Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією. ВIДЕО

У Вашингтоні поліція вигнала протестувальників зі скверу біля Білого дому за допомогою гумових куль і сльозогінного газу.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Проти мирних демонстрантів біля Білого дому у Вашингтоні застосували сльозогінний газ за кілька хвилин до того, як президент Дональд Трамп виголосив промову в Трояндовому саду, оголосивши, що він мобілізує американські збройні сили, щоб покласти край "заворушенням і беззаконню"", - йдеться в коментарі.

У сюжеті наголошується, що Трамп міг виступити з промовою в самому Білому домі, щоб уникнути застосування сили проти учасників протесту.

Також слід зазначити, що після виступу Трамп вийшов за територію Білого дому, перетнув парк-майдан Лафаєт і сфотографувався з Біблією біля єпископальної церкви святого Іоанна. Фотосесія тривала близько 17 хвилин

У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

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Як повідомлялося, десятки великих міст США, в тому числі столицю, охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.