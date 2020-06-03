Зі столичних вулиць від початку року прибрали понад 7 тис. рекламних конструкцій, - Кличко. ВIДЕО
Від початку 2020 року з вулиць столиці прибрали понад 7 тис. рекламних конструкцій і засобів зовнішньої реклами. У тому числі і з фасадів будинків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Я думаю що всі мешканці міста можуть побачити, що ми наводимо лад із зовнішньою рекламою. Як і обіцяли. І якщо в 2015 році в місті було майже 12 тис. наземних рекламних конструкцій, то сьогодні їх - менше 5 тис. А до кінця року, згідно зі схемою розміщення наземних рекламних засобів, кількість такої реклами буде 4390 одиниць. - Як ми і домовлялися з операторами рекламного ринку", - зазначив Кличко.
За словами мера Києва, роботи з наведення ладу не припиняли і під час карантину.
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Европейский опыт просто принять? У нас свой путь бортнический.
Я конечно понимаю что еще в +-1900 80% киевлян были приезжими, коренных практически не существует, но что можно ожидать, вонючая масква и Минск так фасады не засирают. Жлобы и селюки у руля - жлобство на фасадах и с рекламой.