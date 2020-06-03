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Поліція повідомила про підозру ексберкутівцю, який жорстоко побив через українську символіку мешканця Севастополя. ВIДЕО

Слідчі поліції Криму повідомили про підозру колишньому беркутівцю, а нині омонівцю за побиття в 2016 році в Севастополі українського активіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ.

Так, у 2016 році у Севастополі чинний співробітник російського спецпідрозділу ОМОН, у минулому – працівник підрозділу "Беркут" МВС України – завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень. Мотивом побиття стала наявність на велосипеді потерпілого української символіки.

У потерпілого було діагностовано відкриту черепно-мозкову, струс головного мозку, перелом основи черепа, переломи орбіти, закритий перелом кісток носа.

Встановлено, що нападник побив кримчанина на ґрунті національної ненависті, зокрема до громадян України.

"Після побиття підозрюваний повалив потерпілого на землю, зв’язав руки пластиковими стяжками та утримав у такому положенні понад три години, не даючи можливості надати йому медичну допомогу. Після проведення всіх необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим працівники слідчого управління поліції Криму повідомили зловмиснику про підозру. Наразі він проходить службу в підрозділі "ОМОН" Російської Федерації", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Віталій Стрижак.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, а також обмеження прав за ознаками політичних та інших переконань, поєднані з насильством), ч. 2 ст. 121 (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості) та ч.1 ст.146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Віталій Стрижак додав, що на теперішній час слідчими вирішується питання про отримання щодо підозрюваного відповідної санкції суду та оголошення його в міжнародний розшук.

Автор: 

побиття (935) Крим (14143) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+22
не пройшло і 10 років
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03.06.2020 10:11
+22
Морду лица этого беркутовца из архивов возьмите и обнародуйте.
Эту тварь должна в лицо знать вся Украина, чтобы при встрече с ним поступили также.
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03.06.2020 10:22
+19
Оперативно сработали!
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03.06.2020 10:10
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Аваківець.
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03.06.2020 10:09 Відповісти
нет
авакова тогда не было
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03.06.2020 12:30 Відповісти
Не разочаровывай человека. Ну хочет он верить, что Аваков командует крымским "Беркутом".
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03.06.2020 12:56 Відповісти
в 2016 році, хіба не собаков? не наполягаю, лінь шукати.
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03.06.2020 13:18 Відповісти
Хм, интересно как ему сообщили о подозрении если он в раше находится?
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03.06.2020 10:10 Відповісти
Ему Интерпол сообщит.
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03.06.2020 10:18 Відповісти
Который скуплен рашкой на корню?
Ну, может, и сообщит. Чтоб вместе поржать.
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03.06.2020 12:21 Відповісти
Оперативно сработали!
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03.06.2020 10:10 Відповісти
не пройшло і 10 років
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03.06.2020 10:11 Відповісти
Если бы барыга правил, то прошло бы ещё столько же...
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Так барыга сейчас как раз при власти. Порошенко уже не удел. Вы что, не в курсе ?
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03.06.2020 20:09 Відповісти
Валить тварину без суда и следствия.
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03.06.2020 10:16 Відповісти
ты к этому призываешь маленьких хитреньких еврейчиков из квартала?

валили только при "плохом барыге" - гиви, моторылку и т.д.
но нариду это не нравилось - нарид захотел еврейчиков.
а еврейчики никого не валят - еврейчики за воду в Крым договариваются - ручонки аж вспотели в предвкушении бабла...
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03.06.2020 10:31 Відповісти
Ты дурачек ? - Порошенко дал збежать всем ни одна мразь не села - Все Мусара получили повышение ...
надо быть конченым дегенератом что бы спустя 5 лет правления Барыги топить за упыря с бровями домиком ...
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03.06.2020 11:00 Відповісти
таки ой..
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03.06.2020 11:40 Відповісти
Сырожа,так ты антисемит?? Ну-ка ну-ка с этого места по-подробнее....Когда...где.. при каких обстоятельствах тебе явреи яйцы-то прищемили?? Дверью али обрезанием?? А может не заплатили когда девственности через жо*у лишали?? Расскажи расскажи...пожалься
антисемитизм и ксенофобия - врождённые черты расейского уря-патриотического быдла. Всосано с заражённым алкоголем молоком мамаши. И абсолютно не имеет значение как это быдло себя именует, антифашистами, коммунистами, левыми или правыми - антисемитизм расейского быдла всегда выскакивает наружу в какие бы одежды его носители ни рядились. Евреи плечом к плечу и на Майдане и в окопах АТО...И нет никакой разницы, какой веры и национальности граждане Украины встали на защиту своей Родины!! И гибнут, отстаивая её независимость и Свободу!!!
Скажи мне -кто твой враг и я скажу тебе-Кто твой друг!!Коммунисты, исламисты,террористы и руссофашисты-злейшие в мире антисемиты! Так что, нехрен маскироваться под "патриота-антихуйло"!!!Подстилка прокремлёвская!!!
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03.06.2020 18:09 Відповісти
Морду лица этого беркутовца из архивов возьмите и обнародуйте.
Эту тварь должна в лицо знать вся Украина, чтобы при встрече с ним поступили также.
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03.06.2020 10:22 Відповісти
До сраки ваші провадження. Де арешт мертветчука, трухи, гепи та інших шуфричів - піховшиків ????
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03.06.2020 10:27 Відповісти
московия-смертный враг для Украины и все,кто ей служит,точно так же-наши смертные враги.все рано или поздно получат по "заслугам" только бы украинский народ думал головой на выборах,а не...ну вы поняли чем
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03.06.2020 10:43 Відповісти
Цікаво, після перевороту у недокраїні це звичайне явище, а десь чомусь це надзвичайна подія ?
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03.06.2020 10:50 Відповісти
а сколько таких беркутят по нацполиции и корде "работает" вполне легально...
благодаря пете и вове.иных имен не называть.
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03.06.2020 11:54 Відповісти
Значить, українська символіка - екстремізм, а те що у цих крис у всіх українські паспорти збережені, так то нічого, то можна((((
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03.06.2020 12:05 Відповісти
Нажаль це правда - расєйський народ це кончений народєц, у минулому https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html?fbclid=IwAR1y40a7uqtMQ0-l3soNH-aClIYJnt7x-MnlKDzmpoxseWVKtTd1PNL7xmA нащадки андрофагів (канібалів) які підтримують любу війну проти любої держави аби тільки кров пролити
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03.06.2020 12:25 Відповісти
Геращенко - ПУБЛІКУЙ ФОТО КОЛАБОРАНТІВ І СЕПАРАТИСТІВ ЩОБ ЇХ ЗНАЛА ВСЯ УКРАЇНА, А НЕ НОМЕРИ АВТІВОК
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03.06.2020 12:22 Відповісти
Смотрите, не перепутайте, где настоящий фашизм.
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03.06.2020 12:37 Відповісти
Представляю, в какой ужас пришел работающий в российском ОМОНе чувак, узнав, что грозная украинская полиция объявила его в розыск. Не позорились бы уже(
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03.06.2020 12:58 Відповісти
он теперь из засрашки никуда віехать не может - закріт в єтом курятника навсегда
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03.06.2020 13:22 Відповісти
Рашкинские силовики и так не имеют права выезжать за пределы рашки, еще с 2011-го года. Во-вторых - ну объявила Литва в розыск офицеров Альфы и ОМОНа за события в Вильнюсе и что? Ездят без проблем. Тем более, что по запросу украинского МВД даже Шария отказались выдавать.
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03.06.2020 13:49 Відповісти
а может таких нужно ликвидировать спецслужбам - как делает израиль
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03.06.2020 13:21 Відповісти
при минулій владі такі колоритні персонажі гинули при загадкових обставинах, при цій - понять и простить
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03.06.2020 17:04 Відповісти
Не памятаю щоб українських ватніків калічили за колорадку або триколор. Мертвечуковські, гордоновські, рабиновічівські, бойковскі, шарійовські відсмоктувачі і дрочери вас би відправи в любімиє крим, раху щоб відчули на власній сраці що таке фашизм.
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03.06.2020 13:21 Відповісти
Боюсь що для них кожен хто говорить українською бандит-бандерівець, яких вони ненавидять як і росіяни.
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03.06.2020 17:06 Відповісти
а толку? в самом крыму ему ничего не сделали.
что ему от этого?
где наши патриоты, которые таких предателей уничтожать должны?
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03.06.2020 13:47 Відповісти
маловато 10 годков...25-за терроризм.
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03.06.2020 14:15 Відповісти
а стяжки в кармане-случайно носило...
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03.06.2020 14:45 Відповісти
а фамилия, где фамилия этого подкопченного на Майдане беркута?
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03.06.2020 15:36 Відповісти
Каждый день и ночь я думал бы только цука о нём, как его ******* молотком.
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03.06.2020 16:40 Відповісти
Україна зараз кіломеровими кроками йде до того що скоро так будуть українців в київі лупцювати за українську мову, у владі не залишилось людей які за українське, зе з командою судячи зі всого вирішили в україні будувати альтернативний трохи ліберальніший русскій мір.
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03.06.2020 17:03 Відповісти
розбити сєпару-беркутівцю голову!
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03.06.2020 17:37 Відповісти
Це треба показувати "патріоту України" і любителю мишобратів Сашкові Усику.
Щоправда, той ******** від цього не перестане ляпати "Крим - ета Крим!"
Але тикати його носом у кацапське лайно все одно треба.
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03.06.2020 20:27 Відповісти
лет так через 100 вынесут приговор
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04.06.2020 07:41 Відповісти
 
 