.НЕТ 5346
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02.06.2020 11:48 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25119148.html В любой непонятной ситуации имитируй борьбу с терроризмом

Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція - Цензор.НЕТ 2024

Про це написала народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова у Facebook. У понеділок, 1 червня, було заплановано проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. На засідання запрошено керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Варто зазначити, що у понеділок, 1 червня, поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.
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02.06.2020 11:52 Відповісти
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3333769436656460 Олена Монова : Постоянство - признак мастерства, сказал ах какой министр, и в Киеве снова заминировали мост. Ну а то, что именно в этот момент министра должны были трогать холодными руками на комитете Рады, так это просто так совпало.
В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам.

Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція - Цензор.НЕТ 6171

https://www.facebook.com/skitalec/posts/3341658435866094 Роман Доник : Как только поднимается вопрос об Авакове, так обязательно что то минируют или какие то беспорядки. Всегда говорил, что Аваков, это как Кернес, только Аваков. Кернес, когда пахло жареным, всегда имитировал покушения на себя. Пока волки по настоящему не пришли и не укусили за хребтину. Аваков тоже может доимитироваться и что то по настоящему заминируют или запротестуют. И тогда его "волки, волки" уже не сработает.

https://ibigdan.livejournal.com/25119148.html
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02.06.2020 11:53 Відповісти
АВАКОВА В ОТСТАВКУ - ШО ЕЩЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ,ШОБ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?
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02.06.2020 11:52 Відповісти
зелёную ткань если не повредили - значит не найдут. А если не дай Бог повредили , то по заявлению Величайшего потерпевшего - сразу найдут и вручат подозрение
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02.06.2020 11:54 Відповісти
Хоть день чтобы не стреляли или не взрывали, Рехвормы Авакава налицо
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02.06.2020 11:57 Відповісти
Вот во времена Пепы было тихо, мирно, спокойно, бандиты сидели по норам или помогали пенсионерам финансово и материально.
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02.06.2020 14:17 Відповісти
П.С. Галоперідольне,це запитання як і попереднє також тобі задане.
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02.06.2020 17:02 Відповісти
А хто замість Авакова? Брат Єрмака? Нехай кусають одни одного ніж буде тоталітарне зелене болото.
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02.06.2020 11:59 Відповісти
Легко бути злочинцем, коли навколо всі беззбройні.
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02.06.2020 11:59 Відповісти
Расцветочка не понравилась?
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02.06.2020 12:00 Відповісти
Хужє нє будєт!
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02.06.2020 12:09 Відповісти
у авакова "рейтинг " прямо зашкаливает ))
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02.06.2020 12:11 Відповісти
С нынешней властью давно всё ясно . Это не 90-е , это хуже.
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02.06.2020 12:19 Відповісти
Хороший министр МВД!
И конкурсы интересные!
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02.06.2020 12:31 Відповісти
Авакова надо снять,потому что осенью выборы.
Так как на президентских он вёл себя нейтрально и не допускал беспорядков фальсификаций,то естественно он не нужен.
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02.06.2020 12:37 Відповісти
Не шумите! А то Авакова выгонят и поставят ХеЗе или ЗеХе. Хотя какая разница?
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02.06.2020 12:44 Відповісти
Еще одни Фулиганы обьявились
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02.06.2020 12:50 Відповісти
Во времена настали!!!

Казалось бы причем тут ЗЕ...
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02.06.2020 12:54 Відповісти
Пора выкапывать заначку,пацаны правильные из 90х вернулись.А что только неграм в штатах можна?пора и нашим пацанам выходить,правда грабить кого-разве что чиновников с депутатами
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02.06.2020 13:39 Відповісти
Просто мысль вслух:
Если бы кто-то захотел поднять компанию против главы нацполиции или министра внутренних дел, то устроить такие информационные поводы элементарно - у очень многих олигархов есть бандиты на подхвате.
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02.06.2020 14:13 Відповісти
Да это собственно очевидно, что кампания организована, а местная свиноботоферма вмиг подхватывает и начинает скулежь
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02.06.2020 14:21 Відповісти
Опять ты мусорок закукарекал))
Мажь жопу вазелином и разминая анус,****))
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03.06.2020 22:22 Відповісти
ПНХ, быдляра недоношенная, жертва аборта, найденная в параше
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04.06.2020 06:23 Відповісти
мусора вооружили своих корешей, бандитов, хачей,
а быдлу противогазы .....
заплати налоги и иди на °°°
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02.06.2020 14:26 Відповісти
Аваков разбєрєтся, донт ворі
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02.06.2020 14:32 Відповісти
АВАКОВА В ОТСТАВКУ Рехвормы налицо,
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02.06.2020 14:53 Відповісти
 
 