"Обстріляли машину! Капець! Дивись - у нього око прострелене?!" - перестрілка на "Сьомому кілометрі" в Одесі. ВIДЕО
У мережі з'явився запис, на якому зафіксовано фрагмент стрілянини на одеському ринку "Сьомий кілометр". Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно близько двох десятків чоловіків, які і вчинили стрілянину.
Топ коментарі
+86 GoodWin
показати весь коментар02.06.2020 12:12
+60 Привет
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+52 vitaliymkua
показати весь коментар02.06.2020 12:13
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Так что истерика необоснована. Теперь их прижмут , сами себе сделали хуже. Это не рэкет даже.
Информация от людей, торгующих на седьмом тканями.
Ваш пример некорректен.
ещё есть скот, который можно призвать в армию,
траву красить ....
.
Ну собрались патриоты, немного пошумели, имеют право свободно выражать свою позицию...
Или НЕТ?!!!
Мусор не пались,твоя краснозеленая жопа через стены видна!
На, вот прочти само себе о себе: "Начиная с Кагарлицкого РВ?
Мусор не пались, твоя краснозеленая жопа через стены видна!"