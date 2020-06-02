Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ, прийшли під посольство Франції в Києві просити про допомогу у звільненні їхніх близьких. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, провели під посольством Франції у Києві акцію "Я маю право бути вільним" з метою отримати підтримку з боку Парижа в питанні звільнення українців з полону російських терористів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 2 червня, під будівлею посольства Франції в Києві відбулася акція рідних українців, утримуваних у полоні найманцями РФ на Донбасі. Близькі полонених прийшли просити керівництво Франції, зокрема президента Макрона, про підтримку у звільненні українців з полону російських терористів. Вони тримали плакати з фотографіями українських полонених. Також вони розгорнули банер, на якому закликали президента Франції Макрона "озвучити імена наших рідних у нормандському форматі. Їх неможливо звільнити в мінському форматі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" відбудеться нескоро, - Кулеба

До мітингувальників вийшов представник посольства і прийняв їхнє звернення.

"Ми прагнемо привернути увагу всієї світової спільноти до величезної спільної гуманітарної місії щодо звільнення з полону заручників так званих "ДНР/ЛНР", які були захоплені внаслідок військового конфлікту на Сході України, і яких багато років не випускають із секретних в'язниць. Людей було викрадено з мішками на головах на окупованій території та кинуто в тюрми, але в ТКГ у Мінську російські терористи навіть не підтверджують сам факт їхнього перебування в полоні. Є полонені, сім'ям яких їхнє місцеперебування не повідомляють роками!" - заявили організатори акції.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ