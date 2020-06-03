Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону. ВIДЕО
Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекламний ролик опубліковано на youtube-каналі театру. Рекламна кампанія ведеться під слоганом "Once Upon Now" (ред.- Одного разу зараз). На рекламних кадрах видно українських нардепів різних скликань і від різних партій під час бійок і конфліктів у парламенті.
Топ коментарі
+26 Анатолій Звєрєв
показати весь коментар03.06.2020 16:42
+25 Valentin Nasus
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+22 Никита Ник
показати весь коментар03.06.2020 16:38
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за шо нам это наказание....
рьовупу дали мало, а шкода.
а вот страну на дно опускают
«Тут зібралися кращі геноциди країни!», - Заявив Віктор Янукович. Помічники лідера Партії регіонів поправили: «Не геноциди, а генофонд». «Так, і генофонд теж», - не розгубився Віктор Янукович.
Піди "накаті" та заспокойся!
вот что значит гениальный артист
но мы выбираем из предлагаемого, а там....худшие из худших
негативная селекция рулит
странно - я думал они православные и должны заботиться за нар. массы
До чого це у театрі ?! Як це пов'язано зі світовою класикою??
Бельгія, а чи ви спитали в українців дозволу на використання наших бабуїнів??
Якась антиукраїнська провокація
Лохи понад усе!
Сен Санс и Верди в гробу переворачиваются ))
Но я как-то не проникся художественным замыслом создателя рекламы. Набор кадров, из которого не улавливаешь, почему же надо приходить именно в этот театр . . . Типа наоборот - не ходите к нам, у нас скучно, идите лучше посмотрите на политиков - там интереснее.
Я бы перевела как : А где-то в это время.
Кстати тогда эта дебильная реклама хоть как-то объяснима
Мой перевод более литературный 😉
кто-то тут уже писал, страшно подумать, кого мы выберем в след. раз президентом: насильника, педофила, путина, серийного убийцу?? ибо воры и клоуны уже были....
Наверное тоже хотят перенять наш опыт и потягать друг дружку за чубы.
Вже Європа нам заздрить, не перевелись ще козаки в раді і козацька слава ще жива.
PS/ Высмеивают. Показывают странных и непонятных неандертальцев и их пороки.
Лохи понад усе !
Автор мудак
А исполнители вообще нЕлюди. Поубивал бы мотыгой в голову.