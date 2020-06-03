До 10 червня МВФ виділить транш у розмірі $5 млрд, - Шмигаль. ВIДЕО

Міжнародний валютний фонд виділить транш у розмірі $5 млрд Україні до 10 червня.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До 10 червня відбудеться засідання ради МВФ, на якому буде ухвалено остаточне рішення про виділення Україні траншу в розмірі $5 млрд", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, йому принципово розвіяти міфи, які почали поширювати прихильники політичних спекуляцій.

"У меморандумі є чіткі структурні маяки МВФ:

- прозорість роботи державних банків і державних підприємств;

- посилення корпоративного управління держпідприємства;

- посилення і незалежність Антимонопольного комітету;

- реформа митниці та податкової;

- збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом";

- приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня.

"Це речі, які Україна має робити хоч з МВФ, хоч без МВФ. Це нам необхідно, це рух до кращого життя та успішної країні", - підсумував прем'єр.

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