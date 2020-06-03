Однорічна дитина померла в нелегальних приватних яслах у Запоріжжі, - ЗМІ. ВIДЕО
У Запоріжжі 1-річна дівчинка померла в нелегальному дитячому садочку, який працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. Дитині стало зле і вихователька вирішила покласти її спати. Вже через кілька хвилин дівчинка померла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що це був перший день відвідин нелегального закладу. Батьки привели доньку до ясел о 9:00, а вже ввечері хотіли переглянути всі документи і підписати угоду з власником. Однак до вечора дитина не дожила.
Як з'ясувалося, дівчинка посварилася з однолітком, який сильно вкусив її. Та заплакала і від стресу в неї почалася блювота. Тоді вихователька вирішила покласти її спати. За попередніми даними, дитина захлинулася.
Правоохоронці розслідують справу про смерть дитини як убивство і перевіряють законність діяльності ясел. За попередніми даними, ні відповідної освіти, ні дозволу на роботу такого закладу у власниці не було.
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Более того, о нелегальности... вопрос: если "садик" нелегальный, какие документы родители намеревались подписывать вечером??? Нелегальные? Т.о., они сами становятся пособниками "бандитизма"...
Думать бы научились... использовать голову не только для ношения шляпы, приема пищи и еще стесняюсь сказать при админе чего...
Чим довше будуть грати вар'ята з тим корона вірусом і тримати садочки закритими, тим більше шансів на такі випадки, бо після 3-х місяців карантину і без роботи люди мусять щось їсти-пити.
А где причина? НИ яслей нет достаточного количества, ни садиков, про очереди, взятки и условия я вообще молчу.
Что делать родителям которые не только должны ***@нить на работе с утра до вечера что бы себя и ребенка прокормить? Дают помощь на ребенка - засуньте в жопу те копейки.
Обеспечение населения дошкольными учреждениями - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ государства. И никаких нелегальных яслей не нужно будет.
то были бы уже в ЕС, а так все заняты киданием каках, жалобами и ожиданием что прийдет совковый дядя и всё запретит, и возьмет всё, поделит, и всё будет бесплатно и все будет в кайф. Естественно не прилагая на это свое время и усилия дальше высера.
А родители теперь пытаются сделать ее "яслями".
куплю ка я колбаски домашней у бабки в подворотне ребенка домашней едой порадовать
обращусь к бабке знахарке с проблемой у ребенка со здоровъем
буду лечится пирамидой ющинсе
возьму ребенка на подледную рыбалку
грибочков с рук сушеных куплю
теперь родителям самовыпилится и премия Дарвина в этом году их, несмотря на репродуктивность умудрились угробить потомство наиглупейшим способом
по лексикону очень похоже
в данном случае лишь поживиться за счёт этой трагедии ею же и организованной
султан омана не захотел оплатить садик
ему больше по душе оплачивать перелёты зеленского и его жены
Вот результат
например в СШ№ 6 город Кременчуг пару раз были массовые отравления ,
это не повод поорать ?
Скількох дітей має доглядати одна доросла людина? Скільки дітей було в цьому "садку"? Освіта доглядаючих?
Ще пам'ятаю няню, яка лупцювала дитину з ДЦП і щось не можу пригадати, щоб коментаторів якось хвилювали її документи.
а быдло не желает туда детей отдавать
Судить надо мразь по всей строгости. Хотя ребёнка это не вернёт.....
Менше 40 відсотків витрат родини покриває держпрограма «Муніципальна няня».
https://pl.suspilne.media/news/11903
Вы за что деньги получаете?