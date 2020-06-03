Агентство "кухаря Путіна" Пригожина випустило в РФ ролик із закликом голосувати за поправки до Конституції: "Інакше дітей всиновлюватимуть геї". ВIДЕО

Федеральне агентство новин опублікувало агітаційний ролик "Чому поправки до Конституції Росії - це важливо". У ньому пара молодих росіян-геїв усиновляє хлопчика з дитбудинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, хлопчика забирає один чоловік, а коли дитина питає про маму, в кадрі з'являється інший молодик і дістає з машини сукню для прийомного сина.

"Таку Росію ти вибереш? Виріши майбутнє країни - голосуй за поправки до Конституції", - каже голос за кадром на тлі тексту про поправку до 72 статті, яка має закріпити поняття сім'ї в РФ як союзу чоловіка і жінки.

Актор Олександр Філімоненко, який зіграв роль матері в ролику, розповів, що таких відео буде кілька, але він задіяний лише у двох.

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"Моє ставлення до геїв рівне, у кожного свій вибір з приводу орієнтації. Головне, щоб це мене не стосувалося. Складної автори торкнулися теми, мені самому незручно, з одного боку. Не хочеться когось образити. Це лише персонаж, не означає, що це моя позиція", - сказав Філімоненко. Також він заявив, що не знає, хто замовник ролик, а сам "поза політикою", але на голосування щодо поправок піде і проголосує проти - йому нещодавно виписали штраф за порушення режиму самоізоляції.

"Свавілля, що мене затримали і штраф виписали, обдурили - сказали, що просто попередження буде. У народу і так зараз біда з грошима, а влада ще й штрафує. Я піду голосувати проти, щоб висловити свою позицію. Хоча до цього жодного разу не ходив на вибори", - зізнався актор.

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РІА ФАН входить до медіагрупи "Патріот", яку очолює бізнесмен Євген Пригожин, також відомий як "кухар" президента Володимира Путіна. Мета медіагрупи - "максимальне поширення інформації про події, що відбуваються в Росії, для створення сприятливого інформаційного простору, спрямованого на розвиток країни".

У медіагрупі випустили заяву, в якій сказано, що "сенс цього відео не в агітації проти гомосексуалістів, як намагаються показати деякі представники опозиції".

"Основний сенс - це не боротьба з ЛГБТ-спільнотою, а захист інституту сім'ї як союзу чоловіка і жінки. Я теж дотримуюся думки, що всиновлювати дітей одностатевим батькам не можна", - заявив глава медіагрупи Микола Столярчук.

Нагадаємо, закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

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Поправки були ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним. Спочатку очікувалося, що загальнонаціональне голосування про схвалення поправок відбудеться 22 квітня, однак воно було перенесено через епідемію COVID-19.

Голосування щодо поправок до Конституції РФ відбудеться 1 липня, серед них - "обнулення" термінів Володимира Путіна (поправка дозволить йому залишатися при владі до 2036 року), закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, заборона "фальсифікації історії" та ін. Голосувати за поправки можна буде тільки пакетом: за чи проти всіх.