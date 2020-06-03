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Однорічна дитина померла в нелегальних приватних яслах у Запоріжжі, - ЗМІ. ВIДЕО

У Запоріжжі 1-річна дівчинка померла в нелегальному дитячому садочку, який працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. Дитині стало зле і вихователька вирішила покласти її спати. Вже через кілька хвилин дівчинка померла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що це був перший день відвідин нелегального закладу. Батьки привели доньку до ясел о 9:00, а вже ввечері хотіли переглянути всі документи і підписати угоду з власником. Однак до вечора дитина не дожила.

Як з'ясувалося, дівчинка посварилася з однолітком, який сильно вкусив її. Та заплакала і від стресу в неї почалася блювота. Тоді вихователька вирішила покласти її спати. За попередніми даними, дитина захлинулася.

Правоохоронці розслідують справу про смерть дитини як убивство і перевіряють законність діяльності ясел. За попередніми даними, ні відповідної освіти, ні дозволу на роботу такого закладу у власниці не було.

Також читайте: Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки

Автор: 

дитячий садок (362) Запоріжжя (2265) смерть (6750)


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Топ коментарі
+7
Родители идиоты! Какой может быть "садик" в 1 год? Да еще и в квартире многоэтажки!
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03.06.2020 10:59
+7
Ужас! Зачем вообще рожать ребёнка, если в год отдавать его в ясли. Ребёнку мать в этом возрасте нужна по всем показателям и психологическим и физическим.
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03.06.2020 11:04
+6
И родители виноваты и "ясли". Бесспорно.
А где причина? НИ яслей нет достаточного количества, ни садиков, про очереди, взятки и условия я вообще молчу.
Что делать родителям которые не только должны ***@нить на работе с утра до вечера что бы себя и ребенка прокормить? Дают помощь на ребенка - засуньте в жопу те копейки.
Обеспечение населения дошкольными учреждениями - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ государства. И никаких нелегальных яслей не нужно будет.
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03.06.2020 11:04
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Ужас просто,но надо учитывать что в этом возрасте все дети кусаются.
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03.06.2020 10:50 Відповісти
А в чем нелегальность? Baby sitting - вполне распространенная подработка в цивилизованном мире. Как, пардон, выгул собак... не устраивает? Не нанимай для "посидеть с ребенком"...
Более того, о нелегальности... вопрос: если "садик" нелегальный, какие документы родители намеревались подписывать вечером??? Нелегальные? Т.о., они сами становятся пособниками "бандитизма"...
Думать бы научились... использовать голову не только для ношения шляпы, приема пищи и еще стесняюсь сказать при админе чего...
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03.06.2020 11:10 Відповісти
Родители идиоты! Какой может быть "садик" в 1 год? Да еще и в квартире многоэтажки!
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03.06.2020 10:59 Відповісти
А як нянькам віддавали і віддають? Таке й в державних садках трапляється, на жаль.
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03.06.2020 11:06 Відповісти
причем тут садики- садики это одно и там на сколько я помню с трех лет.. тут у нас садиков на районе десятки...при чем одно к квартире частной какой то маромойки которая деньги зарабатывает..и что с ней не так бвло в год обычное поведение ребенка наверно
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03.06.2020 11:10 Відповісти
Які тут всі розумні позбиралися. Якщо батьки віддали 1-но річну дитину в ясла, то ситуація була мабуть критична.
Чим довше будуть грати вар'ята з тим корона вірусом і тримати садочки закритими, тим більше шансів на такі випадки, бо після 3-х місяців карантину і без роботи люди мусять щось їсти-пити.
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03.06.2020 11:03 Відповісти
И родители виноваты и "ясли". Бесспорно.
А где причина? НИ яслей нет достаточного количества, ни садиков, про очереди, взятки и условия я вообще молчу.
Что делать родителям которые не только должны ***@нить на работе с утра до вечера что бы себя и ребенка прокормить? Дают помощь на ребенка - засуньте в жопу те копейки.
Обеспечение населения дошкольными учреждениями - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ государства. И никаких нелегальных яслей не нужно будет.
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03.06.2020 11:04 Відповісти
Для такої малечі ясла ще пошукати треба, сидіти вдома не всі мають можливість.
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03.06.2020 11:08 Відповісти
Если бы в этой стране комуто нужны были бы причинно следственные связи,
то были бы уже в ЕС, а так все заняты киданием каках, жалобами и ожиданием что прийдет совковый дядя и всё запретит, и возьмет всё, поделит, и всё будет бесплатно и все будет в кайф. Естественно не прилагая на это свое время и усилия дальше высера.
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03.06.2020 13:23 Відповісти
шарЫк, ты хоть вдумываешься иногда в смысл того что ты пишешь?
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03.06.2020 16:12 Відповісти
Ужас! Зачем вообще рожать ребёнка, если в год отдавать его в ясли. Ребёнку мать в этом возрасте нужна по всем показателям и психологическим и физическим.
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03.06.2020 11:04 Відповісти
тем более не знакомым или родственникам с детьми а кому то левому ...
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03.06.2020 11:11 Відповісти
скажите , если быдло не будет плодиться, за что судьи нажираться будут ?
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03.06.2020 11:30 Відповісти
Анєчка, вам і вашому чоловікові видно в житті дуже повезло. Бо мене віддали в три!!! місяці в яслі. Як і більшість моїх однолітків. У 1957 три місяці в декреті, а потім втратиш робоче місце. Ви навіть не чули про так звані молочні кухні.
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03.06.2020 12:21 Відповісти
Во-первых, я вам не Анечка. Во-вторых, сейчас не 1957 год.
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03.06.2020 12:49 Відповісти
Та не обижайтеся Ви так на старого зануду Зараз не 1957 рік. Але допомога на дитину, якщо мати сидить в декреті, такого розміру, що навіть при абсолютно здоровому способі життя тих грошей вистачить лише на памперси і супутні товари для дитини. А якщо татко дітей на бюджетній зарплаті, то навіть двадцятого розряду (досить висока зарплата вважається) їм не вистачить для цілком достойного життя. Про класифікацію розрядів і привязку першого розряду до суми значно меншої від мінімальної зарплати гугліть самі. Якщо взагалі Вас цікавить життя співгромадян. До такого становища доложили руку і депутати попередніх скликань. Чи Ви так не вважаєте?
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04.06.2020 09:24 Відповісти
https://www.061.ua/news/2779521/v-zaporoze-v-kvartirnom-detskom-centre-umerla-godovalaa-devocka-v-policii-otkryli-ugolovnoe-delo так это было ещё 29 мая.
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03.06.2020 11:04 Відповісти
отдать ребенка в квартиру кому то это фиаско братан сам виноват каким дуракам детей дает рожать природа или кто там
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03.06.2020 11:08 Відповісти
почему кому то ? в легальном саду всё иначе ?
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03.06.2020 11:29 Відповісти
по факту это обычная платная няня.
А родители теперь пытаются сделать ее "яслями".
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03.06.2020 11:25 Відповісти
По действующему законодательству, в Украине ни один частный садик не может быть легальным. Вопросы только в "крыше" у разных "частных" садиков.
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03.06.2020 11:28 Відповісти
мусора мрази конченые, больше сказать нечего
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03.06.2020 11:28 Відповісти
хм, отведу ка я ребенка в нелегальный детский садик, а гарантии, какие гарантии там все ******
куплю ка я колбаски домашней у бабки в подворотне ребенка домашней едой порадовать
обращусь к бабке знахарке с проблемой у ребенка со здоровъем
буду лечится пирамидой ющинсе
возьму ребенка на подледную рыбалку
грибочков с рук сушеных куплю

теперь родителям самовыпилится и премия Дарвина в этом году их, несмотря на репродуктивность умудрились угробить потомство наиглупейшим способом
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03.06.2020 11:32 Відповісти
вы наверное харчуетесь с рук нардепа Украины ?
по лексикону очень похоже
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03.06.2020 11:36 Відповісти
к сожалению депутатско/президентская падаль наполняющая Украину
в данном случае лишь поживиться за счёт этой трагедии ею же и организованной
султан омана не захотел оплатить садик
ему больше по душе оплачивать перелёты зеленского и его жены
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03.06.2020 11:35 Відповісти
Кто-то помнит, как тут орали в поддержку нелегальных садиков?! Когда один их них закрыли .
Вот результат
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03.06.2020 11:37 Відповісти
в легальных с детьми ничего не случается ?
например в СШ№ 6 город Кременчуг пару раз были массовые отравления ,
это не повод поорать ?
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03.06.2020 11:45 Відповісти
Если в легальном детсаду, где куча проверок, профессиональные сотрудники и надзор,такое случается. Можете представить какая помойка эти ваши нелегальные садики
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03.06.2020 12:16 Відповісти
На яких підставах в нас працюють звичайні няні?
Скількох дітей має доглядати одна доросла людина? Скільки дітей було в цьому "садку"? Освіта доглядаючих?
Ще пам'ятаю няню, яка лупцювала дитину з ДЦП і щось не можу пригадати, щоб коментаторів якось хвилювали її документи.
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03.06.2020 11:53 Відповісти
Звичайно, Зебіли орали, бо вони - Зебіли. Вони не відрізняють добро від лиха.
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03.06.2020 14:26 Відповісти
30 лет зеленские с ярмаками строили детсады,
а быдло не желает туда детей отдавать
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03.06.2020 11:43 Відповісти
Жуть....
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Не знаю. Я б никогда не доверил незнакомому челу свою малявку в принципе, да ещё в таком возрасте- чуть больше годика (!!!)
Судить надо мразь по всей строгости. Хотя ребёнка это не вернёт.....
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03.06.2020 14:22 Відповісти
Мамка з татком якісь пришелепкуваті, нічого дивного, що вони віддали свою дитинку невідомо кому.
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03.06.2020 14:31 Відповісти
Царство Небесне...
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03.06.2020 14:35 Відповісти
Соціальна держава вам няню надала... І "муніцепальну" і "інвестиційну"... А ви водете дітей в "незаконні" яслі...

Менше 40 відсотків витрат родини покриває держпрограма «Муніципальна няня».

https://pl.suspilne.media/news/11903
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03.06.2020 15:23 Відповісти
Дякую на посилання. Бо я не чув. Цікаво, якщо бабуся у внуків - безробітна, то може вона бути в цій програмі? Тим більше, що бувша вихователька дитсадка.
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04.06.2020 15:27 Відповісти
Особисто я вважаю всі ці соціальні держпрограми - популізмом.... Саме тому люди водять дітей в "сірі", нелегальні дитсадки (яслі) бо немає ніяких "муніципальних нянь" (хіба що тільки на папері та для відмивання бюджетних коштів)...
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04.06.2020 20:51 Відповісти
Достало это отношение следователей к делу. Она не созналась и все? Понять и простить?!
Вы за что деньги получаете?
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05.06.2020 21:59 Відповісти
 
 