Маршрут руху підозрюваних у справі про вбивство Шеремета не змінено, - Нацполіція. ВIДЕО

Слідство спростовує оприлюднені низкою ЗМІ дані про те, що маршрут тих, хто заклав вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета, було змінено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

"Для проведення експертних досліджень слідство використовувало кілька відеофайлів, вилучених за маршрутом руху підозрюваних Антоненка і Кузьменко, зокрема відео з фасаду приміщень Київського університету імені Бориса Грінченка, розташованого по вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2.

У матеріалах кримінального провадження подається схема руху підозрюваних від автомобіля до вул. Бульварно-Кудрявської, 18/2 - саме там востаннє фігурантів зафіксувала камера відеоспостереження", - сказано в повідомленні.

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У поліції зазначають, що на схемі чітко зображено, що після закладки вибухівки підозрювані по провулку Чеховському вийшли на вулицю Бульварно-Кудрявську, звідки і повернули у квартал між вулицями Бульварно-Кудрявською і Олеся Гончара.

"Водночас зазначаємо, що у кварталі, куди повернули фігуранти за адресою: вул. Олеся Гончара, 28Б, розташована квартира, якою користувався підозрюваний Андрій Антоненко. Він особисто підтвердив це під час допиту.

Слід також зауважити, що в попередніх підозрах маршрут руху до і після закладки вибухівки не фігурував - його було додано в текст підозр за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня журналісти оприлюднили інформацію, що поліція "скоротила" маршрут підозрюваних Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко для того, щоб підтримати версію, що чоловік і жінка, які підкладали вибухівку під машину Павла Шеремета в ніч перед убивством, повернулися в будинок на вул Гончара, 28б. Там, за версією поліції, у той час жив музикант і підозрюваний у вбивстві Андрій Антоненко. Хоча сам він каже, що жив в іншому місці.

Напомним, в конце мая журналисты обнародовали инормацию, что полиция "сократила" маршрут подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко для того, чтобы поддержать версию, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.