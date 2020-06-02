Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією. ВIДЕО
У Вашингтоні поліція вигнала протестувальників зі скверу біля Білого дому за допомогою гумових куль і сльозогінного газу.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Проти мирних демонстрантів біля Білого дому у Вашингтоні застосували сльозогінний газ за кілька хвилин до того, як президент Дональд Трамп виголосив промову в Трояндовому саду, оголосивши, що він мобілізує американські збройні сили, щоб покласти край "заворушенням і беззаконню"", - йдеться в коментарі.
У сюжеті наголошується, що Трамп міг виступити з промовою в самому Білому домі, щоб уникнути застосування сили проти учасників протесту.
Також слід зазначити, що після виступу Трамп вийшов за територію Білого дому, перетнув парк-майдан Лафаєт і сфотографувався з Біблією біля єпископальної церкви святого Іоанна. Фотосесія тривала близько 17 хвилин
У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.
Як повідомлялося, десятки великих міст США, в тому числі столицю, охопили масові протести, які швидко переросли в погроми. Причиною заворушень стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.
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Как сказать ... там бунты про подходящих условиях или просчетах власти - ого-го, не чета украинским.
Ну и государство USA - это не UA: там в результате бунта скинуть преза ни разу не удавалось.
Янукович сам втік, з допомогою своїх русскіх хазяїв.
А всі українські президенти живуть в Україні.
А США це велика держава, з великим майбуднім!
За Порошенка, з його программою: Україна, Армія, Мова, Віра, смерть рашистським оккупантам, проголосувало у 16 разів більше.
І до того, реаліст.
Но он поддерживает протесты, а не грабежи и марадерство.
В темноте в тёмных очках не всегда видно который час ручных на часах,
не говоря о том, чтобы целиться.
Если еще власти пробьют связи и финансирование "антифа", то вообще многое сразу встанет на свои места и будет понятно, что надо не за черномазыми по улицам гоняться, а мочить все, что имеет хоть какие-то связи с Роисей.
Реально так ці погроми не є анархічними, з магазина витягують техніку, організовано підїзджають автомобілі все грузиться всі один одного знають тому що мигають фарами поступаються дорогою...
Штати не Україна там специ мають доступ до гугла, айфонів і фесбука, до переписок в месенджерах і всіх хто там витягував техніку можна б було по телефонах вичислити тим більше що це знімалось в прямому ефірі...
З неграми і мексами там реально великі проблеми, в тих кварталах звідки пішли протести підстрілити когось це як за хлібом сходити..
Если бы ТВ показало виновного в соплях раскаявшимся - был бы другой коленкор.
Но не было даже этого, потому и такой результат.
Напомню всем, что 2014 году при всех горящих баррикадах пострадал один-единственный магазин на Европейской площади, и тот случайно загорелся!