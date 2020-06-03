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Нардепка "Голосу" Стефанишина про співбесіди на главу НСЗУ: ​​Степанов не слухав кандидатів, розмова тривала не більше 15 хвилин. ВIДЕО

Народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина розповіла, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов проводив співбесіди з кандидатами на пост глави Національної служби здоров'я України.

Про це вона  сказала з трибуни парламенту 3 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Я вчора була на так званих співбесідах на главу цієї інституції (НСЗУ. - Ред.), яка, нагадаю, розпоряджається 100 млрд грн ... По-перше, співбесіди проводилися по 10-15 хвилин. Ви собі уявляєте співбесіду на розпорядника 100 млрд грн 10 хв.?", - заявила вона.

Стефанишина також заявила, що міністр "демонстративно не слухав доповідачів". Вона вважає, що йому були не цікаві відповіді кандидатів, оскільки він нібито вже вирішив, хто повинен перемогти.

"Коли я намагалася транслювати ці співбесіди для людей, тому що багато хто хотів побачити, як це відбувається, міністр вигнав мене з МОЗ. Він просто не дав цього зробити. Хоча я хотіла прозорості", - пояснює представниця "Голосу".

Читайте: Глава НСЗУ обирається на термін дії карантину, - Степанов

Депутатка заявила, що Степанов не повинен займати цю посаду, тому нагадала про постанову про його звільнення і закликала всіх її підписати.

Під час брифінгу 3 червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що народна депутатка Стефанишина, яка 2 квітня зайшла в його кабінет, де він проводив співбесіди з кандидатами на пост глави Національної служби здоров'я України, просто "хотіла шоу".

Автор: 

Степанов Максим (2196) Стефанишина Ольга нардеп (85) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+4
о как заговорил, шакалы. а кто тогда были которые их каждого утюга вещали про свинарчуков и барыг
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03.06.2020 15:25
+3
А сколько по её мнению должно длится собеседование, 15 минут более чем достаточно чтоб сложилось мнение о кандидате.
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03.06.2020 15:16
+3
Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут - Цензор.НЕТ 6139
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03.06.2020 15:16
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03.06.2020 15:14 Відповісти
Запись собеседования, полагаю, велась?Пусть ВП создаст временную комиссию, пусть посмотрят видосы, и решат: кто тут брешет, а кто клевещет. Всьо.
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03.06.2020 15:14 Відповісти
ВР т.е.
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03.06.2020 15:15 Відповісти
ну как говорится, благими намерениями выстлана дорога в ад... Этак если каждый депутат станет лезь на какие захочет собеседования, то зачем они нужны в такой стадионной форме?
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03.06.2020 15:27 Відповісти
Сірьозно ? Ось тільки вона трішки в темі шо таке НСЗУ та і взагалі мед реформа Нардепка "Голосу" Стефанишина про співбесіди на главу НСЗУ: ​​Степанов не слухав кандидатів, розмова тривала не більше 15 хвилин - Цензор.НЕТ 6892
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03.06.2020 16:13 Відповісти
отож...бо що "трішки"))
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04.06.2020 10:10 Відповісти
комиссию?!
Скрепа, ты сомневаешься, что так и было, что Степанов уже имел бумажку с фамилией "победителя"?
Да если б было у зелени иначе, не появлялись бы всякие гончаруки и шмыгали.
Хотя, "какая вам разница", лишь бы не Порох!
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03.06.2020 15:39 Відповісти
Я о элементарной проверке того, кто врёт, министр или депутат. А тебя понесла нелёгкая с рассуждениями "всьокуплено, дагаварняк".
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03.06.2020 15:45 Відповісти
но главное упомянуть "зелень" и "лишь бы не Порох", без этого высер неполноценный))
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04.06.2020 10:08 Відповісти
Удивительно, что он вообще присутствовал....
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03.06.2020 15:15 Відповісти
А сколько по её мнению должно длится собеседование, 15 минут более чем достаточно чтоб сложилось мнение о кандидате.
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03.06.2020 15:16 Відповісти
видимость "конкурса". нормальная система не должна зависеть от человека - тесты, набрал столько-то балов и вперед
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03.06.2020 15:27 Відповісти
тем более собеседование может быть в несколько этапов
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03.06.2020 15:29 Відповісти
А поцікавтеся процедурою співбесіди наприклад в IT на "молодшого спеціаліста" с єп 300 - 700 доларів
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03.06.2020 19:00 Відповісти
Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут - Цензор.НЕТ 6139
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03.06.2020 15:16 Відповісти
Степанов взагалі-то міністр. Міністр відповідає за кадрові дії своєю репутацію і тому може приймати рішення одноосібно. Без "прозорості" і шакалів-общєствєнників. До того ж 10-15 хвилин для співбесіди вистачає з головою.
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03.06.2020 15:17 Відповісти
о как заговорил, шакалы. а кто тогда были которые их каждого утюга вещали про свинарчуков и барыг
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03.06.2020 15:25 Відповісти
Мені на зелених плювати, як і на соєвих політиків. Компрадори. Мене завжди цікавили лише інтереси Українського народу, хоча би тому, що я його частиною.

Доречі, свинарчука за які заслуги зробили почесним консулом Сейшелів?
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03.06.2020 15:42 Відповісти
так плювати шо аж прибежал сюда его защищать за его 15 минут конкурс...
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03.06.2020 15:45 Відповісти
рівно стільки тебе "співбесідували" в зелений бордель?
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03.06.2020 15:42 Відповісти
Погодьтеся, що між зеленим і соєвим борделем різниця невелика. І там, і там є бандерша, сидять курви (за вашою же логікою.) А свою позицію я висловив вище.
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03.06.2020 15:45 Відповісти
я в жодному борделі участі не брав, так що, вам видніше.
Але, як на мене, із зеленого борделю завтра виженуть всіх повій на чолі із Шмигалем, як вигнали попередніх на чолі із Гончаруком.
І зникне Степанов, що особисто відповідає за кадри, як зникли Скалєцкая і Ємєц.
Але хер з бугра, якого він протягне, не сам, звичайно, залишиться розподіляти 100 мільярдів бюджетних грошей.
Ти на це давав зеленим карт бланш?
Хоча, вам "какая разніца".
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03.06.2020 15:56 Відповісти
Зелені і так політичні трупи. В своєму дописі мені не сподобалась схема Степанишиної.
Наприклад, вас призначили директором заводу, ви призначаєте замів. До вас вривається циганка і починає пояснювати, що ваше рішення мусить бути узгоджене з кимось. Але "кимось" жодної відповідальності не несе, а ви несете, персональну.
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03.06.2020 16:08 Відповісти
ви плутаєте грішне з праведним.
Керівник служби здоров*я не підлеглий міністра, і призначає його Рада, а не Степанов.
І на засідання прийшла не циганка, а народний депутат, який в Раді буде голосувати.
Що тут не так?
А от наслідки кулуарного призначення ми відчуємо на собі, адже НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я.
Мова йде не про підприємство, а про орган влади. На підприємстві повноваження визначаються Статутом, в державі - Конституцією. Статут пишуть засновники, Конституцію - народ.
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03.06.2020 16:30 Відповісти
Ну так і призначили би, навіщо мучити чиновника. Навіщо співбесіда? І якщо на співбесіді Степанов сказав "я не бу.." , можна було би плюнути і проголосувати без нього. Щось не сходиться. Хоча, тут є і ваша правда, призначає КМУ, а КМУ - колегіальний орган, а значить безвідповідальний.
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03.06.2020 17:29 Відповісти
співбесіда для форми,а кандидат який отримає посаду з бюджетом 72 мільярди гривень вже певно відомий в ОП.
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03.06.2020 15:19 Відповісти
Слухати можна того, кому є що сказати...
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03.06.2020 15:21 Відповісти
какой может быть конкурс когда зеленые везде расставили своих, и везде пихают своих вопреки тому что они заливали про эпоху кумовства
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03.06.2020 15:22 Відповісти
кандидаты подбираются по принципу лояльности, значит все зависит от головы, а зеленая голова уже нарешала до того что все угробила
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03.06.2020 15:24 Відповісти
Всех кто голосовал за "СН", следует лишить государственной медпомощи. Такие идиоты никому не нужны; они просто опасны.
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03.06.2020 15:28 Відповісти
Я лично уже давно положил с прибором на наших терапевтов,GP и тд. Застолбился в районной больничке у лепилы в 2018, ибо Супрун сказала столбиться и усе.
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03.06.2020 15:36 Відповісти
Зато он слушал брата Ермака.
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03.06.2020 16:04 Відповісти
Зеленские молча отсекают от власти в Украине самих украинцев.
Принимают своих, невзирая на опыт и способности, потому что главное -
чтобы не было чужих свидетелей, которые могут разгласить что там творится.
Это диктатура.
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03.06.2020 16:33 Відповісти
Не верить представителю незашквареной партии нет. Ну а степанов это рыг.
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03.06.2020 17:09 Відповісти
коли натовп увірветься у Смольний, достатньо сказати - я нардепка ГОЛОСУ ОЛЬГА СТЕФАНИШИН. вхід до слуг урода - рівень нижче праворуч
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04.06.2020 00:13 Відповісти
 
 