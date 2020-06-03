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Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей. ВIДЕО

Після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили про проблеми з реструктуризацією власних кредитів, взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.

Це сталося на робочій зустрічі президента Зеленського з представниками бізнесом у Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.

Підприємці скаржилися президенту, що протягом місяця намагалися реструктуризувати кредити, спілкуючись з членам правління банку. Після першої телефонної розмови членів делегації президента з Мецгером, той заявив що питання вирішить керуюча філіалом у Хмельницькому Тетяна Лундишева, проте ця відповідь не влаштувала бізнесменів.

Після цього Зеленський особисто зателефонував до Мецгера.

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"Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів. А також на те, що банк не надає відтермінування сплати тіла кредиту. Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання у Києві? Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить це відбувається у вас по всій країні. Це глобально вирішуєте ви", - заявив Зеленський.

"...У вас немає рішення в банківській системі, що ви людям даєте відтермінування, наприклад, на рік. Коли ви це зробите і скомунікуєте із суспільством, питання виникати не будуть. Будь ласка, ухваліть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус", - резюмував Зеленський

Автор: 

бізнес (1976) Зеленський Володимир (23815) кредит (3827) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+58
Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалоб бизнеса: Примите решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них нет денег - Цензор.НЕТ 6166
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03.06.2020 17:07
+47
Звиздец, уровень президента. Чертом хоть не назвал?
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03.06.2020 17:08
+46
клоун
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03.06.2020 17:08
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Шо? Закон? Какой Закон? Моника не знает никакого Закона! Отстаньте от мальчика со своими Законами!
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03.06.2020 18:47 Відповісти
Ганебний популізм. Зеленський працює не на Україну, а виключно на свій рейтинг, користуючись ну повним ідіотизмом українців. Не знаю, хто більше винний.
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03.06.2020 18:48 Відповісти
А можно мне тоже все номера телефонов? А то купил в Фокстроте ТВ с доставкой. В квартиру не пустил курьера из-за карантина. В итоге ТВ оказался битый. Уже больше 2 месяцев морозятся. А так у меня будет список телефонов нужных людей, позвонил, по доброму наругал, и они все сделали. Прям, как путин практически на всех его так званных встречах со звонками для публики. Тоже хочу почувствовать себя царем.
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03.06.2020 18:55 Відповісти
Моя знайома збиралася буквально завтра покласти в Укрексім чималу суму грошей. Вчасно попередив її.
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03.06.2020 18:59 Відповісти
Зеленский думает, что банкам можно не возвращать кредит?

А за чей счёт? За счёт депозитов, за счёт блокировки переводов больше 5000, за счёт контроля и блокировок счетов?

Он хочет положить банковскую систему, ограбить людей?
Добро за чужой счёт? Как он в универе учился либо он не адекватен либо полностью продался и то что он там не ворует сказки от него, человек абсолютно не осознает и не хочет осознавать последствий своего управления.
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03.06.2020 18:59 Відповісти
Ну, позвонил. Ну, что-то сказал. А что ответил банк? Решение где? Каков результат? Все в стиле Зе - поговорить ...
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03.06.2020 19:18 Відповісти
- Тааваріщ прапорщік! Астанавітє поєзд!
- Поєзд Стой! Ррраз-двааа!
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03.06.2020 19:19 Відповісти
Зосталось тільки домовитися з вкладниками банку, щоб вони теж не забирали свої депозити ще як мінімум рік. Або най бубочка підкине грошенят від продажу власних активів.
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03.06.2020 19:43 Відповісти
Вот это выбор. Очумелая отара 73%,вы гордитесь?
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03.06.2020 19:50 Відповісти
Отара справді пишається. Бо ці 73 не розуміють наслідків таких дзвінків для економіки, а побачать лиш можливість не повертати кредит.
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03.06.2020 21:37 Відповісти
Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей - Цензор.НЕТ 4947
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03.06.2020 19:52 Відповісти
В оригіналі не =дружок=
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04.06.2020 01:47 Відповісти
А убытки банка в размере 7-8 % за год от суммы кредита, Зеленский из своего кармана компенсирует?
И 2-й вопрос - если гривна упадет к доллару за этот год, то курсовые убытки кто покрывать будет? Зеленский лично? Бюджет? Или банк должен обанкротиться?
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03.06.2020 19:58 Відповісти
ЗЕ-бидло, на свою голову вибираючи ЗЕ-лайно, отримало «пригоди на свою задницю…».
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04.06.2020 05:24 Відповісти
THE--такой же продукт расчеловечивания Кварталами,как и подчиненное ему население. Такой звонок мог бы совершить диктатор Сталин,в авторитарной стане,но несмотря на то,что Сталин был людоедом,он не был невигласом. И поэтому ни один руководитель,ни демократической, ни авторитарной страны таких звонков не совершал и не совершает. Это поступок на поталу люмпену,обнимающему банку самогона. Вот эти люмпены и выбирали THE.
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03.06.2020 20:26 Відповісти
надо звонить по секретной партийной вертушке через 9ку а так прослушивает загнивающий север разговор
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03.06.2020 20:42 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWhCrJjtxX60jktHYq7kEgSkMC1Ar5kx4O-1FOALfVj4sH43yYFabERIzG7LDV2O_2tzRb9zWevWGIrM73hukqL9EkJfFcAp9Hvo6ZNonKlFRdwPV40U86uVrp6fLjDvgY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

48 мин.
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Сначала Зеленский назначает Юлию Мецгер, подружку Елены Кравец из 95 Квартала в Наблюдательный совет Привата, затем ее мужа Евгения Мецгера делают главой Укрэксимбанка. Потом Зеленский прямо под камеры журналистов ему звонит и дает коррупционные указания по хозяйственной деятельности.

Вопрос: сколько статей УК светит должностному лицу, которое звонит, в этом случае?
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03.06.2020 22:15 Відповісти
є велике *****, а це - маленьке.
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03.06.2020 23:01 Відповісти
"Маленьке" - це "********"...
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04.06.2020 05:17 Відповісти
Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей - Цензор.НЕТ 4355
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03.06.2020 22:55 Відповісти
Одне зельоне тіло пізньої осені зайшло в відділення Укрексімбанку в Кривому Розі зняти стипендію, дівчата касири попросили зачинити двері за собою, бо надворі було холодно. Тіло (це був якийсь єврейчик-студент-жартівник) вирішило пожартувати і прогундосило: двері залишаються відкритими - це пограбування!!! дівчина касир натиснула кнопку під столом, за хвилину була міліція, жартівника скрутили, відвезли у криворізький райвідділ і зробили з зельоним тілом те, що зазвичай роблять у Врадіївці та Кагарлику зараз лише з дівчатами. Аж раптом Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу
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03.06.2020 23:47 Відповісти
Тобто, воно усім =тикає= ?
Нічого собі "юрист" з диплЬОмою ...
Квартальне бидло.
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04.06.2020 01:40 Відповісти
Перед розвалом Союзу проходив Всесоюзний з"їзд вчителів. І там хтось вимовив фразу: "Нами управляють "двієчники"!...". На що одна вчителька відповіла: "Не "двієчники", а "трієчники"... Гроші рахувать, ми їх, все-таки, навчили... От тільки вони рахують лише свої...".
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04.06.2020 05:31 Відповісти
"Це неприпустимо" - економіст Сергій Фурса про дзвінок Зеленського директору "Укрексімбанку"

Економіст Сергій Фурса в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментував дзвінок Володимира Зеленського голові "Укрексімбанку" на нараді у Хмельницькому.
"Думаю, що це дуже подобається людям. Більшість, напевно, дивіться і думає, що батько-президент має так робити, щоб захистити нас від свавілля банкірів. Але це неприпустимо. Саме для цього робилася реформа корпоративного управління. Щоб політики не втручалися в роботу державних банків", - сказав Фурса.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/tse-neprypustymo-fursa-pro-dzvinok-zelenskoho-dyrektoru-ukreksimbanku-216513.html
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04.06.2020 01:45 Відповісти
Голова "Укрексімбанку" зателефонував Зеленському через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити. У них немає грошей.
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04.06.2020 06:23 Відповісти
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