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За добу на COVID-19 захворіли 44 дитини і 103 медпрацівники, всього 1 791 дитина і 4 785 медиків, - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу в Україні проведено 16 085 досліджень на COVID-19, з них 9880 методом ПЛР і 6205 ІФА-тестів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 483 людини, з них 44 дитини і 103 медпрацівники. Було госпіталізовано 152 людини. Зафіксовані вісім летальних випадків. Одужали 362 людини. Всього з початку пандемії в Україні захворіли 24 823 особи, з них 1791 дитина і 4785 медика. За минулу добу всього проведено 16 085 досліджень, з них 9880 методом ПЛР і 6205 ІФА-тестів", - розповів Степанов.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

діти (5065) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Со всего мира приходят сообщения, что коронавирус идет на спад. Я извиняюсь, это мы побеждаем или люди уже заканчиваются?
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03.06.2020 09:56 Відповісти
Людей становится меньше, но их суммарный вес остаётся прежним.
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03.06.2020 09:57 Відповісти
Плохая новость.
Говорят, что к осени коронавирус мутирует и надо будет мыть и ноги.....
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03.06.2020 10:01 Відповісти
Одужання
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03.06.2020 10:05 Відповісти
МОЗ офіційно надає застарілі дані майже на добу. На 10:33 03.06.20 загальна кількість підтверджених випадків захворювання ковід-19 майже 25378, а не 24823 і відбувся великий стрибок заражень. Це може бути корельовано з початком використання міського транспорту. І що робить МОЗ? Ніхера не робить!
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03.06.2020 11:04 Відповісти
Це дані по Україні з міжнародного дашборду Унівеситету Джонса Хопкінса. Раніше різниці не було, то навіщо зараз брехати?
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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03.06.2020 11:08 Відповісти
 
 