Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція. ВIДЕО
Стрілянині та погрому магазину тканин на ринку "7-й кілометр" передував конфлікт через місце на парковці між вихідцями із Сирії.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті стрілянини поранень зазнали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні.
Працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброїлися пістолетом для відстрілу гумових куль та битами і пішли до їхнього магазину, де побили вікна.
Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10-х осіб. Для встановлення місцезнаходження та затримання цих осіб у дію було запроваджено оперативний план "Перехоплення".
Наразі подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників злочину.
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Мы демократическое государство, но те, кто к нам прибывает , должны уважать нас и наши законы. Конечно, криминальные разборки нам не нужны. Полностью с вами в этом согласна.
Спробуй у нас сирійцеві сказати что Путен це гут і паРаша це клас, яйця відріжуть нах.
Справу розкрито. Жоден мусор не засвітився, бабло не постраждало, а іноземці українці нехай не розхитують рояль.
Невже знову викрутиться?
понабирали по обьявлению полицаев