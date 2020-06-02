УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11060 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 758 70

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією. ВIДЕО

У Вашингтоні поліція вигнала протестувальників зі скверу біля Білого дому за допомогою гумових куль і сльозогінного газу.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Проти мирних демонстрантів біля Білого дому у Вашингтоні застосували сльозогінний газ за кілька хвилин до того, як президент Дональд Трамп виголосив промову в Трояндовому саду, оголосивши, що він мобілізує американські збройні сили, щоб покласти край "заворушенням і беззаконню"", - йдеться в коментарі.

У сюжеті наголошується, що Трамп міг виступити з промовою в самому Білому домі, щоб уникнути застосування сили проти учасників протесту.

Також слід зазначити, що після виступу Трамп вийшов за територію Білого дому, перетнув парк-майдан Лафаєт і сфотографувався з Біблією біля єпископальної церкви святого Іоанна. Фотосесія тривала близько 17 хвилин

У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосив про введення військ у Вашингтон для припинення заворушень і пригрозив зробити те ж саме в інших регіонах

Як повідомлялося, десятки великих міст США, в тому числі столицю, охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.

Автор: 

протест (2398) США (22799) Вашингтон (81) Трамп Дональд (5619)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8086
показати весь коментар
02.06.2020 12:42
+22
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8403
показати весь коментар
02.06.2020 12:42
+9
Надто вже хвилююсь за "протестувальників" - хоч всі магазини в околицях встигли обнести перед розгоном?
показати весь коментар
02.06.2020 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надто вже хвилююсь за "протестувальників" - хоч всі магазини в околицях встигли обнести перед розгоном?
показати весь коментар
02.06.2020 12:32 Відповісти
майданUSA это вам не майданUA
показати весь коментар
02.06.2020 12:35 Відповісти
майданUSA это вам не майданUSA
Как сказать ... там бунты про подходящих условиях или просчетах власти - ого-го, не чета украинским.
Ну и государство USA - это не UA: там в результате бунта скинуть преза ни разу не удавалось.
показати весь коментар
02.06.2020 13:48 Відповісти
А в Україні у 2014 президента не скидували.
Янукович сам втік, з допомогою своїх русскіх хазяїв.
А всі українські президенти живуть в Україні.
показати весь коментар
02.06.2020 14:22 Відповісти
Так стріляти.. Їх треба було не резиною!!! Ця валоч вугільна і різні меншинства.. Як пухлина на тілі США
показати весь коментар
02.06.2020 12:54 Відповісти
Черномазые и узкоглазые забыли,что Трамп БЕЛЫЙ президент,он вам не Абама-черномазая обезьяна.Так что черномазые свиньи готовьтесь к системе апартеида.Забыли как в 60-70-х чёрный с белым не мог в одном автобусе ездить?
показати весь коментар
02.06.2020 13:00 Відповісти
ну що трампуся- пора воду зливати! ні жорстке придушення бунтів, ні призначення винни в пройопах в боротьбі з ковід 19 китаю та вооз, ні іран та антисеміти, ні швидка анексія ізраїлем палестинських земель, навіть дружання пуйло(агенти якого через соцмережі поширюють расистські тези)! тому підчищайте документи, готуйте адвокатів. ************. після вашого відходу справа про російське втручання зацвіте по новому
показати весь коментар
02.06.2020 12:33 Відповісти
Іміджмейкери Трампа швиденько знімуть місцевий варіант "Слуги народа" і буде пересічним американцям щастя...
показати весь коментар
02.06.2020 12:40 Відповісти
похоже ты придурок
показати весь коментар
02.06.2020 14:04 Відповісти
Похоже трампофакеры это тупой скот котрый не понимает что украинцам ПО ХРЕ НУ на втунтернние дела США пока эти дела не касаются Украины. А если президент США уже не знает как еще подлизнуть х_y_йлу, то с точки зрения украинского патриота такой президент нашего союзника - херовый президент и для украинского патриота лучше чтобы он пошел как можно скорее в джеппу, не смотря на все лишнехромосомные подвывание про заговоры масонов-соросов и прочих негро-антифа.
показати весь коментар
02.06.2020 15:28 Відповісти
похоже ты тоже
показати весь коментар
02.06.2020 16:11 Відповісти
Ніколи ця країна мені не подобалась,природа гарна,а люди в більшості своїй- тупе лайно пихате.
показати весь коментар
02.06.2020 12:39 Відповісти
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8403
показати весь коментар
02.06.2020 12:42 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
02.06.2020 12:51 Відповісти
А то, що у тебе, IQ, як у тої кацапки.
показати весь коментар
02.06.2020 14:24 Відповісти
Ще одне рогате бидло,я вас буду в колекцію заносити,пиши исчо)
показати весь коментар
02.06.2020 14:27 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
02.06.2020 14:32 Відповісти
Як ти гарно описав 73% населення України.
А США це велика держава, з великим майбуднім!
показати весь коментар
02.06.2020 12:51 Відповісти
Скільки за Кошулинського проголосувало?от стільки в нас людей,все інше то непотріб зі свиней та навозних зЕлених мух,якщо моя думка не співпадає з вашою,то тикайте рогом в собі подібних,американці в своїй більшості-тупе та пихате лайно.
показати весь коментар
02.06.2020 13:01 Відповісти
Ти, соціаліст сраний!
показати весь коментар
02.06.2020 13:54 Відповісти
Ще одне,звідки ви вилазите йолопи,сраний в тебе твій чорний ротяка повний лайна,відлізь від мене бидло.
показати весь коментар
02.06.2020 14:02 Відповісти
За Кошулинського/Тягнибока, з їх программою: «За всьо хорошее, протів всєго плохого !» ,проголосували 1,2%.
За Порошенка, з його программою: Україна, Армія, Мова, Віра, смерть рашистським оккупантам, проголосувало у 16 разів більше.
показати весь коментар
02.06.2020 14:29 Відповісти
Ти читало ту програму чортило примітивне,відповзи від мене бидло,ти не цікаве взагалі,типове совкове бидло,яке вірить у казочки рошенів,каломойш та іншому лайну воруватому,ще раз-йди геть від мене.
показати весь коментар
02.06.2020 14:41 Відповісти
Порошенко, патріот України.
І до того, реаліст.
показати весь коментар
02.06.2020 15:14 Відповісти
Звичайно реаліст,все життя на державних посадах та міліардер,справжній реаліст та патріот,смішно)
показати весь коментар
02.06.2020 15:21 Відповісти
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 8086
показати весь коментар
02.06.2020 12:42 Відповісти
Кожному адекватному Українцю теж потрібно мати зброю!!
показати весь коментар
02.06.2020 12:56 Відповісти
При этом этот чувак против произвола полиции и поддерживает протесты.

Но он поддерживает протесты, а не грабежи и марадерство.
показати весь коментар
02.06.2020 13:02 Відповісти
Ну, у мужичка з ліва на грудях не зовсім типова картинка але здається наче там є "самітня зірка" та голова буйвола. Тож не дивно.
показати весь коментар
02.06.2020 13:21 Відповісти
Тому він вночі у темних окулярах.
показати весь коментар
02.06.2020 14:10 Відповісти
Тебе не приходило в голову, что очки могли надеть во время съемки, чтобы вспышка не слепила, а так очки просто все время на голове весь день были?
показати весь коментар
02.06.2020 14:20 Відповісти
Не, не приходило: вспышка слепит тех, у кого рога на груди и кто хочет скрыть лицо.
В темноте в тёмных очках не всегда видно который час ручных на часах,
не говоря о том, чтобы целиться.
показати весь коментар
02.06.2020 14:25 Відповісти
Они разве в кого-то целятся на снимке?
показати весь коментар
02.06.2020 14:26 Відповісти
А зачем тогда автоматы ? Есть вилы, лопаты, бейсбольные биты.
показати весь коментар
02.06.2020 15:31 Відповісти
https://censor.net/user/392489 А що, хтось не дає купляти зброю?
показати весь коментар
02.06.2020 13:45 Відповісти
Показово що, американці непагано розуміють звязок між антіфою та грабунками.
показати весь коментар
02.06.2020 13:28 Відповісти
Это очень хорошо.
Если еще власти пробьют связи и финансирование "антифа", то вообще многое сразу встанет на свои места и будет понятно, что надо не за черномазыми по улицам гоняться, а мочить все, что имеет хоть какие-то связи с Роисей.
показати весь коментар
02.06.2020 13:31 Відповісти
Это называется не прикосновенность частной собственности! И защищают всеми доступными методами!
показати весь коментар
02.06.2020 13:35 Відповісти
поставьте себе мысленный эксперемент, - аналогичная ситуация в масцкве. менты задушивают коренного моцквочеченца. что будут делать остальные коренные жители мацквабада? и их удалённодоступный вошьдь? ))
показати весь коментар
02.06.2020 12:46 Відповісти
станут на колени и будут бунтовать.
показати весь коментар
02.06.2020 12:56 Відповісти
Когда уже Трамп реализует свои угрозы и разгонит этих чёрных мародеров!
показати весь коментар
02.06.2020 12:47 Відповісти
Мародерство и первая смерть: в США протесты из-за смерти Джорджа Флойда https://www.youtube.com/watch?v=RsJH5eaJo48&feature=emb_logo
показати весь коментар
02.06.2020 12:50 Відповісти
А у нас во время Майдана такого не было. Нигеры есть нигеры. Впрочем это не значит что их можно безнаказанно убивать.
показати весь коментар
02.06.2020 13:17 Відповісти
Они же дети. Кровавый американский режим ждет Гаагский трибунал.
показати весь коментар
02.06.2020 12:56 Відповісти
Какие дети я видел ежих детей дебил
показати весь коментар
02.06.2020 12:58 Відповісти
опять биндеры русскоязычных негров в трусиках распинают
показати весь коментар
02.06.2020 13:04 Відповісти
Ето не протестанты ето быдло и криминал
показати весь коментар
02.06.2020 12:57 Відповісти
бунтуют в основном демократические штаты,левые идеи до добра не доведут
показати весь коментар
02.06.2020 13:07 Відповісти
Прям рашка 2.0
показати весь коментар
02.06.2020 13:03 Відповісти
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 5441
показати весь коментар
02.06.2020 13:09 Відповісти
Странная херня получается, если мусора убили нигера так идите громите полицейские участки, зачем магазины трогать?
показати весь коментар
02.06.2020 13:11 Відповісти
Это свидетельство вскрытия более широкого комплекса проблем.
показати весь коментар
02.06.2020 13:35 Відповісти
А вот и фотофакт на коне для гааги подъехал http://www.radikal.ru Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією - Цензор.НЕТ 5423
показати весь коментар
02.06.2020 13:13 Відповісти
"Против мирных демонстрантов", одразу відчуається стиль. Передвиборча гонка в розпалі.
показати весь коментар
02.06.2020 13:15 Відповісти
какая прелесть. что-то мне напоминает)
показати весь коментар
02.06.2020 13:20 Відповісти
Якось не так. В інших країнах не можна застосовувати силу, проти демонстрантів, як говорили представники США, а в самих США- можна. Подвійні стандарти?
показати весь коментар
02.06.2020 13:48 Відповісти
CNN = фэйк ньюз
показати весь коментар
02.06.2020 13:53 Відповісти
Я взагалі думаю що ці безпорядки комусь потрібні в кервництві спецслужб, або їх трамп дістав і вони хочуть його присадити, або цей цирк потрібний Трампу, хоче наприклад шоу зробити як він навів порядок і підняти собі рейтинг...
Реально так ці погроми не є анархічними, з магазина витягують техніку, організовано підїзджають автомобілі все грузиться всі один одного знають тому що мигають фарами поступаються дорогою...
Штати не Україна там специ мають доступ до гугла, айфонів і фесбука, до переписок в месенджерах і всіх хто там витягував техніку можна б було по телефонах вичислити тим більше що це знімалось в прямому ефірі...
З неграми і мексами там реально великі проблеми, в тих кварталах звідки пішли протести підстрілити когось це як за хлібом сходити..
показати весь коментар
02.06.2020 13:56 Відповісти
Так вот почему американские хайвеи бетонированные - брукивку не выдернешь.
Если бы ТВ показало виновного в соплях раскаявшимся - был бы другой коленкор.
показати весь коментар
02.06.2020 14:03 Відповісти
_Раскаявшимся? Разве что притворился бы. То животное сознательно душило закованного в наручники и лишенного возможности защитить свою жизнь пленного негра. Вот этот беспредел фашистов в форме и взбесил людов.
показати весь коментар
02.06.2020 14:57 Відповісти
Даже один вид это "героя" в наручниках и смягчил бы ситуацию.
Но не было даже этого, потому и такой результат.
показати весь коментар
02.06.2020 15:28 Відповісти
Дикие люди эти американцы!
Напомню всем, что 2014 году при всех горящих баррикадах пострадал один-единственный магазин на Европейской площади, и тот случайно загорелся!
показати весь коментар
02.06.2020 16:43 Відповісти
 
 