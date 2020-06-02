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"Обстріляли машину! Капець! Дивись - у нього око прострелене?!" - перестрілка на "Сьомому кілометрі" в Одесі. ВIДЕО

У мережі з'явився запис, на якому зафіксовано фрагмент стрілянини на одеському ринку "Сьомий кілометр". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно близько двох десятків чоловіків, які і вчинили стрілянину.

Також дивіться: Невідомі в масках увірвалися в магазин тканин на Одещині та розстріляли працівників: двох людей поранено, - поліція. ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5452) ринок (458) стрілянина (1779)


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Топ коментарі
+86
Авакову еще годик надо дать, не время еще
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02.06.2020 12:12
+60
А при осле типа война закончилась..и гривна в три раза поднялась...да??
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02.06.2020 12:17
+52
Зараз скажуть що винна місцева влада. Як в Броварах.
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02.06.2020 12:13
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когда уже разрешат честному народу короткостволы по правам покупать???
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02.06.2020 13:24 Відповісти
вы не видите ? уже .... ....
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02.06.2020 14:23 Відповісти
как тебе такое?..бе-бе-бе.....
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02.06.2020 13:25 Відповісти
участковый все равно пули рекетерам продал
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02.06.2020 13:26 Відповісти
Да он еще и гильзы им после этого пособирает и принесет. Деньги не пахнут.
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02.06.2020 13:56 Відповісти
Только вчера вышел новый блокбастер "Минирование моста 2" и вот опять бандисткие перестрелки и опять народ возмущается бездействием полиции
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02.06.2020 13:28 Відповісти
Боевая собака только одна, и та в Киеве.
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02.06.2020 15:42 Відповісти
До революции в Одессе городской голова ,всегда возглавлял мафию ,об этом даже анекдоты ходили😁
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02.06.2020 13:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dGCkQ1oQHi0 Журналіст звернувся до Зеленського Час нести відповідальність!
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02.06.2020 13:31 Відповісти
Внутренняя разборка курдов ( вроде курдов) за клиента. Перехватили клиента, демпигнули по ценам, забрали постоянного клиента.

Так что истерика необоснована. Теперь их прижмут , сами себе сделали хуже. Это не рэкет даже.

Информация от людей, торгующих на седьмом тканями.
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02.06.2020 13:42 Відповісти
та да, хйуня какая, вы пришли на Привоз купить клубнику , а вас перехватили и предложили дешевле , продавцы устроили перестрелку -покалечили кучу народу.... истерика не обоснована, это ж не рэкет... теперь их когда -нибудь прижмут .. завтра опять за клубникой пойдёте? а-а-а , перестрелки при власти зебилов это норма !?
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02.06.2020 15:16 Відповісти
Это не клубника. Ткань дорогая. Работы сейчас нет/ мало. Постоянных клиентов уводить опасно. Там может речь идти о сотнях тысяч долларов в год оборота с одного клиента. Вот такая вот 'клубничка'
Ваш пример некорректен.
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02.06.2020 15:20 Відповісти
..а, я понял, значит за "пять копеек" это нарушение закона , а за сотни тысяч это норма... железная логика...
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02.06.2020 15:32 Відповісти
В Российской Империи во времена ,временного правительства тоже каждый день простреливали😁🤦🐸🐸
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02.06.2020 14:03 Відповісти
Танечка ,я так понимаю вам нравятся 90-е
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02.06.2020 14:06 Відповісти
ЗеК.****** наступает -- но виноват во всем сырой порох
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02.06.2020 14:18 Відповісти
Нужно легализовать оружие.
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02.06.2020 14:20 Відповісти
нужно легализовать его применение для самообороньі
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02.06.2020 17:22 Відповісти
мусора, цыгане, хачи - хозяева Украины,
ещё есть скот, который можно призвать в армию,
траву красить ....
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02.06.2020 14:22 Відповісти
И за бубочку проголосовать.
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02.06.2020 18:02 Відповісти
Сто пудов👏👏👏
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03.06.2020 22:29 Відповісти
Видать всем Пох на всё и вся хоть с 1-го Км.до 7-го.и 1000 Км.
.
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02.06.2020 14:22 Відповісти
При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней концертное фортепьяно, серебряную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!
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02.06.2020 14:24 Відповісти
Аваков тримає все під контролем. Зараз піде дакладивать Зеленському і запише маскальською новий відосік
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02.06.2020 14:29 Відповісти
зато менты всех проституток поймали, красавчики вообще
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02.06.2020 14:35 Відповісти
слава АВАКОВУ и ево ментам
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02.06.2020 14:48 Відповісти
запускайте "минёра" ! ..через два дня...! ...
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02.06.2020 15:25 Відповісти
Украинцы уже прячутся в собственной стране, даже снимать боятся инородцев. Жесть
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02.06.2020 15:28 Відповісти
.. похоже съёмку вели патрульные , .. как и в Броварах ....
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02.06.2020 15:36 Відповісти
"Обстріляли машину! Капець! Дивись - у нього око прострелене?!" - перестрілка на "Сьомому кілометрі" в Одесі - Цензор.НЕТ 8904
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02.06.2020 15:48 Відповісти
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03.06.2020 08:13 Відповісти
А тим часом поліція взяла штурмом ще один музей і арештувала чергового поета, їм ніколи відволікатись на всякі дрібниці з перестрілками
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02.06.2020 15:48 Відповісти
Да при Зелі і Авакову розгул приступності просто зашкалює.
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02.06.2020 17:15 Відповісти
Какая преступность, просто хулиганство.
Ну собрались патриоты, немного пошумели, имеют право свободно выражать свою позицию...
Или НЕТ?!!!
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03.06.2020 07:58 Відповісти
Українці озброюйтесь не будьте тєрпілами.
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02.06.2020 18:10 Відповісти
молодцы полиция. всё четко отработали.
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02.06.2020 18:30 Відповісти
Начиная с Кагарлицкого РВ?
Мусор не пались,твоя краснозеленая жопа через стены видна!
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03.06.2020 22:32 Відповісти
это ты не мне, не обо мне, но исключительно само себе о себе написало.
На, вот прочти само себе о себе: "Начиная с Кагарлицкого РВ?
Мусор не пались, твоя краснозеленая жопа через стены видна!"
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05.06.2020 22:50 Відповісти
ЗЕ-эпоха продолжается...
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02.06.2020 18:46 Відповісти
Основной тезис видео, главное что бы нас не увидели.
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02.06.2020 19:14 Відповісти
Ну вы еще скажите что Аваков с Зеленским виноваты
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02.06.2020 20:10 Відповісти
Хужи не будет
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03.06.2020 00:27 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР ДЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЫ, ЧТО ЕСТЬ ТАКОЙ БАРЫЖИЙ БАЗАР !!! УНИЧТОЖИТЬ !!!
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03.06.2020 09:08 Відповісти
это преступление раскрывается максимум за сутки, захотят ли?
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03.06.2020 09:39 Відповісти
Мало нам жертв с полей далбаса, так еще внутри страны бардак. Аваков переквалифицировался в вирусолога.
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03.06.2020 12:03 Відповісти
Кстати, за парковочные места в Одессе скоро станут ранить и убивать чаще. Ситуация там с машинами хуже, чем в любом другом миллионнике, включая столицу. Стройки одна на одной, на 25 этаже дома по 10-15 мест. В исторической части города яблоку негде упасть. Инфраструктура Одессы впадает в глубокую кому, а местная власть обгоняет по коррупции Киев.
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03.06.2020 12:06 Відповісти
*на 25 этажей
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03.06.2020 12:06 Відповісти
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