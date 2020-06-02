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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Російський офіцер запропонував здатися. Наш поранений виповз, і його відразу добили", - військкор Ухман розповів про нерівний бій "Донбасу" з окупантами в 2014 році. ВIДЕО

23 травня 2014 року бійці батальйону "Донбас" потрапили в засідку російських окупантів у Карлівці і прийняли свій перший бій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів військовий кореспондент Михайло Ухман.

У тому бою загинуло п'ять бійців "Донбасу" і було поранено шестеро людей. За словами Ухмана, 25 бійців батальйону вели бій кілька годин проти сотні окупантів. Українські воїни були змушені відступити, і їхній відхід прикривали четверо бійців. Отримавши важкі поранення, тільки двоє з них змогли врятуватися.

"Російський офіцер запропонував здатися. Один з наших поранених - Федір, почав сповзати з другого поверху, а коли виповз із приміщення, то його відразу добили. Рейдер загинув, ведучи бій з позиції в кафе", - розповідає військкор про загибель українських воїнів.

Також дивіться: "Окопна війна": Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи, - розвідники 58-ї бригади Фартовий і Ред. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Донбас (22356) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+86
Бо ніколи не можна вірити кацапові. НІКОЛИ.
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02.06.2020 13:28
+66
не заключай с кацапом договор!

проверь оружие и взведи затвор!

будь начеку , готовься воевать..

на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!

и помни исторический урок.

там где кацап- война, террор...

не заключайте с ними договор
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02.06.2020 13:32
+52
Российских офицеров не существует в природе...были..но все в 1917-1920 закончились...
После этого только командиры...и коммисары..без чести...и совести...
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02.06.2020 13:33
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Бо ніколи не можна вірити кацапові. НІКОЛИ.
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02.06.2020 13:28 Відповісти
вічна СЛАВА полеглим Героям України! найпекельнійше пекло ватним виродкам!
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02.06.2020 15:31 Відповісти
Кацапи - НЕ ЛЮДИ.
Хороший кацап - дохлий кацап.
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03.06.2020 08:11 Відповісти
Ксюша! Большинству да, но есть и нормальные среди них, которые к войне на Донбассе и окупации Крыма не имеют никакого отношения.
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03.06.2020 11:11 Відповісти
не заключай с кацапом договор!

проверь оружие и взведи затвор!

будь начеку , готовься воевать..

на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!

и помни исторический урок.

там где кацап- война, террор...

не заключайте с ними договор
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02.06.2020 13:32 Відповісти
В детском садике написали?
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03.06.2020 03:27 Відповісти
Ну да.
Но - УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА.
ПАПА, УБЕЙ КАЦАПА ! (С)
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03.06.2020 08:13 Відповісти
Что бы Украина, без кацапов делала, и что делать будет?(((
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03.06.2020 13:15 Відповісти
слова кацапов ничего не стоят
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02.06.2020 13:33 Відповісти
Российских офицеров не существует в природе...были..но все в 1917-1920 закончились...
После этого только командиры...и коммисары..без чести...и совести...
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02.06.2020 13:33 Відповісти
Еще есть, но мало.

У меня кум служил под Станицей Луговой в разгар боевых действий, так к ним один раз с той стороны пришел капитан (за звание не ручаюсь, уже не помню) и сказал, что у него приказ открыть по позициям огонь из Градов через пару часов и попросил уйти ВРЕМЕННО с позиций. А укрыться от массированного обстрела было особо негде. Отошли и оставленные позиции перепахали так, что останься они и живых, наверное, не осталось бы.

Потом вернулись.
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02.06.2020 16:55 Відповісти
Это правда. Сейчас не Вторая мировая, что сепары, что Атошники все хотят прежде всего вернуться домой живыми и непокалеченными, а не убить побольше солдат противника..... На передовой надо выстрелять определенное количество боеприпаса, пушки не должны покрываться "пылью". Поэтому вполне логично, что связь между сепарами и нашими бойуцами всегда поддерживается, есть мобильные телефоны командиров и т.д. Ну накроют ополченцы позиции сил АТО "градом" убьют пару наших, а что дальше???? Наши ведь ответку дадут и тоже парочку положат. И что от этого измениться в мире, да ничего???? Путину пофиг 6на этих солдат, Порошенко и Зеленскому тоже, зачем делать из себя "мясо".
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03.06.2020 11:24 Відповісти
та й ті існували тіьки в якихось графоманських пейсанинах
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02.06.2020 17:48 Відповісти
- Украинец, мы же братья, давай мириться.
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****!
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02.06.2020 13:34 Відповісти
Не верьте никогда кацапам. Поетому наши добровольцы и подрывали себя гранатами чтобы не сдаться живыми в плен и не попасть в пыточную НКВД
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02.06.2020 13:35 Відповісти
"Российский офицер предложил сдаться. Наш раненый выполз, и его сразу добили", - военкор Ухман рассказал о неравном бое "Донбасса" с оккупантами в 2014 году - Цензор.НЕТ 9029
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02.06.2020 13:35 Відповісти
Г Е Р О Я М С Л А В А !
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02.06.2020 13:36 Відповісти
Понятие офицер и россия,несовместимы.К наследникам Золотой орды больше название кучер подходит,но не офицер.
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02.06.2020 13:37 Відповісти
Ремарка. Сейчас, российские солдаты, что отправляют воевать против Украины, это молодые и относительно молодые российские офицеры, которые выросли при путине. Прошли школы армейские/фсб/разведи и прочие при путине. Это не старые воины "афганцы" или люди, которые прошли чеченскую войну. Их обработали, в плане ненависти к украинцам и Украине, да и другим народам, конкретно. Должны знать это и любители "российского мира", если вы готовы лизать сапог российской солдатки и их гауляйтеров, то это не сделает их отношение другим по отношению к вам, они готовы убить, пытать без зазрения совести. Сначала в ОРДЛО был геноцид людей, поддерживающих украину, то теперь там, россияне, устраивают геноцид любителям "российского мира" и русскоязычным.
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02.06.2020 13:38 Відповісти
Ось де підходять слова "а какая разница?" Молоді чи старі, просто старих годних мало залишилося. Якби було ще, трохи годящихся то й вони б українців вбивали.
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02.06.2020 13:47 Відповісти
а кто в Карловке выпезал у убитого добровольца сердце , зацепил тело украинца за фаркоп и таскал по Карловке в мае 2014 , " молодые касапы " ? Касапы на 99% уроды и животные , их надо напалмом выжигать с планеты Земля
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02.06.2020 17:55 Відповісти
кацапо-фашисты всегда лгут!и понимают только силу!
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02.06.2020 13:40 Відповісти
они не понимают они силу бояться..
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02.06.2020 14:02 Відповісти
Что скажет по этому поводу консультант Сивохо?...
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02.06.2020 13:41 Відповісти
До того как штаны у него просохнут..или после???
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02.06.2020 13:49 Відповісти
Та, хоть во время...
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02.06.2020 14:13 Відповісти
А надо ли менять 1-го Человека на 20 уродов ?
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02.06.2020 13:43 Відповісти
Якщо той один людина то, можна. Але не на лярв, які одразу на зад біжать.
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02.06.2020 13:48 Відповісти
ото битись з москалем тра' до перемоги - ніколи не здаватись - доб'ють в кращому випадку, або закатують. То краще битись і ніколи не здаватись
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02.06.2020 13:58 Відповісти
Твари мокшанские, черножопые.
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02.06.2020 14:00 Відповісти
росиянину можно верить только когда он мертв..по другому солжет он лжет чаще чем дышит..
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02.06.2020 14:00 Відповісти
Рейдера так і не знайшли ((((
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02.06.2020 14:14 Відповісти
Михайло, все так. Тільки ссанич нічого цього не знає та знати не хоче.
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02.06.2020 14:20 Відповісти
Россия так поступала с украинцами в течение 350 лет. Все беды, которые перенесла Украина, обусловлены действиями российской империи, начиная с расформирования Запорожской Сечи и заканчивая двумя мировыми войнами, революцией 1917 г., Голодомором, политическими репрессиями, ГУЛАГом, афганской войной, гонкой вооружений с Чернобылем в финале и разорением страны в 1991г. Все решения принимались РОССИЙСКИМИ руководителями (царями, генсеками, министрами). И эти же руководители развалили Союз в 1991 году, чтобы не отвечать за содеянное и прибрать к рукам основные активы страны, в частности партийное золотишко. А вы что думали - "новые русские" с нуля начинали? Поэтому Украина сейчас и борется за свободу и независимость (прежде всего - от россии), иначе не будет конца и края этим миллионам убитых и замученных людей.
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02.06.2020 14:38 Відповісти
* З москалем дружи, а камінь за пазухою держи.
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02.06.2020 17:04 Відповісти
Если твой сосед русский, держи топор под подушкой. Крымскотатарская пословица.
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03.06.2020 03:22 Відповісти
А Зеленський і його слуги хочуть росіянам воду подавати в окупований Крим... Сумно
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02.06.2020 17:07 Відповісти
тут каг бe и винить никого не надо - сами к урнам шли,
сами и понавыбирали - поверили....
28й раз на грабли? ето тока мы умеем....
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03.06.2020 04:16 Відповісти
Спочивайте з миром, хлопці...
"Російський офіцер запропонував здатися. Наш поранений виповз, і його відразу добили", - військкор Ухман розповів про нерівний бій "Донбасу" з окупантами в 2014 році - Цензор.НЕТ 3915
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02.06.2020 18:02 Відповісти
яниЛОХ з цією ************** 3,14здотою збирається і далі домовлятися? Ну да, про що це я, це ж був не його брат чи друг, якого пораненим добили Його друзі разом з ним у своєму лайновому кварталі хохловаті про проститутку-Україну лапшали та хєрами по роялях награвали, з коломойшею гроші цих хохловатних придурків, що іржали як коні з України, у приватбанку тирили!
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02.06.2020 18:45 Відповісти
Земразь, с кем будете примиряться? С роками из Мордора?
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02.06.2020 20:12 Відповісти
 
 