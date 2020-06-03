Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей. ВIДЕО

Після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили про проблеми з реструктуризацією власних кредитів, взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.

Це сталося на робочій зустрічі президента Зеленського з представниками бізнесом у Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.

Підприємці скаржилися президенту, що протягом місяця намагалися реструктуризувати кредити, спілкуючись з членам правління банку. Після першої телефонної розмови членів делегації президента з Мецгером, той заявив що питання вирішить керуюча філіалом у Хмельницькому Тетяна Лундишева, проте ця відповідь не влаштувала бізнесменів.

Після цього Зеленський особисто зателефонував до Мецгера.

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"Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів. А також на те, що банк не надає відтермінування сплати тіла кредиту. Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання у Києві? Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить це відбувається у вас по всій країні. Це глобально вирішуєте ви", - заявив Зеленський.

"...У вас немає рішення в банківській системі, що ви людям даєте відтермінування, наприклад, на рік. Коли ви це зробите і скомунікуєте із суспільством, питання виникати не будуть. Будь ласка, ухваліть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус", - резюмував Зеленський