Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція. ВIДЕО

Стрілянині та погрому магазину тканин на ринку "7-й кілометр" передував конфлікт через місце на парковці між вихідцями із Сирії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті стрілянини поранень зазнали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні.



Працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброїлися пістолетом для відстрілу гумових куль та битами і пішли до їхнього магазину, де побили вікна.

Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10-х осіб. Для встановлення місцезнаходження та затримання цих осіб у дію було запроваджено оперативний план "Перехоплення".



Наразі подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників злочину.

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