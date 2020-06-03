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Зі столичних вулиць від початку року прибрали понад 7 тис. рекламних конструкцій, - Кличко. ВIДЕО

Від початку 2020 року з вулиць столиці прибрали понад 7 тис. рекламних конструкцій і засобів зовнішньої реклами. У тому числі і з фасадів будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Я думаю що всі мешканці міста можуть побачити, що ми наводимо лад із зовнішньою рекламою. Як і обіцяли. І якщо в 2015 році в місті було майже 12 тис. наземних рекламних конструкцій, то сьогодні їх - менше 5 тис. А до кінця року, згідно зі схемою розміщення наземних рекламних засобів, кількість такої реклами буде 4390 одиниць. - Як ми і домовлялися з операторами рекламного ринку", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, роботи з наведення ладу не припиняли і під час карантину.

Також дивіться: Нардепи ініціюють законопроєкт про протидію дискримінації в рекламі. ФОТО

Автор: 

Київ (19463) Кличко Віталій (3512) реклама (405)


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И поставили еще больше своих)))
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03.06.2020 12:34 Відповісти
Мало.
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03.06.2020 12:36 Відповісти
Открой для прохода пр Маяковского Дебил недобитый
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03.06.2020 13:22 Відповісти
А код городского дизайна до сих пор туалетная бумага, витрины заклеены, глаза выедают лампы пластиковых красных, зеленых вывесок, уродующих фасад - ярче светофоров, и рекламы как в смерти эпилептика.
Европейский опыт просто принять? У нас свой путь бортнический.
Я конечно понимаю что еще в +-1900 80% киевлян были приезжими, коренных практически не существует, но что можно ожидать, вонючая масква и Минск так фасады не засирают. Жлобы и селюки у руля - жлобство на фасадах и с рекламой.
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03.06.2020 13:29 Відповісти
Как бы там не было но это деньги в городской бюджет.
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03.06.2020 13:36 Відповісти
Можно продавать героин, доходы в бюджет возрастут в 1000 раз
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03.06.2020 16:11 Відповісти
Для начала реклама тупо раздражает, особенно когда плотность рекламных щитов такова что один щит загораживает другой. И потом, кто этой рекламой пользуется? Кто потребители? Вспомните последний раз когда вы что то покупали увидев рекламу товара на бигборде или растяжке?
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03.06.2020 16:10 Відповісти
 
 