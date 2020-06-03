Понад 20 учасників одиночних пікетів проти поліцейського свавілля затримали в Москві. ВIДЕО
Біля будівлі головного управління МВС Москви на Петрівці, 38 відбувається серія пікетів проти поліцейського насильства.
Як повідомляє кореспондент НВ з місця подій, затримали щонайменше 20 осіб, передає Цензор.НЕТ.
Одним із перших затримали прессекретаря руху "Громадянське суспільство" Єгора Ілюшкіна, а також Мілу Земцову, феміністку Лусіне Мінасян, активістку Марію Черних та інших.
Також було затримано речницю "Правової ініціативи" Ксенію Бабіч, яка тримала плакат "Свободу Іллі Азару". Молодика з плакатом "Свавілля - мова номенклатури" силовики забрали на руках.
Серія одиночних пікетів була анонсована після того, як у Єкатеринбурзі під час спецоперації співробітники Росгвардії вбили чоловіка, який підозрювався в крадіжці кількох рулонів шпалер. У відомстві пояснили це тим, що підозрюваний "тримав у руках спрямований у їхній бік предмет, зовні схожий на автоматичну зброю".
Організатор пікетів, ініціатор хештегу #RussianLivesMatter та член Лібертаріанської партії Росії Михайло Свєтов під час ефіру програми "Вечір" на НВ сказав, що для Росії тема поліцейського свавілля і насильства - актуальна, саме вона зможе об'єднати громадянське суспільство.
Раніше пікети на Петрівці відбувалися на підтримку арештованого на 15 діб журналіста Іллі Азара, який також виходив на акцію протесту, щоб підтримати заарештованого засновника пабліка "Омбудсмен поліції" Володимира Воронцова.
Поліція Москви 29 травня заявила, що в період режиму карантину в Москві заборонено проводити будь-які акції протесту, в тому числі одиночні пікети.
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Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
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Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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шо та хочут....
у нас отборная скотовня все грабит и все палит )))
даже не сомневаюсь из грабителей - повязали больше...
а самое смешное, шо большинсво из них сутки подержат, мороженым покормят и выпустят, даже не дав копняка-досвидоса....