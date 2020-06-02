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Кулеба про візит до Берліна: Пальцем на мапі показали, що відбувається на Донбасі, щоб колеги розуміли, що нам протистоять російські командири. ВIДЕО

Глава МЗС розповів про перші результати сьогоднішнього візиту української делегації до столиці Німеччини.

Українська делегація в Німеччині зустрілася сьогодні з міністром оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер і "з конкретними фактами, доказами і документами" пояснила їй ситуацію на Донбасі. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Facebook-стримі з Берліна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтвердили ключові позиції про неприпустимість прямого діалогу з представниками так званих ДНР і ЛНР. Ми в ТКГ розмовляємо з Росією. Розповіли про наше бачення щодо кордону і, знаєте, на картах конкретно пальцем показали, де і що відбувається, щоб наші колеги розуміли, що з того боку нам протистоять російські командири, а не так звані донецькі або луганські", - сказав міністр.

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Союзникам розповіли, як РФ відправляє на мінські зустрічі "представників ДНР/ЛНР" з російськими паспортами. За словами глави МЗС, 99% часу розмова йшла про Донбас, і "легендарна АКК", соратниця канцлера Ангели Меркель, підтвердила "повну підтримку України".

"Ми майже всю розмову, 99% часу, говорили про ситуацію з безпеки на Донбасі. І глава Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрезидент Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран конкретними фактами, доказами, документами поінформували міністра оборони Німеччини про те, що насправді відбувається на Донбасі. А ви добре знаєте, що там відбувається: це системні порушення перемир'я з боку окупаційних сил і, власне, небажання Росії, на жаль, йти на конструктивний діалог у Тристоронній контактній групі, попри те, що Україна низкою кроків показала, що саме ми налаштовані максимально серйозно", - зазначив Кулеба.

Автор: 

Німеччина (7351) перемовини (2876) росія (65146) Донбас (22356) Кулеба Дмитро (3604) Крамп-Карренбауер (24)


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Топ коментарі
+13
Ермак фотку брата показывал?...
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02.06.2020 12:20
+10
Кулеба про візит до Берліна: Пальцем на мапі показали, що відбувається на Донбасі, щоб колеги розуміли, що нам протистоять російські командири - Цензор.НЕТ 747
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02.06.2020 12:29
+8
на словах то все красиво, но по сути как агент ФСБ и стремный МО Украины могут отстоять интересы нашей страны?!
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02.06.2020 12:20
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Они всё знают . Союзники в Берлине ? Смешно .
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02.06.2020 12:19 Відповісти
Ну, кацапам вже не досміху. ПП-2 німці кастрували, Грязьпром тепер не може особисто транспортувати чи продавати.
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02.06.2020 12:34 Відповісти
Ермак фотку брата показывал?...
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02.06.2020 12:20 Відповісти
весь год показывает , а на 9 мая -даже на палке носит
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02.06.2020 12:23 Відповісти
на словах то все красиво, но по сути как агент ФСБ и стремный МО Украины могут отстоять интересы нашей страны?!
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02.06.2020 12:20 Відповісти
а то они не знают, тыкать надо чаще - а не раз в году
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02.06.2020 12:20 Відповісти
Аж бесит выражение "пальцем показали". Неужели в генштабе ВСУ не могли подготовить карту с месторасположением парашенских войск, техники и вооружения и показать не только на переговорах но и опубликовать во всех СМИ, так нагляднее была бы видна угроза от раши-параши. Переговоры на пальцах!
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02.06.2020 12:22 Відповісти
Не треба тільки тут всю вину спихувати на кацапів, українських скацаплених там повно. За кордоном будь ласка, а серед своїх не потрібно кокєтнічати.
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02.06.2020 12:37 Відповісти
Заблудилось?
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02.06.2020 12:44 Відповісти
Собрать пресс-конференцию и донести жителям Европы кацапскую агрессию - ума не хватает!?
Беря пример с Янелоха-патрона решил выдать видосик - дятел от дятла падает недалеко!
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02.06.2020 12:23 Відповісти
"чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры; а не так называемые донецкие или луганские"

Лопоухі наївні німці цього не знали - Кулеба їм очі відкрив.
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02.06.2020 12:23 Відповісти
Кулеба про візит до Берліна: Пальцем на мапі показали, що відбувається на Донбасі, щоб колеги розуміли, що нам протистоять російські командири - Цензор.НЕТ 747
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02.06.2020 12:29 Відповісти
Полезньій визит , в плане подготовки новой встречи на вьісшем уровне в Нормандском формате. Чего очень не хочет Москва...
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02.06.2020 12:43 Відповісти
Хай Буде.
Можливо попри дебілізм клоунів-95 люди щось таки зроблять...
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02.06.2020 12:43 Відповісти
Этот визит нужно использовать в гибридной войне против нашего врага - мокселей. Каждый слышал в новостях заголовки типа "лавров и меркель обсудили Украину" или "путин и макрон обсудили Украину". Это неприемлимо, когда две страны обсуждают третью страну, так как означает "объектность" вместо "субъектности". По-этому в ходе визита Кулебы в Германию нужно обязательно обсудить россию как "объект" и после визита в СМИ необходимо в новостях указать, что "в ходе визита Кулеба и Маас" Украина/Германия в том числе обсудили и россию или еще лучше проблему россии". Нужно подчеркивать при любой возможности, что россия это уже не субъект, а все лишь "объект" на международной арене. Надо бить врага точечно и больно.
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02.06.2020 13:10 Відповісти
Ну вот что он делает? Вот как после этого порохоботам зраду разгонять? Как теперь говнопольскому с портниковым говном исходить на маргинальных каналах?
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02.06.2020 13:10 Відповісти
 
 