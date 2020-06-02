Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція. ВIДЕО
Одеській області правоохоронці проводять розслідування за фактом стрілянини на промтоварному ринку.
"Попередньо встановлено, що сьогодні вранці в магазин тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і здійснили кілька пострілів з ймовірно травматичної зброї в бік співробітників торгового закладу", - вказується в повідомленні поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
В результаті двоє чоловіків були поранені. Вони були госпіталізовані.
Зловмисники втекли з місця події на автомобілі.
На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, до неї причетні.
Топ коментарі
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Ничего,покупай ваЗЕлин,скоро узнаешь зачем тебя природа очком наделила.
Про це написала народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова у Facebook. У понеділок, 1 червня, було заплановано проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. На засідання запрошено керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
Варто зазначити, що у понеділок, 1 червня, поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.
В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/3341658435866094 Роман Доник : Как только поднимается вопрос об Авакове, так обязательно что то минируют или какие то беспорядки. Всегда говорил, что Аваков, это как Кернес, только Аваков. Кернес, когда пахло жареным, всегда имитировал покушения на себя. Пока волки по настоящему не пришли и не укусили за хребтину. Аваков тоже может доимитироваться и что то по настоящему заминируют или запротестуют. И тогда его "волки, волки" уже не сработает.
https://ibigdan.livejournal.com/25119148.html
И конкурсы интересные!
Так как на президентских он вёл себя нейтрально и не допускал
беспорядковфальсификаций,то естественно он не нужен.
Казалось бы причем тут ЗЕ...
Если бы кто-то захотел поднять компанию против главы нацполиции или министра внутренних дел, то устроить такие информационные поводы элементарно - у очень многих олигархов есть бандиты на подхвате.
Мажь жопу вазелином и разминая анус,****))
а быдлу противогазы .....
заплати налоги и иди на °°°