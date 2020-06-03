Однорічна дитина померла в нелегальних приватних яслах у Запоріжжі, - ЗМІ. ВIДЕО

У Запоріжжі 1-річна дівчинка померла в нелегальному дитячому садочку, який працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. Дитині стало зле і вихователька вирішила покласти її спати. Вже через кілька хвилин дівчинка померла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що це був перший день відвідин нелегального закладу. Батьки привели доньку до ясел о 9:00, а вже ввечері хотіли переглянути всі документи і підписати угоду з власником. Однак до вечора дитина не дожила.

Як з'ясувалося, дівчинка посварилася з однолітком, який сильно вкусив її. Та заплакала і від стресу в неї почалася блювота. Тоді вихователька вирішила покласти її спати. За попередніми даними, дитина захлинулася.

Правоохоронці розслідують справу про смерть дитини як убивство і перевіряють законність діяльності ясел. За попередніми даними, ні відповідної освіти, ні дозволу на роботу такого закладу у власниці не було.

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