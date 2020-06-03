Нардепка "Голосу" Стефанишина про співбесіди на главу НСЗУ: ​​Степанов не слухав кандидатів, розмова тривала не більше 15 хвилин. ВIДЕО

Народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина розповіла, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов проводив співбесіди з кандидатами на пост глави Національної служби здоров'я України.

Про це вона сказала з трибуни парламенту 3 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Я вчора була на так званих співбесідах на главу цієї інституції (НСЗУ. - Ред.), яка, нагадаю, розпоряджається 100 млрд грн ... По-перше, співбесіди проводилися по 10-15 хвилин. Ви собі уявляєте співбесіду на розпорядника 100 млрд грн 10 хв.?", - заявила вона.

Стефанишина також заявила, що міністр "демонстративно не слухав доповідачів". Вона вважає, що йому були не цікаві відповіді кандидатів, оскільки він нібито вже вирішив, хто повинен перемогти.

"Коли я намагалася транслювати ці співбесіди для людей, тому що багато хто хотів побачити, як це відбувається, міністр вигнав мене з МОЗ. Він просто не дав цього зробити. Хоча я хотіла прозорості", - пояснює представниця "Голосу".

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Депутатка заявила, що Степанов не повинен займати цю посаду, тому нагадала про постанову про його звільнення і закликала всіх її підписати.

Під час брифінгу 3 червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що народна депутатка Стефанишина, яка 2 квітня зайшла в його кабінет, де він проводив співбесіди з кандидатами на пост глави Національної служби здоров'я України, просто "хотіла шоу".