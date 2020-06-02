Кулеба про візит до Берліна: Пальцем на мапі показали, що відбувається на Донбасі, щоб колеги розуміли, що нам протистоять російські командири. ВIДЕО
Глава МЗС розповів про перші результати сьогоднішнього візиту української делегації до столиці Німеччини.
Українська делегація в Німеччині зустрілася сьогодні з міністром оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер і "з конкретними фактами, доказами і документами" пояснила їй ситуацію на Донбасі. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Facebook-стримі з Берліна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми підтвердили ключові позиції про неприпустимість прямого діалогу з представниками так званих ДНР і ЛНР. Ми в ТКГ розмовляємо з Росією. Розповіли про наше бачення щодо кордону і, знаєте, на картах конкретно пальцем показали, де і що відбувається, щоб наші колеги розуміли, що з того боку нам протистоять російські командири, а не так звані донецькі або луганські", - сказав міністр.
Союзникам розповіли, як РФ відправляє на мінські зустрічі "представників ДНР/ЛНР" з російськими паспортами. За словами глави МЗС, 99% часу розмова йшла про Донбас, і "легендарна АКК", соратниця канцлера Ангели Меркель, підтвердила "повну підтримку України".
"Ми майже всю розмову, 99% часу, говорили про ситуацію з безпеки на Донбасі. І глава Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрезидент Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран конкретними фактами, доказами, документами поінформували міністра оборони Німеччини про те, що насправді відбувається на Донбасі. А ви добре знаєте, що там відбувається: це системні порушення перемир'я з боку окупаційних сил і, власне, небажання Росії, на жаль, йти на конструктивний діалог у Тристоронній контактній групі, попри те, що Україна низкою кроків показала, що саме ми налаштовані максимально серйозно", - зазначив Кулеба.
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Беря пример с Янелоха-патрона решил выдать видосик - дятел от дятла падает недалеко!
Лопоухі наївні німці цього не знали - Кулеба їм очі відкрив.
Можливо попри дебілізм клоунів-95 люди щось таки зроблять...