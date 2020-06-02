"Обстріляли машину! Капець! Дивись - у нього око прострелене?!" - перестрілка на "Сьомому кілометрі" в Одесі. ВIДЕО

У мережі з'явився запис, на якому зафіксовано фрагмент стрілянини на одеському ринку "Сьомий кілометр". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно близько двох десятків чоловіків, які і вчинили стрілянину.

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