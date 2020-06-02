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Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція. ВIДЕО

Стрілянині та погрому магазину тканин на ринку "7-й кілометр" передував конфлікт через місце на парковці між вихідцями із Сирії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті стрілянини поранень зазнали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні.

Працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброїлися пістолетом для відстрілу гумових куль та битами і пішли до їхнього магазину, де побили вікна.

Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10-х осіб. Для встановлення місцезнаходження та затримання цих осіб у дію було запроваджено оперативний план "Перехоплення".

Наразі подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійка і стрілянина в магазині тканин на одеському ринку "7-й кілометр". ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

Одеса (5452) Нацполіція (15164) ринок (458) стрілянина (1779)


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Топ коментарі
+25
Сирийцы должны уважать законы Украины, страны, где им дали возможность спокойно жить и работать.
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02.06.2020 16:40
+25
А зачем превращать Украину в место криминальных разборок? зачем пускать всякий сброд? Эти иноплеменники никогда не становятся цивилизованными людьми, а вот плодятся они очень быстро.
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02.06.2020 16:46
+22
Они не все сброд. Например, аднан киван - очень крупный в Одессе застройщик. Сейчас спонсирует англоязычную газету Киев пост. Что, в принципе, должно было делать государство. Газета бесплатная и абсолютно проукраинская. Дарил атошникам квартиры, не афишируя это. У моего мужа есть один деловой партнёр - бельгиец по паспорту, но вообще сириец. Так большего бандеровца вообще не найти, ненавидит путена, всегда помогал украинской армии.
Мы демократическое государство, но те, кто к нам прибывает , должны уважать нас и наши законы. Конечно, криминальные разборки нам не нужны. Полностью с вами в этом согласна.
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02.06.2020 16:57
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шо значит в масках они были?: они были на карантине!
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02.06.2020 16:39 Відповісти
Сирийцы должны уважать законы Украины, страны, где им дали возможность спокойно жить и работать.
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02.06.2020 16:40 Відповісти
А зачем превращать Украину в место криминальных разборок? зачем пускать всякий сброд? Эти иноплеменники никогда не становятся цивилизованными людьми, а вот плодятся они очень быстро.
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02.06.2020 16:46 Відповісти
Они не все сброд. Например, аднан киван - очень крупный в Одессе застройщик. Сейчас спонсирует англоязычную газету Киев пост. Что, в принципе, должно было делать государство. Газета бесплатная и абсолютно проукраинская. Дарил атошникам квартиры, не афишируя это. У моего мужа есть один деловой партнёр - бельгиец по паспорту, но вообще сириец. Так большего бандеровца вообще не найти, ненавидит путена, всегда помогал украинской армии.
Мы демократическое государство, но те, кто к нам прибывает , должны уважать нас и наши законы. Конечно, криминальные разборки нам не нужны. Полностью с вами в этом согласна.
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02.06.2020 16:57 Відповісти
Чого не Одеса пост?
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02.06.2020 16:59 Відповісти
Он купил эту газету у Захура, у которого жена певица Камалия. Там уже было такое название. Захур всем отказывал покупателям потенциальным, стремясь быть уверенным в проукраинской позиции нового владельца.
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02.06.2020 17:03 Відповісти
И я про это.
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02.06.2020 17:20 Відповісти
это тот что кадор групп? так они всю Одессу изуродовали своими сталинскими коробками - посначить нафиг и выгнать из города
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02.06.2020 18:02 Відповісти
Тетяно, вивчай державну мову, бо ніколи не стане малороська істота справжнім свідомим українцем чи українкою, якщо не розуміє необхідність публічно спілкуватися українською, так і буде хрюцьким кацапістом назавжди. А вдома, чи між друзями розмовляй то будь якою, хоч собачою, хоч свинячою, ніхто не вправі тобі дорекати...
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02.06.2020 21:27 Відповісти
вот тебе украинцы...
Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 116
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02.06.2020 23:10 Відповісти
Этот Киван методично убивает Одессу застройкой.
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02.06.2020 23:18 Відповісти
А разве не украинцы напали на сирийцев? И очень быстро сбежали.)
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02.06.2020 16:52 Відповісти
Прямо як русня в лютому 1918, треба день сірійської армії сьогодні святкувати.
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02.06.2020 16:56 Відповісти
Ти читати не вмієш? Чи так аби що написати щоб залишити коментарій? Конфлікт виник між сирійцями. Тому перечитай уважніше а тоді коментуй.
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02.06.2020 17:03 Відповісти
В нього інше завдання, набрав повний писок лайна і має виплюнути, нащо йому читати.
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02.06.2020 17:06 Відповісти
Пхахаха. Ни за что не поверю что эти краснорожие детины в капюшонах сирийцы.))
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02.06.2020 17:24 Відповісти
Не вір. Це твоє право. А може це кацапи а не українці і ти один з них?)
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02.06.2020 17:30 Відповісти
Кацапов и в Сирии гоняют.
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02.06.2020 17:34 Відповісти
Что бы они уважали закон Украины им нужно вломиить хорошо и сделать пару инвалидов , а иначе никак.
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02.06.2020 17:52 Відповісти
і це каже чмо Татьяна Флай , тупа істота, що української вивчити не може, мови країни, що дала тупій кацапці можливість жити й працювати.
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02.06.2020 20:35 Відповісти
І що тут в Україні роблять якісь "вихідці" з тієї хрюцькой колонії, геть їх нах всіх, Аваков де ти спиш?
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02.06.2020 21:18 Відповісти
може я не правий, але перша реакція на такі новини яка ще може бути?
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02.06.2020 21:33 Відповісти
тобто журналісти такими повідомленнями самі провокують до проявів ксенофобії
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02.06.2020 21:36 Відповісти
Сірійці союзника кремлефюрера, нехай їдуть в Бугульму торгувати.
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02.06.2020 16:43 Відповісти
Мэннн , якi союзники ??, майже в кожного з эмiграцii когось з родини вбила кацапська ракета чи куля.
Спробуй у нас сирійцеві сказати что Путен це гут і паРаша це клас, яйця відріжуть нах.
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02.06.2020 17:42 Відповісти
Сирійці з кацами воюють активніше українців.
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03.06.2020 09:10 Відповісти
"у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками"
Справу розкрито. Жоден мусор не засвітився, бабло не постраждало, а іноземці українці нехай не розхитують рояль.
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02.06.2020 16:45 Відповісти
в днепре днем в центре города была стрельба в полицию, кубики со всем известными номерами...потом показали чела на асфальте головой вниз, типа задержали бузотера..и усе!))))
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02.06.2020 16:48 Відповісти
байда про парковку слабо верится....
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02.06.2020 16:47 Відповісти
Знакомые сказали, что не поделили крупного клиента. Одни переманили у других старого клиента.
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02.06.2020 16:59 Відповісти
Коли обрали блазня та зброд у керівництво державою не дивуйтеся що "Цирком" стає уся країна.
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02.06.2020 16:47 Відповісти
..работники торгового заведения, понимая, что до этого... Цензор! Кто у Вас таким "стилем" хворает? Прямо, удмурт боншу!
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02.06.2020 16:49 Відповісти
в 24 часа депорт что бы и духу их тут не было этих выходцов таких.Пусть валят в Сирию и там фигнёй страдают.А то приютили на свою голову.
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02.06.2020 16:50 Відповісти
Негайно вислати з країни з забороною вїзду на 20 років як мінімум. В чорний список тварин! Свого лайна вистачає!
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02.06.2020 16:50 Відповісти
Вышвырнуть на родину с волчьим билетом. Хотя не удивлюсь, если у половины из них уже украинский паспорт.
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02.06.2020 16:56 Відповісти
У следаков и адвокатов ну очень удачный день! Теперь они обе стороны так выдоят, шо будут не тканями а шнурками торговать
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02.06.2020 16:56 Відповісти
Как я понял задержали сирийцев, а не этих толстячков в капюшонах, которые очень смешно бегают.) Дело раскрыто. Орден Авакову. Медаль всем кагарлыкцам.
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02.06.2020 17:01 Відповісти
Там сірійці з обох боків.
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02.06.2020 17:02 Відповісти
Та йому повилазило))
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02.06.2020 17:05 Відповісти
Сирийцы дерутся с сирийцами? Кого вы пытаетесь обдурить?)
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02.06.2020 17:07 Відповісти
нахер в сирию к асаду пусть валят...депортация,чтоб другие боялись,а завтра начнут ******* украинцев
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02.06.2020 17:01 Відповісти
"********" не выросла!
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02.06.2020 17:08 Відповісти
Господа полицейские,миграционная служба,СБУ поясните мне недалекому на каком основании граждане лругого государства работают в Украине,и кому они платят налоги,на каком основании иностранец творит беззаконие в этой сране.Зачем вы нам нужны чтобы взятки собирать и щеки надувать.Да вас всех как разогнать надо а по нормальному посадить за невыполнение служебных обязанностей как минимум не копаясь сильно в вашей проф деятельности
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02.06.2020 17:22 Відповісти
миграционная служба Украины десятки лет продавала документы иностранцам , полицейские - в доле с ними , они помогают иностранцам , советуют как получить нужные документы . Коррупция в Украине ужасная - никаких налогов никто не платит , идин чёрный нал . В Украину болезни , из Украины -доллары . Гнать Авакова и всех мусоров поганой метлой .
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02.06.2020 17:34 Відповісти
Ох ты блин!!! Нежданчик,а я думал что все по чесноку,
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02.06.2020 19:59 Відповісти
арабцы!
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02.06.2020 17:27 Відповісти
Всю эту черноопую шоблу нужно депортировать побыстрее домой .Пока у нас тут не началось как в Америке .Зацепи менты уху евшего чурку они потом такое тут наворотят. И не забывайте что они активно плодятся тут , а плодиться они предпочитают с нашими ,,наташьами " а потом и своих матрешек сюда перевозят потихоньку .Этот процесс уже идет давно .Не хочу чтоб Одесса превратилась со временем в Миннеаполис и похъ мне на то что среди этих есть миллиардер который очень ,,лубит Украйну " ,среди тех тоже попадаются даже Президенты США
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02.06.2020 17:40 Відповісти
Негров начали завозить в Америку еще за 200 лет до возникновения США. Великобритания довела работорговлю до промышленных масштабов. Так что большинство белых появились в США уже после черных. Это белые понаехали.
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02.06.2020 18:03 Відповісти
А индейцы там были еще до того как в Европе появились первые государства .Ну и что с этого ?
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02.06.2020 18:39 Відповісти
Як Авакову в борщ ......Що не день стрілянина,"мінери" і т.і.А тут ще сирійці.
Невже знову викрутиться?
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02.06.2020 17:59 Відповісти
копо-спикэр бебебекова ни украинского не выучил,ни паузы расставлять..
понабирали по обьявлению полицаев
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02.06.2020 17:59 Відповісти
А , что эти черножопые делают в Украине!! по -моему путин у них пахан!!
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02.06.2020 19:20 Відповісти
Похоже за время карантина и транспортной блокады число всяких выходцев у нас резко увеличилось.
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02.06.2020 19:47 Відповісти
откуда у не граждан Украины разрешение на травматическое оружие?? У всех отморозков есть оружие, а у Граждан Украины с нормальной головой нет возможности законно оформить себе разрешение.
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02.06.2020 19:57 Відповісти
положено мусорам, можно бандитам, а бидлу- зась. Аби не зашкодили першим чи другим.
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03.06.2020 09:14 Відповісти
Наводнили страну кем попало, прутся сюда все кому не лень, страной правят инородцы. Скоро за Украинскую фамилию будут бить на улицах, какой то пипец...
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02.06.2020 20:22 Відповісти
7-Как был,так и остался рассадник черных валютчиков и всякого сброда.И никто,кроме Михеила не наведет там порядка!!!!!
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02.06.2020 21:01 Відповісти
Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7316
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02.06.2020 23:12 Відповісти
Зеленский ввел Авакова в Национальный совет по борьбе с коррупцией, а Порошенко в ответственный момент лег под Авакова и его фракция отказалась подписывать проект постановления об отставке Авакова.
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02.06.2020 23:19 Відповісти
Шо ж ты делаешь, обрыганы боты сейчас в раздумиях можно ли это лайкать, бо и спонсора и цель парафинят. Шучу, им нельзя лайкать позицию независимого украинца хозяина критикующего всех госпидаров, только плебея восхваляющего своего кумира, коих тут 90%
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02.06.2020 23:36 Відповісти
За сирийцев я както не парюсь - они теряют визу или ПМЖ при нарушении и вышвыриваются без права возвращение, а вот те "наши" должны сесть в тюрьму, да вот только Одесские менты это Аваковы среди аваковых и криминал там и мусора это одна гнилая структура. Это меня больше волнует, любой криминальный нал потом работает на выборы и телеканалы по засиру мозгов, без декриминализации не может быть борьбы с коррупцией, европа это давно просекла, а мы идем своим.особо.умным путем в жопу.
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02.06.2020 23:32 Відповісти
А КОГДА ЮРКУ ИВАНЮЩЕНКО ОПЗДЯТ !!!???
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03.06.2020 07:41 Відповісти
А НА КАМЕРУ ПИШУТ, ПАСУТ, А ХЙ КОГДА СОСАТЬ БУДУТ ПДРЫ !?)
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03.06.2020 07:46 Відповісти
Це дрібниці...Китайці з автоматами розборки роблять-море крові та чємодани відкупних поліції...
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06.07.2020 17:42 Відповісти
А что сирийские беженцы уже получили гражданство Украины? Из Германии их высылают уже.
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06.07.2020 18:15 Відповісти
 
 