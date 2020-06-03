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До 10 червня МВФ виділить транш у розмірі $5 млрд, - Шмигаль. ВIДЕО

Міжнародний валютний фонд виділить транш у розмірі $5 млрд Україні до 10 червня.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До 10 червня відбудеться засідання ради МВФ, на якому буде ухвалено остаточне рішення про виділення Україні траншу в розмірі $5 млрд", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, йому принципово розвіяти міфи, які почали поширювати прихильники політичних спекуляцій.

"У меморандумі є чіткі структурні маяки МВФ:

- прозорість роботи державних банків і державних підприємств;

- посилення корпоративного управління держпідприємства;

- посилення і незалежність Антимонопольного комітету;

- реформа митниці та податкової;

- збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом";

- приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня.

"Це речі, які Україна має робити хоч з МВФ, хоч без МВФ. Це нам необхідно, це рух до кращого життя та успішної країні", - підсумував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня

Автор: 

МВФ (3069) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+10
Слышь ты, на*бщик. Не транш а кредит. Ето как радоваться, кричать ура, ура, наш папа взял кредит в банке. теперь мама пойдет на панель отрабатывать
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03.06.2020 14:00
+8
https://censor.net/user/466486, страны.уа про внешнее управление начитался или на сРу ресурсах комментарии от Деркача?
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03.06.2020 13:59
+7
" приведение цены на газ для населения до рыночного уровня" ? Какой рынок , если монополия ?
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03.06.2020 13:53
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" приведение цены на газ для населения до рыночного уровня" ? Какой рынок , если монополия ?
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03.06.2020 13:53 Відповісти
Ну такой вот рынок из одного продавца. "Походи, поторгуйся" (с)
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03.06.2020 14:01 Відповісти
А Дубинский чуть не обосрался, крича шо выделяют 1.9млрд. и кроме того это пойдет только на проценты и тарифы на отопление и эл-во станут просто космическими
Неужели этот господин - лжец?
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03.06.2020 13:55 Відповісти
Понятно, значит то, что при Порошенко отстояли субсидии перед МВФ, это - Порошенко - вор и мародёр, а вы теперь будете приводить к рыночным ценам...
И чем власть уЗеленских отличается от Лукашенко, который в лоб увеличил пенсионный возраст без учёта стажа?
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03.06.2020 13:56 Відповісти
Між підвищенням пенсійного віку і підвищенням страхового стажу, що надає право на пенсію - слід обирати перший варіант, оскільки другий варіант вимагає не лише чекати певний час до пенсії, а ще й працювати впродовж нього.
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03.06.2020 14:00 Відповісти
Конечно, ведь если человек работал с 18 лет, то при солидарной пенсионной системе он платил в пенсионный фонд до 63 лет 45 лет, а если человек бездельничал или работал, не платя налоги, то ему достаточно и пол этого срока отработать и уйти в 63 года...
Я твою позицию понимаю.
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03.06.2020 14:05 Відповісти
Не свисти. Виробив потрібний стаж і можеш чекати пенсійного віку, якщо буде за що жити.
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03.06.2020 14:06 Відповісти
Звичайно, особливо коли пенсійний стаж приблизно співпадає по строку настання пенсійного віку, і "виробити" його значно раніше, якщо ти не якийсь мусорок - неможливо.
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03.06.2020 14:17 Відповісти
Брехня. В 60 років у мене було стажу 43 роки.
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03.06.2020 14:20 Відповісти
Ну якщо з 17 років працювати безперервно до 60 - то звичайно. А якщо необхідний страховий стаж становить 35 років, а пенсійний вік 60 років, то для звичайної людини після закінчення навчання у 22-23 роки треба буде працювати до.... 57-58 років щоб через 2-3 роки мати право на пенсію.
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03.06.2020 14:26 Відповісти
Поставщик услуги в конечно итоге получает рыночную цену, а каким образом это уже не важно для него. Все должно иметь рыночную цену в том числе и оплату труда. А вот с этим пока проблемы. По этому люди и едут зарабатывать в страны ЕС.
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03.06.2020 14:14 Відповісти
А какова рыночная цена труда? Как США или Южной Корее? Как в Германии или в Китае?
За счёт чего оплачивать труд, при низкой производительности труда? Откуда взять деньги, если все уезжают на заработки из Украины, на повышение производительности труда за счёт усовершенствования технологий? Откуда взять деньги, чтобы сделать украинскую продукцию соответствующую стандартам ISO?
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03.06.2020 14:21 Відповісти
Значит за бугром, куда едут украинцы и белорусы в том числе, там их производительность устраивает и все хорошо раз платят им зарплату которая их устраивает. А приезжая в Украину или Беларусь то у них сразу падает производительность? А может дело не в производительности, а в жадности работодателей и драконовских налогах?
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03.06.2020 14:43 Відповісти
Производительность труда - это мера результативности, эффективности труда человека. Производительность труда выражается двумя показателями: выработкой одного работника и трудоемкостью единицы продукции. Выработка - это объем продукции, произведенный одним работником в единицу времени (час, день, месяц, год).
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03.06.2020 14:52 Відповісти
Ну и?... Значит у людей работающих на западе с этим все в порядке. Тогда почему они там получают в разы больше чем у себя дома?
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03.06.2020 15:06 Відповісти
Я тебе всё объяснил в двух постах. Что ещё необходимо объяснить?

P.S. После твоего последнего вопроса я уверен, что ты ничего не понимал того, что делал Порошенко...
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03.06.2020 15:34 Відповісти
Не включай кацапа. Ты тоже всё понял...
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03.06.2020 16:08 Відповісти
Хорошо, а теперь попытаемся заменить человека-работника на робота, в чём западные технологии весьма успешно преуспели...
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03.06.2020 15:57 Відповісти
Что такое постиндустриальная эпоха?
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03.06.2020 16:27 Відповісти
Об том и речь!
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03.06.2020 16:31 Відповісти
А чтобы она настала - сколько необходимо средств вложить и откуда их взять, если все мечтают ожидать её наступления в чужой стране?
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03.06.2020 16:33 Відповісти
Их надо не "взять", а создать, и для этого нужны соответствующие предпосылки для ведения бизнеса, т.е. соответсвующие институты демократии, чтобы в страну потянулись иостранные инвестиции. Не секрет, что в странах, ставших на демократический путь развития, прогресс происходит стремительно. Надеюсь, что как только мир справится с кремлёвской чумой, Украину, в экономике и не только, ожидают хорошие перспективы.
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03.06.2020 17:21 Відповісти
И за сколько лет в Польше, при иностранных инвестициях, зарплата выросла до нынешнего уровня?
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03.06.2020 17:27 Відповісти
А сколько лет прошло с тех пор как Польша сбросила совковые оковы?
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03.06.2020 17:42 Відповісти
За пять лет, да ещё при отражении агрессии паРаши, Порошенко мог обеспечить такие зарплаты?
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03.06.2020 17:58 Відповісти
Вы, батенька, смещаете акценты на личности, хотя речь шла не об этом. Но по этому поводу отвечу, что не считаю Порошенко худшим из президентов! Не подобает всё смешивать в одну кучу.
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03.06.2020 18:13 Відповісти
Пост нулевого уровня

https://censor.net/user/278725
Понятно, значит то, что при Порошенко отстояли субсидии перед МВФ, это - Порошенко - вор и мародёр, а вы теперь будете приводить к рыночным ценам...
И чем власть уЗеленских отличается от Лукашенко, который в лоб увеличил пенсионный возраст без учёта стажа?
https://censor.net/comments/locate/3199754/019214e8-318b-707d-af2f-24fef46c4f2f Ответить Мне нравится 5

Ещё надо что-то объяснить, "батенька"?
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03.06.2020 18:17 Відповісти
Оооооо.... Єєєєє Шо пиляти...
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03.06.2020 13:57 Відповісти
Цікаво що МВФ нібито спочатку "вимагав" лише закон про землю і закон про банки, а тут вже говорять про якийсь меморандум з багатьма пунктами - стосовно медицини, тарифів, державного управління та ін. Відчуття що Україну поступово зливають під повний зовнішній контроль.
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03.06.2020 13:58 Відповісти
https://censor.net/user/466486, страны.уа про внешнее управление начитался или на сРу ресурсах комментарии от Деркача?
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03.06.2020 13:59 Відповісти
с таким "управлением", как у 95 квартала - то лучше уж управление МВФ.
главное, чтоб не зеленые макаки.
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03.06.2020 14:02 Відповісти
Лахта и полезные хочят выдать приведение Украинского законодательства к Европейскому за внешнее управление...
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03.06.2020 14:06 Відповісти
29.05.20 23:26 5 июня ожидаем подписание договора и получение транша от МВФ, - Шмыгаль. ВИДЕО

https://censor.net/video_news/3198991/5*****************************************************************************
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03.06.2020 13:58 Відповісти
Слышь ты, на*бщик. Не транш а кредит. Ето как радоваться, кричать ура, ура, наш папа взял кредит в банке. теперь мама пойдет на панель отрабатывать
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03.06.2020 14:00 Відповісти
Транш,это часть кредита.
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03.06.2020 16:45 Відповісти
Лет через десять Ростов превратят в Монако .
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03.06.2020 14:00 Відповісти
а-а-а-а, так решения на сегодня таки НЕТ?

ну да, ну да...
о том, что бубачке дадут, сам бубачка говорил не раз - и в апреле ожидали, и мае "точно должны были дать".

Бубачке и дали - но совсем не деньги
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03.06.2020 14:00 Відповісти
Дали біля сраки понюхать.
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03.06.2020 14:08 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

Засада для чвк вагинера рф и сил хафтара (лна) в Ливии. Окрестности Триполи. (18+) ихужетамнет. ***** в шоке)) 03.06.

https://twitter.com/i/status/1268061390138486790 https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
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03.06.2020 14:01 Відповісти
Каким боком к траншу?
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03.06.2020 16:54 Відповісти
" приведение цены на газ для населения до рыночного уровня."
До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3303
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03.06.2020 14:01 Відповісти
Чему радоваться? Ети бабки поделят наверу а нам срыгнут сверху повышение тарифов, цен и налогов.
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03.06.2020 14:02 Відповісти
А шо такоє? Кріза прийшла папізже?
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03.06.2020 14:14 Відповісти
Пущай работаець железная пила! не для того меня маманя родила!
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03.06.2020 14:16 Відповісти
Точно 10,раньше ж казав шостого? Зуб даешь,зелений балабол???
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03.06.2020 14:19 Відповісти
а это шо?!
https://censor.net/news/3198813/pervyyi_transh_mvf_ukraina_ojidaet_6_iyunya_shmygal
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03.06.2020 14:20 Відповісти
А ничего. Оказалось что на 5 число в заседании МВФ по их оф. пресс-релиз слова "Украина" нет в повестке дня, значит будет когда то папизже., Мы им должны кучу бабла, ну и пусть молчат, когда то язык у них то развяжется. Вообще то за МВФ говорят,типа, деньги будут,что мол все договорено, вот-вот, на днях, а то и раньше уже с год говорят, так что не переймайтеся
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03.06.2020 14:35 Відповісти
До 10 июня МВФ выделит транш в размере $5 млрд, - Бутусов.
До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер. Источник: https://censor.net/v3199754
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03.06.2020 14:30 Відповісти
аплодирую стоя!! Международный валютный фонд выделит транш в размере $5 млрд Украине до 10 июня. Источник: https://censor.net/v3199754
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03.06.2020 14:34 Відповісти
Люди часто видають бажане за дійсне,тому після 10го стане зрозуміло дадуть чи ні
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03.06.2020 14:41 Відповісти
что то нас даже в повестке МВФ нет
До 10 червня МВФ виділить транш у розмірі $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1231
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03.06.2020 14:53 Відповісти
а ну нагадай, скільки ви пробачили рашці на минулому тижні??? якщо не помиляюся то це 7,4 млрд
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03.06.2020 15:03 Відповісти
надо запомнить этот твит
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03.06.2020 15:09 Відповісти
На п'ятницю, на п'яте число в порядку денному засідання директорату МВФ питання України не значиться. Значить, якнайскоріше це питання буде в п'ятницю, 12-го. Значить, Шмигаль збрехав: гроші можуть бути тільки після п'ятнадцятого.
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03.06.2020 15:24 Відповісти
Так як і до 6 так і до 10 червня ні хера не буде,доки не виконають домашнє завдання- перелік досить великий
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03.06.2020 16:03 Відповісти
Пять лярдов - это капля того молока, которым западные гаранты должны вскармливать и лелеять Украину, как мать младенца, если их подписи чего-то стоят.
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03.06.2020 16:03 Відповісти
зеленский с ярмаком нехило поживятся за счёт лохобанов
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03.06.2020 16:10 Відповісти
"До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд"

"... А что, ***, если нет?" С.Слепаков"Песня про нефть"
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03.06.2020 16:21 Відповісти
МВФ надасть гроші до кінця грудня
Транш МВФ очікується у другій половині квітня
До кінця травня МВФ надасть перший транш
Гроші від МВФ будуть виділені 6 червня
До 10 червня МВФ виділить кошти...

Яка дата наступна, Шмига?
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03.06.2020 17:06 Відповісти
В Україні прискорилось падіння базових галузей економіки - НБУ. Протягом другого місяця карантину в Україні прискорилося падіння базових галузей економіки.Про це йдеться в огляді https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2020-05_ua.pdf?v=4 Національного банку.

Так, у квітні падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% (у порівнянні з 6,3% в березні). Водночас спад в промисловості заглибився до 16,2%.
"При цьому по областях вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював з більш значним спадом промислового виробництва в регіоні, ймовірно, через більш суворе дотримання карантину і регіональні відмінності в структурі промисловості", - йдеться в огляді НБУ.
Вторинні ефекти від карантинних обмежень і низький споживчий попит поглибили спад у виробництві споживчих товарів, в тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9%).
У НБУ додали, що через карантин вперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння на 95,8%).
Спад в базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообігу.Крім того тривало падіння в будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.

https://prm.ua/v-********-priskorilos-padinnya-bazovih-galuzey-ekonomiki-nbu/
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03.06.2020 17:50 Відповісти
3.06.20
В связи с отсутствием решения кредитного комитета ( credit meeting) МВФ совет директоров МВФ принял решение перенести рассмотрение вопроса возможности выделения кредита Украине по программе stand by на более позднее время.
На заседании кредитного комитета ( credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов, при обсуждении возможности выделения кредита Украине по программе stand by, присутствовало 10 членов комиссии из 11 и 6 приглашенных. В результате равенства голосов "за" и "против" и отказа председателя комиссии использовать свой дополнительный технический голос для определения результатов голосования, комитет принял решение передать данный вопрос на решение совета директоров МВФ, приложив полный отчет о своих рекомендациях с учетом мнения всех членов комиссии.
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04.06.2020 00:56 Відповісти
 
 