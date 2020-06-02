Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція. ВIДЕО

Одеській області правоохоронці проводять розслідування за фактом стрілянини на промтоварному ринку.

"Попередньо встановлено, що сьогодні вранці в магазин тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і здійснили кілька пострілів з ймовірно травматичної зброї в бік співробітників торгового закладу", - вказується в повідомленні поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

В результаті двоє чоловіків були поранені. Вони були госпіталізовані.

Зловмисники втекли з місця події на автомобілі.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, до неї причетні.

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