"Російський офіцер запропонував здатися. Наш поранений виповз, і його відразу добили", - військкор Ухман розповів про нерівний бій "Донбасу" з окупантами в 2014 році. ВIДЕО
23 травня 2014 року бійці батальйону "Донбас" потрапили в засідку російських окупантів у Карлівці і прийняли свій перший бій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів військовий кореспондент Михайло Ухман.
У тому бою загинуло п'ять бійців "Донбасу" і було поранено шестеро людей. За словами Ухмана, 25 бійців батальйону вели бій кілька годин проти сотні окупантів. Українські воїни були змушені відступити, і їхній відхід прикривали четверо бійців. Отримавши важкі поранення, тільки двоє з них змогли врятуватися.
"Російський офіцер запропонував здатися. Один з наших поранених - Федір, почав сповзати з другого поверху, а коли виповз із приміщення, то його відразу добили. Рейдер загинув, ведучи бій з позиції в кафе", - розповідає військкор про загибель українських воїнів.
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Но - УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА.
ПАПА, УБЕЙ КАЦАПА ! (С)
После этого только командиры...и коммисары..без чести...и совести...
У меня кум служил под Станицей Луговой в разгар боевых действий, так к ним один раз с той стороны пришел капитан (за звание не ручаюсь, уже не помню) и сказал, что у него приказ открыть по позициям огонь из Градов через пару часов и попросил уйти ВРЕМЕННО с позиций. А укрыться от массированного обстрела было особо негде. Отошли и оставленные позиции перепахали так, что останься они и живых, наверное, не осталось бы.
Потом вернулись.
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****!
сами и понавыбирали - поверили....
28й раз на грабли? ето тока мы умеем....