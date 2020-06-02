Бійка і стрілянина в магазині тканин на одеському ринку "7-й кілометр". ВIДЕО камер спостереження
У мережі опубліковано відеозапис камер спостереження магазину тканин на ринку "7-й кілометр" в Одесі, де сталася бійка і стрілянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що в магазин увірвалися близько двох десятків чоловіків і почали бити присутніх. На деяких фрагментах запису видно пістолети в руках учасників конфлікту.
Топ коментарі
+51 Who’s Here
показати весь коментар02.06.2020 16:26
+29 кацахол
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+23 Yakov Nemo
показати весь коментар02.06.2020 16:28
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Так шо не токо ткани жОсткий бизнес.
;Хужє нє будєт;.
И все было бы гуд
Пиковых на ножи
Вместе с аваковым
канєшна жи Авакав, наш магучій арьол!
Зачем столько там качков сидит, они что все непрерывно и в поте лица батист продают?! Труженики ножниц и метра...
Бачу в Одессі все запущено...