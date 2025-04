Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону. ВIДЕО

Бельгійський королівський оперний театр Ла Монне використав бійки українських депутатів у парламенті для рекламної кампанії нового сезону

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекламний ролик опубліковано на youtube-каналі театру. Рекламна кампанія ведеться під слоганом "Once Upon Now" (ред.- Одного разу зараз). На рекламних кадрах видно українських нардепів різних скликань і від різних партій під час бійок і конфліктів у парламенті.

