Бійка і стрілянина в магазині тканин на одеському ринку "7-й кілометр". ВIДЕО камер спостереження

У мережі опубліковано відеозапис камер спостереження магазину тканин на ринку "7-й кілометр" в Одесі, де сталася бійка і стрілянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що в магазин увірвалися близько двох десятків чоловіків і почали бити присутніх. На деяких фрагментах запису видно пістолети в руках учасників конфлікту.

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