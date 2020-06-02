Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ, прийшли під посольство Франції в Києві просити про допомогу у звільненні їхніх близьких. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, провели під посольством Франції у Києві акцію "Я маю право бути вільним" з метою отримати підтримку з боку Парижа в питанні звільнення українців з полону російських терористів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 2 червня, під будівлею посольства Франції в Києві відбулася акція рідних українців, утримуваних у полоні найманцями РФ на Донбасі. Близькі полонених прийшли просити керівництво Франції, зокрема президента Макрона, про підтримку у звільненні українців з полону російських терористів. Вони тримали плакати з фотографіями українських полонених. Також вони розгорнули банер, на якому закликали президента Франції Макрона "озвучити імена наших рідних у нормандському форматі. Їх неможливо звільнити в мінському форматі".
До мітингувальників вийшов представник посольства і прийняв їхнє звернення.
"Ми прагнемо привернути увагу всієї світової спільноти до величезної спільної гуманітарної місії щодо звільнення з полону заручників так званих "ДНР/ЛНР", які були захоплені внаслідок військового конфлікту на Сході України, і яких багато років не випускають із секретних в'язниць. Людей було викрадено з мішками на головах на окупованій території та кинуто в тюрми, але в ТКГ у Мінську російські терористи навіть не підтверджують сам факт їхнього перебування в полоні. Є полонені, сім'ям яких їхнє місцеперебування не повідомляють роками!" - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html В Україні діє злочинна група, яка продає місця в списках на обмін полоненими. Сенсаційне розслідування провів журналіст-криміналіст Володимир Бойко. Подробиці дивіться в програмі "СтопРеванш" .
"Починаючи з грудня 2019-го року, процес обміну утримуваних осіб просто був перетворений владою на відвертий, примітивний бізнес, коли за включення в список на обмін утримувані особи на території так званих Л/ДНР вони змушені платити чималі гроші. Людина, котра організовує цей обмін добре відома. Це генерал-майор СБУ Генадій Кузнецов", - стверджує Володимир Бойко.
Бойко каже, що за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Ця інформація також підтверджується з інших джерел.
"Це не люди умовного Медведчука, чи ще когось, який розказував, що він своїми каналами когось там міняв. Це люди, які наближені до офіційної переговорної групи. Вони казали, що для того, щоб пришвидшити цей обмін і повернути ваших рідних, треба якась там певна сума", - розповів Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
У програмі зазначають, що в прес-службі СБУ поки не готові коментувати скандал.
"Зрозумійте, просто на кожну публічну заяву СБУ не реагує", - відповідають у відомстві.
"Очевидно, немає сенсу рекламувати цей процес обміну полонених, оскільки іде просто тупе заробляння грошей. Цей процес буде нескінченним. А бійців включають для проформу, щоб це хоча б ззовні трішечки виглядало на реальне звільнення наших бійців ув'язнених", - пояснює Володимир Бойко.
"Мені здається, що СБУ щонайменше повинно цим зацікавитися, провести якесь розслідування і з'ясувати, хто вимагає ці гроші, кому потім вони ідуть", - додав Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.