За добу на COVID-19 захворіли 44 дитини і 103 медпрацівники, всього 1 791 дитина і 4 785 медиків, - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу в Україні проведено 16 085 досліджень на COVID-19, з них 9880 методом ПЛР і 6205 ІФА-тестів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 483 людини, з них 44 дитини і 103 медпрацівники. Було госпіталізовано 152 людини. Зафіксовані вісім летальних випадків. Одужали 362 людини. Всього з початку пандемії в Україні захворіли 24 823 особи, з них 1791 дитина і 4785 медика. За минулу добу всього проведено 16 085 досліджень, з них 9880 методом ПЛР і 6205 ІФА-тестів", - розповів Степанов.

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