Нардепка "Голосу" Стефанишина про співбесіди на главу НСЗУ: Степанов не слухав кандидатів, розмова тривала не більше 15 хвилин. ВIДЕО
Народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина розповіла, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов проводив співбесіди з кандидатами на пост глави Національної служби здоров'я України.
Про це вона сказала з трибуни парламенту 3 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Я вчора була на так званих співбесідах на главу цієї інституції (НСЗУ. - Ред.), яка, нагадаю, розпоряджається 100 млрд грн ... По-перше, співбесіди проводилися по 10-15 хвилин. Ви собі уявляєте співбесіду на розпорядника 100 млрд грн 10 хв.?", - заявила вона.
Стефанишина також заявила, що міністр "демонстративно не слухав доповідачів". Вона вважає, що йому були не цікаві відповіді кандидатів, оскільки він нібито вже вирішив, хто повинен перемогти.
"Коли я намагалася транслювати ці співбесіди для людей, тому що багато хто хотів побачити, як це відбувається, міністр вигнав мене з МОЗ. Він просто не дав цього зробити. Хоча я хотіла прозорості", - пояснює представниця "Голосу".
Депутатка заявила, що Степанов не повинен займати цю посаду, тому нагадала про постанову про його звільнення і закликала всіх її підписати.
Під час брифінгу 3 червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що народна депутатка Стефанишина, яка 2 квітня зайшла в його кабінет, де він проводив співбесіди з кандидатами на пост глави Національної служби здоров'я України, просто "хотіла шоу".
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Скрепа, ты сомневаешься, что так и было, что Степанов уже имел бумажку с фамилией "победителя"?
Да если б было у зелени иначе, не появлялись бы всякие гончаруки и шмыгали.
Хотя, "какая вам разница", лишь бы не Порох!
Доречі, свинарчука за які заслуги зробили почесним консулом Сейшелів?
Але, як на мене, із зеленого борделю завтра виженуть всіх повій на чолі із Шмигалем, як вигнали попередніх на чолі із Гончаруком.
І зникне Степанов, що особисто відповідає за кадри, як зникли Скалєцкая і Ємєц.
Але хер з бугра, якого він протягне, не сам, звичайно, залишиться розподіляти 100 мільярдів бюджетних грошей.
Ти на це давав зеленим карт бланш?
Хоча, вам "какая разніца".
Наприклад, вас призначили директором заводу, ви призначаєте замів. До вас вривається циганка і починає пояснювати, що ваше рішення мусить бути узгоджене з кимось. Але "кимось" жодної відповідальності не несе, а ви несете, персональну.
Керівник служби здоров*я не підлеглий міністра, і призначає його Рада, а не Степанов.
І на засідання прийшла не циганка, а народний депутат, який в Раді буде голосувати.
Що тут не так?
А от наслідки кулуарного призначення ми відчуємо на собі, адже НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я.
Мова йде не про підприємство, а про орган влади. На підприємстві повноваження визначаються Статутом, в державі - Конституцією. Статут пишуть засновники, Конституцію - народ.
Принимают своих, невзирая на опыт и способности, потому что главное -
чтобы не было чужих свидетелей, которые могут разгласить что там творится.
Это диктатура.