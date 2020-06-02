"Російський офіцер запропонував здатися. Наш поранений виповз, і його відразу добили", - військкор Ухман розповів про нерівний бій "Донбасу" з окупантами в 2014 році. ВIДЕО

23 травня 2014 року бійці батальйону "Донбас" потрапили в засідку російських окупантів у Карлівці і прийняли свій перший бій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів військовий кореспондент Михайло Ухман.

У тому бою загинуло п'ять бійців "Донбасу" і було поранено шестеро людей. За словами Ухмана, 25 бійців батальйону вели бій кілька годин проти сотні окупантів. Українські воїни були змушені відступити, і їхній відхід прикривали четверо бійців. Отримавши важкі поранення, тільки двоє з них змогли врятуватися.

"Російський офіцер запропонував здатися. Один з наших поранених - Федір, почав сповзати з другого поверху, а коли виповз із приміщення, то його відразу добили. Рейдер загинув, ведучи бій з позиції в кафе", - розповідає військкор про загибель українських воїнів.

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