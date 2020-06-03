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За добу на COVID-19 захворіли 44 дитини і 103 медпрацівники, всього 1 791 дитина і 4 785 медиків, - Степанов. ВIДЕО
За минулу добу в Україні проведено 16 085 досліджень на COVID-19, з них 9880 методом ПЛР і 6205 ІФА-тестів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 483 людини, з них 44 дитини і 103 медпрацівники. Було госпіталізовано 152 людини. Зафіксовані вісім летальних випадків. Одужали 362 людини. Всього з початку пандемії в Україні захворіли 24 823 особи, з них 1791 дитина і 4785 медика. За минулу добу всього проведено 16 085 досліджень, з них 9880 методом ПЛР і 6205 ІФА-тестів", - розповів Степанов.
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Говорят, что к осени коронавирус мутирует и надо будет мыть и ноги.....
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