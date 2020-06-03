Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей. ВIДЕО
Після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили про проблеми з реструктуризацією власних кредитів, взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.
Це сталося на робочій зустрічі президента Зеленського з представниками бізнесом у Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.
Підприємці скаржилися президенту, що протягом місяця намагалися реструктуризувати кредити, спілкуючись з членам правління банку. Після першої телефонної розмови членів делегації президента з Мецгером, той заявив що питання вирішить керуюча філіалом у Хмельницькому Тетяна Лундишева, проте ця відповідь не влаштувала бізнесменів.
Після цього Зеленський особисто зателефонував до Мецгера.
"Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів. А також на те, що банк не надає відтермінування сплати тіла кредиту. Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання у Києві? Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить це відбувається у вас по всій країні. Це глобально вирішуєте ви", - заявив Зеленський.
"...У вас немає рішення в банківській системі, що ви людям даєте відтермінування, наприклад, на рік. Коли ви це зробите і скомунікуєте із суспільством, питання виникати не будуть. Будь ласка, ухваліть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус", - резюмував Зеленський
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А за чей счёт? За счёт депозитов, за счёт блокировки переводов больше 5000, за счёт контроля и блокировок счетов?
Он хочет положить банковскую систему, ограбить людей?
Добро за чужой счёт? Как он в универе учился либо он не адекватен либо полностью продался и то что он там не ворует сказки от него, человек абсолютно не осознает и не хочет осознавать последствий своего управления.
- Поєзд Стой! Ррраз-двааа!
И 2-й вопрос - если гривна упадет к доллару за этот год, то курсовые убытки кто покрывать будет? Зеленский лично? Бюджет? Или банк должен обанкротиться?
48 мин.
·
Сначала Зеленский назначает Юлию Мецгер, подружку Елены Кравец из 95 Квартала в Наблюдательный совет Привата, затем ее мужа Евгения Мецгера делают главой Укрэксимбанка. Потом Зеленский прямо под камеры журналистов ему звонит и дает коррупционные указания по хозяйственной деятельности.
Вопрос: сколько статей УК светит должностному лицу, которое звонит, в этом случае?
Нічого собі "юрист" з диплЬОмою ...
Квартальне бидло.
Економіст Сергій Фурса в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментував дзвінок Володимира Зеленського голові "Укрексімбанку" на нараді у Хмельницькому.
"Думаю, що це дуже подобається людям. Більшість, напевно, дивіться і думає, що батько-президент має так робити, щоб захистити нас від свавілля банкірів. Але це неприпустимо. Саме для цього робилася реформа корпоративного управління. Щоб політики не втручалися в роботу державних банків", - сказав Фурса.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/tse-neprypustymo-fursa-pro-dzvinok-zelenskoho-dyrektoru-ukreksimbanku-216513.html