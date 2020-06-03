Поліція повідомила про підозру ексберкутівцю, який жорстоко побив через українську символіку мешканця Севастополя. ВIДЕО

Слідчі поліції Криму повідомили про підозру колишньому беркутівцю, а нині омонівцю за побиття в 2016 році в Севастополі українського активіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ.

Так, у 2016 році у Севастополі чинний співробітник російського спецпідрозділу ОМОН, у минулому – працівник підрозділу "Беркут" МВС України – завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень. Мотивом побиття стала наявність на велосипеді потерпілого української символіки.

У потерпілого було діагностовано відкриту черепно-мозкову, струс головного мозку, перелом основи черепа, переломи орбіти, закритий перелом кісток носа.

Встановлено, що нападник побив кримчанина на ґрунті національної ненависті, зокрема до громадян України.

"Після побиття підозрюваний повалив потерпілого на землю, зв’язав руки пластиковими стяжками та утримав у такому положенні понад три години, не даючи можливості надати йому медичну допомогу. Після проведення всіх необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим працівники слідчого управління поліції Криму повідомили зловмиснику про підозру. Наразі він проходить службу в підрозділі "ОМОН" Російської Федерації", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Віталій Стрижак.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, а також обмеження прав за ознаками політичних та інших переконань, поєднані з насильством), ч. 2 ст. 121 (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості) та ч.1 ст.146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Віталій Стрижак додав, що на теперішній час слідчими вирішується питання про отримання щодо підозрюваного відповідної санкції суду та оголошення його в міжнародний розшук.