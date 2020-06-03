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Понад 20 учасників одиночних пікетів проти поліцейського свавілля затримали в Москві. ВIДЕО

Біля будівлі головного управління МВС Москви на Петрівці, 38 відбувається серія пікетів проти поліцейського насильства.

Як повідомляє кореспондент НВ з місця подій, затримали щонайменше 20 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Одним із перших затримали прессекретаря руху "Громадянське суспільство" Єгора Ілюшкіна, а також Мілу Земцову, феміністку Лусіне Мінасян, активістку Марію Черних та інших.

Також було затримано речницю "Правової ініціативи" Ксенію Бабіч, яка тримала плакат "Свободу Іллі Азару". Молодика з плакатом "Свавілля - мова номенклатури" силовики забрали на руках.

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Серія одиночних пікетів була анонсована після того, як у Єкатеринбурзі під час спецоперації співробітники Росгвардії вбили чоловіка, який підозрювався в крадіжці кількох рулонів шпалер. У відомстві пояснили це тим, що підозрюваний "тримав у руках спрямований у їхній бік предмет, зовні схожий на автоматичну зброю".

Організатор пікетів, ініціатор хештегу #RussianLivesMatter та член Лібертаріанської партії Росії Михайло Свєтов під час ефіру програми "Вечір" на НВ сказав, що для Росії тема поліцейського свавілля і насильства - актуальна, саме вона зможе об'єднати громадянське суспільство.

Раніше пікети на Петрівці відбувалися на підтримку арештованого на 15 діб журналіста Іллі Азара, який також виходив на акцію протесту, щоб підтримати заарештованого засновника пабліка "Омбудсмен поліції" Володимира Воронцова.

Поліція Москви 29 травня заявила, що в період режиму карантину в Москві заборонено проводити будь-які акції протесту, в тому числі одиночні пікети.

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Автор: 

москва (1245) протест (2398) росія (65146)


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Топ коментарі
+12
20 человек на всю 13-ти миллионную Москву. Показательно.
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03.06.2020 00:15
+11
Всі учасники вже зробили селфі в автозаках і виклали у соцмережі?
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03.06.2020 00:15
+10
Не треба розповідати казочки про ті мітинги. Якщо запитаєте їх про Крим чи про українську мову, то почуєте їхню справжню суть. Там нема людей.
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03.06.2020 00:28
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20 человек на всю 13-ти миллионную Москву. Показательно.
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03.06.2020 00:15 Відповісти
Всі учасники вже зробили селфі в автозаках і виклали у соцмережі?
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03.06.2020 00:15 Відповісти
Селфі на пляшках )))
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03.06.2020 05:46 Відповісти
Якщо завдяки цим російським пікетами вам здається, що на росії є люди, то це ви просто шукаєте менше лайно серед великої купи лайна.
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03.06.2020 00:18 Відповісти
Не узагальнюйте .Досить згадати мітинги в Москві в 2014 році проти війни в Україні ,на які збиралися десятки тисяч росіян.
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03.06.2020 00:26 Відповісти
Не треба розповідати казочки про ті мітинги. Якщо запитаєте їх про Крим чи про українську мову, то почуєте їхню справжню суть. Там нема людей.
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03.06.2020 00:28 Відповісти
украинцев он не коснулся
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03.06.2020 00:24 Відповісти
Тобто ви з росії! Чому Леонид Тищенко 711***** вам ще не лайкнув?🙄
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03.06.2020 00:39 Відповісти
Багато чого не так, бо ви повторюєте сої російські мантри. Ви з якого російського міста?
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03.06.2020 00:47 Відповісти
Тобто брешете.
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03.06.2020 00:49 Відповісти
Буває. Я тут багато років, коли вас тут не було.
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03.06.2020 00:52 Відповісти
У нас з вами різний народ. Тому йдіть на русвесну і там діліться з своїм народом.
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03.06.2020 00:51 Відповісти
Так з якого ви російського міста і навіщо ви пролізли на український сайт?
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03.06.2020 00:55 Відповісти
А тепер ви заробили спам, бо задаєте питання на мої запитання.
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03.06.2020 00:59 Відповісти
А оно не ответит.Они обычно глазки в пол тыкают,когда спрашиваешь откуда.Стесняются сильно.😂😂
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03.06.2020 01:00 Відповісти
кисельно-соловьиный свист в ваших ушах вполне заменяет реальность
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03.06.2020 00:51 Відповісти
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03.06.2020 01:05 Відповісти
Кацапе, тобі не дано зрозуміти наш менталітет. Бо у вас, рабів у -надцятому поколінні, основа системи координат - хан, цар, генсек, *****. Проковтни мовчки, мені твої коменти нецікаві.
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03.06.2020 00:56 Відповісти
20 человек? ну хоть что-то! в штатах волнения по всей стране из-за того же полицейского произвола. а тут свежак - в кагарлыке: пытки, избиение, изнасилование женщины ПОЛИЦЕЙСКИМИ и - тишина... ну да, уволили десяток ментов и... все. народ привык... нормас!
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03.06.2020 00:22 Відповісти
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!

©
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03.06.2020 00:33 Відповісти
так в кацапии "интеллигенты" в "одиночных пикетах" - 20?, недобитые пока еще ******,
шо та хочут....
у нас отборная скотовня все грабит и все палит )))
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03.06.2020 00:34 Відповісти
З цих 20 ви знайдете комуністів, провокаторів, дебілів... Там було кілька людей, як Немов, Новодворська..., але вони вже мертві. Тепер на росії живе 100% лайно.
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03.06.2020 00:42 Відповісти
даже не сомневаюсь, но между "одиночными пиекетами" де кацапы повазали 20 одиночноков и толпой, на пограбить и пожечь все таки есть разница...
даже не сомневаюсь из грабителей - повязали больше...
а самое смешное, шо большинсво из них сутки подержат, мороженым покормят и выпустят, даже не дав копняка-досвидоса....
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03.06.2020 01:12 Відповісти
Хто міг, ті вже емігрували. Наприклад, етнічний українець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82 Юрій Нестеренко (що зокрема пише якісний хоррор та фантастику) - ще в 2010 перебрався з кацапщини до США. Тепер він джон Юрій Райт.
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03.06.2020 05:54 Відповісти
Влада Путіна захиталася і через те що люди одурманені кісельовсько-соловйовською пропагандою почали прозрівати.
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03.06.2020 00:43 Відповісти
Правильно пишете ***** з великої літери! Шукайте тих, які прозріли і побачили нового *****!
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03.06.2020 00:46 Відповісти
Ти де прозрівших побачив??))
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03.06.2020 01:06 Відповісти
Росія зараз нагадує паровий котел який от-от вибухне ,невдоволення народу колоссальне,чим скоріше там відбудуться зміни , тим швидше закінчиться війна на Донбасі і повернеться Крим, і обірвуться ті зв'язки які поєднують путінський режим і вітчизняних зрадників.
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03.06.2020 00:55 Відповісти
Путінський режим змінить такий самий режим. Дарма чекаєте людського від нелюдей😲
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03.06.2020 00:58 Відповісти
Росєянє не уявляют життя без доброго царя !!!))
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03.06.2020 01:12 Відповісти
Як сказав згаданий мною вище Юрій Нестеренко: "Россия есть зло, причём - мирового масштаба. Зло должно быть уничтожено. Следовательно, всё, что направлено против России, есть благо".
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03.06.2020 05:56 Відповісти
Там не котел, там вигрібна яма, в яку ще кинуть дріжжі.
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03.06.2020 06:39 Відповісти
мусора мрази
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03.06.2020 03:08 Відповісти
Прояв солідарності з демонстрантами по-російськи.
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03.06.2020 06:42 Відповісти
УБИВАЙ МУСАРОВ ))))))))))))))))))))))))))))))
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03.06.2020 07:32 Відповісти
 
 